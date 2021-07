Hochwasser Luzern: Die neusten Entwicklungen im Ticker

Hochwasser-Ticker Vierwaldstättersee erreicht höchste Gefahrenstufe ++ Pegel steigen weiter ++ VBL auf Seebrücken-Sperrung vorbereitet In der Nacht auf Donnerstag ist wieder intensiv Regen gefallen. Tagsüber gibt es eine Wetterberuhigung – es bleibt allerdings bewölkt und zeitweise nass. Das Neuste zur Hochwasser-Lage in der Zentralschweiz in unserem Ticker. 15.07.2021, 09.39 Uhr

09:34 Uhr - Pegel steigt in der Nacht um 4 Zentimeter

Die Hochwassersituation im Kanton Luzern ist nach wie vor angespannt. Der Pegel des Vierwaldstättersee ist in der Nacht um vier Zentimeter angestiegen. Damit liegt der Pegel noch 46 Zentimeter unter dem Jahrhunderthochwasser von 2005. (rem)

09:20 Uhr - Bundespräsident Guy Parmelin besucht Luzerner Einsatzkräfte

Bundespräsident Guy Parmelin hat sich auf Twitter besorgt über die Wassermassen geäussert – die Hochwassergefahr nehme zu. Er dankte im Tweet allen, die für die Sicherheit der Bevölkerung sorgen.

Heute Nachmittag reist Bundesrat Parmelin nach Luzern, um die Luzerner Feuerwehr- und Zivilschutzleute im Einsatz gegen das Hochwasser zu besuchen. Mit dabei sind laut einer entsprechenden Medieneinladung des Kantons Luzern auch die Regierungsräte Paul Winiker und Fabian Peter. Der kantonale Feuerwehrinspektor Vinzenz Graf wird die Delegation begleiten. (pl)



09:12 Uhr - Sempachersee schwappt über

Auch der Sempachersee ist randvoll, wie Leserreporter Daniel Meier mit diesem Video beweist (rem):

Überfluteter Uferweg am Sempachersee. Leservideo: Daniel Meier (Sempach, 15. Juli 2021)

08:45 Uhr - Angespannte Hochwasser-Situation im Kanton Luzern

Laut einer aktuellen Mitteilung der Luzerner Polizei sind in den letzten 22 Stunden rund 20 Ereignismeldungen eingegangen. Es handle sich hauptsächlich um Meldungen wegen Wasser in Kellern und Garagen. Meldungen von verletzten Personen würden keine vorliegen. (pl)

So präsentiert sich die Lage am Donnerstagmorgen in der Stadt Luzern:

Situation am Reussquai. Video: Martin Messmer

Situation am Schwanenplatz. Video: PilatusToday

Die Feuerwehr Stadt Luzern pumpt bei der Kapellbrücke Wasser ab. Bild: Martin Messmer (Luzern, 15. Juli 2021) Der Rathausquai ist abgesperrt. Bild: Martin Messmer (Luzern, 15. Juli 2021) Noch ist das Wasser nicht über die Ufer getreten. Bild: Martin Messmer (Luzern, 15. Juli 2021) Die Gassen in der Luzerner Altstadt sind abgesperrt. Bild: Martin Messmer (Luzern, 15. Juli 2021)

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Bei der Sunset Bar tummeln sich derzeit Enten statt Badegäste.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Lars Güggi, Direktor der Seeburg, hat am Dienstagmorgen berichtet, dass noch 10 bis 20 Zentimeter fehlen, bis das Wasser übertritt

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Das Hotel Seeburg hat sich mit Sandsäcken ausgerüstet.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Bereits am Montag haben Feuerwehrleute Sandsäcke entlang des Flusses montiert.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Daniela Schärli, Inhaber des Coiffeursalons Unter der Egg Luzern, versucht ihren Salon mit dieser Konstruktion zu schützen.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Passanten beim Rathaussteg.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Nicht viele Menschen sind in der Luzerner Altstadt unterwegs.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Der Kanton ermahnt die Bevölkerung, sich von Gewässern fernzuhalten.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Erdrutsch zwischen Dagmersellen und Buchs. Bild: Luzerner Polizei (13. Juli 2021) Die Reuss bei Emmenbrücke. Leserreporter Der Veloweg zwischen Luzern und Emmenbrücke Bild: Leser Christian Wuillemin Eine Ente geniesst die erweiterte Reuss. Bild: Leser Christian Wuillemin Auch am Seebuchtplatz in Buochs ist zu erkennen, wie hoch der Pegel des Vierwaldstättersees ist. Bild: Martin Uebelhart (Buochs, 13. Juli 2021) Bild: Leser Christian Wuillemin Bild: Leser Christian Wuillemin Seetalplatz teils unter Wasser. Bild: Martin Messmer Die Polizei regelt den Verkehr. Bild: Martin Messmer Baden sollte man in diesen Tagen nicht. Bild: Martin Uebelhart (13. Juli 2021) Das Wasser der Engelbergeraa steht ebenfalls sehr hoch. Bild: Martin Uebelhart (13. Juli 2021) Beim Seetalplatz liegt viel Wasser auf der Strasse. Leserbild Noch immer füllt der Regen Flüsse, Bäche und Seen. Leserbild Die Uferpromenade in Alpnachstad. Bild: Urs Flüeler / Keystone (13. Juli 2021) In Grosswangen ist der Innerdorfbach über die Ufer getreten. Leserbild In Grosswangen stehen teilweise Gärten unter Wasser Leserbild Die Bahnhofstrasse ist abgesperrt und die Hochwasserbarrieren sind gefüllt. Bild: Jérôme Martinu

08:24 Uhr

Der Luzerner Regierungsrat Paul Winiker bedankt sich in einem Tweet bei den Einsatzkräfte der Feuerwehr:

08:10 Uhr - Pegel der Innerschwyzer Gewässer steigen langsam

Der Wasserstand in den Innerschwyzer Gewässern steigt nur noch langsam an. Trotzdem bleibt die Lage kritisch. Der Abfluss der Muota lag am Donnerstagmorgen unter 100 Kubik pro Sekunde, Tendenz allerdings steigend. Der Lauerzersee war am Donnerstagmorgen 448,6 Meter hoch – Tendenz nach wie vor steigend. In Lauerz wurden aufgrund des Hochwassers mehrere Personen evakuiert und im Hafen von Brunnen sank am Mittwochvormittag ein vertäutes Boot. Auch Rothenturm blieb vom Hochwasser nicht verschont. Die Geschäftsführerin vom «Brocki Roro» schilder ihre Eindrücke:

Aktuell sind alle Verkehrsachsen im Kanton Schwyz offen – auch im Bahnverkehr gibt es derzeit keine Einschränkungen. (pl)

08:02 Uhr - Verkehrsbetriebe Luzern sind bereit

Mehrere Buslinien der Verkehrsbetriebe Luzern VBL mussten bereits umgeleitet werden. Betroffen sind unteranderem die Buslinien 6, 8 und 24. Sollte die Seebrücke oder der Schweizerhofquai gesperrt werden müssen, so wären die VBL vorbereitet. Sämi Deubelbeiss, Mediensprecher der vbl, erklärt gegenüber PilatusToday, dass in diesem Szenario das gleiche Konzept wie bei der Luzerner Fasnacht zum Einsatz kommen würde. Konkret: Die Busse würden dabei auf beiden Seiten vor der Seebrücke und dem Quai wenden. Der restliche Betrieb könnte aber, sofern es der Zustand der anderen Strassen zulässt, aufrecht erhalten werden. (pl)

07:50 Uhr - Wenige Einsätze für die Feuerwehren über Nacht

Die Nacht auf Donnerstag war für die Zentralschweizer Feuerwehren eher ruhig. Die Polizeistationen in Luzern, Nidwalden und Obwalden melden, dass die Feuerwehr nur vereinzelt wegen des Wassers ausrücken musste, wie PilatusToday schreibt. (pl)

06:41 Uhr - Verkehrsbehinderungen im Morgenverkehr

Aufgrund der Hochwasser-Situation fallen zahlreiche Zug- und Busverbindungen aus. Diverse Strassen in der Zentralschweiz sind gesperrt. Eine Übersicht über die aktuelle Betriebslage gibt es hier: (dvm)

06:32 Uhr - Vierwaldstättersee einen Zentimeter über Hochwasser-Grenze

Der Wasserstand des Vierwaldstättersees stieg in der Nacht auf Donnerstag weiter in die Höhe. Wie aktuelle Messdaten zeigen, liegt der Seepegel nun einen Zentimeter über der Hochwasser-Grenze von 434.75 Meter über Meer: (dvm)

Luzern rüstet sich nach 2005 für ein weiteres Jahrhunderthochwasser. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 14. Juli 2021)

06:23 Uhr - Dauerregen lässt nach

Wettertechnisch hat sich die Lage in der Nacht wieder verschlechtert. Gemäss den neuesten Prognosen des Wetterdienstes Meteonews gibt es am Donnerstag nach kräftigem Regen in der Früh tagsüber eine leichte Wetterberuhigung. Trotzdem bleibt es meist bewölkt und zeitweise nass. Die Hochwassersituation bleibt also angespannt. (dvm)

22:31 Uhr - Morgen ist es wahrscheinlich soweit

Das Hochwasser kommt. Noch ist unklar, ob es bereits am Mittag oder erst am Nachmittag soweit ist. Laut dem Luzerner Feuerwehrkommandanten werden zuerst fast alle Brücken gesperrt. Mehr dazu im Artikel:

21:03 Uhr - 50 Häuser in Giswil nur noch via Wasser erreichbar

Am Dienstagabend ist der Sarnersee in Giswil über die Ufer getreten; nun stehen 50 Häuser stark unter Wasser. Jan Reichmuth erzählt im Gespräch mit Tele 1: «Das Mühsamste ist die Kanalisation sowie der erschwerte Zugang zu den Häusern.» (zgc)

20:44 Uhr - Intensiver Regen erwartet

SRF Meteo berichtet auf Twitter, dass es in der Nacht auf Donnerstag und tagsüber teils wieder intensiv regnen wird.

Das Bundesamt für Umwelt (Bafu) warnt, dass Flüsse und Seen zunehmend an ihre Grenzen kommen. (zgc)

20:35 Uhr - Immer mehr Teile Luzerns sind abgesperrt

Der Rathausquai in Luzern ist abgeriegelt.

Bild: Roman Hodel (Luzern, 14. Juli 2021)

Die Verantwortlichen machen ihre Läden in der Hertensteinstrasse bereit für die kommende Nacht.

