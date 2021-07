Hochwasser in Luzern Vierwaldstättersee dürfte am Donnerstag die kritische Pegelgrenze überschreiten Das Hochwasser kommt. Noch ist nicht klar, ob schon am Mittag oder erst am Nachmittag. Laut dem Luzerner Feuerwehrkommandanten werden zuerst alle Brücken gesperrt. Fast alle. Roman Hodel 14.07.2021, 22.30 Uhr

Eine fast schon gespenstische Stimmung herrscht am Mittwochabend in der Luzerner Innenstadt. Ob Schweizerhofquai, Hertensteinstrasse oder Grendel – jede Türe, jedes Schaufenster ist verbarrikadiert:

Blick in die Hertensteinstrasse. Bild: hor (Luzern, 14. Juli 2021)

Der Rathausquai ist bereits gesperrt. Das Wasser drückt aus allen Schachtdeckeln nach oben:

Am Rathausquai gibts bereits am Mittwochabend kein Durchkommen mehr. Bild: hor (Luzern, 14. Juli 2021)

Trotzdem sind viele Passanten unterwegs, die Handys im Anschlag. Weiter seeaufwärts schwappt das Wasser bereits vielerorts übers Ufer, die Haldenstrasse beim Verkehrshaus ist überschwemmt.

Die überschwemmte Haldenstrasse. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 14. Juli 2021)

Als «sehr angespannt» umschreibt der Stadtluzerner Feuerwehrkommandant Theo Honermann denn auch die Lage und fügt an: «Man sieht von blossem Auge, wie hoch der See und die Reuss sind, mit Blick auf die angekündigten Regenfälle am Donnerstag ist dies kein schönes Gefühl.» Und dann sagt er es:

«Wir schauen es als wahrscheinlich an, dass das Hochwasser am Donnerstag kommen wird.»

Theo Honermann. Bild: Manuela Jans-Koch

Die Stadt Luzern ist darauf vorbereitet – an der Feuerwehr jedenfalls wird es nicht liegen. Seit Dienstag läuft bei ihr der Dauerbetrieb – drei Schichten à acht Stunden wird geschuftet. 20 Feuerwehrleute sind stets im Einsatz, 20 weitere abrufbereit. Und wenn es noch mehr braucht, wird laut Honermann alarmiert. Auch wenn der Regen am Mittwoch pausierte, liefen diverse Einsätze. Meist ging es um Keller, die mit Wasser vollgelaufen sind. Die Feuerwehr hilft beim Auspumpen. Honermann sagt in diesem Zusammenhang: «Wer Wasser im Keller hat, sollte wegen allfälligen Stromverteilern vorsichtig sein und lieber uns zu Hilfe holen.» Die Feuerwehr besitzt spezielle Spannungsmessgeräte.



Wasser im Museum und Parkhaus

Dass das Wasser überall drückt, zeigte sich bereits am Mittwoch an verschiedenen Orten. So bleibt zum Beispiel das Historische Museum wegen Wassereindrang bis auf Weiteres geschlossen. Denn die Mitarbeitenden sind nun ­damit beschäftigt, die wertvollsten Sammlungsstücke aus dem Untergeschoss in höhere Lagen zu transportieren – darunter historische Fahnen. Voraussichtlich bis Anfang nächster Woche geschlossen bleibt zudem das Schweizerhof-Parking, wie ein Mitarbeiter des Hotels auf Anfrage sagte. Die Feuerwehr war die ganze Nacht damit beschäftigt, das Wasser aus dem Parkhaus zu pumpen.

Natürlich checkt Honermann regelmässig den Seepegel. Am Mittwochabend um 19 Uhr lag er bei 434,73 Meter über Meer. «Wir gehen davon aus, dass die Marke von 435 Metern – je nach Wetter – am Donnerstagmittag oder -nachmittag erreicht wird.» Somit würden Schweizerhofquai und Schwanenplatz überflutet. Analog zur Bahnhofstrasse wird die Feuerwehr deshalb am Donnerstag am Schwanenplatz weitere sogenannte Beaver-Wassersperren errichten. Honermann: «Damit wollen wir verhindern, dass sich das Wasser Richtung Hertensteinstrasse ausbreitet.»

Die Beaver-Wassersperren an der Bahnhofstrasse. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 14. Juli 2021)

2005 musste man noch hauptsächlich mit Sandsäcken operieren

Die orangen Beaver-Systeme kommen erstmals in Luzern in diesem Ausmass zum Einsatz. Beim Jahrhundert-Hochwasser 2005 musste man noch hauptsächlich mit Sandsäcken operieren. Nur einzelne Beaver-Systeme waren vorhanden, als Leihgabe der Gemeinde Vals. «Die Beaver-Systeme sind viel schneller bereit als die Sandsäcke», sagt Honermann. Trotzdem: Ganz ohne Sandsäcke geht es nicht – vor allem bei kleineren Gassen. Die Sperren werden rund um die Uhr vom Zivilschutz bewacht. Dies ist laut Honermann «leider» nötig, weil die Beaver-Systeme mitunter als Spielplatz missbraucht und manchmal Sandsäcke umplatziert werden.

In der Sunset Bar bringt das Personal das Mobiliar in Sicherheit. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 14. Juli 2021)

Klar ist: Steigt der Seepegel auf 435 Meter, werden zuerst alle Brücken mit Ausnahme der Seebrücke gesperrt. Letztere erst, wenn der Autoverkehr wegen des Hochwassers nicht mehr über den Schweizerhofquai rollen kann. Ohnehin rät Honermann den Leuten, ab Donnerstag am besten nur nach Luzern zu kommen zum Arbeiten oder etwas Erledigen:

«Schaulustigen empfehlen wir, daheim zu bleiben – oder sich zumindest nicht in die Gefahrenzone zu begeben.»