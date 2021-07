Hochwassersituation auf der Luzerner Landschaft bleibt angespannt

Hochwasser Luzerner Landschaft kommt mit einem blauen Auge davon – doch die Situation bleibt angespannt Grössere Schäden blieben zum Glück aus, doch die Luzerner Feuerwehren waren ab Dienstagmittag stark gefordert. Die Gefahr von Überflutungen und Erdrutschen bleibt bestehen. Reto Bieri 14.07.2021, 17.49 Uhr

Während sich am Mittwoch die Lage etwas beruhigte, gab es am Tag zuvor nicht nur in der Stadt Luzern, sondern auch auf der Landschaft für die Feuerwehren viel zu tun. Laut dem kantonalen Feuerwehrinspektor Vinzenz Graf standen ab Dienstagnachmittag rund 40 Feuerwehren mit 900 Personen im Einsatz. «Sie mussten hauptsächlich Keller auspumpen und Bachläufe in die richtigen Bahnen leiten», so Graf.

Wegen Überflutungen mussten vereinzelt auch Strassen gesperrt werden, zum Beispiel jene bei der Kantonsschule Seetal im Hochdorfer Ortsteil Baldegg. An einigen Orten kam es zudem zu Erdrutschen, so auf der Hauptstrasse zwischen St.Erhard und Uffikon, in Willisau und in Wolhusen.

Im Gebiet Chabis hat ein Erdrutsch grossen Schaden angerichtet: Die Strasse von Willisau nach Menzberg ist für längere Zeit gesperrt.

Bild: Pius Amrein (Willisau, 14. Juli 2021)

Daneben hat es laut Graf in Reiden, Dagmersellen, Sursee, Grosswangen, Beromünster, Neudorf, Aesch und Hitzkirch grössere Einsätze gegeben. Wenig betroffen sei bislang das Entlebuch.

Gefahr von Erdrutschen weiterhin hoch

In der Nacht auf Mittwoch sowie am Mittwochmorgen ist es laut Vinzenz Graf nur noch vereinzelt zu Feuerwehreinsätzen gekommen. Hauptsächlich ging es darum, Bäche und Flüsse zu beobachten sowie präventive Massnahmen zu treffen. Da es in der Nacht auf Donnerstag wieder ausgiebig regnet, rechnet Graf erst aufs Wochenende mit einer Entspannung. Die Feuerwehren seien bereit.

«Die Pegelstände in den Bächen sind nach wie vor hoch, das heisst, man muss wieder mit Überflutungen rechnen.»

Zudem bestehe die Gefahr von Erdrutschen, was zu gefährlichen Situationen wie auch zu Strassensperrungen führen kann.

Hochwassersee in Beromünster

Aufgrund der heftigen Unwetterereignisse der Jahre 2005 und 2007 wurden vielerorts Hochwasserschutzbauten errichtet. Diese hätten sich sehr bewährt, sagt Graf. Als Beispiel nennt er das Rückhaltebecken in Beromünster, das eingangs Dorf bei Hochwasser den Bach Wyna staut. Am Dienstag entstand hinter dem Becken ein eindrücklicher See.

Land unter in Beromünster: Dank eines Rückhaltebeckens wird das Wasser kontrolliert gestaut und dadurch Schäden im Dorf verhindert. Bild: Feuerwehr Michelsamt

Armin Dörig, Kommandant der Feuerwehr Michelsamt, sagt:

«So können wir das Wasser kontrolliert abfliessen lassen und schützen Beromünster und die benachbarten Aargauer Gemeinden.»

Am Dienstag seien einige Bäche überlaufen, 36 Schadensmeldungen sind eingegangen. Die Feuerwehr stehe seit fast zwei Wochen fast täglich im Einsatz. Besonders beim Hagelgewitter vergangene Woche wurde die Gemeinde stark getroffen, vor allem die Ortsteile Neudorf und Gunzwil. Um die betroffenen Quartiere und Häuser vor erneutem Hochwasser zu schützen, wurden laut Dörig Sperren erstellt und mit Hilfe von Landwirten neue Bachläufe gepflügt.

Reiden verbarrikadiert sich

Speziell gewappnet hat sich die Gemeinde Reiden. Dies, weil es am Donnerstag der Vorwoche sowie zwei Wochen zuvor in der Region zu grösseren Überschwemmungen und Schäden in Millionenhöhe gekommen ist. Am Montag haben Gemeinde und Feuerwehr diverse Schutzbauten auf dem gesamten Gemeindegebiet errichtet. Der Ortsteil Langnau gleiche einer Festung, schrieb der «Willisauer Bote» am Dienstag. An neuralgischen Punkten im Dorf wurden mit Wasser gefüllte Schutzschläuche verlegt sowie Sperren aus Kunststoffelementen aufgestellt. Zudem wurden 2500 Sandsäcke verteilt sowie mehrere hundert Schaltafeln aufgestellt.

Der grosse Aufwand hat sich gelohnt. In Reiden sei es zu keinen Überschwemmungen aufgrund von Überflutungen gekommen, sagt Feuerwehrkommandant Roland Röthlin auf Anfrage. Die Feuerwehr bleibe weiter wachsam. Und:

«Wir haben zusätzliches Material deponiert, damit wir schnell reagieren können.»

Wasser dringt in neues Lager der Firma Brack ein

Getroffen wurde auch Willisau. Wegen eines Erdrutsches ist die Strasse in Richtung Menzberg im Gebiet Chabis gesperrt.

Bild: Pius Amrein (Willisau, 14. Juli 2021)

Die Reparatur der Strasse dauere voraussichtlich mehrere Wochen, sagt Feuerwehrkommandant Roland Peter. Die Gemeinde sei mit einem blauen Auge davongekommen.

«Die Bäche sind voll. Hätte es eine Stunde länger geregnet, wären sie überlaufen.»

Kritisch sei die Situation beim Zusammenfluss der Enziwigger und dem Mühletalbach. Die Feuerwehr habe Vorsichtsmassnahmen getroffen und im Gemeindegebiet an problematischen Stellen Material für Wassersperren verteilt, das bei Bedarf rasch aufgestellt werden kann.

Zudem musste die Feuerwehr mehrere Keller auspumpen, unter anderem beim Logistikzentrum des Onlinehändlers Brack. Das Wasser sei ins neue Hochregallager eingedrungen, das nur einen Monat zuvor in Betrieb genommen wurde. Da man rasch reagiert hat, seien grössere Schäden verhindert worden, sagt Roland Peter.