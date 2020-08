Schwerpunkt Vor 15 Jahren kam die Flut – doch beim Hochwasserschutz harzt es in der Region Luzern immer noch Oliver Mattmann, 22. August 2005 Es ging als Jahrhunderthochwasser in die Geschichte ein. Die Bilder vom August 2005 wirken bis heute nach – auch in Form zahlreicher Hochwasserschutzmassnahmen. Bis weitere grosse Projekte realisiert werden, dauert es aber noch. Beatrice Vogel und Stefan Dähler 22.08.2020, 05.00 Uhr Drucken Teilen

Am 22. August 2005 kam es nach sintflutartigen Niederschlägen zu grossflächigen Überschwemmungen. Es gab mehrere Todesfälle, die Schäden waren riesig. Wir blicken nochmals zurück auf das Ereignis und zeigen auf, welche Projekte es in der Region Luzern ausgelöst hat.

Genau 15 Jahre ist es her, als grosse Niederschlagsmengen in der ganzen Schweiz für Hochwasser sorgten. Bereits Mitte August 2005 gab es heftige Gewitter, in der Nacht vom 21. auf den 22. August ergossen sich sintflutartige Regenfälle über das Land. Mancherorts gingen innert 48 Stunden Niederschlagsmengen von 200 Millimeter nieder.

Bild: Alexandra Wey (Unterägeri, 22. August 2005)

Schweizweit forderte das Jahrhundertereignis sechs Todesopfer und verursachte Kosten von 3 Milliarden Franken – zwei Drittel davon betrafen Schäden an privatem Eigentum. 1500 Personen mussten im Kanton Luzern evakuiert werden, davon 450 allein in Littau. In Entlebuch kamen zwei Feuerwehrmänner zu Tode.

Bei diesem Erdrutsch oberhalb Entlebuch starben zwei Personen. Bild: Daniel Tischler (22. August 2005)

Im ganzen Kanton Luzern entstanden Schäden von 590 Millionen Franken, davon allein entlang der Reuss und der Kleinen Emme in der Höhe von 345 Millionen Franken.

In Luzern war die Innenstadt knietief überschwemmt.

Bild: Esther Michel (Luzern, 23. August 2005)

Bild: Alexandra Wey (Luzern, 24. August 2005)

Bild: Remo Inderbitzin (Luzern, 25. August 2005)

In Werthenstein wurde die Hauptstrasse von der Kleinen Emme weggerissen.

Bild: Daniel Tischler (Werthenstein, 22. August 2005)

Auf dem Seetalplatz in Emmenbrücke sammelte sich nicht nur das Wasser, sondern auch haufenweise Schwemmholz.

Bild: Esther Michel (Emmenbrücke, 22. August 2005)

Fluss statt Strasse: Das Meierhöfliquartier bei der Bahnunterführung. Bild: Esther Michel (Emmenbrücke, 22. August 2005)

In der ganzen Zentralschweiz gab es Überschwemmungen, Erdrutsche, unterbrochene Strassen und Bahnstrecken, Stromausfälle.

Ennetbürgen stand vollständig unter Wasser. Bild: Daniel Tischler (22. August 2005)

Teile des Dorfs Bristen wurden vollständig zerstört. Bild: Daniel Tischler (23. August 2005)

In Giswil wurden Personen mit dem Boot evakuiert. Bild: Josef Reinhard (23. August 2005)

In Stansstad floss der Bach auch nach Ende der Regenfälle noch durch die Zielmatte. Bild: Cornelia Fischer (23. August 2005)

Im Muotatal wurde die Strasse nach Bisisthal weggespült. Bild: Werner Schelbert (23. August 2005)

Für Experten wie Urs Zehnder, Abteilungsleiter Naturgefahren beim Kanton Luzern, bedeutet ein solches Hochwasser in mehrerlei Hinsicht eine sehr hohe Belastung. «Man sollte überall gleichzeitig sein und beraten, helfen, organisieren, Entscheidungen treffen», sagt er rückblickend. Gedanken, die in so einem Moment durch den Kopf gehen:

«Die Bedürfnisse unserer Gesellschaft sind weit von dieser Naturgewalt entfernt, der wir ausgeliefert sind. Das müssen Entscheidungsträger einfach einsehen.»