Bild: Roman Hodel (Luzern, 14. Juli 2021)

20:01 Uhr - Lager unter Wasser

Die Bilder aus den Zentralschweizer Sommerlagern zeigen: Die Kinder trotzen dem Regen. (zgc)

«'O sole mio!» Der Lagerplatz hat plötzlich ein venezianisches Flaire. Lagerbild: KaLa Blauring Littau (Hünenberg, 13. Juli 2021) Vom Zeltplatz muss Wasser abgepumpt werden. Lagerbild: KaLa Jubla Werthenstein (Rotkreuz, 13. Juli 2021) Trotz Regen wird der Lagerplatz aufgebaut. Lagerbild: KaLa Jungwacht Meggen (Rotkreuz, 13. Juli 2021) Trotz des starken Regens wird noch fröhlich herumgetanzt. Lagerbild: KaLa Jubla Dagmersellen (Rotkreuz, 13. Juli 2021) Der Lagerplatz ist überflutet. Lagerbild: KaLa Blauring Littau (Hünenberg, 13. Juli 2021) Ein improvisierter Trocknungsraum wurde errichtet. Lagerbild: Pfarreilager Kerns (Gänsbrunnen, 13. Juli 2021) Der «Hike »findet trotz Regen statt. Lagerbild: Pfadi Allenwinden (Studen, 13. Juli 2021) Ein Picknick-Tisch ist zum Glück vielseitig verwendbar. Lagerbild: Pfadi Luegisland-Schirmenturm Luzern, Pios (Tschiertschen, 13. Juli 2021) Gut, hat die Jubla an die Gummistiefel gedacht! Lagerbild: Kantonslager Blauring und Jungwacht (Risch/Rotkreuz, 14. Juli 2021) Diesen Hagel haben alle Lagerteilnehmer unbeschadet überstanden. Lagerbild: Pfadi St. Anton Luzern, Wölfe (Bedretto, 13. Juli 2021) Das schlechte Wetter trübt die gute Laune nicht. Lagerbild: Kantonslager Blauring und Jungwacht (Risch/Rotkreuz, 14. Juli 2021) Leiter der Jubla Hasle erstellen einen Graben für die starken Regenfälle. Lagerbild: KaLa Jubla Hasle (Rotkreuz, 13. Juli 2021) Dies muss ein sehr grosses Rohr gewesen sein. Lagerbild: KaLa Blauring und Jungwacht Sursee (Meierskappel, 13. Juli 2021) Plötzlich hatten die Mädchen einen privaten See im Lagerplatz. Lagerbild: Blauring Malters (Kerns, 13.Juli 2021)

19:57 Uhr - Kiosk an der Ufschötti ist unter Wasser

Der Quai am Vierwaldstättersee in der Stadt Luzern ist gesperrt.

Teilbereich am Quai in Luzern abgesperrt. Bild: Martin Messmer (Luzern, 14. Juli 2021)

Zudem sammelt sich beim Kiosk bei der Ufschötti in Luzern unter Wasser:

Die Ufschötti liegt auch am Quai in Luzern. Bild: Stefan Dähler (Luzern, 14. Juli 2021)

19:56 Uhr - Hünenberg macht sich auf schlimme Tage gefasst

«Es ist bedrohlich, wenn man sieht, was in den nächsten Tagen an Niederschlägen noch auf uns zukommt.» Das sagt Urs Marti ,Chef des kantonalen Führungsstabes, der im Kanton Zug seit kurzem bei der Hochwassersituation im Einsatz ist. Wie er die Lage sonst beurteilt lesen Sie im Artikel von der Zuger Redaktion:

18:56 Uhr - So erlebt ein Feuerwehrmann seine Einsätze

Milizfeuerwehrleute sind wegen des Hochwassers gerade besonders gefordert: Thomas Lang ist einer von ihnen – er leitet die Einsätze bei der Stadtluzerner Feuerwehr. Hier das Porträt des Theologen:

18:27 Uhr - Pegel des Vierwaldstättersees steigt

Der Pegel des Vierwaldstättersees hat um 18 Uhr die Marke von 434,73 Meter über Meer überschritten, das sind 20 Zentimeter mehr als vor 24 Stunden – und noch 50 Zentimeter unter der Jahrhundert-Hochwassermarke von 2005. Der Pegel ist am Nachmittag zwar nur noch im Millimeterbereich gestiegen, das dürfte sich in den nächsten Stunden wieder ändern, sind doch noch einmal grössere Regenmengen in Sicht angekündigt. (rem)

18:02 Uhr - Könnte der Pegel des Vierwaldstättersees tiefer liegen?

Das Reusswehr beim Luzerner Mühlenplatz reguliert den Pegelstand des Vierwaldstättersees. Einige Experten sind der Ansicht, dort seien die letzten Nadeln zu spät geöffnet worden. Der Kanton Luzern widerspricht, wie Urs Zehnder, Abteilungsleiter Naturgefahren beim Kanton Luzern, im Gespräch sagt:

17:44 Uhr - Reussdamm in Hünenberg kann standhalten

Die Lage bleibt in Anbetracht der zu erwartenden Regenfälle in den nächsten Stunden und Tagen angespannt, wie der Führungsstab des Kantons Zug in einer Medienmitteilung schreibt. «Wir beobachten die Situation rund um die Uhr und haben bereits Vorkehrungen für weitergehende Massnahmen getroffen, die bei einer Zuspitzung der Situation ausgelöst werden können», erklärt der Chef des kantonalen Führungsstabs Urs Marti. Welche das sind, geht aus der Medienmitteilung nicht hervor. Es wird noch immer dringend davon abgeraten, sich in Gewässernähe aufzuhalten.

Die Reuss bei Hünenberg hat das Bett verlassen Bild: Matthias Jurt (14. Juli 2021)

Weiterhin besonders betroffen vom Hochwasser ist die Gemeinde Hünenberg. Der Reussdamm wurde gesperrt und wird seit Dienstagabend überwacht. Eine geologische Untersuchung hat ergeben, dass der Damm den in den Vorhersagen prognostizierten Wassermassen standhalten sollte. «Wir wollen trotzdem auf Nummer sicher gehen und überwachen den Reussdamm rund um die Uhr. Sollte sich zeigen, dass die Wassermassen zu einem Problem für den Damm werden, beginnen wir unverzüglich mit der Stabilisierung des Dammfusses», hält Urs Marti fest. (zgc)

In Morgarten gab es einen Hangrutsch und ein Haus musste evakuiert werden. Bild: Matthias Jurt (Morgarten, 14. Juli 2021) In Morgarten gab es einen Hangrutsch und ein Haus musste evakuiert werden. Bild: Matthias Jurt (Morgarten, 14. Juli 2021) In Morgarten gab es einen Hangrutsch und ein Haus musste evakuiert werden. Bild: Matthias Jurt (Morgarten, 14. Juli 2021) Der Reussdamm in Hünenberg droht zu brechen.

Bild: Matthias Jurt (Hünenberg, 14. Juli 2021) Der Reussdamm droht zu brechen.

Bild: Matthias Jurt (Hünenberg, 14. Juli 2021) Der Reussdamm droht zu brechen.

Bild: Matthias Jurt (Hünenberg, 14. Juli 2021) Das Wasser hat an gewissen Orten bereits das Ufer überspült. Wie hier im Strandbad Hünenberg. Bild: Matthias Jurt (Hünenberg Am See, 14. Juli 2021) Das Wasser hat an gewissen Orten bereits das Ufer überspült. Wie hier im Strandbad Hünenberg. Bild: Matthias Jurt (Hünenberg Am See, 14. Juli 2021) Die Lorze reicht in Baar bis zu den Wurzeln der Bäume. Einzelne Bäume sind umgeknickt.

Bild: Matthias Jurt (Baar, 14. Juli 2021) Die Lorze reicht in Baar bis zu den Wurzeln der Bäume. Einzelne Bäume sind umgeknickt. Bild: Matthias Jurt (Baar, 14. Juli 2021) Die Lorze reicht in Baar bis zu den Wurzeln der Bäume. Einzelne Bäume sind umgeknickt. Bild: Matthias Jurt (Baar, 14. Juli 2021) Die Lorze reicht in Baar bis zu den Wurzeln der Bäume. Einzelne Bäume sind umgeknickt. Bild: Matthias Jurt (Baar, 14. Juli 2021)

17:35 Uhr - In der Nacht schüttet es wieder

In der Nacht auf Donnerstag zieht wieder mehr Regen auf, wie SRF Meteo auf Twitter schreibt. Wie in vielen Teilen der Schweiz gilt in der Zentralschweiz sehr grosse Gefahr. (zgc)

17:33 Uhr - Auf dem Dorfplatz Stansstad sind Brücken erstellt worden

Die Gemeinde Stansstad hat am Nachmittag Holzbrücken auf dem Dorfplatz aufgebaut. Die Bilder erinnern an das Hochwasser 2005. Besonders für die Kleinen sind die Brücken eine Attraktion, auch sonst werden sie bereits rege genutzt. Zurzeit ist das Wasser kniehoch. Der Dorfplatz ist grossräumig abgesperrt. (fpf)

Dorfplatz Stansstad: Erste Brücken werden aufgebaut... Bild: Florian Pfister (Stansstad, 14. Juli 2021) ... damit die Fussgänger trocken laufen können. Bild: Florian Pfister (Stansstad, 14. Juli 2021) Der Dorfplatz ist voll Wasser Bild: Florian Pfister (Stansstad, 14. Juli 2021) Schiffländi Stansstad - viel fehlt nicht mehr. Bild: Florian Pfister (Stansstad, 14. Juli 2021) Der Dorfplatz von Stansstad ist unter Wasser Bild: Urs Flüeler / Keystone Stansstad Bild: Urs Flüeler / Keystone Die Engelbergeraa auf Höhe Bürenstrasse bei Büren ist bräunlich gefärbt. Matthias Piazza (Büren, 13. Juli 2021) Blick von der Mündung des Lielibach in Richtung Berg. Bild: Martin Uebelhart (Beckenried, 13. Juli 2021) Am Seebuchtplatz in Buochs wird ein Container mit Schwemmholz abtransportiert. Bild: Martin Uebelhart (Buochs, 13. Juli 2021) Das Schwemmholz am Seebuchtplatz in Buochs. Bild: Martin Uebelhart (Buochs, 13. Juli 2021) Auf dem Dorfplatz in Stansstad ist eine grosse Pfütze, noch handelt es sich dabei aber nicht um eine Überschwemmung vom See. Florian Pfister (Stansstad, 13. Juli 2021) Zwei Schwäne haben es sich in Alpnachstad gemütlich gemacht. Bild: Florian Pfister (Alpnachstad, 13. Juli 2021) Der Steg und der Weg sind bereits seit mehreren Tagen unter Wasser. Bild: Florian Pfister (Alpnachstad, 13. Juli 2021) Auch die Sarneraa ist braun vom angespülten Dreck. Bild: Florian Pfister (Alpnach, 13. Juli 2021) In Kägiswil hat sich ein See gebildet. Bild: Florian Pfister (Kägiswil, 13. Juli 2021) Der Sarnersee ist bereits an manchen Stellen über die Ufer getreten. Bild: Florian Pfister (Sarnen, 13. Juli 2021) So auch hier in Sachseln. Bild: Florian Pfister (Sachseln, 13. Juli 2021)

17:00 Uhr - Hotel Schweizerhof: Parkhaus bleibt zu

Das Parkhaus des Hotels Schweizerhof ist zurzeit immer noch gesperrt, weil Wasser ins Parkhaus drang, wie dieses Video zeigt:

Die überschwemmte Schweizerhof-Parkhaus in Luzern. Video: PilatusToday

Das Parkhaus wird voraussichtlich bis Anfang nächster Woche geschlossen bleiben, wie Mitarbeiter des Hotels auf Anfrage sagte. Hotelgäste dürfen hinter dem Hotel auf den markierten Plätzen parkieren. Andere Besucher der Stadt Luzern werden gebeten, die Parkhäuser am Bahnhof zu nutzen. Zu Schäden kam es nicht, weder an den Autos noch am Parkhaus selber. Die Feuerwehr war die ganze Nacht damit beschäftigt, das Wasser aus dem Parkhaus zu pumpen. (kb)

16:48 Uhr - Dorfplatz Stansstad abgesperrt

In Stansstad musste der Dorfplatz grossräumig abgesperrt werden, wie die Staatskanzlei Nidwalden in einer Medienmitteilung schreibt. Für betroffene Anwohner ist die Zufahrt zu den Liegenschaften nur eingeschränkt möglich. Unter anderem in Buochs mussten Erholungszonen wie das Aawasseregg oder der Seeweg aus Sicherheitsgründen gesperrt werden.

