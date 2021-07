Hochwasser in Luzern Ladenbesitzerinnen und Gastronomen verbarrikadieren sich vor der Flut Die einen lassen ein Mäuerchen bauen, die anderen setzen auf Holzbretter und Sandsäcke: In der Luzerner Innenstadt bereitet man sich am Dienstag auf den schlimmsten Fall vor. Roman Hodel 13.07.2021, 21.04 Uhr

Der Regen prasselt unaufhörlich nieder. Dienstagmittag am Rathausquai in Luzern. Es sind deutlich mehr Handwerker als Passanten unterwegs. Kein Wunder. Restaurants und Läden wappnen sich für das drohende Hochwasser. Zum Beispiel «La Bonne Cave» am Rathausquai 1. Hier verbarrikadieren flinke Hände den Eingangsbereich gerade mit Holzbrettern und Sandsäcken. «Hoffentlich geht es glimpflich aus – ein Wasserschaden wäre eine Katastrophe», sagt Geschäftsführer Sandro Sarbach. Denn das Lokal sei erst im März und April renoviert worden. Mit den nun getroffenen Massnahmen werde man aber gut vorbereitet sein:

«Das Einzige, was wir nicht beeinflussen können, ist, wenn das Wasser über die Kanalisation ins Lokal hochdrücken sollte.»

Die gleiche Sorge hat auch Daniela Schärli vom Hairstylisten Blättler-Schärli Unter der Egg 9: «2005 drückte das Hochwasser vom Keller hoch und überflutete uns das Geschäft.» Nach dem Ereignis habe man alles erneuern müssen und «eine Art Wanne» eingebaut, «sodass der Laden nicht mehr überflutet werden sollte». Damit die Reuss quasi nicht durch die Türe kommt, hat die Stadt – ihr gehört die Liegenschaft – analog zu 2005 wieder ein Mäuerchen vor dem Coiffeursalon aufgebaut.

Absperrelemente für Bahnhof-Shopping stehen bereit

Für ein Hochwasser «so weit wie möglich vorbereitet» sind auch die SBB: Deren Bahnhof-Shopping liegt neben See und Reuss. «Absperrelemente sind bei allen sechs Abgängen einsatzbereit, zudem stehen sechs leistungsfähige Pumpen bereit», sagt SBB-Sprecher Martin Meier. Weiter arbeite man zusammen im Verbund mit dem KKL – es verfügt über Frühwarnsysteme – und der Tiefgarage Bahnhofplatz AG. «Diese würden uns ebenfalls alarmieren, was eine Vorlaufzeit von zirka sechs bis acht Stunden gäbe», so Meier. Schliesslich verfolge man laufend die neusten Meteodaten und stehe in stetigem Kontakt mit den lokalen Behörden.

Beim «Des Alpes» ist der Schreiner am Werk

Gehämmert und geschraubt wird derweil beim Hotel Des Alpes am Rathausquai 5. Ruedi Niederberger, Projektleiter bei der Schreinerei Küng AG, hat zusammen mit einem Mitarbeiter ein paar Dreischicht-Holzplatten sowie Dreikant-Hölzer vorbereitet. Diese werden von ihnen direkt vor die Türen und die bodentiefen Fenster montiert. «Zusätzlich dichten wir die Platten mit einem Schaumgummiband ab, damit kein Wasser ins Restaurant eindringt», erklärt Niederberger. Vor den Brettern will er noch Sandsäcke positionieren. «Es war nicht einfach, welche zu bekommen.»

Zivilschutz füllt in Horw im Akkord Sandsäcke ab

Tatsächlich sind Sandsäcke begehrt. Das zeigt ein Anruf bei der Zivilschutzorganisation (ZSO) Pilatus. Bei dieser sind seit Montagmittag über 70 Bestellungen eingegangen, rund 2500 Säcke – und ein Ende ist nicht in Sicht. Zwei Züge à je 20 Mann füllen im Akkord Säcke ab, an einer Spezialmaschine im Werkhof Horw. «Sand haben wir noch mehr als genug und Säcke selber auch ein paar Tausend», sagt Kommandant Marco Pieren. Abgegeben werden die Säcke bei der ZSO Pilatus an der Bleicherstrasse 41 in Luzern nach telefonischer Bestellung, kostenlos. Dies hat der Gemeindeführungsstab entschieden.

Zwar ist der Objektschutz Sache der Hauseigentümer und eigentlich empfiehlt die Checkliste Hochwasser der Stadt Luzern den Hauseigentümern in der Gefahrenzone beispielsweise Sandsäcke für den Fall der Fälle vorrätig zu halten. Doch längst nicht alle Hausbesitzer sind vorbereitet – trotz der Erfahrungen von 2005. Pieren sagt:

«Man sieht alles – von vorbildlich bis unvorbereitet.»

