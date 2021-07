Hochwasser Luzern: Die neusten Entwicklungen im Ticker

Hochwasser-Ticker Wochenmarkt in Luzern ist abgesagt ++ Fussgängerbrücken in Luzern wieder offen ++ Abbau der Schutzbauten soll am Dienstag beginnen Der Wasserpegel von Flüssen und Seen sinkt. Dank einer prognostizierten Wetterbesserung ist eine Entspannung der Lage in der Zentralschweiz endlich in Sicht. 19.07.2021, 10.45 Uhr

Leserreporter werden

Schicken Sie uns Ihr Bild oder Video via

– Whatsapp an 079 292 59 17 oder

– Per Email online@luzernerzeitung.ch oder Upload-Formular an die Redaktion

10:36 Uhr - Abbau der Schutzbauten beginnt

Der Pegel des Vierwaldstättersees ist weiter gesunken und die Wetterprognosen sind gut. Das hat die Stadt Luzern dazu veranlasst, mit dem Abbau der Schutzbauten zu beginnen, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Der Pegel lag am Montag um 10 Uhr bei 434,78 Metern. Das ist 16 Zentimeter weniger als noch der Höchststand von Freitagnacht. Bereits am Sonntagabend wurde der Schlauchdamm beim Schwanenplatz abgebaut. Am Montagmorgen wurden der Rathaussteg, die Reuss- und die Spreuerbrücke geöffnet. Aber: Die Kapellbrücke kann erst geöffnet werden, wenn auf dem Rathausquai kein Wasser mehr ist.

Die Kapellbrücke bleibt vorläufig noch gesperrt. Bild: Zeline Odermatt (Luzern, 19. Juli 2021)

Die Autobahneinfahrt beim Kasernenplatz wird wahrscheinlich am Montagabend wieder geöffnet, wie die Stadt weiter schreibt. Die Haldenstrasse wird am Dienstag oder Mittwoch für den Verkehr freigeben. Der Wochenmarkt für den Dienstag ist abgesagt, da der Schlauchdamm in der Bahnhofstrasse erst am Dienstagabend abgebaut werden kann. Planmässig sollen die Schutzbauten entlang der Reuss am Donnertag abgebaut werden.

Die Einsatzkräfte empfehlen dringend, auf das Reussschwimmen zu verzichten, da nach wie vor Lebensgefahr besteht. (zgc)

08:55 Uhr - Höchste Gefahrenstufe gilt noch immer

Obwohl die Fussgänger in der Stadt Luzern seit Montagmorgen mehr oder weniger wieder normal über die Reussbrücken pendeln können und die Wetterprognosen stabil sind, bleibt die höchste Gefahrenstufe nach wie vor bestehen. Die Pegel des Vierwaldstättersees sinken derweil langsam: Im Luzerner Seebecken werden derzeit 434,8 Meter über Meer gemessen - das sind 10 Zentimeter unter der kritischen Hochwassermarke von 434,9 M.ü.M.. Gemäss der Stadt Luzern soll im Verlauf des Dienstags mit dem Abbau gewisser Schutzmassnahmen begonnen werden. Als erstes werde die orangen Beaver-Schläuche entfernt, am Donnerstag könnten die Schutzbauten mit Brettern und Sandsäcken entlang der Reuss folgen.

07:40 Uhr - Fussgängerbrücken in Luzern wieder offen

Am Montagmorgen um 6 Uhr wurden mehrere Fussgängerbrücken wie der Rathaussteg sowie die Reuss- und die Spreuerbrücke wieder geöffnet. Sie wurden am Freitag vorsichtshalber gesperrt. Die Kapellbrücke war am Morgen um 07.35 Uhr noch nicht geöffnet. (pl)

Seit Montagmorgen kann man wieder über den Rathaussteg laufen. Bild: Hubert Wallimann (Luzern, 19. Juli 2021)

07:20 Uhr - Luzerner Stabschef Vinzenz Graf im Interview

Die Hochwassersituation in der Zentralschweiz verbessert sich stetig. Trotzdem werden viele der Schutzmassnahmen vorerst aufrechterhalten. Im Interview erklärt Stabschef Vinzenz Graf, weshalb er weiterhin zur Vorsicht mahnt. (pl)

21:00 Uhr -Situation in Zug unter Kontrolle

Die Hochwassersituation im Kanton Zug hat sich mit der Wetterbesserung etwas entspannt. Die Gefahr von Überschwemmungen bei der Reussebene wird mittlerweile als gering eingestuft. Auch der Reussdamm in Hünenberg ist unter Kontrolle. Dies meldet der Kanton Zug am späten Sonntagabend. Allerdings ist der Boden noch immer stark durchnässt und birgt eine grosse Gefahr für Erdrutsche.

Vorerst gesperrt bleibt der durch einen Erdrutsch teilweise verschüttete Lorzentobelweg in Menzingen. «Beim Lorzentobel besteht noch immer eine erhebliche Erdrutsch-Gefahr. Die Benutzung vom Lorzentobelweg ist deshalb lebensgefährlich und die Sperrung des Velo- und Wanderwegs wird aufrechterhalten», erklärt der Chef des kantonalen Führungsstabs Urs Marti die getroffene Massnahme. Ausserdem sei noch immer Vorsicht im Bereich von Gewässern geboten. (zfo)

Der Reussdamm in Hünenberg ist nun unter Kontrolle.

Bild: Matthias Jurt (Hünenberg, 15. Juli 2021)

20:00 Uhr - Hochwasser lockt noch immer viele Schaulustige an

Es ist klar: Ein Ereignis wie das Hochwasser in Luzern lockt Schaulustige an. Problematisch wird es dann, wenn diese Schaulustigen die Einsatzkräfte behindern oder die errichteten Schutzmassnahmen beschädigen. Der Beitrag von Tele1 und PilatusToday im Video:



Video: Tele1/PilatusToday

18:20 Uhr - Der Vierwaldstättersee führt weniger Wasser

Die neusten Werte des Vierwaldstättersees zeigen: Der Pegel sinkt weiter. (zfo)

17:44 Uhr - Die Pegel sinken in Nid- und Obwalden

Die Bewohner des Gebiets Ried brauchen nach wie vor Boote, um zu ihren Häusern zu gelangen. Bild: Florian Arnold (Giswil, 18. Juli 2021)



In Nidwalden und Obwalden beruhigt sich die Hochwasserlage langsam. Die Pegel der Seen sinken wieder. Respekt haben die Einsatzkräfte aber vor Gewittern. (zfo)

16:36 Uhr - Nachbarschaftshilfe in Nid- und Obwalden

Betroffene helfen sich in Nid- und Obwalden gegenseitig beim Sandsackschleppen, Kellerauspumpen oder den Einkäufen. Vor Ort wird klar: Die Einheimischen sind ein eingespieltes Team. (zfo)

16:25 Uhr - Eindrücke vom Freitag auf Video festgehalten

Am Freitag, als der Pegel des Vierwaldstättersees sehr hoch war, hat ein Leser eine Velotour durch Luzern, Emmen, Küssnacht, Merlischachen, Uri, Nidwalden und Obwalden gemacht. (zfo)

Die eindrücklichen Bilder sehen Sie hier:

Video: Daniel Blättler

14:40 Uhr - Feuerwehr und Zivilschützer arbeiten Hand in Hand

Die Personenunterführung in Flüelen muss ausgepumpt werden. Bild: Florian Arnold (Flüelen, 18. Juli 2021)

Die Feuerwehr Flüelen ist gemeinsam mit Zivilschützern Tag und Nacht am Werk. Am Sonntag pumpen sie Keller und eine Personenunterführung aus.

Auch wenn das Wetter besser werden soll und der Seepegel sinkt, ist der Einsatz der Kräfte noch lange nicht beendet. Der Feuerwehrkommandant Marco Müller sagt: «Nun geht es darum, alle Einsatzmittel, alle Sandsäcke, Pumpen und Signalisationen wieder abzuräumen und zu retablieren.» (zgc)

Mit allen Mitteln versuchen die Einsatzkräfte, eine Überschwemmung zu verhindern. Bild: Florian Arnold (Flüelen, 18. Juli 2021) Einsatzkräfte pumpen die Personenunterführung aus. Bild: Florian Arnold (Flüelen, 18. Juli 2021) Auch diverse Keller müssen ausgepumpt werden. Bild: Florian Arnold (Flüelen, 18. Juli 2021) Grosse Wasserlachen versperren den Weg in Flüelen. Bild: Florian Arnold (Flüelen, 18. Juli 2021) Die Zivilschutzorganisation Uri steht ebenfalls im Einsatz. Bild: Florian Arnold (Flüelen, 18. Juli 2021) Flüelen hat stark mit den Wassermengen zu kämpfen. Bild: Florian Arnold (Flüelen, 18. Juli 2021) Auch vor dem Schiessplatz liegt viel Wasser. Bild: Elias Bricker (Flüelen, 16. Juli 2021) Die Feuerwehr Flüelen steht im Dauereinsatz. Bild: Elias Bricker (Flüelen, 16. Juli 2021) Die Strasse Richtung Dorf ist voll mit Wasser. Bild: Elias Bricker (Flüelen, 16. Juli 2021) In Flüelen stehen diverse Keller unter Wasser. Bild: Elias Bricker (Flüelen, 16. Juli 2021) Die Strasse durchs Dorf ist zurzeit gesperrt. Bild: Elias Bricker (Flüelen, 16. Juli 2021) Flüelen ist stark vom Hochwasser betroffen. Elias Bricker / Urner Zeitung

Die ausführliche Reportage aus Flüelen lesen Sie hier: Hochwasser Flüeler Feuerwehr im Dauereinsatz Florian Arnold 18.07.2021

12:53 Uhr - Schifffahrten bis und mit Montag verboten

Der Kanton Obwalden meldet am Sonntagmittag, die Hochwassersituation in Obwalden entspanne sich langsam. Die Pegel der Seen und Fliessgewässer geht zurück. Der Kanton warnt jedoch, dass in Ufernähe noch immer Vorsicht geboten ist.

Aufgrund der aktuellen Gefahrenlage auf dem Vierwaldstättersee hat das Sicherheits- und Justizdepartement (SJD) ein befristetes Verbot für private Schiffs- und Bootsfahrten sowie für sämtliche Wassersportarten wie etwa Rudern oder Stand-Up-Paddling auf dem Obwaldner Teil des Vierwaldstättersees, dem Alpnachersee, ausgesprochen. Das Verbot gilt bis einschliesslich Montag.

Ausgenommen vom Verbot sind Militär, Polizei, Rettungskräfte, Berufsfischer und dringliche Fahrten. Das Verbot erfolgt aus Sicherheitsgründen, weil die Uferzonen durch den durch Schiffe verursachten Wellenschlag zusätzlich destabilisiert werden könnten und Gefahr durch treibendes Schwemmgut besteht. (zgc)

11:48 Uhr - Pegel des Vierwaldstättersees sinkt langsam

Der Pegel liegt am Sonntag bei 434,86 Metern über Meer, wie die Stadt Luzern am Sonntagmittag mitteilt. Dies ist 4 Zentimeter unter der kritischen Marke von 434,90 Metern. Aber: Der Pegel sinkt nur langsam, weswegen die Schutzmassnahmen vorderhand aufrechterhalten werden.

Die Autobahneinfahrt am Kasernenplatz und die Haldenstrasse sind nach wie vor gesperrt. Wann sie für den Verkehr geöffnet werden können, ist noch offen. Die Kapellbrücke, der Rathaussteg, die Reuss- und die Spreuerbrücke werden voraussichtlich am Montag um 6 Uhr geöffnet.

Wegen des prognostizierten schönen Wetters gehen die Einsätze davon aus, dass am Dienstag mit dem weiteren Abbau der Schutzmassnahmen begonnen werden kann. Zuerst werden die Schlauchdämme entfernt. Voraussichtlich ab Donnerstag werden die Schutzbauten entlang der Reuss abgebaut. (zgc)

11:39 Uhr - Abwassersituation in Stansstad noch immer angespannt

Die Gemeinde Stansstad schreibt auf ihrer Website, die Abwassersituation sei nach wie vor angespannt. Dank dem grossen Einsatz der Verantwortlichen sei jedoch alles unter Kontrolle. Der Aufruf von Stansstad lautet nach wie vor, sich in diesem Zusammenhang nicht in überfluteten Flächen barfuss zu bewegen.

Darüber hinaus ist die Stanserstrasse seit 10 Uhr wieder geöffnet. Aber: Die Geschwindigkeitsreduktion beträgt nach wie vor 30 km/h.

Die Gemeinde bittet die Bevölkerung, sich trotz der verbesserten Lage weder in See- noch in Flussufernähe zu begeben. Die Ufer sind noch nicht klar ersichtlich. Ab Sonntagabend um 18 Uhr ist der 24-Stunden-Pikettdienst der Feuerwehrzentrale aufgehoben. Eventuelle Meldungen haben wieder ordentlich über die Notfallnummer 118 zu erfolgen. Die Feuerwehr ist jedoch nach wie vor im Einsatz.