In Wolfenschiessen sind die Räumungsarbeiten nach dem Unwetter vom vergangenen Wochenende nach wie vor im Gang. Die Kantonsstrasse zwischen Stans und Engelberg ist in diesem Bereich weiterhin nur im Wechselverkehr einspurig befahrbar, auch weil im Gebiet Bannerlen weitere Erdrutsche und Steinschlag drohen. Die Zentralbahn verkehrt auf diesem Abschnitt ebenso mit Ersatzbussen wie aktuell auch zwischen Hergiswil und Giswil.

In Emmetten ist der Strassenabschnitt beim Dürrensee aufgrund des hohen Wasserstandes gesperrt, der Verkehr wird über eine einspurige Notstrasse umgeleitet. Zahlreiche Feuerwehren stehen rund um die Uhr im Einsatz. Die Bevölkerung ist angehalten, die Nähe von Gewässern zu meiden und spätestens jetzt Schutzvorkehrungen zu treffen.

Private können zu Präventionszwecken bei der Stützpunktfeuerwehr Stans an der Oberen Spichermatt 10 kostenlos Sandsäcke abholen. (zgc)

So sah es vor der Sperrung noch aus:

Der Dorfplatz in Stansstad ist kniehoch unter Wasser. Bild: Urs Flüeler / Keystone Wo ist der Ablauf? Bild: Urs Flüeler / Keystone D Bild: Urs Flüeler / Keystone Schiffländi Stansstad - viel fehlt nicht mehr. Bild: Florian Pfister (Stansstad, 13. Juli 2021) Hochwasser Nidwalden. Auf dem Dorfplatz in Stansstad ist eine grosse Pfütze. Bild: Florian Pfister (Stansstad, 13. Juli 2021) Bild: Florian Pfister (Stansstad, 13. Juli 2021) Der Steg in Stansstad Bild: Florian Pfister (Stansstad, 13. Juli 2021)

16:14 Uhr - Hochwasser wie im Jahr 2005 nicht ausgeschlossen

Feuerwehr, Zivilschutz, Luzerner Polizei und Mitarbeitende des Strasseninspektorates unternehmen in Luzern derzeit alles, um die Bevölkerung vor dem Hochwasser zu schützen. Damit dies gelingt, bitten sie die Bevölkerung, keine Sandsäcke umzuplatzieren, die 340 Meter langen Schlauchdämme an der Bahnhofstrasse nicht zu betreten oder zu beschädigen und die Einsatzkräfte nicht zu behindern.

Da ein Hochwasser wie 2005 nicht mehr ausgeschlossen werden kann, werden weitere Massnahmen vorbereitet, heisst es in einer Mitteilung der Stadt Luzern.

Das Inseli ist mittlerweile überschwemmt. Bild: Leser David Hambrügge

Bereits am Dienstagabend musste die Haldenstrasse für den Verkehr gesperrt werden. Umfahrungen sind signalisiert. Die Zugänge zur Kapellbrücke und zum Rathaussteg seien momentan dank zwei Fussgängerübergängen über den Schlauchdamm sichergestellt. Weitere Strassensperrungen könnten zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht ausgeschlossen werden. Je nach Entwicklung müssten auch die Kapellbrücke, der Rathaussteg, die Reuss- und die Spreuerbrücke gesperrt werden. (stg)

So sieht die Situation aktuell in Luzern rund um den Vierwaldstättersee aus:

Video: Urs Flüeler / Keystone

16:06 Uhr - Kein Wochenmarkt, Fischmarkt abgesagt

Aufgrund der in den nächsten Tagen angekündigten Regenmengen steigt in der Stadt Luzern die Hochwassergefahr weiter. Die Bahnhofstrasse bleibt deshalb vorderhand für den Autoverkehr gesperrt. Zudem kann der Wochenmarkt am Samstag, 17. Juli 2021, nicht durchgeführt werden. Auch der Fischmarkt vom Freitag, 16. Juli 2021, muss abgesagt werden, wie die Stadt am Mittwochnachmittag mitteilt.

16:04 Uhr - Campingplatz Sarnersee vom Hochwasser bedroht

Beim Campingplatz Sarnersee fehlen noch 50 Zentimeter bis zu den vordersten Plätzen. Werden diese erreicht, bekommen die ersten Camper nasse Füsse. Wir waren auf dem Campingplatz und haben mit den Campern gesprochen. Gehen oder blieben? Die ganze Reportage gibt es hier:

15:53 Uhr - Mehrere Personen in Lauerz evakuiert

In Lauerz sind mehrere Personen evakuiert worden, wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilt. Zudem ist am Dienstagvormittag ein vertäutes Boot gesunken, welches von der Feuerwehr und Polizeitauchern geborgen werden musste. In Lauerz, Küssnacht und Brunnen wurden zudem Keller überflutet.

Aufgrund der angekündigten weiteren Niederschläge ist davon auszugehen, dass sich die Situation weiter verschärfen wird. Bild: Kantonspolizei Schwyz

Die Strasse zwischen Lauerz und Seewen ist teilweise überflutet, der Verkehr im Bereich Otten wird mittels Lichtsignalen einspurig geführt. Auch die Autobahn A4 zwischen Goldau und Seewen ist vom Hochwasser bedroht, die zulässige Höchstgeschwindigkeit wurde in diesem Bereich reduziert, bei einem weiteren Ansteigen des Lauerzersees ist mit einer Sperrung der Fahrbahn in Richtung Süden zu rechnen, ebenso die Strasse zwischen Lauerz und Seewen. (zgc)

So sieht es aktuell am Lauerzersee aus: Video: Alexandra Wey / Keystone

15:48 Uhr - Furka-Bergstrecke wird am Wochenende nicht befahren

Die Dampfbahn Furka-Bergstrecke (DFB) kann ihren Betrieb am kommenden Wochenende nicht durchführen, wie die DFB in einer Medienmitteilung schreibt. Die heftigen Regenfälle der letzten Tage haben weitere Schäden an der Strecke angerichtet.

Ein Schlammlawine hatte am Dienstag das Trassee auf der Urner Seite, oberhalb der Station Tiefenbach, auf einer Länge von 50 Metern verschüttet. Auch die Arbeiten zur Beseitigung des Erdrutsches von letzter Woche oberhalb von Oberwald sind noch nicht abgeschlossen. Deswegen haben die Verantwortlichen entschieden, den Betrieb auf der ganzen Strecke bis und mit Sonntag, 18. Juli, einzustellen. (zgc)

15:43 Uhr - Öl ist in Urnersee geflossen

Laut der Kantonspolizei Uri ist die Lage trotz der Wetterberuhigung weiterhin angespannt. Im Kantonsgebiet stehen mehrere Feuerwehren im Einsatz, bei der Polizei gingen diverse Meldungen zu überfluteten Kellern ein. Die Polizei ruft die Bevölkerung dazu auf, nicht notwendige Boots- und Schifffahrten zu unterlassen.

Am Mittwochmorgen ist es in einem Keller an der Flüeler Seestrasse zu einem Wassereinbruch gekommen. Dabei wurde ein Heizöltank überflutet, sodass durch die Entlüftung des Tanks eine unbekannte Menge Heizöl in den Urnersee floss. Die Chemiewehr Uri hat alsdann eine Ölsperre ausgelegt und das Öl in der Uferzone gebunden. Im Einsatz standen die Chemiewehr Uri, die Feuerwehr Flüelen, der Rettungsdienst Uri, eine private Tankrevisions-Unternehmung, ein Recycling-Unternehmen, das Amt für Umweltschutz und die Kantonspolizei. (zgc)

15:37 Uhr - Angespannte Hochwassersituation im Kanton Obwalden

Wegen des hohen Wasserstandes des Sarnersees und der Sarner Aa ist sowohl der Seeweg zwischen Sachseln und Sarnen wie auch der Aaweg in Sarnen für Fussgänger bis auf Weiteres gesperrt. An einigen Stellen sind der Sarnersee und der Alpnachersee über die Ufer getreten. Bei einzelnen Liegenschaften am Sarnersee kam es bereits zu einem Wassereinbruch.

Im Einsatz stehen vor allem die örtlichen Feuerwehren.

«Die Lage ist und bleibt im ganzen Sarneraatal sowie in Engelberg angespannt»

, heisst es in einer Mitteilung des Kantons. Die Wasserstände der Seen sind hoch. Am Mittwoch, 14.00 Uhr, lag der Pegel des Sarnersees bei 470.83 m.ü M. und damit 1.35 Meter über dem mittleren Seespiegel.

Die kantonalen Verantwortlichen rechnen aufgrund der aktuellen Niederschlagsprognosen damit, dass sich der Maximalpegel im Bereich der Hochwasser 2004 (471.17 m.ü.M.) und 2007 (470.92 m.ü.M.) bewegen wird, was deutlich unterhalb der Marke von 472.42 m.ü.M. beim extremen Hochwasser im Jahr 2005 liegt. Zu einer Entspannung dürfte es erst in der kommenden Woche kommen. (stg)

Verhaltensempfehlungen für die Bevölkerung

Die Kantonspolizei bittet die Bevölkerung, Ufer von Fliessgewässern und Seen zu meiden. Sperrungen von Uferwegen und weitere Absperrungen sind zu beachten. Überall, wo Wasser über die Ufer getreten ist, besteht erhebliche Gefahr. Weil Böden und Hänge durch die starken Niederschläge viel Wasser aufgenommen haben, kann es jederzeit zu Spontanrutschungen und Murgängen kommen. Diese Gefahr wird auch nach Niederschlagsende über einige Tage bestehen bleiben. Auf Wanderungen im steilen Gelände sollte verzichtet werden.

Die Bevölkerung wird laufend über die Lageentwicklung informiert. Bei Problemen kann sie sich direkt bei der örtlichen Feuerwehr oder bei der Kantonspolizei Obwalden melden. Sandsäcke können bei der örtlichen Feuerwehr bezogen werden. (stg)

15:17 Uhr - Historisches Museum bleibt vorübergehend geschlossen

Der hohe Wasserpegel der Reuss macht auch dem Historischen und dem Natur-Museum in Luzern zu schaffen. Bereits gestern sickerte im Untergeschoss des Historischen Museums Wasser durch den hohen Druck in der Reuss durch Wände und Decken. Das teilt der Kanton Luzern in einer Mitteilung mit. In der Nacht auf heute sei das Wasser dann beim Historischen Museum über die Ufer getreten.