Die Reuss in Luzern steht sehr hoch.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Bei der Sunset Bar tummeln sich derzeit Enten statt Badegäste.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Lars Güggi, Direktor der Seeburg, hat am Dienstagmorgen berichtet, dass noch 10 bis 20 Zentimeter fehlen, bis das Wasser übertritt

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Das Hotel Seeburg hat sich mit Sandsäcken ausgerüstet.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Bereits am Montag haben Feuerwehrleute Sandsäcke entlang des Flusses montiert.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Daniela Schärli, Inhaber des Coiffeursalons Unter der Egg Luzern, versucht ihren Salon mit dieser Konstruktion zu schützen.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Passanten beim Rathaussteg.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Nicht viele Menschen sind in der Luzerner Altstadt unterwegs.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Der Kanton ermahnt die Bevölkerung, sich von Gewässern fernzuhalten.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Erdrutsch zwischen Dagmersellen und Buchs. Bild: Luzerner Polizei (13. Juli 2021) Die Reuss bei Emmenbrücke. Leserreporter Der Veloweg zwischen Luzern und Emmenbrücke Bild: Leser Christian Wuillemin Eine Ente geniesst die erweiterte Reuss. Bild: Leser Christian Wuillemin Auch am Seebuchtplatz in Buochs ist zu erkennen, wie hoch der Pegel des Vierwaldstättersees ist. Bild: Martin Uebelhart (Buochs, 13. Juli 2021) Bild: Leser Christian Wuillemin Bild: Leser Christian Wuillemin Seetalplatz teils unter Wasser. Bild: Martin Messmer Die Polizei regelt den Verkehr. Bild: Martin Messmer Baden sollte man in diesen Tagen nicht. Bild: Martin Uebelhart (13. Juli 2021) Das Wasser der Engelbergeraa steht ebenfalls sehr hoch. Bild: Martin Uebelhart (13. Juli 2021) Beim Seetalplatz liegt viel Wasser auf der Strasse. Leserbild Noch immer füllt der Regen Flüsse, Bäche und Seen. Leserbild Die Uferpromenade in Alpnachstad. Bild: Urs Flüeler / Keystone (13. Juli 2021) In Grosswangen ist der Innerdorfbach über die Ufer getreten. Leserbild In Grosswangen stehen teilweise Gärten unter Wasser Leserbild So ist die Münzgasse in der Stadt Luzern wegen des drohenden Hochwassers abgesperrt. (Blick in Richtung Zöpfli) Bild: Jérôme Martinu Die Bahnhofstrasse ist abgesperrt und die Hochwasserbarrieren sind gefüllt. Bild: Jérôme Martinu

Zu den Vorbildlichen gehört die Confiserie Bachmann. Ihr Hauptgeschäft liegt am Schwanenplatz. Dieser war 2005 überschwemmt, wie auch Grendel, Schweizerhofquai und Hertensteinstrasse. Für die Läden und die Passage im Erdgeschoss des Schwanenplatzes 7 – dazu zählt auch Juwelier Gübelin – existieren Schutzvorrichtungen in Form von Brettern. Diese kann der Hauswart laut Matthias Bachmann, Geschäftsleitungsmitglied der Confiserie Bachmann, innert Kürze montieren. Noch sei es aber nicht nötig. «Das System bewährte sich bereits 2005 bestens – wir hatten im ganzen Haus keinen Wasserschaden – das war zumindest gut für die Versicherung», sagt er. Allerdings waren die Umsätze eingebrochen, denn wegen des Hochwassers war der Zugang zum Laden über Tage schwierig.

Seeburg-Hotel will trotz Hochwasser-Gefahr am Freitag öffnen

Gar keinen Umsatz macht zurzeit die Sunset Bar am Vierwaldstättersee – im Gegenteil. Es fehlen nur noch wenige Zentimeter, bis Teile des Areals überflutet werden. «Wir haben das gesamte Mobiliar zusammengestellt, alles was nur geht hochgelagert, insbesondere das Elektrische – und den Strom abgestellt», sagt Lars E. Güggi, Direktor des Hotels Seeburg, zu welchem die Bar gehört. Fast noch mehr Sorgen bereitet ihm allerdings das Hotel selber. Es steht zwar auf der anderen Seite der Strasse. Doch sollte das Wasser die Strasse überfluten, droht Wasser in die Reception und ins Restaurant zu dringen. Deshalb wird das Erdgeschoss nun mit Sandsäcken und Holzbrettern verbarrikadiert.

Güggi hatte sich die Neueröffnung der Seeburg am kommenden Freitag definitiv anders vorgestellt. Doch er stellt klar:

«Wir gehen live – egal, was punkto Hochwasser passiert, denn wir haben diverse Buchungen.»