08:04 Uhr - Polizei hält Töfffahrer nicht auf - trotz Fehlverhalten

In Brunnen beim Dorfplatz sind am Samstagnachmittag Töfffahrer auf dem Trottoir gefahren, trotz Fahrverbot. Obwohl die Polizei vor Ort war, müssen die auswärtigen Töfffahrer sich nicht vor Konsequenzen fürchten. Denn: Die Polizei musste nämlich zu einem anderen Einsatz. (zgc)

Sonntag, 07:05 Uhr - Lage entspannt sich weiter

Wie MeteoNews auf Twitter schreibt, beruhigt sich die Lage immer mehr. Mit Ausnahme des Ostens seien keine zu grossen Regenmengen gefallen. Die Hochwasserlage entspannt sich heute weiter leicht. Zudem ist der Wasserpegel bis Sonntagmorgen wieder etwas leicht auf 434,87 Meter über Meer gesunken.

Darüber hinaus kommt heute der Sommer zurück: In Luzern sind Temperaturen bis 24 Grad Celsius möglich. (zgc)

20:07 Uhr - Wasserstand sinkt um weiteren Zentimeter

Gegen Abend sank der Pegel des Vierwaldstättersees um einen weiteren Zentimeter auf 434,90 Meter über Meer. Kurz vor 18 Uhr waren noch 434,91 Meter über Meer gemessen worden. Damit entspannt sich die Hochwassersituation weiterhin etwas. In der Nacht sind weitere Regenschauer jedoch möglich. (sok)

19:32 Uhr - Auch in Schwyz entspannt sich die Situation leicht, A4 offen

Im Verlauf des Samstags hat sich die Hochwassersituation auch in Schwyz leicht entspannt, wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilt. Dennoch standen die Feuerwehren entlang der Seen weiterhin im Einsatz.

Um 19.30 Uhr konnte die Autobahn A4 wieder für den Strassenverkehr freigegeben werden, da sich im Überflutungsbereich aber noch immer Wasser befindet, wurde die Höchstgeschwindigkeit in diesem Bereich reduziert. Weiterhin gesperrt sind die Seestrasse zwischen Lauerz und Seewen sowie das Dorf Brunnen, wo noch immer nur Zubringerdienst gestattet ist. (sok)

18:08 Uhr - Stadtpräsident Züsli ist «vorsichtig zuversichtlich»

Der Pegel der Vierwaldstättersees befindet sich seit einigen Stunden auf 434,91 Meter über Meer und ist somit drei Zentimeter gesunken, seit Erreichen des bisherigen Höchstwertes 434,94 m.ü.M. in der Nacht auf Samstag. Den Luzerner Stadtpräsidenten Beat Züsli stimmt das «vorsichtig zuversichtlich», wie er gegenüber dem SRF sagt. Vorsichtig deshalb, weil es in der Nacht auf Sonntag in der Nacht teilweise noch gewittern könnte. «Das muss nicht in der Stadt selbst der Fall sein, damit wir es hier spüren», so Züsli.

Laut Züsli hätten die Schutzmassnahmen gehalten: «Aus heutiger Sicht hatten wir aber auch Glück. Die Wasserstände blieben einige Zentimeter unter der Grenze, ab der es wirklich gefährlich geworden wäre.» (sok)

16:10 - Uhr Lage in Nidwaldner Seegemeinden stabilisiert

Trotz unbeständiger Wetterlage – Starkregen wie in den vergangenen Tage wird jedoch nicht erwartet – hat sich der Pegel des Vierwaldstättersees auf 434,91 Meter über Meer eingependelt. Die Nidwaldner Staatskanzlei teilt deshalb mit, dass sich die Lage in den Seegemeinden stabilisiert hat. Auch bei der Engelbergeraa hat sich die Situation entspannt. Die Notelemente für den Überlastfall auf Höhe des Flugplatzes Buochs wurden deshalb wieder abgebaut. Die Schwemmholzsperre bleibt bestehen. Einzelne Feuerwehren haben ihre Einsatzteams reduziert.

In Stansstad sind weiterhin mehrere Strassen gesperrt. Der Durchgangsverkehr wird umgeleitet. Zudem ist das Abwassersystem stark belastet, die Bevölkerung wird gebeten sparsam mit Wasser umzugehen.

Für eine Entwarnung ist es aber noch immer zu früh. Besonders in Ufernähe ist weiterhin Vorsicht geboten und die Absperrungen sind zu beachten. (sok)

15:52 Uhr - Pegelstand des Vierwaldstättersee wieder um 1 Zentimeter gesunken

Der Pegel des Vierwaldstättersee ist wieder um einen Zentimeter gesunken: Um 14.50 Uhr wurde auf der Grafik des Bundesamtes für Umwelt 434,92 Meter über Meer ausgewiesen, um 15.20 Uhr waren es nur noch 434,91 Meter über Meer. Feuerwehrinspektor Vinenz Graf hatte bereits am Samstagmorgen prognostiziert, dass der Pegelstand tendenziell sinken wird im Verlauf des Tages.

Den Höchststand erreichte der Pegel des Vierwaldstättersees in Luzern am Freitag gegen 23.30 Uhr. Dann betrug er 434.94 Meter über Meer.

Aufnahme vom Sonntagmorgen: Der Seeuferweg am Sempachersee steht unter Wasser. Leserbild: Urs Gutfleisch (Sempach, 18. Juli 2021) Auf dem Platz vor der Jesuitenkirche liegt viel Wasser. Leserbild: Marcel Bühler (Luzern, 18. Juli 2021) Die Absperrungen werden noch sicherlich bis Montag bleiben. Bild: Leserbild Hochwasser in Luzern beim Seebistro LUZ. Leserbild: Irene Blum (Luzern, 16. Juli 2021) Wo normalerweise Touristen flanieren: immerhin den Kleinen macht das Wasser Spass. Bild: Stefanie Geske (Luzern, 17. Juli 2021) Der Wasserpegel sank im Verlauf des Samstags, so blieb der Kapellplatz mehrheitlich trocken. Bild: Stefanie Geske (Luzern, 17. Juli 2021) Kreisel im Gebiet Würzenbach in Luzern: Auch am Samstag war hier noch Wasser. Bild: Nadja Schärli(Luzern, 17. Juli 2021) Die Haldenstrasse vor dem Verkehrshaus ist immer wieder von Hochwasser betroffen. Bild: Nadja Schärli

(Luzern, 17. Juli 2021) So sieht die Lage am Quai in Luzern am Samstag aus. Bild: Nadja Schärli

(Luzern, 17. Juli 2021) Normalerweise flanieren hier Passanten, nun schwimmt eine Ente über den Quai. Bild: Nadja Schärli

(Luzern, 17. Juli 2021) Teilweise sah man am Samstag Personen, die hier mit Gummistiefeln dennoch unterwegs waren. Bild: Nadja Schärli

(Luzern, 17. Juli 2021) Auch Teile des Schweizerhofquais stehen am Samstag noch unter Wasser. Doch der Pegel sinkt. Bild: Nadja Schärli

(Luzern, 17. Juli 2021) Der Rathaussteg ist für Passanten noch immer gesperrt. Bild: Martin Messmer (Luzern, 17. Juli 2021) Der Pegel des Vierwaldstättersees ist rückläufig. Bild: Martin Messmer (Luzern, 17. Juli 2021) Die Beaver werden durch Mitglieder der Zivilschutzorganisation Pilatus bewacht. Bild: Martin Messmer (Luzern, 17. Juli 2021) Ein gemütliches Verweilen auf den Stühlen beim Inseli ist nicht mehr möglich. Bild: Martin Messmer (Luzern, 17. Juli 2021) Aufgrund des Hochwassers sind Gehwege wie hier beim Inseli vielerorts abgesperrt. Bild: Martin Messmer (Luzern, 17. Juli 2021) Die Lido-Wiese vor dem Verkehrshaus steht unter Wasser. Bild: Roman Beer (Luzern, 16. Juli 2021) Das Strandbad Lido steht unter Wasser. Bild: Roman Beer (Luzern, 16. Juli 2021) Sie trotzen dem dramatischen Ereignis. Bild: Niklaus Dissler (Luzern, 16. Juli 2021) Fischen ist dank Hochwasser nun ein Kinderspiel

(Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 16. Juli 2021) Das Inseli unter Wasser (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 16. Juli 2021) Ist da Freude am Hochwasser zu sehen?

(Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 16. Juli 2021) Ob das nun eine Busse gibt ? (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 16. Juli 2021) Stühle am Inseli (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 16. Juli 2021) Der Pöstler kommt trotz Hochwasser.

(Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 16. Juli 2021) Ob er morgen auch wieder da sitzt? (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 16. Juli 2021) Ein Moment für die Ewigkeit

(Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 16. Juli 2021) Pfützen beim Kasernenplatz (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 16. Juli 2021) Rohr mit Überdruck (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 16. Juli 2021) Bäume stehen beim Carl-Spitteler-Quai im Wasser.

(Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 16. Juli 2021) Der Mühlenplatz ist teils unter Wasser, die Kinder freuts. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 16. Juli 2021) rund um den Schwanenplatz werden Keller ausgepumpt. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 16. Juli 2021) Am Schwanenplatz quillt Wasser aus der Kanalisation. Bild: Roman Hodel (Luzern, 16. Juli 2021) Auch in das See-Restaurant Wilhelm Tell geht es heute zusätzlich über einen Holzsteg. Bild: Roman Hodel (Luzern, 16. Juli 2021) Die Hochwassersperren erfüllen ihren Zweck, hier auf der Luzerner Bahnhofstrasse. Bild: René Meier (Luzern, 16. Juli 2021) Die Feuerwehr steht bei der Autobahneinfahrt Luzern Zentrum im Einsatz. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 16. Juli 2021) Beim Schwanenplatz ist das Wasser über die Ufer getreten. Bild: Roman Hodel (Luzern, 16. Juli 2021) Auch bei der Spreuerbrücke wurden Massnahmen getroffen. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 16. Juli 2021) Beim Schwanenplatz ist das Wasser über die Ufer getreten. Bild: René Meier (Luzern, 16. Juli 2021) Viel Wasser auch beim Kasernenplatz. Bild: Zéline Odermatt (16. Juli 2021) Die Situation am Schwanenplatz mit Blick Richtung Grendel: Das Wasser im Bild stammt aus den Wasserschächten – bald könnte es auch vom See kommen. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 16. Juli 2021) Beim Restaurant Schwanen am gleichnamigen Platz drückt das Wasser aus dem Schacht. Zivilschützer versuchen, den Abfluss des Wassers in die Gerbergasse Richtung Stiefelplatz zu verhindern. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 16. Juli 2021) Der Schweizerhofquai steht unter Wasser. Bild: Martin Messmer (Luzern, 16. Juli 2021) Die Kehrseite des Schreckens: Canale - Carl - Spitteler in Luzern in der Abenddämmerung Bild: Leser Stefan Kunz (15. Juli 2021) Die Kapellbrücke ist gesperrt. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 16. Juli 2021) Gesperrt: Die Ledergasse vom Schwanenplatz Richtung Stiefelplatz. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 16. Juli 2021) Viele Wolken und etwas Sonnenschein über der Kleinen Emme, welche immer noch sehr viel Wasser mit sich führt. Bild: Leser Urs Gutfleisch (Malters, 16. Jul 2021) Die Kapellbrücke ist für Fussgänger gesperrt. Bild: Roman Hodel (Luzern, 16. Juli 2021) Der Rathaussteg ist für Fussgänger gesperrt. Bild: Roman Hodel (Luzern, 16. Juli 2021) Beim Schwanenplatz ist man auf das allfällige Hochwasser vorbereitet. Bild: Martin Messmer (Luzern, 16. Juli 2021) Die Situation beim Schwanenplatz. Bild: Martin Messmer (Luzern, 16. Juli 2021) Die Einsatzkräfte haben alle Hände voll zu tun. Bild: Martin Messmer (Luzern, 16. Juli 2021) Die Situation beim Kapellplatz. Bild: Martin Messmer (Luzern, 16. Juli 2021) Die Einsatzkräfte haben alle Hände voll zu tun. Bild: Roman Hodel (Luzern, 16. Juli 2021) So sieht es am Freitagmorgen beim Kapellplatz aus. Bild: Roman Hodel (Luzern, 16. Juli 2021) Beim Schwanenplatz ist man auf das allfällige Hochwasser vorbereitet. Bild: Jérôme Martinu (Luzern, 16. Juli 2021) Hoher Wasserpegel beim Schwanenplatz. Bild: Jérôme Martinu (Luzern, 16. Juli 2021) Der See ist beim Schwanenplatz über Ufer getreten. Bild: Jérôme Martinu (Luzern, 16. Juli 2021) Hochwasser in Luzern. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 15. Juli 2021) Hochwasser in Luzern. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 15. Juli 2021) Hochwasser in Luzern. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 15. Juli 2021) Hochwasser in Luzern. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 15. Juli 2021) Hochwasser in Luzern. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 15. Juli 2021) Es scheint als ob der Raum zwischen Wolken und Wasser ständig kleiner wird: Bild: Leser Stefan Kunz (Luzern, 15. Juli 2021) Leichte Entspannung am Donnerstagabend an der Hochwasserfront, hier auf dem Mühlenplatz. Bild: Leser Stefan Kunz (Luzern, 15. Juli 2021) Die Kehrseite des Schreckens: Canale - Carl - Spitteler in der Abenddämmerung Bild: Stefan Kunz (Luzern, 15. Juli 2021) Wo beginnt nun schon wieder der See? Bild: Sandra Waldispühl (Sempach, 15. Juli 2021) Die Schutzmassnahmen am Rathausquai auf Höhe Mr. Pickwick Pub. Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Juli 2021) Passanten queren die Hochwassersperren auf der Luzerner Bahnhofstrasse. Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Juli 2021) Die Regierungsräte Paul Winiker und Fabian Peter, zusammen mit Bundespräsident Guy Parmelin (von links) auf dem Weg über die Rathausbrücke. Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Juli 2021) Bundespräsident Guy Parmelin macht sich in Luzern ein Bild der Lage, hier im Gespräch mit Feuerwehrkommandant Theo Honermann. Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Juli 2021) Feuerwehrinspektor Vinzenz Graf (Mitte) erklärt Bundespräsident Guy Parmelin die Lage in Aesch. Bild: Salome Erni (15. Juli 2021) Beim Zöpfli muss Wasser abgepumpt werden. Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Juli 2021) Im Restaurant Bahnhöfli wird über eine Treppe serviert. Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Juli 2021) Am Rathausquai pumpt die Feuerwehr Wasser ab. Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Juli 2021) Am Rathaussteg ist die kritische Marke erreicht. Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Juli 2021) Der Vierwaldstättersee ist über die Ufer getreten, hier am Schweizerhofquai. Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Juli 2021) Abgesperrt: Rathausquai in Luzern. Bild: Urs Flüeler / Keystone (15. Juli 2021) Auch auf dem Jesuitenplatz sind die Hochwassersperren aufgebaut. Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Juli 2021) Die Feuerwehr Stadt Luzern pumpt bei der Kapellbrücke Wasser ab. Bild: Martin Messmer (Luzern, 15. Juli 2021) Der Rathausquai ist abgesperrt. Bild: Martin Messmer (Luzern, 15. Juli 2021) Noch ist das Wasser nicht über die Ufer getreten. Bild: Martin Messmer (Luzern, 15. Juli 2021) Die Gassen in der Luzerner Altstadt sind abgesperrt. Bild: Martin Messmer (Luzern, 15. Juli 2021) Der Sempachersee ist über die Ufer getreten. Leser: Daniel Meier (14. Juli 2021) Sie sind gerade ein sehr begehrtes Gut: Im Werkhof Horw füllt die Zivilschutzorganisation Pilatus täglich Hunderte davon ab. Bild: Nadia Schärli (14. Juli 2021) Die Haldenstrasse bleibt wegen Hochwasser gesperrt Bild: Nadia Schärli (Luzern, 14. Juli 2021) Barpersonal bringt Tische und Stühle in der Sunset-Bar in der Seeburg in Sicherheit. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 14. Juli 2021) Baldeggersee Bild: Leserin Claudia Felber Wasser bis zur Liegewiese in der Badi Meggen. Bild: Helena Jäggi (15. Juli 2021) Hochwasser beim Inseli. Bild: Leserreporter Hochwasser beim Inseli. Bild: Leserreporter Die Geschäfte in der Hertensteinstrasse machen sich bereit. Bild: Roman Hodel (Luzern, 14. Juli 2021) Der Rathausquai ist gesperrt. Bild: Roman Hodel (Luzern, 14. Juli 2021) Der Kiosk bei der Ufschötti. Bild: Stefan Dähler (Luzern, 14. Juli 2021) Der Quai in Luzern ist abgesperrt. Bild: Martin Messmer (Luzern, 14. Juli 2021) Erste Pfützen bei der Kapellbrücke Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 14. Juli 2021) Das Mr. Pickwick Pub schützt sich mit einer Hochwassersperre. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 14. Juli 2021) Die Reuss ist in Luzern über die Ufer getreten. Bild: Urs Flüeler / Keystone (14. Juli 2021) Der Vierwaldstättersee schwappt am Schwanenplatz über. Leser: Patrick Limacher Die Seeburg-Bar steht am Mittwochmorgen teils unter Wasser. Bild: Leser Roberto Scatigna Beim Luzerner Theater wurden am Dienstagabend Hochwassersperren aufgebaut. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 13. Juli 2021) Auch auf dem Jesuitenplatz beim Restaurant Opus stellt die Feuerwehr Schutzschläuche auf. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 13. Juli 2021) So ist die Münzgasse in der Stadt Luzern wegen des drohenden Hochwassers abgesperrt. (Blick in Richtung Zöpfli) Bild: Jérôme Martinu Die Haldenstrasse am Dienstagabend in der Stadt Luzern. Bild: Leser Hubert Wallimann Die Reuss in Luzern steht sehr hoch.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Bei der Sunset Bar tummeln sich derzeit Enten statt Badegäste.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Lars Güggi, Direktor der Seeburg, hat am Dienstagmorgen berichtet, dass noch 10 bis 20 Zentimeter fehlen, bis das Wasser übertritt

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Das Hotel Seeburg hat sich mit Sandsäcken ausgerüstet.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Bereits am Montag haben Feuerwehrleute Sandsäcke entlang des Flusses montiert.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Daniela Schärli, Inhaber des Coiffeursalons Unter der Egg Luzern, versucht ihren Salon mit dieser Konstruktion zu schützen.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Passanten beim Rathaussteg.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Nicht viele Menschen sind in der Luzerner Altstadt unterwegs.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Der Kanton ermahnt die Bevölkerung, sich von Gewässern fernzuhalten.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Erdrutsch zwischen Dagmersellen und Buchs. Bild: Luzerner Polizei (13. Juli 2021) Die Reuss bei Emmenbrücke. Leserreporter Der Veloweg zwischen Luzern und Emmenbrücke Bild: Leser Christian Wuillemin Eine Ente geniesst die erweiterte Reuss. Bild: Leser Christian Wuillemin Auch am Seebuchtplatz in Buochs ist zu erkennen, wie hoch der Pegel des Vierwaldstättersees ist. Bild: Martin Uebelhart (Buochs, 13. Juli 2021) Bild: Leser Christian Wuillemin Bild: Leser Christian Wuillemin Seetalplatz teils unter Wasser. Bild: Martin Messmer Die Polizei regelt den Verkehr. Bild: Martin Messmer Baden sollte man in diesen Tagen nicht. Bild: Martin Uebelhart (13. Juli 2021) Das Wasser der Engelbergeraa steht ebenfalls sehr hoch. Bild: Martin Uebelhart (13. Juli 2021) Beim Seetalplatz liegt viel Wasser auf der Strasse. Leserbild Noch immer füllt der Regen Flüsse, Bäche und Seen. Leserbild Die Uferpromenade in Alpnachstad. Bild: Urs Flüeler / Keystone (13. Juli 2021) In Grosswangen ist der Innerdorfbach über die Ufer getreten. Leserbild In Grosswangen stehen teilweise Gärten unter Wasser Leserbild Die Bahnhofstrasse ist abgesperrt und die Hochwasserbarrieren sind gefüllt. Bild: Jérôme Martinu

15:32 Uhr - Kein einziges Schiff im Luzerner Seebecken

Weite leere Fläche: Im Luzerner Seebecken war am Samstagvormittag kein einziges Schiff unterwegs, nachdem ein Schifffahrtsverbot erlassen worden ist. Bild: Martin Messmer (Luzern, 17. Juli 2021)

Wann hat es ein Bild wie dieses wohl zuletzt gegeben? Im Luzerner Seebecken war am Samstagvormittag kein einziges Schiff zu sehen, nachdem die Behörden für den Vierwaldstättersee ein Verbot für Schiffsfahrten und für Wassersport erlassen haben.

13:55 Uhr - Brunnen abgesperrt – nur der ÖV und Zubringer dürfen ins Dorf fahren

Das Dorf Brunnen ist besonders vom Hochwasser betroffen. Wie die Gemeinde Ingenbohl auf ihrer Website vermeldet, ist der Dorfteil Brunnen ab sofort für den Durchgangsverkehr gesperrt. Laut einer Meldung des «Boten der Urschweiz» ist ganz Brunnen für den Verkehr gesperrt, mit Ausnahmen des öffentlichen Verkehrs und Zubringern. (zim)

13:14 Uhr - Diese Kaffee-Pause haben sie sich verdient

Mitglieder der Zivilschutzorganisation Pilatus bei einer verdienten Pause. Bild: Martin Messmer (Luzern, 17. Juli 2021)

Hagel, Hochwasser, Dauerregen: Die Einsatzkräfte der Feuerwehr, Polizeicorps und Zivilschutzorganisationen waren in den letzten Wochen stark gefordert. Rund 1000 Personen standen im Einsatz, um die besonderen Wetterlagen der vergangenen Tage und Wochen in der Zentralschweiz zu bewältigen. Da hat man mal eine Kaffeepause verdient: Diese zwei Mitglieder der Zivilschutzorganisation Pilatus kräftigen sich am Samstag mit einem Kaffee, den sie auf dem Bänklein bei der Bushaltestation Schwanenplatz einnehmen. Und dann geht es wieder auf im Kampf gegen das Hochwasser - zum Wohl der Bevölkerung. (mme)

12:54 Uhr - Fussgängerbrücken bleiben aus Sicherheitsgründen gesperrt

Der Rathaussteg bleibt für Passanten bis auf Weiteres gesperrt. Bild: Martin Messmer (Luzern, 17. Juli 2021)

Mit dem leichten Rückgang des Pegels des Vierwaldstätterses ist die Gefahr, dass der Schwanenplatz überschwemmt wird und die Seebrücke und der Schweizerhofquai für den Verkehr gesperrt werden müssen, vorerst gebannt. Da weitere Regenschauer zu erwarten seien, werde die Situation von den Einsatzkräften aber nach wie vor überwacht, heisst es in einer Medienmitteilung der Stadt Luzern. Aus Sicherheitsgründen bleiben die Kapellbrücke, der Rathaussteg, die Reuss- und die Spreuerbrücke gesperrt, da nicht ausgeschlossen werden könne, dass die Wassermassen der Reuss Auswirkungen auf die Statik der Brücken haben. Sie werden nach Angaben der Stadt erst wieder geöffnet, wenn der Pegel deutlich gesunken ist. Zum jetzigen Zeitpunkt ist dies frühestens am Montagmorgen der Fall. (zim)

12:12 Uhr - Zivilschutz muss Beaver vor Vandalen bewachen

Die Beaver werden durch Mitglieder der Zivilschutzorganisation Pilatus bewacht. Bild: Martin Messmer (Luzern, 17. Juli 2021)

Mit Beavern wird in der Stadt Luzern das Wasser erfolgreich zurückgehalten. Gefahr droht jedoch von anderer Seite: nämlich die unabsichtliche oder auch absichtliche Zerstörung dieser riesigen Wasserschläuche. Diese Gefahr erachten die Einsatzkräfte als so gross, dass sie die Beaver bewachen lassen. Für die Bewachung der dutzenden Beaver in der Stadt wurden Mitglieder der Zivilschutzorganisation Pilatus beauftragt, die nun entlang der orangen Riesenschlangen patrouillieren. (mme)

11:08 Uhr: Luzerner Feuerwehrinspektor gibt «vorsichtig Entwarnung»

Das Schlimmste ist wohl überstanden, der Pegel des Vierwaldstättersee sinkt. Bild: Martin Messmer (Luzern, 17. Juli 2021)

In der Stadt Luzern scheint die Gefahr eines Jahrhunderthochwassers, wie es 2005 der Fall war, gebannt: Auf Anfrage der Luzerner Zeitung sagte der Luzerner Feuerwehrinspektor Vinzenz Graf am Samstagmorgen, er könne «vorsichtig Entwarnung» geben.

Der Pegelstand am Samstagmorgen. Quelle Bundesamt für Umwelt (Bafu)

Die Zahlen dazu: Den Höchststand erreichte der Pegel des Vierwaldstättersees in Luzern am Freitag gegen 23.30 Uhr. Dann betrug er 434.94 Meter über Meer. Bis am Samstagmorgen sank der Pegel um 2 Zentimeter und beträgt nun 434.92 Meter über Meer.

Mit Blick auf die Wetterprognosen kommt Feuerwehrinspektor Graf zum Schluss: «Die Tendenz bleibt sinkend.» Ab heute Samstag ist kein Regen mehr angesagt in der Deutschschweiz, nächste Woche wird es wieder sommerlich mit Temperaturen von bis zu 27 Grad.