Die Mitarbeitenden hätten nun begonnen, die wertvollsten Sammlungsstücke aus dem Untergeschoss in höhere Lagen zu transportieren. Darunter zum Beispiel wertvolle historische Fahnen, die aufgrund ihres Zustands liegend aufbewahrt werden müssen.



Mitarbeitende des Museums bringen wertvolle Fahnen in Sicherheit. Bild: ZVG Mitarbeitende der Museen evakuieren Sammlungsobjekte aus hochwassergefährdeten Räumen. Bild: ZVG Mitarbeitende der Museen evakuieren Sammlungsobjekte aus hochwassergefährdeten Räumen. Bild: ZVG Mitarbeitende der Museen evakuieren Sammlungsobjekte aus hochwassergefährdeten Räumen. Bild: ZVG

Weil die Mitarbeitenden mit dieser Rettungsaktion alle Hände voll zu tun hätten und die Sammlungsstücke durch die Häuser in die oberen Stockwerke transportiert werden müssen, werde das Historische Museum für die nächsten Tage geschlossen bleiben, bis die Lage sich beruhigt hat.

Das Naturmuseum bleibe dank der leicht erhöhten Lage vorläufig geöffnet und bietet auch weiterhin das Ferienprogramm an. «Wir arbeiten derzeit sozusagen gegen den Strom», sagt Almut Grüner, Direktorin der beiden Museen, «und hoffen, dass das Wasser nicht noch mehr Schaden anrichtet.

15:05 Uhr - Wasser bei der Kleinen Emme gezielt abgelassen

Beim Kraftwerk der Steiner Energie AG in Malters kann mit einem Wehr kontrolliert Wasser der Kleinen Emme in eine Wasser-Rückhaltefläche abgelassen werden. Am Dienstagmorgen wurde dies gemacht, wie Drohnenaufnahmen eindrücklich zeigen. Am Mittwoch hingegen waren die Wassermassen bereits wieder weg.

14:30 Uhr - Wasser überschwemmt Ufschötti-Kiosk

Bilder von der Luzerner «Ufschötti»: Ein LKW bahnt sich den Weg im schienbeintiefen Wasser, danach wird Essen aus dem beliebten Kiosk in den Anhänger geladen. «Alles Essbare wird mit Truhen abtransportiert», so ein Leser gegenüber PilatusToday.

Bis zum Schienbein im Wasser: Der Ufschötti-Kiosk in Luzern. Bild: PilatusToday

Der LKW lädt alles Essbare ein. Bild: PilausToday

Pommes & Co. werden in den LKW geladen. Bild: PilatusToday

14:15 Uhr - Zentralbahn-Strecke unterbrochen

Die Strecke Hergiswil-Giswil ist für den Zugverkehr aufgrund von Hochwasser unterbrochen. Wie die Zentralbahn auf ihrer Webseite mitteilt, verkehren zwischen Hergiswil und Giswil Bahnersatzbusse im Shuttlebetrieb. Es ist mit verlängerten Reisezeiten zu rechnen.

14:03 Uhr - Land unter bei der Sunset Bar

Die überschwemmte Sunset Bar in Luzern. Leserbild

Bei der Sonnenuntergangs-Bar beim Hotel Seeburg in Luzern ist der Vierwaldstättersee über die Ufer getreten und überschwemmt das Gelände. Erst gestern haben wir mit dem Sunset-Bar-Betreiber über das Unwetter gesprochen, heute trat der Vierwaldstättersee bereits über das Ufer. (stg)

So sah die Situation gestern bei der Sunset Bar aus, der Betreiber im Interview:

Video: Roman Hodel

13:30 Uhr - Noch 51 Zentimeter bis zum Jahrhunderthochwasser 2005

Der Pegelstand des Vierwaldstättersees steigt weiter. Er liegt am Mittag 19 Zentimeter höher als noch am Dienstagabend. Bis zum Jahrhunderthochwasser von 2005 in der Stadt Luzern fehlen noch 51 Zentimeter. (rem)

11:55 Uhr - Wetterschmöcker hatte Recht

«11. bis 23. Juli: Viel Hudelwetter, nicht beständig.»: Anders als seine Kollegen sagte Alois Holdener Wetterschmöcker für den Juli Hudelwetter voraus. Der Schwyzer liest das Wetter aus dem Wald. Er rät den Städtern zu Gelassenheit und verrät den Sonnenhungrigen, ab wann es wieder besser wird. (stg)

11:00 Uhr - Open-Air-Kino Luzern: Kinostart verschoben

Der Start des Open-Air-Kinos Luzern wird aufgrund des Hochwassers von heute Freitag auf Montag, 19. Juli, verschoben. Der Film «Wild - Jäger und Sammler» eröffnet das diesjährige Programm im Kino am See bei der Kantonsschule Alpenquai:

Die bereits gekauften Tickets werden durch Ticketcorner zurückerstattet, wie es in einer Mitteilung des Kinos heisst. (stg)

10:23 Uhr - Luzerner Feuerwehr im Dauereinsatz

Die Einsatzkräfte der Luzerner Feuerwehr stehen im Dauereinsatz. Alleine von Dienstagabend 21.30 Uhr bis Mitternacht mussten sie zu 50 Einsätzen ausrücken. Die Hochwassersituation in Luzern ist prekär, wie Feuerwehrkommandant Theo Honermann gegenüber dieser Zeitung am Mittwochmorgen erklärt:

Wegen des Hochwassers kommt es auch zu Streckensperrungen auf den Strassen. Darum bittet die Luzerner Polizei sämtliche Verkehrsteilnehmer, sich aufgrund der bestehenden Unfallgefahr unbedingt an die signalisierten Umleitungen zu halten und genügend Fahrzeit einzurechnen. (stg)

10:09 Uhr - Die Wetterprognose für die nächsten Tage

Die Hochwassersituation bleibt in den nächsten Tagen angespannt. «Es wird immer kritischer», erklärt Meteorologe Roger Perret auf Anfrage dieser Zeitung. So würden die Pegel in der Nacht auf Donnerstag wieder stark ansteigen. Dieser Anstieg mache vor allem den Seen in der Region zu schaffen. Eine Beruhigung der Seepegel ist noch nicht in Sicht. «Die Pegel der Seen reagieren sehr träge, es dauert eine ganze Weile, bis diese wieder zurück gehen», so Perret weiter. Doch gerade diese seien es, die derzeit als Hochwasser-Hotspots Sorge bereiten: «Derzeit sind nicht die Flüsse und Bäche das grosse Problem, sondern der zum Bersten volle Vierwaldstättersee.» Wann genau der hohe Wasserpegel sinken werde, sei schwierig vorherzusagen.

Wie wird das Wetter in den kommenden Tagen?

Gemäss Perret kommt es heute Mittwoch zur vorübergehenden Wetterentspannung mit trockenen Phasen. Die Pegel in Flüssen und Bächen würden dadurch ein wenig abflachen. Doch bereits in der Nacht auf Donnerstag kehrt der besorgniserregende Dauerregen zurück. Am Freitag werde das Wetter gewittrig, jedoch ohne Dauerregen. Und ab Samstag soll eine Wetterberuhigung einkehren. So soll es am Wochenende bis zu 25 grad warm werden, bei einem Mix aus Sonne und Wolken. Anfangs nächster Woche soll sogar der Sommer gemäss Perret zurückkommen. (stg)

Die Feuerwehr Stadt Luzern pumpt bei der Kapellbrücke Wasser ab. Bild: Martin Messmer (Luzern, 15. Juli 2021) Der Rathausquai ist abgesperrt. Bild: Martin Messmer (Luzern, 15. Juli 2021) Noch ist das Wasser nicht über die Ufer getreten. Bild: Martin Messmer (Luzern, 15. Juli 2021) Die Gassen in der Luzerner Altstadt sind abgesperrt. Bild: Martin Messmer (Luzern, 15. Juli 2021)

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Bei der Sunset Bar tummeln sich derzeit Enten statt Badegäste.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Lars Güggi, Direktor der Seeburg, hat am Dienstagmorgen berichtet, dass noch 10 bis 20 Zentimeter fehlen, bis das Wasser übertritt

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Das Hotel Seeburg hat sich mit Sandsäcken ausgerüstet.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Bereits am Montag haben Feuerwehrleute Sandsäcke entlang des Flusses montiert.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Daniela Schärli, Inhaber des Coiffeursalons Unter der Egg Luzern, versucht ihren Salon mit dieser Konstruktion zu schützen.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Passanten beim Rathaussteg.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Nicht viele Menschen sind in der Luzerner Altstadt unterwegs.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Der Kanton ermahnt die Bevölkerung, sich von Gewässern fernzuhalten.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Erdrutsch zwischen Dagmersellen und Buchs. Bild: Luzerner Polizei (13. Juli 2021) Die Reuss bei Emmenbrücke. Leserreporter Der Veloweg zwischen Luzern und Emmenbrücke Bild: Leser Christian Wuillemin Eine Ente geniesst die erweiterte Reuss. Bild: Leser Christian Wuillemin Auch am Seebuchtplatz in Buochs ist zu erkennen, wie hoch der Pegel des Vierwaldstättersees ist. Bild: Martin Uebelhart (Buochs, 13. Juli 2021) Bild: Leser Christian Wuillemin Bild: Leser Christian Wuillemin Seetalplatz teils unter Wasser. Bild: Martin Messmer Die Polizei regelt den Verkehr. Bild: Martin Messmer Baden sollte man in diesen Tagen nicht. Bild: Martin Uebelhart (13. Juli 2021) Das Wasser der Engelbergeraa steht ebenfalls sehr hoch. Bild: Martin Uebelhart (13. Juli 2021) Beim Seetalplatz liegt viel Wasser auf der Strasse. Leserbild Noch immer füllt der Regen Flüsse, Bäche und Seen. Leserbild Die Uferpromenade in Alpnachstad. Bild: Urs Flüeler / Keystone (13. Juli 2021) In Grosswangen ist der Innerdorfbach über die Ufer getreten. Leserbild In Grosswangen stehen teilweise Gärten unter Wasser Leserbild Die Bahnhofstrasse ist abgesperrt und die Hochwasserbarrieren sind gefüllt. Bild: Jérôme Martinu

10:07 Uhr - Situation im Kanton Schwyz unter Kontrolle

Der Wasserstand des Lauerzersees verharrte in der Nacht auf Mittwoch bei 448,6 Metern. Die Hauptstrasse zwischen Seewen und Lauerz musste nicht gesperrt werden. Auf der A4 zwischen Goldau und Seewen schwappte vor der Ausfahrt Schwyz etwas Wasser des Lauerzersees auf die Fahrbahn. An einer Stelle war die Autobahn umgeben vom See. Eine Sperrung war nicht nötig. Im Verlauf des Morgens ging auch hier der Pegel langsam zurück.