Wie eine solche Einsicht unmittelbar geschehen kann, schildert Zehnder, der 2005 noch nicht beim Kanton Luzern angestellt war, mit einer Anekdote aus zweiter Hand: «Am 21.8.2005 stellte unsere Abteilung beim Gemeinderat Emmen die aktualisierte Gefahrenkarte vor. Währenddessen ging das Unwetter los, das sich genau so entwickelte, wie es auf der Karte dargestellt war. Die Emmer Gemeinderäte sahen eins zu eins, dass die Gefahr real ist, als während der Sitzung die Fahrzeuge der Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden mussten.»

Umdenken nach dem Jahrhunderthochwasser

Das Hochwasser 2005 hat bei den Behörden zu einem Umdenken geführt. Es hat sich gezeigt, dass Fliessgewässer mit starren Verbauungen nicht gebändigt werden können. Vielmehr braucht der Fluss genügend Raum, weshalb das Flussbett tendenziell vergrössert wird. Zudem werden Überlast-Abflusskorridore wie Strassen und Geländemulden definiert, die bei grossen Ereignissen überflutet werden können, damit kein Schaden beispielsweise an Gebäuden entsteht. Auch oberflächlich abfliessender Regen hat grossen Schaden angerichtet, weshalb neu neben den üblichen Gefahrenkarten – welche Gefahrenprozesse bei Überschwemmungen, Rutschungen, Steinschlag und Lawinen abbilden – auch Oberflächenabflusskarten erstellt werden.

Da Naturgefahren nicht gänzlich abgewendet werden können, wurde ab 2005 die Zusammenarbeit der Behörden mit der Feuerwehr intensiviert. Seit 2013 verfügen alle Feuerwehren im Kanton Luzern über eine einheitlich aufgebaute Notfallplanung für Naturgefahren. Des Weiteren hat die Gebäudeversicherung den Bereich der Elementarschadensprävention erweitert. Ebenso hat der Bund seit 2005 seine Warnaktivität massiv ausgebaut.

Zwar kommt ein Hochwasser wie 2005 statistisch gesehen nur alle 100 Jahre vor. Seit den 1990er-Jahren gab es aber eine starke Zunahme von Hochwasserereignissen. Man kann also damit rechnen, dass die Flüsse früher oder später wieder über die Ufer treten – sofern man nichts dagegen unternimmt.

Das Hochwasser von 2005 jährt sich nun wie erwähnt zum 15. Mal. Zu Spitzenzeiten führte die Kleine Emme bei Littau damals 650 Kubikmeter Wasser pro Sekunde – 65-mal mehr als an einem normalen Sommertag.

Als die Strasse zum Fluss wurde: Die Auffahrt zum Emmen Center während des Jahrhunderthochwassers 2005. Bild: Esther Michel (Emmenbrücke, 22. August 2005)

Solch verheerende Schäden soll es nicht wieder geben, war man sich in Luzern einig. Für die Kleine Emme und die Reuss brauche es Hochwasserschutzmassnahmen. Seit 15 Jahren wird daran gearbeitet. Schon einiges wurde umgesetzt: So wurde die Kleine Emme beim Reusszopf im Rahmen der Seetalplatzumgestaltung stark verbreitert. Beim Reusswehr in Luzern wurde die Abflusskapazität erhöht, unter anderem durch die Ausbaggerung der Reuss sowie eine teilweise Mechanisierung des Nadelwehrs. Bei Malters ging 2011 das Holzrückhaltebecken Ettisbühl in Betrieb.

Aktuell erarbeitet der Kanton für die Reuss ein Hochwasserschutz- und Renaturierungsprojekt, vergangenen Herbst wurde es zum zweiten Mal öffentlich aufgelegt. Es ist schweizweit eines der grössten Projekte seiner Art. Hier die Übersicht zum Projekt:

rote Linie: Sicherheit / Dammbau

blaue Linie: Massnahmen Gewässer

grüne Fläche: Hochwasserschutz / Renaturierung

rote Fläche: Aufwertung Landwirtschaftsboden

Es zeigte sich 2005 deutlich, dass die Kleine Emme – typisch für einen Wildbach – nach starken Niederschlägen zu einem reissenden Fluss anschwillt. Die Reuss führte damals bei Mühlau zu Spitzenzeiten 840 Kubikmeter Wasser pro Sekunde, rund 700 Kubikmeter davon stammten aus dem Einzugsgebiet der Kleinen Emme und den weiteren Zuflüssen der Reuss.