«Vorsichtige Entwarnung» kann Graf auch für die Hochwassersituation bei der Reuss geben. Auch hier nehmen die Wassermassen ab. Dasselbe gilt für die Kleine Emme. (mme)

10:43 Uhr - In der Stadt Luzern laufen die Pumpen auf Hochtouren

Die Pumpen sind im Dauereinsatz. Video: Martin Messmer

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sind damit beschäftigt, das übergelaufene Wasser in die Reuss zu pumpen. (mme)

Auch am Schwanenplatz laufen die Pumpen ununterbrochen. Bild: Martin Messmer (Luzern, 17. Juli 2021)

8:19 Uhr - Verkehrsbehinderungen auf der A2

A2 Gotthard Richtung Luzern: Wegen Hochwassers ist laut einer Meldung des TCS die Einfahrt Luzern-Zentrum gesperrt. In der Gegenrichtung ist ebenfalls wegen Hochwasser die Ausfahrt Stansstad gesperrt, die Verkehrsteilnehmenden sind gebeten, die Ausfahrt Stans-Nord zu benutzen. (zim)

Samstag, 7:48 Uhr - Pegelstand des Vierwaldstättersees bleibt stabil

Der Pegelstand des Vierwaldstättersees ist in der Nacht auf Samstag nicht weiter angestiegen. Nach Angaben des Bundesamtes für Umwelt (Bafu) beträgt der Wasserstand des Vierwaldstättersees am frühen Samstagmorgen 434.93 Meter über Meer. Das ist geringfügig weniger als der gemessene Höchstwert der letzten 24 Stunden von 434.94 Meter über Meer, aber immer noch über der kritischen Marke von 434.90 Meter über Meer. (zim)

22:22 Uhr - Letzte Regentropfen, dann Sonne

In der Nacht auf Samstag sind nur noch ganz vereinzelte Regengüsse unterwegs, die am Samstagmorgen – gerade an den Voralpen – wieder etwas häufiger werden können. Die Temperaturen steigen laut Meteonews in Luzern auf 22 Grad. Am Sonntag macht sich in der Zentralschweiz definitiv ein Hoch bemerkbar: Das heisst: Es gibt noch einzelne Wolkenreste, danach wird es sonnig mit Temperaturen zwischen 28 und 30 Grad. (rem)

21:40 Uhr - Drohnenbilder zeigen Ausmass des Hochwasser in der Zentralschweiz

Video: Tele 1

20:57 Uhr - Erinnerungen an Hochwasser 2005 werden wach

Man wusste immer, dass es auch mal richtig heftig werden könnte. Und trotzdem kam das Wasser im August 2005 mit einer Wucht, welche selbst die Betagtesten noch nicht erlebt hatten. Weite Teile der Zentralschweiz wurden überflutet. Eine Chronik der dramatischen Ereignisse:

20:25 Uhr - Stadt Luzern: Seebrücke bleibt wohl offen

Der Verkehr rollt am Freitagabend um 20 Uhr noch immer über die Seebrücke. Der Seepegel liegt zwar aktuell 3 Zentimeter über der kritischen Grenzen. «Vielleicht geht er auch noch hoch auf 434,95. Doch wenn es in diesem Rahmen bleibt, muss die Seebrücke nicht gesperrt werden», sagt Urs Dossenbach von der Kommunikationsstelle der Stadt Luzern. Zwar sind die Pfützen auf dem Schwanenplatz grösser geworden. «Doch solange die VBL-Busse fahren können und es für die Autos ungefährlich ist, lässt die Polizei den Verkehr laufen», so Dossenbach. Sollte das Wasser die Verkehrssicherheit irgendwann doch noch gefährden, wäre die Achse innert einer halben Stunde abgesperrt. (hor)

Autos fahren über den Schweizerhofquai in der Stadt Luzern. Bild: Urs Flüeler / Keystone (16. Juli 2021)

20:13 Uhr - Kanton Luzern: 14'000 Schadensfälle

In diesem Sommer sind der Luzerner Gebäudeversicherung bisher 14'000 Schadensfälle gemeldet worden, wie Direktor Dölf Käppeli in einem SRF-Interview sagte. Im Juni führten vier ausserordentliche Wetterlagen zu 2000 Schadensfälle, der verheerende Hagelschlag vom 28. Juni stellte alles in den Schatten und brachte der Gebäudeversicherung weitere 12'000 Schadensfällen. Schätzungen gehen von einer Schadenssumme von 150 bis 200 Millionen Franken aus (rem).

19:52 Uhr - Kanton Uri: So sieht die Lage aus

Die Situation im Kanton Uri beruhigt sich weiter, doch in Ufernähe ist das Hochwasser noch nicht überstanden:

19:36 Uhr - Auf Kontrollfahrt mit der Feuerwehr Lauerz

Der Wasserstand des Lauerzersees bleibt kritisch. Alle paar Stunden kontrolliert die Feuerwehr den See und das Ufer vom Boot aus. Tele 1 hat die Mittagspatrouille begleitet:

19:12 Uhr - Ennetbürgen: Seestrasse unter Wasser

Der Pegel des Vierwaldstättersees macht den Anwohnern auch in Ennetbürgen zu schaffen: Die Seestrasse ist um 18 Uhr unter Wasser:

18:42 Uhr - Vierwaldstättersee: Pegel steigt weiter

Der Pegel des Vierwaldstättersee ist innert knapp 24 Stunden um 13 Zentimeter gestiegen. Seit Freitagmittag gilt Phase rot: Der See-Pegel liegt drei Zentimeter über der kritische Marke von 434.90 Meter über Meer, wonach auf dem Schwanenplatz in der Stadt Luzern mit ersten Überflutungen zu rechnen ist. Der höchste Wasserstand des Vierwaldstättersees soll in der Nacht auf den Samstag erreicht werden, so die Prognosen. (rem)

18:24 Uhr - Erdrutsch bei der Lorzentobelbrücke

Die Hochwassersituation im Kanton Zug bleibt angespannt. Der Kanton Zug hat in den letzten Stunden wieder neue Überschwemmungen registriert, einzelne Keller mussten ausgepumpt werden, wie es in einer Mitteliung heisst. In Menzingen zwischen Schmittli und Lorzentobelbrücke ist am Freitagmorgen ein Erdrutsch niedergegangen. Der Lorzentobelweg ist teilweise verschüttet worden. «Ein Geologe hat das Gelände inspiziert. Da weitere Erdrutsche nicht ausgeschlossen werden können, bleibt der Lorzentobelweg bis auf Weiteres gesperrt», wird Urs Marti, Chef des kantonalen Führungsstabs, in einer Mitteilung zitiert.

Aufgrund von Hochwasser ist die Seestrasse im Ägerital noch immer teilweise unter Wasser und deshalb von Unterägeri in Richtung Oberägeri nur einspurig befahrbar. Der Verkehr an der Seestrasse zwischen Oberägeri und Unterägeri wird bis auf Weiteres einspurig und wechselseitig geführt. Autofahrer werden gebeten, das Gebiet grossräumig zu umfahren. Trotz Wetterbesserung am Wochenende empfiehlt der Führungsstab, sich nicht im Bereich von Gewässern aufzuhalten. Insbesondere Flüsse und Bäche können schnell gefährlich werden. Wegen möglicher Hangrutschen sollten auch keine Spaziergänge in exponierten Gebieten gemacht werden.

Hochwasser beim Lorzenausfluss in Unterägeri. Leserbild: Daniel Hegglin (Unterägeri, 17. Juli 2021) Die Ägerisee ist an einigen Stellen über die Ufer getreten. Bild: PD Die Feuerwehr Unterägeri stoppt das Wasser mit Sandsäcken. Bild: PD Erdrutsch bei der Lorzentobelbrücke: Der beliebte Lorzentobelweg bleibt bis auf weiteres gesperrt. Bild: PD Der Badeplatz im Birkenwäldli steht unter Wasser Bild: Brigitte Henggeler-Andrey (Unterägeri, 14. Juli 2021) Der Reussdamm bei Hünenberg wird verstärkt. Bild: Matthias Jurt (Hünenberg, 15. Juli 2021) Der Damm wird mittels Baumaterial und Schüttungen verstärkt. Bild: Matthias Jurt (Hünenberg, 15. Juli 2021) Gleichzeitig wird der Damm in einem Teilabschnitt mit Sandsäcken erhöht, um zu verhindern, dass Wasser übertritt. Bild: Matthias Jurt (Hünenberg, 15. Juli 2021) Die Reuss bei Hünenberg ist randvoll. Bild: Matthias Jurt (Hünenberg, 15. Juli 2021) Der Zugersee schwappt in Cham über. Bild: Alexander von Däniken (15. Juli 2021) Die Lorze in Cham führt viel Wasser. Bild: Alexander von Däniken (15. Juli 2021) In Morgarten gab es einen Hangrutsch und ein Haus musste evakuiert werden. Bild: Matthias Jurt (Morgarten, 14. Juli 2021) In Morgarten gab es einen Hangrutsch und ein Haus musste evakuiert werden. Bild: Matthias Jurt (Morgarten, 14. Juli 2021) In Morgarten gab es einen Hangrutsch und ein Haus musste evakuiert werden. Bild: Matthias Jurt (Morgarten, 14. Juli 2021) Der Reussdamm in Hünenberg droht zu brechen.

Bild: Matthias Jurt (Hünenberg, 14. Juli 2021) Der Reussdamm droht zu brechen.

Bild: Matthias Jurt (Hünenberg, 14. Juli 2021) Der Reussdamm droht zu brechen.

Bild: Matthias Jurt (Hünenberg, 14. Juli 2021) Das Wasser hat an gewissen Orten bereits das Ufer überspült. Wie hier im Strandbad Hünenberg. Bild: Matthias Jurt (Hünenberg Am See, 14. Juli 2021) Das Wasser hat an gewissen Orten bereits das Ufer überspült. Wie hier im Strandbad Hünenberg. Bild: Matthias Jurt (Hünenberg Am See, 14. Juli 2021) Die Lorze reicht in Baar bis zu den Wurzeln der Bäume. Einzelne Bäume sind umgeknickt.

Bild: Matthias Jurt (Baar, 14. Juli 2021) Die Lorze reicht in Baar bis zu den Wurzeln der Bäume. Einzelne Bäume sind umgeknickt. Bild: Matthias Jurt (Baar, 14. Juli 2021) Die Lorze reicht in Baar bis zu den Wurzeln der Bäume. Einzelne Bäume sind umgeknickt. Bild: Matthias Jurt (Baar, 14. Juli 2021) Die Lorze reicht in Baar bis zu den Wurzeln der Bäume. Einzelne Bäume sind umgeknickt. Bild: Matthias Jurt (Baar, 14. Juli 2021)

18:06 Uhr - Eindrücke aus der Stadt Luzern im Bild:

Aufnahme vom Sonntagmorgen: Der Seeuferweg am Sempachersee steht unter Wasser. Leserbild: Urs Gutfleisch (Sempach, 18. Juli 2021) Auf dem Platz vor der Jesuitenkirche liegt viel Wasser. Leserbild: Marcel Bühler (Luzern, 18. Juli 2021) Die Absperrungen werden noch sicherlich bis Montag bleiben. Bild: Leserbild Hochwasser in Luzern beim Seebistro LUZ. Leserbild: Irene Blum (Luzern, 16. Juli 2021) Wo normalerweise Touristen flanieren: immerhin den Kleinen macht das Wasser Spass. Bild: Stefanie Geske (Luzern, 17. Juli 2021) Der Wasserpegel sank im Verlauf des Samstags, so blieb der Kapellplatz mehrheitlich trocken. Bild: Stefanie Geske (Luzern, 17. Juli 2021) Kreisel im Gebiet Würzenbach in Luzern: Auch am Samstag war hier noch Wasser. Bild: Nadja Schärli(Luzern, 17. Juli 2021) Die Haldenstrasse vor dem Verkehrshaus ist immer wieder von Hochwasser betroffen. Bild: Nadja Schärli

(Luzern, 17. Juli 2021) So sieht die Lage am Quai in Luzern am Samstag aus. Bild: Nadja Schärli

(Luzern, 17. Juli 2021) Normalerweise flanieren hier Passanten, nun schwimmt eine Ente über den Quai. Bild: Nadja Schärli

(Luzern, 17. Juli 2021) Teilweise sah man am Samstag Personen, die hier mit Gummistiefeln dennoch unterwegs waren. Bild: Nadja Schärli

(Luzern, 17. Juli 2021) Auch Teile des Schweizerhofquais stehen am Samstag noch unter Wasser. Doch der Pegel sinkt. Bild: Nadja Schärli

(Luzern, 17. Juli 2021) Der Rathaussteg ist für Passanten noch immer gesperrt. Bild: Martin Messmer (Luzern, 17. Juli 2021) Der Pegel des Vierwaldstättersees ist rückläufig. Bild: Martin Messmer (Luzern, 17. Juli 2021) Die Beaver werden durch Mitglieder der Zivilschutzorganisation Pilatus bewacht. Bild: Martin Messmer (Luzern, 17. Juli 2021) Ein gemütliches Verweilen auf den Stühlen beim Inseli ist nicht mehr möglich. Bild: Martin Messmer (Luzern, 17. Juli 2021) Aufgrund des Hochwassers sind Gehwege wie hier beim Inseli vielerorts abgesperrt. Bild: Martin Messmer (Luzern, 17. Juli 2021) Die Lido-Wiese vor dem Verkehrshaus steht unter Wasser. Bild: Roman Beer (Luzern, 16. Juli 2021) Das Strandbad Lido steht unter Wasser. Bild: Roman Beer (Luzern, 16. Juli 2021) Sie trotzen dem dramatischen Ereignis. Bild: Niklaus Dissler (Luzern, 16. Juli 2021) Fischen ist dank Hochwasser nun ein Kinderspiel

(Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 16. Juli 2021) Das Inseli unter Wasser (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 16. Juli 2021) Ist da Freude am Hochwasser zu sehen?

(Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 16. Juli 2021) Ob das nun eine Busse gibt ? (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 16. Juli 2021) Stühle am Inseli (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 16. Juli 2021) Der Pöstler kommt trotz Hochwasser.

(Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 16. Juli 2021) Ob er morgen auch wieder da sitzt? (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 16. Juli 2021) Ein Moment für die Ewigkeit

(Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 16. Juli 2021) Pfützen beim Kasernenplatz (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 16. Juli 2021) Rohr mit Überdruck (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 16. Juli 2021) Bäume stehen beim Carl-Spitteler-Quai im Wasser.

(Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 16. Juli 2021) Der Mühlenplatz ist teils unter Wasser, die Kinder freuts. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 16. Juli 2021) rund um den Schwanenplatz werden Keller ausgepumpt. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 16. Juli 2021) Am Schwanenplatz quillt Wasser aus der Kanalisation. Bild: Roman Hodel (Luzern, 16. Juli 2021) Auch in das See-Restaurant Wilhelm Tell geht es heute zusätzlich über einen Holzsteg. Bild: Roman Hodel (Luzern, 16. Juli 2021) Die Hochwassersperren erfüllen ihren Zweck, hier auf der Luzerner Bahnhofstrasse. Bild: René Meier (Luzern, 16. Juli 2021) Die Feuerwehr steht bei der Autobahneinfahrt Luzern Zentrum im Einsatz. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 16. Juli 2021) Beim Schwanenplatz ist das Wasser über die Ufer getreten. Bild: Roman Hodel (Luzern, 16. Juli 2021) Auch bei der Spreuerbrücke wurden Massnahmen getroffen. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 16. Juli 2021) Beim Schwanenplatz ist das Wasser über die Ufer getreten. Bild: René Meier (Luzern, 16. Juli 2021) Viel Wasser auch beim Kasernenplatz. Bild: Zéline Odermatt (16. Juli 2021) Die Situation am Schwanenplatz mit Blick Richtung Grendel: Das Wasser im Bild stammt aus den Wasserschächten – bald könnte es auch vom See kommen. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 16. Juli 2021) Beim Restaurant Schwanen am gleichnamigen Platz drückt das Wasser aus dem Schacht. Zivilschützer versuchen, den Abfluss des Wassers in die Gerbergasse Richtung Stiefelplatz zu verhindern. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 16. Juli 2021) Der Schweizerhofquai steht unter Wasser. Bild: Martin Messmer (Luzern, 16. Juli 2021) Die Kehrseite des Schreckens: Canale - Carl - Spitteler in Luzern in der Abenddämmerung Bild: Leser Stefan Kunz (15. Juli 2021) Die Kapellbrücke ist gesperrt. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 16. Juli 2021) Gesperrt: Die Ledergasse vom Schwanenplatz Richtung Stiefelplatz. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 16. Juli 2021) Viele Wolken und etwas Sonnenschein über der Kleinen Emme, welche immer noch sehr viel Wasser mit sich führt. Bild: Leser Urs Gutfleisch (Malters, 16. Jul 2021) Die Kapellbrücke ist für Fussgänger gesperrt. Bild: Roman Hodel (Luzern, 16. Juli 2021) Der Rathaussteg ist für Fussgänger gesperrt. Bild: Roman Hodel (Luzern, 16. Juli 2021) Beim Schwanenplatz ist man auf das allfällige Hochwasser vorbereitet. Bild: Martin Messmer (Luzern, 16. Juli 2021) Die Situation beim Schwanenplatz. Bild: Martin Messmer (Luzern, 16. Juli 2021) Die Einsatzkräfte haben alle Hände voll zu tun. Bild: Martin Messmer (Luzern, 16. Juli 2021) Die Situation beim Kapellplatz. Bild: Martin Messmer (Luzern, 16. Juli 2021) Die Einsatzkräfte haben alle Hände voll zu tun. Bild: Roman Hodel (Luzern, 16. Juli 2021) So sieht es am Freitagmorgen beim Kapellplatz aus. Bild: Roman Hodel (Luzern, 16. Juli 2021) Beim Schwanenplatz ist man auf das allfällige Hochwasser vorbereitet. Bild: Jérôme Martinu (Luzern, 16. Juli 2021) Hoher Wasserpegel beim Schwanenplatz. Bild: Jérôme Martinu (Luzern, 16. Juli 2021) Der See ist beim Schwanenplatz über Ufer getreten. Bild: Jérôme Martinu (Luzern, 16. Juli 2021) Hochwasser in Luzern. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 15. Juli 2021) Hochwasser in Luzern. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 15. Juli 2021) Hochwasser in Luzern. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 15. Juli 2021) Hochwasser in Luzern. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 15. Juli 2021) Hochwasser in Luzern. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 15. Juli 2021) Es scheint als ob der Raum zwischen Wolken und Wasser ständig kleiner wird: Bild: Leser Stefan Kunz (Luzern, 15. Juli 2021) Leichte Entspannung am Donnerstagabend an der Hochwasserfront, hier auf dem Mühlenplatz. Bild: Leser Stefan Kunz (Luzern, 15. Juli 2021) Die Kehrseite des Schreckens: Canale - Carl - Spitteler in der Abenddämmerung Bild: Stefan Kunz (Luzern, 15. Juli 2021) Wo beginnt nun schon wieder der See? Bild: Sandra Waldispühl (Sempach, 15. Juli 2021) Die Schutzmassnahmen am Rathausquai auf Höhe Mr. Pickwick Pub. Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Juli 2021) Passanten queren die Hochwassersperren auf der Luzerner Bahnhofstrasse. Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Juli 2021) Die Regierungsräte Paul Winiker und Fabian Peter, zusammen mit Bundespräsident Guy Parmelin (von links) auf dem Weg über die Rathausbrücke. Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Juli 2021) Bundespräsident Guy Parmelin macht sich in Luzern ein Bild der Lage, hier im Gespräch mit Feuerwehrkommandant Theo Honermann. Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Juli 2021) Feuerwehrinspektor Vinzenz Graf (Mitte) erklärt Bundespräsident Guy Parmelin die Lage in Aesch. Bild: Salome Erni (15. Juli 2021) Beim Zöpfli muss Wasser abgepumpt werden. Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Juli 2021) Im Restaurant Bahnhöfli wird über eine Treppe serviert. Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Juli 2021) Am Rathausquai pumpt die Feuerwehr Wasser ab. Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Juli 2021) Am Rathaussteg ist die kritische Marke erreicht. Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Juli 2021) Der Vierwaldstättersee ist über die Ufer getreten, hier am Schweizerhofquai. Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Juli 2021) Abgesperrt: Rathausquai in Luzern. Bild: Urs Flüeler / Keystone (15. Juli 2021) Auch auf dem Jesuitenplatz sind die Hochwassersperren aufgebaut. Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Juli 2021) Die Feuerwehr Stadt Luzern pumpt bei der Kapellbrücke Wasser ab. Bild: Martin Messmer (Luzern, 15. Juli 2021) Der Rathausquai ist abgesperrt. Bild: Martin Messmer (Luzern, 15. Juli 2021) Noch ist das Wasser nicht über die Ufer getreten. Bild: Martin Messmer (Luzern, 15. Juli 2021) Die Gassen in der Luzerner Altstadt sind abgesperrt. Bild: Martin Messmer (Luzern, 15. Juli 2021) Der Sempachersee ist über die Ufer getreten. Leser: Daniel Meier (14. Juli 2021) Sie sind gerade ein sehr begehrtes Gut: Im Werkhof Horw füllt die Zivilschutzorganisation Pilatus täglich Hunderte davon ab. Bild: Nadia Schärli (14. Juli 2021) Die Haldenstrasse bleibt wegen Hochwasser gesperrt Bild: Nadia Schärli (Luzern, 14. Juli 2021) Barpersonal bringt Tische und Stühle in der Sunset-Bar in der Seeburg in Sicherheit. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 14. Juli 2021) Baldeggersee Bild: Leserin Claudia Felber Wasser bis zur Liegewiese in der Badi Meggen. Bild: Helena Jäggi (15. Juli 2021) Hochwasser beim Inseli. Bild: Leserreporter Hochwasser beim Inseli. Bild: Leserreporter Die Geschäfte in der Hertensteinstrasse machen sich bereit. Bild: Roman Hodel (Luzern, 14. Juli 2021) Der Rathausquai ist gesperrt. Bild: Roman Hodel (Luzern, 14. Juli 2021) Der Kiosk bei der Ufschötti. Bild: Stefan Dähler (Luzern, 14. Juli 2021) Der Quai in Luzern ist abgesperrt. Bild: Martin Messmer (Luzern, 14. Juli 2021) Erste Pfützen bei der Kapellbrücke Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 14. Juli 2021) Das Mr. Pickwick Pub schützt sich mit einer Hochwassersperre. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 14. Juli 2021) Die Reuss ist in Luzern über die Ufer getreten. Bild: Urs Flüeler / Keystone (14. Juli 2021) Der Vierwaldstättersee schwappt am Schwanenplatz über. Leser: Patrick Limacher Die Seeburg-Bar steht am Mittwochmorgen teils unter Wasser. Bild: Leser Roberto Scatigna Beim Luzerner Theater wurden am Dienstagabend Hochwassersperren aufgebaut. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 13. Juli 2021) Auch auf dem Jesuitenplatz beim Restaurant Opus stellt die Feuerwehr Schutzschläuche auf. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 13. Juli 2021) So ist die Münzgasse in der Stadt Luzern wegen des drohenden Hochwassers abgesperrt. (Blick in Richtung Zöpfli) Bild: Jérôme Martinu Die Haldenstrasse am Dienstagabend in der Stadt Luzern. Bild: Leser Hubert Wallimann Die Reuss in Luzern steht sehr hoch.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Bei der Sunset Bar tummeln sich derzeit Enten statt Badegäste.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Lars Güggi, Direktor der Seeburg, hat am Dienstagmorgen berichtet, dass noch 10 bis 20 Zentimeter fehlen, bis das Wasser übertritt

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Das Hotel Seeburg hat sich mit Sandsäcken ausgerüstet.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Bereits am Montag haben Feuerwehrleute Sandsäcke entlang des Flusses montiert.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Daniela Schärli, Inhaber des Coiffeursalons Unter der Egg Luzern, versucht ihren Salon mit dieser Konstruktion zu schützen.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Passanten beim Rathaussteg.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Nicht viele Menschen sind in der Luzerner Altstadt unterwegs.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Der Kanton ermahnt die Bevölkerung, sich von Gewässern fernzuhalten.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Erdrutsch zwischen Dagmersellen und Buchs. Bild: Luzerner Polizei (13. Juli 2021) Die Reuss bei Emmenbrücke. Leserreporter Der Veloweg zwischen Luzern und Emmenbrücke Bild: Leser Christian Wuillemin Eine Ente geniesst die erweiterte Reuss. Bild: Leser Christian Wuillemin Auch am Seebuchtplatz in Buochs ist zu erkennen, wie hoch der Pegel des Vierwaldstättersees ist. Bild: Martin Uebelhart (Buochs, 13. Juli 2021) Bild: Leser Christian Wuillemin Bild: Leser Christian Wuillemin Seetalplatz teils unter Wasser. Bild: Martin Messmer Die Polizei regelt den Verkehr. Bild: Martin Messmer Baden sollte man in diesen Tagen nicht. Bild: Martin Uebelhart (13. Juli 2021) Das Wasser der Engelbergeraa steht ebenfalls sehr hoch. Bild: Martin Uebelhart (13. Juli 2021) Beim Seetalplatz liegt viel Wasser auf der Strasse. Leserbild Noch immer füllt der Regen Flüsse, Bäche und Seen. Leserbild Die Uferpromenade in Alpnachstad. Bild: Urs Flüeler / Keystone (13. Juli 2021) In Grosswangen ist der Innerdorfbach über die Ufer getreten. Leserbild In Grosswangen stehen teilweise Gärten unter Wasser Leserbild Die Bahnhofstrasse ist abgesperrt und die Hochwasserbarrieren sind gefüllt. Bild: Jérôme Martinu

17:51 Uhr - Stadt Luzern: Verkehr gerät ins Stocken

Wegen der gesperrten Haldenstrasse ist der Verkehr über die Seebrücke ins Stocken geraten. Autofahrerinnen und ÖV-Benutzer müssen längere Wartezeiten in Kauf nehmen. Der Schwanenplatz ist nach wie vor offen, die Pfützen jedoch etwas grösser geworden. (rem)

17:42 Uhr - Vierwaldstättersee: Alle Fahrten verboten

Ab sofort und bis und mit 19. Juli sind sämtliche Schiffs- und Bootsfahrten sowie alle weiteren Wassersportarten (inklusive Stand-Up-Paddling) auf dem gesamten dem Vierwaldstättersee (inkl. Alpnacher- und Urnersee) verboten. Ausgenommen vom Verbot sind Fahrten von Militär, Polizei, Rettungskräfte und Berufsfischer, wie die Kantone mitteilen. Durch Wellenschlag der Schiffe kann das Wasser weitere Uferpartien überschwemmen, was zusätzliche Schäden an Liegenschaften und Einrichtungen verursachen kann. Weiter können Boote auch schwimmende Stege durch zusätzliche Wellen beschädigen. Zudem besteht Kollisionsgefahr mit schwimmendem Treibholz. (rem)



Polizei mahnt zur Vorsicht: Betreiben Sie keinen «Katastrophentourismus»! Begeben sie sich nicht in Schadengebiete und so in unnötige Gefahr.