Seewasser links und rechts der Autobahn vor Seewen.

Screenshot: Wetterkamera Altes Berggasthaus Rotenfluh (Rickenbach, 14. Juli 2021)

Der Abfluss der Muota erreichte am Dienstag um 17 Uhr mit 193 Kubikmeter pro Sekunde seinen Maximalwert des Tages, in der Nacht beruhigte sich die Lage. Am Mittwochmorgen lagen die Werte mit rund 100 Kubik/Sekunde deutlich unter der Gefahrenstufe. (gh)

09:51 Uhr - Sihlsee muss abgesenkt werden

Der heftige Sturm in der Nacht auf Dienstag hat die Hochwassergefahr am Zürichsee verschärft. Am Dienstagabend wurde damit begonnen, den Pegel des Sihlsees abzusenken:

Video: Melissa Schumacher

09:30 Uhr - Vierwaldstättersee: Pegel steigt stündlich um 1 Zentimeter

Der Pegel des Vierwaldstättersees liegt am Mittwochmorgen um 9 Uhr bei 434,71 Meter über Meer. Das sind 18 Zentimeter mehr als am Dienstagabend. Der Pegel steigt aktuell stündlich um 1 Zentimeter, um 7 Uhr lag der Pegel bei 434,69 Meter über Meer. (rem)

09:14 Uhr - Hausbewohner nach Hangrutsch in Oberägeri evakuiert

Am Dienstagabend ist im Bereich der Morgartenstrasse in Oberägeri ein Hang ins Rutschen gekommen. Der Murgang drang bis in den Garten eines Hauses vor. Der Bewohner der Liegenschaft musste aus Sicherheitsgründen evakuiert werden, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Mittwochmorgen mitteilen. Das betroffene Gebiet werde nun von Fachleuten überwacht.

Dieser Hang geriet in Oberägeri ins Rutschen. Bild: Zuger Polizei

Das Hangrutsch-Gebiet in Oberägeri. Bild: Zuger Polizei

Seit Dienstagnachmittag mussten die Ortsfeuerwehren im Weiteren an rund ein Dutzend Schadenorte in den Gemeinden Risch, Hünenberg, Cham, Steinhausen und Baar ausrücken. Vereinzelt ist Wasser in Keller oder Tiefgaragen eingedrungen oder floss über Strassen. Auch die Bahnunterführung Alpenblick in Cham stand unter Wasser. Zu Verkehrsbehinderungen wegen eines umgestürzten Baumes kam es kurzzeitig an der Neuheimerstrasse in Baar. (stg)

Verhaltensanweisungen der Behörden: Die Wetterlage mit teilweise intensiven Niederschlägen ist nach wie vor sehr angespannt. Es drohen weitere Murgänge und Überschwemmungen. Der Aufenthalt im Bereich von Gewässern, insbesondere von Flüssen und Bächen, ist aktuell sehr gefährlich.

Halten Sie sich nicht in Gewässernähe auf.

Gehen Sie bei Überschwemmungsgefahr nicht in Keller oder Tiefgaragen.

Fahren Sie mit dem Auto oder Velo nicht durch überflutete Strassen.

Meiden Sie vom Hochwasser betroffene Gebiete.

08:33 Uhr - Hochwassersituation im Kanton Zug

Die Hochwassersituation im Kanton Zug hat sich durch den Starkregen der vergangenen Tage verschärft. Wegen des hohen Wasserstandes wird dringend davon abgeraten, sich in Gewässernähe aufzuhalten. Zwischenzeitlich hat der kantonale Führungsstab die Koordination der Lage übernommen.

Wie der Kanton Zug am Mittwoch mitteilt, besteht derzeit ein erhöhtes Risiko für Hangrutschungen. Insbesondere der Pegel der Reuss sei stark angestiegen und berge an gewissen Orten grosse Gefahr. Einige Massnahmen seien bereits in die Wege geleitet worden. Es werde wegen des hohen Wasserstandes dringend davon abgeraten, sich in Gewässernähe aufzuhalten. Am Dienstagabend hat der kantonale Führungsstab die Koordination der Lage übernommen.

Reussdamm könnte brechen, Behörden in Alarmbereitschaft

Besonders betroffen vom Hochwasser ist die Gemeinde Hünenberg. Dort sind der Gemeindeführungsstab und die Feuerwehr bereits seit Dienstag im Einsatz. Ein besonderes Risiko geht dabei vom Reussdamm aus, der bei der aktuellen Wassersituation brechen könnte. «Der Reussdamm wird seit Dienstagabend überwacht und am Mittwochvormittag von einem Geotechniker inspiziert. Zeigt diese Untersuchung, dass der Damm den immensen Wassermengen nicht standhalten sollte, werden wir die entsprechenden Massnahmen in die Wege leiten müssen», erklärt der Chef des kantonalen Führungsstabs Urs Marti. Schlimmstenfalls müssten vom Hochwasser bedrohte Anwohnerinnen und Anwohner in der Reussebene zu ihrem eigenen Schutz aus ihren Häusern evakuiert werden.

Für die über 2500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des grossen Kantonslagers von Jungwacht Blauring Luzern (KALA), das seit vorgestern an verschiedenen Lagerplätzen rund um Risch-Rotkreuz stattfindet, bestehe aktuell keine Gefahr. Gleiches gelte für weitere derzeit stattfindende Jugendlager auf Kantonsgebiet. Der kantonale Führungsstab stehe aber im Austausch mit den Lagerleitungen und den Gemeinden, um diese bei einer Verschärfung der Hochwassersituation rasch informieren zu können. (stg)

07:56 Uhr - Luzerner Bahnhofstrasse gesperrt

So präsentiert sich die Situation entlang der Reuss in der Stadt Luzern am Mittwochmorgen. Martin Messmer

So präsentiert sich die Stadt Luzern am Mittwochmorgen: Die Bahnhofstrasse ist abgesperrt. Es liegt ein grosser, mit Wasser gefüllter Schlauch auf der Strasse. Dieser soll die dahinter liegenden Gebäude vor Überschwemmungen bewahren.

Die abgesperrte Bahnhofstrasse. Bild: Martin Messmer (Luzern, 14. Juli 2021)

Hochwasserschutz-Sperre auf der Bahnhofstrasse. Bild: Martin Messmer (Luzern, 14. Juli 2021)

Am Schweizerhofquai ist das Wasser bereits übergeschwappt. Bild: M. Messmer (14. Juli 2021)

Der Rathaussteg ist abgesperrt. Bild: Martin Messmer (Luzern, 14. Juli 2021)

07:27 Uhr - Bahnlinie bei Alpnachstad unterbrochen



Wegen überspülten Gleisen ist der Zugverkehr zwischen Hergiswil und Sarnen derzeit unterbrochen, wie die Zentralbahn meldet. Es verkehren Ersatzbusse. Die Dauer der Einschränkung ist unbestimmt.

Überspülte Gleise der Zentralbahn bei der Haltestelle Alpnachstad. Leserbild: Hubert Wallimann (Alpnach, 14. Juli 2021)

Reisende von Luzern nach Interlaken Ost benutzen von Luzern bis Hergiswil die S5, von Hergiswil bis Sarnen die Bahnersatzbusse, von Sarnen bis Giswil die S5 und ab Giswil bis Interlaken Ost den Luzern–Interlaken Express. Es können keine Anschlüsse garantiert werden.

benutzen von Luzern bis Hergiswil die S5, von Hergiswil bis Sarnen die Bahnersatzbusse, von Sarnen bis Giswil die S5 und ab Giswil bis Interlaken Ost den Luzern–Interlaken Express. Es können keine Anschlüsse garantiert werden. Reisende von Interlaken Ost nach Luzern benutzen von Interlaken Ost bis Giswil den Luzern–Interlaken Express, ab Giswil bis Sarnen die S5, zwischen Sarnen und Hergiswil die Bahnersatzbusse und ab Hergiswil bis Luzern die S5. Es können keine Anschlüsse garantiert werden.

benutzen von Interlaken Ost bis Giswil den Luzern–Interlaken Express, ab Giswil bis Sarnen die S5, zwischen Sarnen und Hergiswil die Bahnersatzbusse und ab Hergiswil bis Luzern die S5. Es können keine Anschlüsse garantiert werden. Die S5 verkehrt zwischen Luzern und Hergiswil sowie zwischen Sarnen und Giswil. Zwischen Hergiswil und Sarnen benutzen Reisende die Bahnersatzbusse.

Zwischen Meiringen und Brienzwiler war am Dienstag die Aare über die Ufer getreten. Der genannte Streckenabschnitt konnte bereits am Abend wieder für den Bahnverkehr geöffnet werden.

Nachdem am Samstag im Bereich der Parketterie zwischen Wolfenschiessen und Grafenort der Eltschenbach über die Ufer getreten ist, wurde ein Bahnersatz aufgezogen. Für den Luzern–Engelberg Express verkehrt ein Bahnersatz zwischen Dallenwil und Engelberg. (dvm/stg)

Heute vor 7 Uhr gab es keinen Platz mehr im Bahnersatz-Bus von Alpnach nach Hergiswil, wie verschiedene Leser berichten. (stg)



Überfüllte Bahnersatzbusse. Leserbild: Markus von Rotz (Alpnach, 14. Juli 2021)

Eine Übersicht über die aktuelle Betriebslage auf Strassen und Schienen in der Zentralschweiz gibt es hier:

07:10 Uhr - Wasser im Vierwaldstättersee steigt weiter

Der Pegelstand des Vierwaldstättersees steigt weiter an. Am Mittwochmorgen früh lag er bei 434,69 Meter über Meer, das entspricht 16 Zentimeter mehr als noch am Dienstagabend. (dvm)

Situation bei der Ufschötti in der Stadt Luzern. Bild: Stefan Dähler (Luzern, 14. Juli 2021)

06:35 Uhr - Aktuelle Wetterprognose für die Zentralschweiz

Wettertechnisch gibt es am Mittwoch eine kleine Verschnaufpause. Gemäss den Meteorologen von Meteonews gibt es viele Wolken, dazwischen aber auch ein paar Auflockerungen und tagsüber nur gelegentlich Regengüsse. Am Abend kommt wieder Regen auf und in der Nacht auf Donnerstag Nacht gibt intensive Regenfälle. (dvm)

21:57 Uhr - Erdrutsche im Kanton Luzern und Uri

Mehrere Strassenabschnitte sind gesperrt, darunter die Haldenstrasse vom Luzernerhof bis zum Kreisverkehrsplatz an der Seeburgstrasse wegen Hochwassers.

Das Wasser des Vierwaldstättersees läuft bis in die Sunset Bar, die zwischen See und Seeburgstrasse liegt. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 13. Juli 2021)

Zwischen Willisau und Menznau wurde die Strasse wegen eines Erdrutsches gesperrt, ebenso zwischen Hospental und Realp. Eine Übersicht der Verkehrsmeldungen in der Zentralschweiz gibt es bei PilatusToday.