Mehr Verbauungen und höhere Dämme zeigen da wenig Wirkung. Deshalb sieht das Projekt Hochwasserschutz und Renaturierung Reuss vor allem eine Verbreiterung des Flussbetts vor. Wenn es abgeschlossen ist, soll die Reuss, die an normalen Tagen rund 130 Kubikmeter Wasser pro Sekunde transportiert, eine Kapazität von 840 Kubikmetern pro Sekunde erreichen.

Landverbrauch als Knackpunkt

Allerdings braucht es für eine Verbreiterung der Reuss Land: Rund 32 Hektaren müssen dafür geopfert werden. Nutzfläche, die 30 Bauernbetrieben abhandenkommt. Das Projekt stösst unter anderem deshalb auf Widerstand. Rund die Hälfte der betroffenen Landwirte haben Einsprache erhoben – ebenso einige Gemeinden und Naturschutzorganisationen. Die Gemeinden fordern hauptsächlich die Finanzierung flankierender Massnahmen, etwa für die Erschliessung von Naherholungsplätzen.

Den Bauern geht es um das Land, das sie nicht mehr bewirtschaften können. Für sie ist vor allem die Arbeit der land- und forstwirtschaftlichen Begleitplanung wichtig. Ihr Leiter, Stefan Moser, vermittelt zwischen Behörden und Landwirten. Sein Ziel ist, für alle Bauern eine Lösung zu finden, sei es durch Landabtausch, mit Realersatz oder Dienstbarkeiten. Bei letzterem können die Flächen weiterhin – mit ökologischen Auflagen – landwirtschaftlich genutzt werden und bleiben im Besitz der Bauern. Dafür erhalten sie eine Entschädigung für den wegfallenden Ertrag und den Mehraufwand. «Wir haben in den vergangenen Monaten die Höhe dieser Entschädigungen kalkuliert und Szenarien für den Realersatz erarbeitet. Derzeit laufen nun weitere Verhandlungen», sagt Moser.

Für die Bauern ist die Situation nicht nur emotional, sondern mit viel Unsicherheit verbunden. Auch steht eine Diskussion darüber an, ob die Bodenpreise steigen, die derzeit in Luzern bei 9 Franken pro Quadratmeter liegen. «Die politische Diskussion ist wichtig und wertvoll. Sie wird aber eine Weile dauern», sagt Stefan Moser. Er geht jedoch davon aus, dass der Kanton wenig Land kaufen wird und zumeist Realersatz- und Dienstbarkeitsvereinbarungen getroffen werden. Noch sind keine Verträge abgeschlossen. Stefan Moser erwartet aber, dass mit vielen Bauernfamilien Vereinbarungen getroffen werden können, bevor das Reussprojekt bewilligt ist:

«Ich bin zuversichtlich, dass wir für viele eine gute Lösung finden.»

Während die Bauern in ihren Einsprachen fordern, dass das Projekt weniger Fläche in Anspruch nimmt, sind die Dimensionen der Flussverbreiterung für den Naturschutz zu klein. «Die Organisationen wollen zudem Rechtssicherheit betreffend der Auslegung des Bundesgesetzes über den Schutz der Gewässer erwirken», sagt Urs Zehnder, Abteilungsleiter Naturgefahren beim Kanton Luzern. Die Reuss wird damit zum Präzedenzfall für ähnliche Projekte.