Halten Sie sich von Gewässern, besonders von Fliessgewässern fern, denn der Aufenthalt im Bereich von Flüssen und Bächen ist äusserst gefährlich.

Halten Sie sich an die Anordnungen der Einsatzkräfte.

Gehen Sie bei Überschwemmungsgefahr nicht in Keller oder Tiefgaragen.

Fahren Sie nicht mit Fahrzeugen durch überflutete Strassen.

Nicht nur Baden ist verboten, sondern auch Bootsfahrten. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 16. Juli 2021)

17:32 Uhr - Stadt Luzern: Schwanenplatz bleibt trocken

Entgegen den Prognosen am Morgen hat das Wasser aus dem Vierwaldstättersee bis zum Freitagabend den Schwanenplatz und die Altstadt nicht erreicht. Die Seebrücke musste nicht gesperrt werden. Die Feuerwehr spricht von einer stabilen Lage. Entlang der Seepromenade ist der See allerdings deutlich mehr übergelaufen als noch am Vortag. Auch auf der Strasse müssen die Autofahrer mit Wasser rechnen:

17:22 Uhr - Stadt Luzern: Das Hochwasser hat auch seine schönen Seiten

Die Lidowiese wird zum Vogelparadies:

Video: Viktoria Brehm

Freitagabend, Würzenbachkreisel: Normal stauen sich hier Autos Stossstange an Stossstange, heute baden Kinder:

Video: Viktoria Brehm

16:35 Uhr- Strassen von und nach Brunnen gesperrt

Ab sofort ist das Dorf Brunnen für den Verkehr gesperrt, wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilt. Dies wegen des ansteigenden Pegels des Vierwaldstättersees. Ausgenommen sind der öffentliche Verkehr und der Zubringerdienst. Gesperrt bleiben die A4 zwischen Goldau und Seewen, die Autobahn Ein- und Ausfahrt Seewen sowie die Hauptstrasse Lauerz - Seewen.

Lauerz steht zum Teil unter Wasser:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Der überschwemmte Steg in Brunnen:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Die Seewern trat über die Ufer:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Ein Polizist regelt den Verkehr in Steinen:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Das Lauerzerseewasser auf der Autobahn vor Seewen:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Geflutete Brunner Hafenstrasse am Freitagmorgen.

Bild: Petra Imsand, Bote der Urschweiz Auch die Gersauerstrasse in Brunnen war am Freitagmorgen geflutet. Bild: Petra Imsand, Bote der Urschweiz Die A4 stand auch in Fahrtrichtung Nord zwischen Seewen und Steinen auf wenigen Metern unter Wasser, konnte aber am Freitagmorgen weiterhin befahren werden. Die Spur Richtung Süd ist gesperrt. |

Bild: helinews.ch Die Seewernstrasse steht unter Wasser. Bild: Geri Holdener, Bote der Urschweiz Der Seemattzopfweg in Küssnacht am Rigi steht unter Wasser Bild: Hubert Wallimann (Küssnacht am Rigi, 16. Juli 2021) Die Zufahrt zum Seeplatz in Küssnacht am Rigi ist gesperrt. Bild: Hubert Wallimann (Küssnacht am Rigi, 16. Juli 2021) Eine Garage in Seewen. Bild: Alexandra Wey, Keystone (Seewen, 14. Juli 2021)

16:29 Uhr - Hochwasser im Kanton Nidwalden: Gefahr hält an

Der kontinuierlich gestiegene Pegel des Vierwaldstättersees hat in ufernahen Bereichen zusätzliche Schutzmassnahmen erforderlich gemacht, schreibt der Kanton Nidwalden in einer aktuellen Mitteilung. In Stansstad seien weitere Holzstege errichtet worden. In Buochs und Ennetbürgen sei es vereinzelt zu vorsorglichen Evakuierungen gekommen.

Aufgrund der mit Wasser vollgesogenen Böden ist jederzeit mit Erdrutschen und Murgängen zu rechnen, wie der Kanton mitteilt. Weitere Gefahr drohe von erhöhten Grundwasserspiegeln, dies auch ausserhalb von Seegemeinden. In der Engelbergeraa floss aufgrund der neuerlichen Niederschläge am frühen Freitagmorgen wieder mehr Wasser ab – phasenweise betrug die Abflussmenge 120 Kubikmeter pro Sekunde. Die Überlaufmarke sei nicht erreicht worden, gegenwärtig habe sich die Lage wieder entspannt. (pl)

15:49 Uhr Beim Schwanenplatz steigt Wasser aus der Kanalisation

Wie das Video unseres Reporters zeigt, steigt beim Schwanenplatz Wasser aus der Kanalisation. Bei der Bushaltestelle ist es zu einer grösseren Wasseransammlung gekommen – die Busse passieren die Haltestelle am Schwanenplatz derzeit noch im Normalbetrieb. Das Ein- und Aussteigen werde an der Bushaltestelle immer mühsamer, wie unser Reporter berichtet. Nach wie vor fliesst noch kein Seewasser auf den Schwanenplatz. Ob dies noch eintreffen wird, ist zur zurzeit noch unklar. (pl)

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Bei der Bushaltestelle am Schwanenplatz hat sich Wasser aus der Kanalisation angesammelt. Bild: Roman Hodel (Luzern, 16. Juli 2021)

15:43 Uhr - Obwalden: Sarnersee bleibt deutlich unter dem Level von 2005

In der Nacht auf Freitag kam es im Melchtal zu lokalen Starkniederschlägen. Deshalb sei der Pegel des Sarnersees über Nacht wieder gestiegen, wie der Kanton Obwalden mitteilt. Gemäss aktueller Prognose werde der Höchststand am Freitagnachmittag oder in der Nacht auf Samstag erwartet – voraussichtlich deutlich unter der Marke des extremen Hochwassers im Jahr 2005. Dennoch: «Die Hochwassersituation im Kanton Obwalden bleibt angespannt», heisst es in der Mitteilung.

Die Stützpunktfeuerwehr Sarnen war in Alpnachstad im Einsatz. Bild: Hubert Wallimann (Alpnachstad, 16. Juli 2021)

Der Pegel des Sarnersees stieg in der Nacht um rund 10 Zentimeter und hat am Freitagmorgen die Marke von 471.00 m überschritten. Die Kantonspolizei musste die Strasse zwischen Oberwilen und Giswil zwischenzeitlich sperren. «Die Lage bleibt angespannt. Neben der Hochwassergefährdung steigt bei zusätzlichem Niederschlag auch die Gefahr durch Hangrutsche und Murgänge», erklärt Ramon Hegglin, Leiter der Abteilung Naturgefahren und Wasserbau. (pl)

15:23 Uhr - A4 im Kanton Schwyz teilweise gesperrt

Im Kanton Schwyz sind derzeit mehrere Strassen wegen Hochwasser gesperrt. So unter anderem auch die Autobahn A4 in Richtung Süden zwischen Goldau und Seewen. Auch die Autobahnausfahrt in Seewen ist laut Kantonspolizei Schwyz in beiden Richtungen gesperrt. Drohnenbilder zeigen Wasser auf der Fahrbahn:

Beitrag: Silja Hänggi

14:42 Uhr - Engelberger Aa führt dreimal so viel Wasser wie sonst

Die Engelberger Aa hat am Freitagmorgen die Ufergrenze im Gebiet Bannerlen/Wolfenschiessen erreicht, wie dieses Video zeigt:

Video: Leserin Caroline Pirskanen

Im Verlaufe des Morgens hat sich die Situation leicht entspannt, nachdem die Abflussmenge rückläufig ist. Lesen Sie hier mehr dazu

14:28 Uhr - Feuerwehr errichtet Hochwasser-Sperre in Alpnachstad

Nicht nur in Luzern rüstet man sich aufs Überlaufen, sondern auch in Alpnachstad. Die Stützpunktfeuerwehr Sarnen errichtete am Freitagmittag eine Hochwasser-Sperre, damit das Seewasser nicht auf die Autostrasse A8 gelangen kann:

Rund ums Seefeld Sarnen sind Gebiete gesperrt. Bild: Florian Arnold (Sarnen, 18. Juli 2021) In Stansstad bleiben einige Strassen gesperrt, so auch der Dorfplatz. Bild: Florian Arnold (Stansstad, 18. Juli 2021) Die Hauptstrasse durch Stansstad ist seit Sonntag wieder befahrbar Bild: Florian Arnold (Stansstad, 18. Juli 2021) Die Bewohner des Gebiets Ried brauchen nach wie vor Boote, um zu ihren Häusern zu gelangen. Bild: Florian Arnold (Giswil, 18. Juli 2021) Der Bahnhof Alpnachstad ist noch immer gesperrt. Bild: Florian Arnold (Alpnachstad, 18. Juli 2021) Thomas Portmann fährt mit dem Kanu in Sachseln. Bild: Anian Heierli (16. Juli 2021) Heiko Röttger transportiert in Sachseln Lebensmittel. Bild: Anian Heierli (16. Juli 2021) Regierungsrätin Karin Kayser und der Stansstader Gemeindepräsident Beat Plüss auf dem Dorfplatz. Bild: Anian Heierli (16. Juli 2021) Sie helfen sich gegenseitig. Bild: Anian Heierli (16. Juli 2021) Sandsäcke sind in Nid- und Obwalden ein heisses Gut. Bild: Anian Heierli (16. Juli 2021) In Sachseln wird abgepumpt. Bild: Anian Heierli (16. Juli 2021) Urs Infanger in Stansstad Bild: Anian Heierli (16. Juli 2021) Hansjörg Fischer in Stansstad. Bild: Anian Heierli (16. Juli 2021) Wasser im Wasser. Bild: Anian Heierli (16. Juli 2021) Die Seestrasse in Ennetbürgen ist unter Wasser. Bild: Leserreporter (16. Juli 2021) Aus dem Rathaus in Sarnen wird Wasser gepumpt. Bild: Hubert Wallimann ( 16. Juli 2021) Die Badi in Hergiswil. Leserbild (16./17. Juli 2021) Der See beim Lopper in Hergiswil. Leserbild (16./17. Juli 2021) Stühle stehen im Sarnersee Bild: Hubert Wallimann ( 16. Juli 2021) Der Dorfplatz in Stansstad, mitten in der Nacht. Bild: Leser Bruno Bircher (16. Juli 2021) Der Dorfplatz in Stansstad, mitten in der Nacht. Bild: Leser Bruno Bircher (16. Juli 2021) Der Seepegel in Alpnachstad ist hoch. Bild: Hubert Wallimann (Alpnachstad, 16. Juli 2021) Die Feuerwehr steht in Alpnachstad im Einsatz. Bild: Hubert Wallimann (Alpnachstad, 16. Juli 2021) Die Feuerwehr errichtet in Alpnachstad eine Hochwasser-Sperre. Bild: Hubert Wallimann (Alpnachstad, 16. Juli 2021) Die Engelberger Aa bei Wolfenschiessen führt viel Wasser. Bild: Leserin Caroline Pirskanen (16. Juli 2021) Das Quartier Ried steht im Wasser. Bild: Manuela Jans-Koch (Sachseln, 15. Juli 2021) Garagen im Quartier Ried sind geflutet. Bild: Manuela Jans-Koch (Sachseln, 15. Juli 2021) Ein Schwan dringt ins Quartier vor. Bild: Manuela Jans-Koch (Sachseln, 15. Juli 2021) Bild: Manuela Jans-Koch (Sachseln, 15. Juli 2021) Diese Anwohner des Quartiers Ried wissen, was sie anziehen müssen. Bild: Florian Pfister (Sachseln, 15. Juli 2021) Der Garten ist ebenfalls überflutet. Bild: Florian Pfister (Sachseln, 15. Juli 2021) Das Quartier Ried steht im Wasser. Bild: Florian Pfister (Sachselns, 15. Juli 2021) Überschwemmung am Sarnersee. Bild: Manuela Jans-Koch (Sachseln, 14. Juli 2021) Auch das Trampolin steht bereits unter Wasser.