21:42 Uhr - 24 Feuerwehren im Kanton Luzern im Einsatz

Die letzten Stunden haben die Situation rund um den Vierwaldstättersee nochmal verschärft. An zahlreichen Stellen schwappt der See über die Ufer. Auch zahlreiche Flüsse und Bäche traten über die Ufer. Wie die Luzerner Polizei am Dienstagabend mitteilt, sind im ganzen Kanton Luzern 24 Feuerwehren mit 630 Männern und Frauen im Einsatz. Von 14 bis 21.30 Uhr sind 50 neue Ereignismeldungen eingegangen, vorwiegend wegen Wasser in Gebäuden und überschwemmten Strassen. Meldungen von verletzten Personen lägen keine vor. (spe)

20:44 Uhr - Hergiswaldstrasse in Kriens gesperrt – Umleitung ins Eigenthal

Die Stadt Kriens hat die Hergiswaldstrasse zwischen dem Schiessstand Stalden und dem Restaurant Hergiswald vorsorglich gesperrt. Die routinemässigen geologischen Messungen hätten aufgrund der intensiven Regenfälle veränderte Werte ergeben, meldet die Stadt Kriens am Dienstagabend. 2014 hatte eine Rutschung diese Strasse verschüttet. Wie lange die Sperrung dauert ist noch unbestimmt. Die Umfahrung von Kriens ins Eigenthal und zum Restaurant Hergiswald wird via Malters und Schwarzenberg signalisiert. (spe)

20:36 Uhr - Gefahrenstufe 5 für Vierwaldstättersee

Das Bundesamt für Umwelt (Bafu) hat mittlerweile für den Vierwaldstättersee die Gefahrenstufe 5 für Hochwasser ausgegeben. Das ist die höchste Stufe und bedeutet «sehr grosse Gefahr».

Steigt der Pegel des Vierwaldstättersees, wird auch der Wasserstand der Reuss als Abfluss ein grosses Thema.

An der Bahnhofstrasse in der Stadt Luzern errichtet die Feuerwehr wegen des drohenden Hochwassers von Reuss und Vierwaldstättersee Dämme. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 13. Juli 2021)

Die Dämme reichen entlang der Reuss bis über das Theater und die Jesuitenkirche hinaus. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 13. Juli 2021)

20:33 Uhr

Der Pegelstand des Vierwaldstättersees ist am Dienstagabend so hoch, dass das Wasser am Ufer gegenüber des Schwanenplatzes über schwappt.

Video: PilatusToday

20:18 Uhr Strasse beim Baldeggersee unter Wasser

Offenbar trat der Baldeggersee am Dienstagabend über die Ufer, wie ein Leserbild zeigt:

Kreuzung in der Nähe der Kantonsschule Seetal. Bild: Leserbild

20:03 Uhr

Der Pegelstand des Vierwaldstättersees steigt weiter an. Um 19 Uhr am Dienstagabend lag er bei 434,53 Meter über Meer. Damit liegt er noch knapp in der orangen Gefahrenzone. Ab einem Stand von 435 Meter über Meer gilt die Phase rot, was der höchsten Stufe entspricht. (spe)

19:50 Uhr VBL meldet mehrere Umleitungen und Sperrungen

Die Verkehrsbetriebe Luzern melden, dass die Busse 6, 8 und 24 in Richtung Brüelstrasse wegen Hochwasser beim Verkehrshaus via Lidostrasse umgeleitet werden. Auch in Richtung Perlen ist der Busverkehr eingeschränkt: Die Strecke zwischen Perlen, Fabrik und Gisikon-Root, Bahnhof ist unterbrochen. Die Linie 22 fährt nur bis Perlen und wendet drt gemäss Webseite der VBL. Die Tellbus-Linie zwischen Luzern und Altdorf ist wegen Hochwasser ganz eingestellt. (spe)

19:19 Uhr Feuerwehr sperrt Luzerner Bahnhofsstrasse entlang der Reuss

In der Stadt Luzern trifft die Feuerwehr an der Bahnhofstrasse entlang der Reuss weitere Vorkehrungen und füllt die Hochwassersperren mit Wasser auf.

Bild: Jérôme Martinu

Die Bahnhofstrasse ist zwischen der Hauptpost und der Reussbrücke für Passanten reusseitig gesperrt.

Bild: Jérôme Martinu

Video: Jérôme Martinu

19:04 Uhr Bahnstrecke zwischen Sarnen und Alpnach gesperrt

Die Bahnstrecke zwischen Alpnach Dorf und Sarnen ist infolge von Hochwasser gesperrt, wie die Zentralbahn auf ihrer Webseite meldet. Es verkehren Ersatzbusse.

18:52 Uhr Wasser donnert in Uri tosend talwärts

Hier donnern die Wassermassen in der Schöllenen in Uri talwärts:

Video: Leserreporter

Und auch in Gurtnellen tost das Wasser:

Video: Leserreporter

18:16 Uhr

In Root ist gemäss einer Lesermeldung die Ron im Gebiet der Ara über über die Ufer getreten.

Bild: Leserreporter

17:38 Uhr Autobahn A2 wieder geöffnet

Die Autobahn A2, der Seelisbergtunnel und der Gotthard-Strassentunnel sind ab 17.30 Uhr wieder für den Verkehr frei gegeben worden. Die Wetterlage im Kanton Uri habe sich im Verlaufe des Dienstagnachmittags merklich entspannt, schreibt die Kantonspolizei Uri in einer Medienmitteilung.

In hohen Lagen habe der Schneefall eingesetzt und die Niederschläge seien zurückgegangen. Die Pegel der grossen Bäche, insbesondere der Reuss, seien deutlich gesunken, heisst es weiter. Nach wie vor gesperrt bleiben der Gotthardpass, der Sustenpass, der Furkapass sowie der Streckenabschnitt zwischen Hospental und Realp. Eine Neubeurteilung der Gefährdungssituation bei den gesperrten Abschnitten erfolgt am Mittwoch um 8 Uhr.

Weiter informiert die Polizei, dass die Hochwasserentlastungsanlage bei Seedorf wie vorgesehen funktioniert hat. Dort seien die Wassermassen aus der Reuss kontrolliert abgeleitet worden. Dank den sinkenden Pegeln sprang die Entlastungsanlage Altdorf nicht an. Die A2 wurde nicht überschwemmt. Bisher sind bei der Polizei keine Meldungen zu grösseren Sturz- oder Rutschereignissen oder Infrastrukturschäden eingegangen. Im Einsatz stehen nebst der Kantonspolizei auch 20 Feuerwehren, das Amt für Bevölkerungsschutz, das Amt für Tiefbau, das Amt für Betrieb Nationalstrassen sowie die Abteilung Naturgefahren. (spe)

17:04 Uhr - Kantonspolizei Uri über die aktuelle Lage

Die Autobahn A2 ist zwischen Amsteg und Flüelen wegen Hochwassergefahr gesperrt. Zudem hat die Kantonspolizei Uri vorsorglich Bewohner einzelner Häuser evakuiert. Gusti Planzer, Sprecher der Kantonspolizei Uri, erklärt die Situation:

16:56 Uhr - Pegel des Sarnersees steigt

Der Gemeindeführungsstab von Sarnen hat sich zu einer Lagebeurteilung getroffen. Grund: Der Pegel des Sarnersees steigt. Deshalb werden die seeufernahen Wege gesperrt. (rem)

16:45 Uhr - Jetzt auch Warnungen für Kantonsgebiet Zug

Gemäss einer Meldung der Warn-App «AlertSwiss» drohen in Hünenberg Überschwemmungen. Die Entwicklung vor Ort werde genau beobachtet. (zgc)

16:30 Uhr - Sehr hohe Niederschlagsmengen in Göschenen

Im ganzen Monat Juli ist Göschenen nur an zwei Tagen trocken geblieben. Wie SRF Meteo auf Twitter schreibt, beträgt die Niederschlagsmenge bereits jetzt das 2,5-fache der Juli-Norm. Besserung ist bis Ende Woche keine in Sicht. (zgc)

16:16 Uhr - Beckenried: Bagger im Einsatz

In Beckenried mündet der Lielibach in den Vierwaldstättersee. Ein Bagger befreit die Mündung von Geröll:

Video: Martin Uebelhart

16:04 Uhr - Hochwasserschutz mit Schwemmholz

Bei der Mündung der Engelbergeraa in Buochs ist eine Schwemmholzsperre errichtet worden:

Bild: Martin Uebelhart (Buochs, 13. Juli 2021)

Am Seebuchtplatz in Buochs wird ein Container mit Schwemmholz abtransportiert. Bild: Martin Uebelhart (Buochs, 13. Juli 2021)

15:32 Uhr

In Grosswangen ist gemäss Lesermeldungen der Innerdorfbach über die Ufer getreten:

Das Wasser fliesst nun teilweise durch Gärten... Leserbild (Grosswangen, 13. Juli 2021) ...und über Strassen Leserbild (Grosswangen, 13. Juli 2021) Leserbild (Grosswangen, 13. Juli 2021) Der Innerdorfbach in Grosswangen führt Hochwasser. Leserbild (Grosswangen, 13. Juli 2021) Leserbild (Grosswangen, 13. Juli 2021)

15:23 Uhr - Strassensperrungen in Luzern und Umgebung

Die Züge der Zentralbahn sind zwischen Alpnach Dorf und Sarnen, zwischen Meiringen und Brienzwiler und zwischen Wolfenschiessen und Engelberg unterbrochen laut Website des Transportunternehmens. Einen detaillierten Überblick über die Betriebslage bei der Zentralbahn gibt es hier.

Die Kantonsstrasse Root-Perlen ist laut Verkehrsinformationen des SRF zwischen Gisikon-Root und Perlen in beiden Richtungen gesperrt. Auch die Strecke zwischen Luzern Hauptstrasse und Reussbühlstrasse ist gesperrt. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. (zgc)

15:18 Uhr - Kanton Luzern: 34 Feuerwehren im Einsatz

Im Kanton Luzern sind bis am frühen Dienstagnachmittag 34 Feuerwehren im Einsatz, hauptsächlich wegen überschwemmten Strassen und gefluteten Gebäuden. Bei der Luzerner Polizei gingen von Mitternacht bis 14 Uhr am Dienstag 110 Schadenmeldungen ein.

15:14 Uhr - Schiffverkehr von Mittwoch bis Samstag eingestellt

Die ausserordentlich grossen Regenmengen und der damit verbundene Pegelstand des Vierwaldstättersees führen zur momentanen Einstellung der Schifffahrt bei der Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV), wie diese in einer Medienmitteilung schreibt. Ab Mittwoch bis am Samstagabend verkehren keine Schiffe. Wie es weitergeht, «hängt stark vom Pegelstand der nächsten Tage ab», schreibt die SGV weiter. (zgc)

15:10 Uhr - Einzelne Häuser in Uri evakuiert

In Seedorf, Schattdorf und Erstfeld sind laut einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Uri vorsorglich Häuser evakuiert worden. Die Hochwasserentlastungsanlage bei Seedorf ist angesprungen, die Wassermassen aus der Reuss werden dort kontrolliert abgeleitet. Bisher ist kein Wasser auf die Autobahn gelangt. Gemäss aktuellen Wetterprognosen kann sich die Niederschlagssituation bis zum späteren Nachmittag entspannen. Bis anhin sind keine Meldungen zu grösseren Sturz- oder Rutschereignissen eingegangen.