Volksabstimmung wohl erst nach 2022

Die Einspracheverhandlungen, die im Juni gestartet sind, werden rund ein Jahr in Anspruch nehmen. Anschliessend muss der Regierungsrat das Reussprojekt bewilligen, wogegen es Beschwerden geben kann – im äussersten Fall bis vor Bundesgericht. Erst danach folgt die Kreditbewilligung, die beim 195-Millionen-Franken-Projekt dem obligatorischen Referendum unterliegt. Eine Volksabstimmung ist gemäss aktuellem Zeitplan Ende 2022 vorgesehen. «Das ist sehr optimistisch», meint Urs Zehnder. Oder eher unrealistisch, weil mit Beschwerden zu rechnen ist. Bis zum Baustart dürfte es also noch einige Jahre dauern, die Bauarbeiten werden rund 12 Jahre in Anspruch nehmen.

Schon bei der ersten Auflage des Reussprojekts 2016 gab es Gegenwind. Unter anderem forderte der Kantonsrat mit einem teilweise erheblich erklärten FDP-Postulat eine erneute Überprüfung des Projekts. «Die externe Überprüfung war eine gute Sache», sagt Urs Zehnder heute. Sie habe die Stärken des Projekts bestätigt und einzelne Verbesserungen hervorgebracht. «Es geht dabei vor allem um die Akzeptanz des Projekts – wobei sich vorgefasste Meinungen wohl kaum ändern werden.»

Kaum umstritten ist, dass es den Hochwasserschutz braucht. Besonders den bürgerlichen Fraktionen im Kantonsrat ist aber die Renaturierung zu viel. Dass der Natur mehr Platz eingeräumt wird, hat auch damit zu tun, dass der Bund dadurch 80 Prozent der Kosten übernimmt. Doch Urs Zehnder relativiert:

«Alle reden von Renaturierung. Aber die Verbreiterung der Reuss dient primär dem Hochwasserschutz. Nur ganz wenige Teile des Projekts haben lediglich das Ziel der Revitalisierung.»

Verbreiterung ist die einzige Möglichkeit: Eine Vertiefung der Sohle würde das Grundwasser gefährden, Dammerhöhungen sind nicht gesetzeskonform. Zudem seien kanalisierende Bauwerke nicht robust und intensiv im Unterhalt. «Es besteht das Risiko, dass die Bauten bei einem Hochwasser versagen», so Zehnder.

Kleine Emme: Kreditbewilligungen brauchen viel Zeit

Neben dem Reussprojekt wird auch der Hochwasserschutz entlang der Kleinen Emme verbessert. Dieses Projekt wurde bereits 2012 bewilligt, kürzlich wurde der Abschnitt bei der Swiss Steel fertiggestellt. Auch am Reusszopf hat die Kleine Emme wie erwähnt schon vor 2016 mehr Platz erhalten.

Dank der Hochwasserschutzmassnahmen am Reusszopf hat die Kleine Emme – hier nach Regenfällen braun gefärbt – mehr Platz. Bild: Nadia Schärli (26. Oktober 2016)

Weil die Bewilligung vorliegt, könnte der Kanton eigentlich zügig vorwärts machen. Allerdings gibt es auch hier Widerstand, etwa von Littauer Gewerbetreibenden. Und es braucht für jeden neuen Abschnitt eine Kreditbewilligung vom Kantonsrat. «Das dauert jeweils seine Zeit, sodass die Umsetzung des Projekts zu harzend vorwärts geht», sagt Zehnder. Anfangs kam erschwerend hinzu, dass mehrere Gemeinden sich nicht mehr an den Kosten beteiligen wollten, sobald klar wurde, dass sie dies mit dem seit Anfang 2020 geltenden kantonalen Wasserbaugesetz nicht mehr müssen. «Einzig Emmen und Luzern haben sich beteiligt, weshalb wir im unteren Teil der Kleinen Emme zuschaffen konnten.» Der Bund beteiligt sich übrigens zu rund 45 Prozent an diesem Projekt.

Aus Zehnders Sicht ist es wichtig, dass der Hochwasserschutz bei der Kleinen Emme zügig umgesetzt wird, denn: «Das Gewässer verändert sich stetig. Wartet man zu lange, muss die Planung, für die man schon viel Geld ausgegeben hat, überarbeitet werden.» Bei der Reuss bestehe diese Gefahr weniger, weil die Bauarbeiten erst starten, wenn der Kredit für das gesamte Projekt bewilligt ist.