Bild: Manuela Jans-Koch (Sachseln, 14. Juli 2021) Überschwemmung am Sarnersee. Bild: Manuela Jans-Koch (Sachseln, 14. Juli 2021) Sarnersee Bild: Leser Hubert Wallimann (15. Juli 2021) Sarnersee beim Ruderzentrum Bild: Leser Hubert Wallimann (15. Juli 2021) Beachvolleyballfelder in Sarnen unter Wasser Bild: Leserreporterin Dorfplatz Stansstad: Erste Brücken werden aufgebaut... Bild: Florian Pfister (Stansstad, 14. Juli 2021) ... damit die Fussgänger trocken laufen können. Bild: Florian Pfister (Stansstad, 14. Juli 2021) Der Dorfplatz ist voll Wasser Bild: Florian Pfister (Stansstad, 14. Juli 2021) Schiffländi Stansstad - viel fehlt nicht mehr. Bild: Florian Pfister (Stansstad, 14. Juli 2021) Der Dorfplatz von Stansstad ist unter Wasser Bild: Urs Flüeler / Keystone Stansstad Bild: Urs Flüeler / Keystone Die Engelbergeraa auf Höhe Bürenstrasse bei Büren ist bräunlich gefärbt. Matthias Piazza (Büren, 13. Juli 2021) Blick von der Mündung des Lielibach in Richtung Berg. Bild: Martin Uebelhart (Beckenried, 13. Juli 2021) Am Seebuchtplatz in Buochs wird ein Container mit Schwemmholz abtransportiert. Bild: Martin Uebelhart (Buochs, 13. Juli 2021) Das Schwemmholz am Seebuchtplatz in Buochs. Bild: Martin Uebelhart (Buochs, 13. Juli 2021) Auf dem Dorfplatz in Stansstad ist eine grosse Pfütze, noch handelt es sich dabei aber nicht um eine Überschwemmung vom See. Florian Pfister (Stansstad, 13. Juli 2021) Zwei Schwäne haben es sich in Alpnachstad gemütlich gemacht. Bild: Florian Pfister (Alpnachstad, 13. Juli 2021) Der Steg und der Weg sind bereits seit mehreren Tagen unter Wasser. Bild: Florian Pfister (Alpnachstad, 13. Juli 2021) Auch die Sarneraa ist braun vom angespülten Dreck. Bild: Florian Pfister (Alpnach, 13. Juli 2021) In Kägiswil hat sich ein See gebildet. Bild: Florian Pfister (Kägiswil, 13. Juli 2021) Der Sarnersee ist bereits an manchen Stellen über die Ufer getreten. Bild: Florian Pfister (Sarnen, 13. Juli 2021) So auch hier in Sachseln. Bild: Florian Pfister (Sachseln, 13. Juli 2021)

14:12 Uhr - Trinkwasser in Pfaffnau verunreinigt

In Pfaffnau ist das Trinkwasser aufgrund der angespannten Hochwassersituation verunreinigt, wie die Gemeinde mitteilt. Deshalb muss das Trinkwasser vor Verwendung kurz einmal aufgekocht werden. Die Gemeinde arbeitet mit Hochdruck daran, die Trinkwasserversorgung schnellstmöglich wieder herzustellen – dies kann aber mehrere Tage dauern. Die Bevölkerung wird auf www.pfaffnau.ch über die weitere Entwicklung aktiv informiert. (rem)

13:16 Uhr - Reussdamm in Hünenberg sollte standhalten

Der Wasserpegel von Seen und Bächen im Kanton Zug steigt weiter an und hat in den letzten Stunden an mehreren Orten zu Überschwemmungen geführt, wie der Kanton Zug in einer Mitteilung am Freitagmittag schreibt. Besonders betroffen sei die Gemeinde Oberägeri, wo heute Nacht der Trombach über die Ufer getreten sei. Der Ägerisee habe den Seeplatz bereits unter Wasser gesetzt. Die Seestrasse ist derzeit eingeschränkt befahrbar und eine Umleitung wurde eingerichtet.

Einsatzkräfte bauen eine Dammaufschüttung in Hünenberg. Bild: Kanton Zug

Es zeichne sich ab, dass der Reussdamm in Hünenberg den aktuellen Wassermassen standhalten sollte – die gestern durchgeführten Stabilisierungsmassnahmen würden dazu beitragen. «Dennoch ist die Gefahr noch nicht gebannt», schreibt der Kanton. Der Reussdamm werde laufend beobachtet. (pl)

13:11 Uhr - Hochwassersituation im Kanton Uri bleibt angespannt

In der Nacht auf Freitag gingen bei der Kantonspolizei Uri hauptsächlich Meldungen aus den Gemeinden Seedorf und Flüelen wegen Wassereinbrüchen in Gebäude ein, wie aus einer Mitteilung des Kantons Uri zu entnehmen ist. Dort hat die Feuerwehr immer noch alle Hände voll zu tun, heisst es. Zur Untersützung sei der Zivilschutz aufgeboten worden. Ansonsten habe sich die Hochwassersituation in der Nacht entspannt.

Sämtliche Hauptverkehrsrouten, inklusive Alpenpässe, sind im Kanton Uri offen. Lokal kann es in den Uferbereichen zu kleineren Verkehrseinschränkungen wegen Wasser auf der Fahrbahn kommen. Gemäss Polizei, habe es bis jetzt keine Erdrutsche gegeben. (pl)

12:58 Uhr - «Werden nur schon wenige Sandsäcke an einer neuralgischen Stellen entwendet, hat das riesige Auswirkungen auf das Schutzsystem.»

In der Sondersendung von Tele 1 appellierte der Luzerner Feuerwehrinspektor Vinzenz Graf an die Bevölkerung, die Schutzmassnahmen gegen das Hochwasser nicht zu stehlen und auch nicht zu beschädigen. Auf Anfrage der Luzerner Zeitung führte er anschliessend aus, dass es gefährliche Folgen haben könne, wenn an einer Stelle auch nur wenige Sandsäcke entwendet werden: «Werden zum Beispiel drei Sandsäcke an einer neuralgischen Stellen entwendet, dann kann das riesige Auswirkungen haben auf das gesamte Schutzinstallations-System gegen das Hochwassern. Denn dann ist dieses nicht mehr dicht und das Wasser fliesst ab.» Es sei leider schon an einigen Stellen in der Stadt vorgekommen, dass Säcke entwendet worden sind; wie viele total, könne nicht beziffert werden.



Ebenfalls appelliert der Feuerwehrinspektor an die Passanten, nicht über die mit Wasser gefüllten orangen Beaver zu steigen, die an vielen Orten in der Stadt aufgestellt wurden. «Wenn man zum Beispiel mit einem Velo darüber steigt, könnten Metallteile die Beaver verletzen und es könnte ein Loch geben. Dann würden grosse Wassermassen auslaufen, und vor allem wäre natürlich dann der Hochwasserschutz nicht mehr da.» (mme)

Sandsäcke sind im Kampf gegen das aktuelle Hochwasser auch im Kanton Zug gefragte Güter. Im Video sehen Sie, wie die Freiwillige Feuerwehr Zug Sandsäcke befüllt:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Eindrücke von der Hochwassersituation im Kanton Zug:

Hochwasser beim Lorzenausfluss in Unterägeri. Leserbild: Daniel Hegglin (Unterägeri, 17. Juli 2021) Die Ägerisee ist an einigen Stellen über die Ufer getreten. Bild: PD Die Feuerwehr Unterägeri stoppt das Wasser mit Sandsäcken. Bild: PD Erdrutsch bei der Lorzentobelbrücke: Der beliebte Lorzentobelweg bleibt bis auf weiteres gesperrt. Bild: PD Der Badeplatz im Birkenwäldli steht unter Wasser Bild: Brigitte Henggeler-Andrey (Unterägeri, 14. Juli 2021) Der Reussdamm bei Hünenberg wird verstärkt. Bild: Matthias Jurt (Hünenberg, 15. Juli 2021) Der Damm wird mittels Baumaterial und Schüttungen verstärkt. Bild: Matthias Jurt (Hünenberg, 15. Juli 2021) Gleichzeitig wird der Damm in einem Teilabschnitt mit Sandsäcken erhöht, um zu verhindern, dass Wasser übertritt. Bild: Matthias Jurt (Hünenberg, 15. Juli 2021) Die Reuss bei Hünenberg ist randvoll. Bild: Matthias Jurt (Hünenberg, 15. Juli 2021) Der Zugersee schwappt in Cham über. Bild: Alexander von Däniken (15. Juli 2021) Die Lorze in Cham führt viel Wasser. Bild: Alexander von Däniken (15. Juli 2021) In Morgarten gab es einen Hangrutsch und ein Haus musste evakuiert werden. Bild: Matthias Jurt (Morgarten, 14. Juli 2021) In Morgarten gab es einen Hangrutsch und ein Haus musste evakuiert werden. Bild: Matthias Jurt (Morgarten, 14. Juli 2021) In Morgarten gab es einen Hangrutsch und ein Haus musste evakuiert werden. Bild: Matthias Jurt (Morgarten, 14. Juli 2021) Der Reussdamm in Hünenberg droht zu brechen.

Bild: Matthias Jurt (Hünenberg, 14. Juli 2021) Der Reussdamm droht zu brechen.

Bild: Matthias Jurt (Hünenberg, 14. Juli 2021) Der Reussdamm droht zu brechen.

Bild: Matthias Jurt (Hünenberg, 14. Juli 2021) Das Wasser hat an gewissen Orten bereits das Ufer überspült. Wie hier im Strandbad Hünenberg. Bild: Matthias Jurt (Hünenberg Am See, 14. Juli 2021) Das Wasser hat an gewissen Orten bereits das Ufer überspült. Wie hier im Strandbad Hünenberg. Bild: Matthias Jurt (Hünenberg Am See, 14. Juli 2021) Die Lorze reicht in Baar bis zu den Wurzeln der Bäume. Einzelne Bäume sind umgeknickt.

Bild: Matthias Jurt (Baar, 14. Juli 2021) Die Lorze reicht in Baar bis zu den Wurzeln der Bäume. Einzelne Bäume sind umgeknickt. Bild: Matthias Jurt (Baar, 14. Juli 2021) Die Lorze reicht in Baar bis zu den Wurzeln der Bäume. Einzelne Bäume sind umgeknickt. Bild: Matthias Jurt (Baar, 14. Juli 2021) Die Lorze reicht in Baar bis zu den Wurzeln der Bäume. Einzelne Bäume sind umgeknickt. Bild: Matthias Jurt (Baar, 14. Juli 2021)

12:47 Uhr - Überschwemmung des Schwanenplatzes weiterhin ungewiss

Der Schwanenplatz ist auch zur Mittagszeit noch weitgehend trocken, mit Ausnahme einer grossen Pfütze auf dem Car-Parkplatz:

Die Situation am Schwanenplatz mit Blick Richtung Grendel: Das Wasser im Bild stammt aus den Wasserschächten – bald könnte es auch vom See kommen. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 16. Juli 2021)

Dies obwohl der der Vierwaldstättersee den kritischen Pegelstand von 434,9 Meter über Meer erreicht hat. Laut Urs Dossenbach von der Kommunikationsstelle der Stadt Luzern liegen auch noch zwei, drei Zentimeter mehr drin.

Nur noch wenige Zentimeter und das Wasser des Vierwaldstättersees schwappt über das Trottoir auf den Schwanenplatz. Bild: Roman Hodel (Luzern, 16. Juli 2021)

Dann aber sei die Überschwemmung des Platzes wohl gewiss. Die Einsatzkräfte stehen jedenfalls bereit, um wenn nötig auch die Seebrücke zu sperren: «Dies wäre innert einer halben Stunde möglich», so Dossenbach. Wann und ob es überhaupt dazu kommt, werde sich in den nächsten Stunden zeigen. Eine Prognose abzugeben sei schwierig. (hor)

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

12:10 Uhr Feuerwehrinspektor: «Lassen Sie Sandsäcke, wo sie sind.»

Der Luzerner Feuerwehrinspektor Vinzenz Graf erklärt in der Sondersendung zur Hochwasser-Lage am Vierwaldstättersee: «Wir erwarten, dass der Seepegel in den nächsten Stunden auf etwa 434.95 m.ü.M steigen wird. Dafür sollten die bestehenden Massnahmen ausreichen.»

Graf erzählt, dass die bestehenden Anlagen des Hochwasserschutzes kontrolliert werden und es vorkomme, dass Utensilien entwendet werden. Er appelliert an die Bevölkerung:

«Bitte lassen Sie die Sandsäcke, wo sie sind und unterlassen Sie es, über die orangen Beaver-Abschrankungen zu klettern oder gar ein Velo darüber zu schieben. Wir wollen schliesslich nicht, dass die Abschrankungen beschädigt werden.»

In unserer Bildergalerie finden Sie aktuelle Eindrücke aus der Stadt Luzern:

12:56 Uhr - Quartier am Lauerzersee evakuiert

Der Pegel des Lauerzersee steigt in hohem Tempo: «Innerhalb von zwei Stunden ist der See um 20 Zentimeter gestiegen,» sagt der Feuerwehrkommandant Lauerz, Elmar Bürgi, gegenüber Tele 1. Dies habe man so noch selten erlebt. Ein Quartier musste evakuiert werden, ein anderes könne nur über den Wasserweg erreicht werden. Die Häuser im Lauerzer Gebiet Otten an der Seestrasse sind von der Aussenwelt abgeschnitten, wie der Bote der Urschweiz schreibt. Von hier aus komme man weder nach Lauerz noch nach Seewen. Die weitere Versorgung der Bewohnerschaft sei dank dem Feuerwehrboot gewährleistet. In Lauerz erwarte man, dass sich die Lage dank des aktuell trockenen Wetters stabilisieren wird.

Alle paar Stunden kontrolliert die Lauerzer Feuerwehr den See und das Ufer vom Boot aus – eine Pa­t­rouil­len­fahrt im Video:

Eindrücke von der Hochwassersituation im Kanton Schwyz:

Geflutete Brunner Hafenstrasse am Freitagmorgen.