Aufgrund der vorsorglichen Autobahnsperrung kommt es entlang der Hauptachsen zu Verkehrsüberlastungen. Für den Schwerverkehr ist die Axenstrasse in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Seelisbergtunnel ist Richtung Süden für den Schwer- sowie den Individualverkehr vorübergehend gesperrt. Die Polizei betont, dass der Kanton Uri am besten umfahren werden soll. Zwischenzeitlich mussten die Gotthard Raststätte und das Schwerverkehrszentrum Uri den Betrieb einstellen. Im Einsatz stehen 14 Feuerwehren, das Amt für Bevölkerungsschutz, das Amt Tiefbau, das Amt für Betrieb Nationalstrassen, die Abteilung Naturgefahren sowie die Kantonspolizei Uri. (zgc)

Die Reuss tritt über die Ufer Bild: Kantonspolizei Uri

So präsentiert sich die Situation in der Schöllenen. 13.7.2021, Schöllenen, Bild Kapo Uri

Dieses Bild hat die Kapo Uri am Dienstag in Gurtnellen gemacht. 13.7.2021, Gurtnellen, Bild Kapo Uri

Die Anlegestelle der Schiffe in Flüelen. 13.7.2021, Flüelen, Bild Kapo Uri

15:00 Uhr - Stadt Luzern: So schützen sich Ladenbesitzer

In der Stadt Luzern an der Reuss bereiten sich Ladenbesitzer für den Fall vor, dass die Reuss über die Ufer tritt. Sie erzählen, wie sie sich schützen.

Video: Roman Hodel

Video: Roman Hodel

14:40 Uhr - Die Wetterprognose für die nächsten Tage

Andreas Stutz hat dieser Tage viel zu tun. Das Telefon von Meteo Swiss klingelt bereits den ganzen Tag. Auch über die Witterung in der Urschweiz kann der Meteorologe informieren. Demnach soll sich die Wetterlage am Mittwoch einigermassen beruhigen, wobei auch hier mit «Unsicherheiten» gerechnet werden muss. «Da und dort kann es zu Schauern und kleineren Gewittern kommen», so Stutz. Jedoch nicht mehr im selben Ausmass wie heute.

Die nächste heikle Phase folgt donnerstags und freitags. Dann muss erneut mit erhöhtem Niederschlag gerechnet werden. Zwar erwarte man weniger Regen als noch heute, jedoch sei die Wetterlage nicht ganz einfach einzuschätzen. «Es kam auch schon vor, dass man sich getäuscht hat», so der Fachmann. Während der beiden Tage dürfte eine Regenmenge zwischen 60 und 100 Millimeter zusammenkommen. Das Hauptzentrum der Niederschläge in der Zentralschweiz sind die Voralpen und der Alpennordhang. Die Gummistiefel dürfen also noch eine Weile im Flur stehen bleiben. (KG)

14:04 Uhr - Wasser auf dem Seetalplatz

Auf dem Seetalplatz in Emmenbrücke kommt es zu Verkehrsbehinderungen. Grund ist Wasser auf der Strasse:

Video: Martin Messmer

Beim Reusszopf werden Hochwassersperren eingerichtet:

Video: Leserreporter

Die Kleine Emme bei Emmenbrücke führt viel Wasser:

Video: Leserreporter

13:59 Uhr- Reuss ist bei Seedorf über die Ufer getreten

Video: Leserreporter

13:58 – So bleiben die Füsse in Luzern trocken, vorerst

Wann immer das Hochwasser kommen sollte... Unter der Egg in Luzern ist man nun darauf vorbereitet:

Bilder: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021)

13:01 - Reuss tritt bei Emmenbrücke über die Ufer

Hochwasser entlang der Reuss und der Kleinen Emme in Emmenbrücke: Wo sich normalerweise Velofahrer und Spaziergänger tummeln, geniessen jetzt Entenküken und Schwäne den exklusiven Zugang zum überschwemmten Reussweg. Unser Leser Christian Wuillemin hat beim Rüsszopf, Nordpol und Viscose-Steg das Hochwasser in Bildern festgehalten. (zim)

Leserbild: Christian Wuillemin (Emmenbrücke, 13. Juli 2021) Leserbild: Christian Wuillemin (Emmenbrücke, 13. Juli 2021) Leserbild: Christian Wuillemin (Emmenbrücke, 13. Juli 2021) Leserbild: Christian Wuillemin (Emmenbrücke, 13. Juli 2021) Leserbild: Christian Wuillemin (Emmenbrücke, 13. Juli 2021) Leserbild: Christian Wuillemin (Emmenbrücke, 13. Juli 2021) Leserbild: Christian Wuillemin (Emmenbrücke, 13. Juli 2021) Leserbild: Christian Wuillemin (Emmenbrücke, 13. Juli 2021)

13:00 Uhr - Feuerwehr Stansstaad kann keine Sandsäcke abgeben

Auch in Stansstad sind Einsatzkräfte bereits im Einsatz. Wie die Gemeinde auf ihrer Website schreibt, verwendet die Feuerwehr ihr Material zurzeit an neuralgischen Positionen in der Gemeinde. Deshalb können derzeit keine Materialien wie etwa Pumpen oder Sandsäcke an Privatpersonen und Unternehmen abgegeben werden. Die Bevölkerung kann beim Feuerwehr-Stützpunkt Stans Sandsäcke beziehen.

Die Bevölkerung von Stansstad in seenahen Gebieten wird gebeten, sich so gut wie möglich zu schützen, indem die Hochwasserschutz-Vorrichtungen montiert werden und dass man sich so wenig wie möglich in der Nähe von Gewässern aufhält. Wie «PilatusToday» berichtet, steht der Dorfplatz in Stansstad unter Wasser. (zgc)

12:45 Uhr - Auch auf den Strassen herrschen kritische Verhältnisse

Autofahrer aufgepasst: Aufgrund der anhaltenden Niederschläge kann es auf den Strassen mancherorts zu angestautem Wasser oder grösseren Wasserlachen kommen. Die Gefahr durch Aquaplaning ist dadurch erheblich erhöht, wie diese Bild aus Rothenburg unserer Lesers Xaver Husman einrücklich zeigt. (zim)

Leserbild: Xaver Husmann (Rothenburg, 13. Juli 2021)

12:27 Uhr - Erdrutsch: Hauptstrasse St. Erhard–Uffikon gesperrt

In Riedwald, Höhe Buchs (Gemeinde Dagmersellen) hat sich aufgrund des anhaltenden Regens ein Erdrutsch ereignet. Die davon betroffene Hauptstrasse zwischen St. Erhard und Uffikon ist laut einer Meldung des TCS in beide Richtungen gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. (zim)

12:08 Uhr - So sieht die Situation in der Seeburg aus

Im Bereich Seeburg in der Stadt Luzern fehlen am Dienstagmittag noch 10-20 Zentimeter, ehe der Vierwaldstättersee überschwappt. Wie sich das Hotel Seeburg schützt, sagt Direktor Lars E. Güggi im Video-Interview:

Video: Roman Hodel

Die Feuerwehr Stadt Luzern pumpt bei der Kapellbrücke Wasser ab. Bild: Martin Messmer (Luzern, 15. Juli 2021) Der Rathausquai ist abgesperrt. Bild: Martin Messmer (Luzern, 15. Juli 2021) Noch ist das Wasser nicht über die Ufer getreten. Bild: Martin Messmer (Luzern, 15. Juli 2021) Die Gassen in der Luzerner Altstadt sind abgesperrt. Bild: Martin Messmer (Luzern, 15. Juli 2021)

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Bei der Sunset Bar tummeln sich derzeit Enten statt Badegäste.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Lars Güggi, Direktor der Seeburg, hat am Dienstagmorgen berichtet, dass noch 10 bis 20 Zentimeter fehlen, bis das Wasser übertritt

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Das Hotel Seeburg hat sich mit Sandsäcken ausgerüstet.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Bereits am Montag haben Feuerwehrleute Sandsäcke entlang des Flusses montiert.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Daniela Schärli, Inhaber des Coiffeursalons Unter der Egg Luzern, versucht ihren Salon mit dieser Konstruktion zu schützen.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Passanten beim Rathaussteg.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Nicht viele Menschen sind in der Luzerner Altstadt unterwegs.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Der Kanton ermahnt die Bevölkerung, sich von Gewässern fernzuhalten.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Erdrutsch zwischen Dagmersellen und Buchs. Bild: Luzerner Polizei (13. Juli 2021) Die Reuss bei Emmenbrücke. Leserreporter Der Veloweg zwischen Luzern und Emmenbrücke Bild: Leser Christian Wuillemin Eine Ente geniesst die erweiterte Reuss. Bild: Leser Christian Wuillemin Auch am Seebuchtplatz in Buochs ist zu erkennen, wie hoch der Pegel des Vierwaldstättersees ist. Bild: Martin Uebelhart (Buochs, 13. Juli 2021) Bild: Leser Christian Wuillemin Bild: Leser Christian Wuillemin Seetalplatz teils unter Wasser. Bild: Martin Messmer Die Polizei regelt den Verkehr. Bild: Martin Messmer Baden sollte man in diesen Tagen nicht. Bild: Martin Uebelhart (13. Juli 2021) Das Wasser der Engelbergeraa steht ebenfalls sehr hoch. Bild: Martin Uebelhart (13. Juli 2021) Beim Seetalplatz liegt viel Wasser auf der Strasse. Leserbild Noch immer füllt der Regen Flüsse, Bäche und Seen. Leserbild Die Uferpromenade in Alpnachstad. Bild: Urs Flüeler / Keystone (13. Juli 2021) In Grosswangen ist der Innerdorfbach über die Ufer getreten. Leserbild In Grosswangen stehen teilweise Gärten unter Wasser Leserbild Die Bahnhofstrasse ist abgesperrt und die Hochwasserbarrieren sind gefüllt. Bild: Jérôme Martinu

12:02 Uhr - Autobahn A2 zwischen Flüelen und Amsteg gesperrt

Die Reuss verzeichnet in Seedorf derzeit eine Abflussmenge von über 450 Kubikmeter pro Sekunde, Tendenz zunehmend, wie der Kanton Uri in einer Medienmitteilung schreibt. Infolgedessen werden seit geraumer Zeit erste geplante Hochwasserschutzmassnahmen eingeleitet und umgesetzt. Zwischen der Reussmündung und Erstfeld wurden diverse Entlastungsanlagen in Betrieb genommen. Vorsorglich hat der Kanton die Autobahn A2 zwischen Flüelen und Amsteg für jeglichen Verkehr gesperrt. Umfahrungen sind signalisiert, für Reisen in den Süden wird die Route San Bernardino empfohlen.

Wegen Schneefalls sind der Furkapass, der Sustenpass und der Gotthardpass gesperrt. Darüber hinaus wird die Furkastrasse in Kürze gesperrt. Bei der Kantonspolizei Uri gingen bis 11.45 Uhr vereinzelte Meldungen wegen überlaufenen Schächten oder Wassereinbrüchen in Häuser ein. Mehrere Feuerwehren stehen seit den frühen Morgenstunden im Einsatz. (zgc)

An gewissen Stellen läuft die Reuss bereits kontrolliert über. Bild: Florian Arnold An gewissen Stellen läuft die Reuss bereits kontrolliert über. Bild: Florian Arnold Die Reuss bei Seedorf Bild: Kantonspolizei Uri Die Reuss führt sehr viel Wasser. Bild: Florian Arnold Die Feuerwehr bereitet das gezielte Überlaufen der Reuss vor. Bild: Florian Arnold (Seedorf, 13. Juli 2021) Auch die Autobahn A2 ist teilweise gesperrt. Bild: Florian Arnold (Attinghausen, 13. Juli 2021) Die Reuss ist kurz vor dem Überlaufen. Bild: Florian Arnold (Seedorf, 13. Juli 2021) Bei der Mündung des Schächens in die Reuss bei der Attinghauserbrücke brodelt das Wasser stark. Bild: Florian Arnold (Attinghausen, 13. Juli 2021) An Seeufer hat das Unwetter bereits Spuren hinterlassen. Bild: Florian Arnold Der Kanton Uri ruft die Bevölkerung dazu auf, sich nicht in der Nähe von Gewässern aufzuhalten. Bild: Florian Arnold (Seedorf, 13. Juli 2021)

12:00 Uhr- Vierwaldstättersee: Höchststand Ende Woche

Der Bund hat am Dienstagmorgen sein neustes Gefahrenbulletin veröffentlicht: Demnach sind bis am Dienstagabend im Alpenraum weitere intensive, zum Teil auch gewittrig durchsetzte Niederschläge zu erwarten. Danach erfolgt am Dienstagabend eine Wetterberuhigung und die Niederschläge lassen nach. Am Mittwoch ist es zwar veränderlich, und stellenweise fällt erneut Regen, jedoch von geringerer Intensität. Am Donnerstag und Freitag sind auf der Alpennordseite und insbesondere am Alpennordhang wiederum anhaltende, teils ergiebige und gewittrig durchsetzte Niederschläge zu erwarten.

Die grossen Niederschlagsmengen lassen die Reuss und der Pegel des Vierwaldstättersees weiter ansteigen, teilt der Bund weiter mit. Der Höchststand an der Reuss erwarten die Behörden erst in der zweiten Wochenhälfte. Und der Pegel des Vierwaldstättersees soll seinen Höchststand gegen Ende Woche erreichen. Es ist laut den Behörden nicht auszuschliessen, dass der Vierwaldstättersee die höchste Gefahrenstufe 5 erreichen kann. (rem)

11:55 Uhr - Nachfrage nach Sandsäcken steigt

Am Dienstagvormittag traf sich der Gemeindeführungsstab in Luzern zur Lagebeurteilung. Laut Cornel Schuler, Mitarbeiter Kommando der Feuerwehr Stadt Luzern, werde laufend die Lage beobachtet und beurteilt, man sei im Moment «on hold». Im Alarmfall könnten sofort Mitarbeiter der Feuerwehr aufgeboten werden. Nicht nur die Feuerwehr, auch private Hauseigentümer wappnen sich gegen ein mögliches Hochwasser, das die Stadt fluten könnte. «Wir erhalten diverse Anfrage von Personen, die sich nach Sandsäcken erkundigen», sagt Schuler. Die Feuerwehr gibt diese aber nicht selber ab, sondern verweist auf die Zivilschutzorganisation Pilatus; dort können gefüllte Sandsäcke bezogen werden. (mme)

11:52 Uhr - Felssturz im Gebiet Hospental Realp

Im Gebiet Hospental Realp ist es zu einem Murgang gekommen. Im betroffenen Gebiet ist es zu einem Felssturz respektive Erdrutsch gekommen, wie Alert Swiss in ihrer App mitteilt. Das Gebiet ist abgesperrt. (zgc)

11:41 Uhr - Zugverkehr bei Meiringen unterbrochen

Sämtliche Züge zwischen Meiringen und Brienzwiler auf der Strecke zwischen Luzern und Interlaken Ost fallen aus, wie die Zentralbahn am Mittag auf ihrer Website schreibt. Reisende von Luzern nach Interlaken Ost werden angehalten, via Bern zu reisen. Zwischen Meiringen und Brienzwiler verkehren Ersatzbusse. Auch and(zgc)

11:36 Uhr - Feuerwehr Ingenbohl gibt Sandsäcke ab

Auch der Seepegel des Lauerzersees im Kanton Schwyz ist zu hoch, wie der Bote der Urschweiz berichtet. Besonders betroffen von allfälligem Hochwasser ist unter anderem die Badi in Seewen. Die angekündigten starken Regenfälle werden diese Situation zusätzlich verschärfen. Deshalb isolierten am Montag drei Arbeiter des Werkdienstes der Gemeinde Schwyz insgesamt sieben Türen und zehn Bodenabläufe in der Badi.

In der Badi Seewen dichteten am Montag Arbeiter des Werkdiensts Schwyz vorbeugend Türen und Bodenabläufe gegen Wasserfluten ab. Bild: Melanie Schnider (Bote der Urschweiz)

Doch nicht nur die Badi Seewen wird vor Überschwemmungen geschützt, sondern auch Wohngebiete rund um die Gewässer. Mit insgesamt 800 gefüllten Sandsäcken und weiteren 3000 leeren Säcken wappnet sich die Feuerwehr Ingenbohl deshalb gegen mögliche Überschwemmungen. Die Feuerwehrmänner haben die Säcke im Feuerwehrlokal an die Bevölkerung abgegeben. (Bote/zgc)

10:45 Uhr - Autoverlad Furka ist geschlossen

Der Betrieb am Autoverlad Furka zwischen Oberwald und Realp ist aktuell wegen der Hochwassergefahr eingestellt, wie die Matterhorn Gotthard Bahn auf ihrer Website schreibt. Auf der Linie Visp - Andermatt verkehren ebenfalls wegen Hochwassergefahr von Ulrichen bis Oberwald Ersatzbusse, von Oberwald bis Hospental gibt es keine Reisemöglichkeit und Hospental bis Andermatt verkehren Ersatzbusse. (zgc)

10:23 Uhr - An der Reuss in Luzern wappnen sich die Geschäfte

Unter der Egg, direkt an der Reuss in der Stadt Luzern, laufen weitere Hochwasserschutzmassnahmen an: Dieses Geschäft schützt sich mit einer Mauer vor den drohenden Fluten. (rem)

Bild: Leser Xaver Husmann

10:00 Uhr - Verschnaufpause am Mittwoch

Am Dienstag, 13. Juli, bleibt es noch nass, am Mittwoch folgt eine «kurze Verschnaufpause mit wenig Regen», wie «MeteoNews» auf Twitter schreibt. Diese ist nur von kurzer Dauer, denn bereits am Donnerstag folgen intensive Niederschläge. Die Hochwasser- und Erdrutschgefahr bleibt mindestens bis Freitag gross.

Darüber hinaus hat «MeteoNews» Zahlen und Karten zur Nacht auf Dienstag publiziert. Dabei zeigt sich: In Egolzwil sind mit 135 km/h die stärksten Windböen bei Orten unter 1000 Metern über Meer gemessen worden. Zudem hat es in den Zentralschweizer Kantonen Luzern und Uri sehr viel geblitzt in der Nacht auf Dienstag. (zgc)

9:40 Uhr Es gilt die zweithöchste Gefahrenstufe

Wie dem Gefahrenportal des Bundes zu entnehmen ist, gilt für die Reuss vom Vierwaldstättersee bis zur Mündung Kleine Emme und für den gesamten Vierwaldstättersee Gefahrenstufe 4, also eine grosse Gefahr. Bei dieser Wasserführung können vermehrt Ausuferungen und Überflutungen auftreten. Verkehrsbehinderungen sind möglich und es muss vermehrt mit Schäden gerechnet werden. (zgc)

Verhalten bei Gefahrenstufe 4 Der Bund empfiehlt Halten Sie sich von Fliessgewässern fern, denn der Aufenthalt im Bereich von Flüssen und Bächen ist äusserst gefährlich. Bringen Sie sich nicht unnötig in Gefahr.

Verfolgen Sie die Situation und treffen Sie die nötigen Schutzmassnahmen.

Gehen Sie bei Überschwemmungsgefahr nicht in Keller oder Tiefgaragen.

Fahren Sie mit dem Auto oder Velo nicht durch überflutete Strassen.

Hören Sie bei Hochwasser Radio und befolgen die Anweisungen der Einsatzkräfte.

9:23 Uhr Bahnverkehr Luzern-Engelberg ist eingeschränkt

Der Bahnverkehr zwischen Luzern und Engelberg ist eingeschränkt, sämtliche Züge fallen aus. Laut Website der SBB ist die Dauer der Einschränkungen unbestimmt. Der Zug fährt nicht zwischen Wolfenschiessen und Engelberg. Zwischen Dallenwil und Engelberg verkehren Bahnersatzbusse.

Auch die Seil- und Zahnradbahn zwischen Trübsee-Stand und Titlis ist wegen des Unwetters unterbrochen. Mehr zu der Betriebslage und Störungen publizieren die SBB auf ihrer Website. (zgc)

Die Feuerwehr macht die Sandsäcke beim Zöpfli an der Reuss bereit. Bild: Pius Amrein (Luzern, 12. Juli 2021) Auch beim Naturmuseum werden Sandsäcke angeschleppt. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 12. Juli 2021) Die Feuerwehr der Stadt Luzern hat die neuralgischen Stellen entlang der Reuss mit rund 2500 Sandsäcken gesichert. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 12. Juli 2021) Zum Einsatz kommen auch grosse Bretter. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 12. Juli 2021) So soll Luzern vor Hochwasser geschützt werden. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 12. Juli 2021) Die Feuerwehr der Stadt Luzern verteilt Sandsäcke. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 12. Juli 2021) Sandsäcke werden entlang der Reuss gelegt. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 12. Juli 2021) Der Wasserspiegel der Reuss ist bedrohlich hoch angestiegen, es muss in den nächsten Tagen mit Überschwemmungen gerechnet werden. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 12. Juli 2021) Gemäss Notfallplanung Hochwasser ist die Phase gelb ausgerufen worden. Bereits seit Freitag ist es zu kleineren Überschwemmungen gekommen, wie etwa hier auf dem Veloweg unter den Sentibrücken der Autobahn A2. Bild: Pius Amrein (Luzern, 12. Juli 2021) Bei der Reussinsel ist die Reuss bereits über die Ufer getreten. Bild: Pius Amrein (Luzern, 12. Juli 2021) Die Reuss und die Autobahnbrücke. Bild: Pius Amrein (Luzern, 12. Juli 2021) Vom Schwimmen in der Reuss wird dringend abgeraten. Bild: Pius Amrein (Luzern, 12. Juli 2021)