Bild: Petra Imsand, Bote der Urschweiz Auch die Gersauerstrasse in Brunnen war am Freitagmorgen geflutet. Bild: Petra Imsand, Bote der Urschweiz Die A4 stand auch in Fahrtrichtung Nord zwischen Seewen und Steinen auf wenigen Metern unter Wasser, konnte aber am Freitagmorgen weiterhin befahren werden. Die Spur Richtung Süd ist gesperrt. |

Bild: helinews.ch Die Seewernstrasse steht unter Wasser. Bild: Geri Holdener, Bote der Urschweiz Der Seemattzopfweg in Küssnacht am Rigi steht unter Wasser Bild: Hubert Wallimann (Küssnacht am Rigi, 16. Juli 2021) Die Zufahrt zum Seeplatz in Küssnacht am Rigi ist gesperrt. Bild: Hubert Wallimann (Küssnacht am Rigi, 16. Juli 2021) Eine Garage in Seewen. Bild: Alexandra Wey, Keystone (Seewen, 14. Juli 2021)

11:28 Uhr Sondersendung zum Hochwasser live aus Luzern

Um 12 Uhr startete eine Sondersendung von Tele 1 zur Hochwasser-Lage. Berichtet wurde live aus der Stadt Luzern, den Stream gibt es später hier zum Nachschauen. (spe)

Aufzeichnung der Hochwasser-Sondersendung des Zentralschweizer Fernsehens Tele 1. Video: Tele 1

10:50 Uhr - Kritischer Messwert ist erreicht

Mittlerweile ist eingetroffen, was viele schon befürchteten: Der kritische Messwert des Wasserstandpegels von 434,90 Meter über Meer ist erreicht, wie aus den aktuellen Messdaten des Bundesamtes für Umwelt hervorgeht. Nun droht der Schwanenplatz aufgrund des hohen Seepegels überschwemmt zu werden.

Nur noch wenige Zentimeter und das Wasser des Vierwaldstättersees schwappt über das Trottoir auf den Schwanenplatz. Bild: René Meier (Luzern, 16. Juli 2021)

Aus Sicherheitsgründen wurden bereits sämtliche Fussgängerbrücken in der Stadt Luzern gesperrt – der Verkehr über die Seebrücke läuft momentan noch normal. Eine Sperrung der Seebrücke ist allerdings nicht ausgeschlossen. Hier können Sie den Anstieg des Seepegels live mitverfolgen. (pl)

12:16 Uhr - Aufruf an Bootsbesitzer: Ausfahrten auf den Seen unterlassen



Die Zentralschweizer Polizeikorps bitten private Bootsführer dazu auf, Ausfahrten auf den Seen zu unterlassen. Wellenschläge können die Situationen an ufernahen Einrichtungen und Liegenschaften zusätzlich verschärfen, heisst es in einer Mitteilung. Bei wirklich erforderlichen Fahrten ist darauf zu achten, den Wellenschlag so minim wie möglich zu halten. (pl)

10:45 Uhr - Schifffahrt auf dem Ägerisee eingestellt

Die Ägerisee Schifffahrt AG teilen mit, dass aufgrund der Hochwassersituation die Schifffahrt auf dem Ägerisee eingestellt wurde. Auf dem Zugersee hingegen wird der Betrieb weitergeführt, wie es in der Mitteilung heisst. (pl)

10:42 Uhr - Axenstrasse wieder offen

In der Nacht auf Freitag haben die Überwachungssysteme Geländebewegungen im Bereich «Gumpisch» festgestellt. Daraufhin wurde die Axenstrasse umgehend gesperrt. Nun ist sie für den Verkehr wieder geöffnet, wie das Bundesamt für Strassen ASTRA mitteilt. (pl)

10:38 Uhr - Standbetreiber am Schweizerhofquai im Interview

Henri Piccand betreibt am Schweizerhofquai einen Glace- und Getränkestand. Am Freitagmorgen erzählte er unserem Reporter, wie er mit dem drohenden Hochwasser umgeht. (pl)

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Diese Drohnenaufnahme zeigt den hohen Pegelstand am Schweizerhofquai. Bild: Martin Messmer (Luzern, 16. Juli 2021)

09:47 Uhr

Unser Reporter Roman Hodel ist in der Stadt Luzern unterwegs. Er schildert, dass sich nur wenige Menschen in Gewässernähe aufhalten. Meistens handle es sich um Schaulustige, welche fotografieren oder filmen:

Diese Frau fängt die Hochwasser-Situation mit der Kamera ein. Bild: Roman Hodel (Luzern, 16. Juli 2021)

«Viele sind barfuss oder mit Gummistiefeln unterwegs», sagt unser Reporter. Die Polizei habe rund um den See und die Reuss viele Absperrungen errichtet. (pl)

Das abgesperrte Seeufer beim Schwanenplatz. Bild: René Meier (Luzern, 16. Juli 2021)

08:46 Uhr - Diese Bücken in der Stadt Luzern sind gesperrt

Aufgrund des steigenden Seepegels sind seit acht Uhr folgende Fussgängerbrücken in der Stadt Luzern gesperrt:

Kapellbrücke

Rathaussteg

Reussbrücke

Spreuerbrücke

Ob auch die Seebrücke deshalb für den Verkehr gesperrt werden muss, ist noch offen, wie die Stadt Luzern in einer Mitteilung schreibt. Wie lange die Brücken gesperrt bleiben, ist derzeit noch nicht bekannt. Erwartet wird, dass sich die Hochwassersituation nach dem Mittag wieder entspannt, wie es in der Mitteilung heisst. (pl)

Der Rathaussteg ist für Fussgänger gesperrt. Bild: Roman Hodel (Luzern, 15. Juli 2021)

In unser Bildergalerie finden Sie weitere aktuelle Bilder aus der Stadt Luzern, unter anderem von den gesperrten Fussgängerbrücken oder dem Schwanenplatz.

Aufnahme vom Sonntagmorgen: Der Seeuferweg am Sempachersee steht unter Wasser. Leserbild: Urs Gutfleisch (Sempach, 18. Juli 2021) Auf dem Platz vor der Jesuitenkirche liegt viel Wasser. Leserbild: Marcel Bühler (Luzern, 18. Juli 2021) Die Absperrungen werden noch sicherlich bis Montag bleiben. Bild: Leserbild Hochwasser in Luzern beim Seebistro LUZ. Leserbild: Irene Blum (Luzern, 16. Juli 2021) Wo normalerweise Touristen flanieren: immerhin den Kleinen macht das Wasser Spass. Bild: Stefanie Geske (Luzern, 17. Juli 2021) Der Wasserpegel sank im Verlauf des Samstags, so blieb der Kapellplatz mehrheitlich trocken. Bild: Stefanie Geske (Luzern, 17. Juli 2021) Kreisel im Gebiet Würzenbach in Luzern: Auch am Samstag war hier noch Wasser. Bild: Nadja Schärli(Luzern, 17. Juli 2021) Die Haldenstrasse vor dem Verkehrshaus ist immer wieder von Hochwasser betroffen. Bild: Nadja Schärli

(Luzern, 17. Juli 2021) So sieht die Lage am Quai in Luzern am Samstag aus. Bild: Nadja Schärli

(Luzern, 17. Juli 2021) Normalerweise flanieren hier Passanten, nun schwimmt eine Ente über den Quai. Bild: Nadja Schärli

(Luzern, 17. Juli 2021) Teilweise sah man am Samstag Personen, die hier mit Gummistiefeln dennoch unterwegs waren. Bild: Nadja Schärli

(Luzern, 17. Juli 2021) Auch Teile des Schweizerhofquais stehen am Samstag noch unter Wasser. Doch der Pegel sinkt. Bild: Nadja Schärli

(Luzern, 17. Juli 2021) Der Rathaussteg ist für Passanten noch immer gesperrt. Bild: Martin Messmer (Luzern, 17. Juli 2021) Der Pegel des Vierwaldstättersees ist rückläufig. Bild: Martin Messmer (Luzern, 17. Juli 2021) Die Beaver werden durch Mitglieder der Zivilschutzorganisation Pilatus bewacht. Bild: Martin Messmer (Luzern, 17. Juli 2021) Ein gemütliches Verweilen auf den Stühlen beim Inseli ist nicht mehr möglich. Bild: Martin Messmer (Luzern, 17. Juli 2021) Aufgrund des Hochwassers sind Gehwege wie hier beim Inseli vielerorts abgesperrt. Bild: Martin Messmer (Luzern, 17. Juli 2021) Die Lido-Wiese vor dem Verkehrshaus steht unter Wasser. Bild: Roman Beer (Luzern, 16. Juli 2021) Das Strandbad Lido steht unter Wasser. Bild: Roman Beer (Luzern, 16. Juli 2021) Sie trotzen dem dramatischen Ereignis. Bild: Niklaus Dissler (Luzern, 16. Juli 2021) Fischen ist dank Hochwasser nun ein Kinderspiel

(Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 16. Juli 2021) Das Inseli unter Wasser (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 16. Juli 2021) Ist da Freude am Hochwasser zu sehen?

(Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 16. Juli 2021) Ob das nun eine Busse gibt ? (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 16. Juli 2021) Stühle am Inseli (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 16. Juli 2021) Der Pöstler kommt trotz Hochwasser.

(Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 16. Juli 2021) Ob er morgen auch wieder da sitzt? (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 16. Juli 2021) Ein Moment für die Ewigkeit

(Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 16. Juli 2021) Pfützen beim Kasernenplatz (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 16. Juli 2021) Rohr mit Überdruck (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 16. Juli 2021) Bäume stehen beim Carl-Spitteler-Quai im Wasser.

(Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 16. Juli 2021) Der Mühlenplatz ist teils unter Wasser, die Kinder freuts. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 16. Juli 2021) rund um den Schwanenplatz werden Keller ausgepumpt. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 16. Juli 2021) Am Schwanenplatz quillt Wasser aus der Kanalisation. Bild: Roman Hodel (Luzern, 16. Juli 2021) Auch in das See-Restaurant Wilhelm Tell geht es heute zusätzlich über einen Holzsteg. Bild: Roman Hodel (Luzern, 16. Juli 2021) Die Hochwassersperren erfüllen ihren Zweck, hier auf der Luzerner Bahnhofstrasse. Bild: René Meier (Luzern, 16. Juli 2021) Die Feuerwehr steht bei der Autobahneinfahrt Luzern Zentrum im Einsatz. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 16. Juli 2021) Beim Schwanenplatz ist das Wasser über die Ufer getreten. Bild: Roman Hodel (Luzern, 16. Juli 2021) Auch bei der Spreuerbrücke wurden Massnahmen getroffen. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 16. Juli 2021) Beim Schwanenplatz ist das Wasser über die Ufer getreten. Bild: René Meier (Luzern, 16. Juli 2021) Viel Wasser auch beim Kasernenplatz. Bild: Zéline Odermatt (16. Juli 2021) Die Situation am Schwanenplatz mit Blick Richtung Grendel: Das Wasser im Bild stammt aus den Wasserschächten – bald könnte es auch vom See kommen. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 16. Juli 2021) Beim Restaurant Schwanen am gleichnamigen Platz drückt das Wasser aus dem Schacht. Zivilschützer versuchen, den Abfluss des Wassers in die Gerbergasse Richtung Stiefelplatz zu verhindern. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 16. Juli 2021) Der Schweizerhofquai steht unter Wasser. Bild: Martin Messmer (Luzern, 16. Juli 2021) Die Kehrseite des Schreckens: Canale - Carl - Spitteler in Luzern in der Abenddämmerung Bild: Leser Stefan Kunz (15. Juli 2021) Die Kapellbrücke ist gesperrt. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 16. Juli 2021) Gesperrt: Die Ledergasse vom Schwanenplatz Richtung Stiefelplatz. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 16. Juli 2021) Viele Wolken und etwas Sonnenschein über der Kleinen Emme, welche immer noch sehr viel Wasser mit sich führt. Bild: Leser Urs Gutfleisch (Malters, 16. Jul 2021) Die Kapellbrücke ist für Fussgänger gesperrt. Bild: Roman Hodel (Luzern, 16. Juli 2021) Der Rathaussteg ist für Fussgänger gesperrt. Bild: Roman Hodel (Luzern, 16. Juli 2021) Beim Schwanenplatz ist man auf das allfällige Hochwasser vorbereitet. Bild: Martin Messmer (Luzern, 16. Juli 2021) Die Situation beim Schwanenplatz. Bild: Martin Messmer (Luzern, 16. Juli 2021) Die Einsatzkräfte haben alle Hände voll zu tun. Bild: Martin Messmer (Luzern, 16. Juli 2021) Die Situation beim Kapellplatz. Bild: Martin Messmer (Luzern, 16. Juli 2021) Die Einsatzkräfte haben alle Hände voll zu tun. Bild: Roman Hodel (Luzern, 16. Juli 2021) So sieht es am Freitagmorgen beim Kapellplatz aus. Bild: Roman Hodel (Luzern, 16. Juli 2021) Beim Schwanenplatz ist man auf das allfällige Hochwasser vorbereitet. Bild: Jérôme Martinu (Luzern, 16. Juli 2021) Hoher Wasserpegel beim Schwanenplatz. Bild: Jérôme Martinu (Luzern, 16. Juli 2021) Der See ist beim Schwanenplatz über Ufer getreten. Bild: Jérôme Martinu (Luzern, 16. Juli 2021) Hochwasser in Luzern. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 15. Juli 2021) Hochwasser in Luzern. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 15. Juli 2021) Hochwasser in Luzern. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 15. Juli 2021) Hochwasser in Luzern. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 15. Juli 2021) Hochwasser in Luzern. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 15. Juli 2021) Es scheint als ob der Raum zwischen Wolken und Wasser ständig kleiner wird: Bild: Leser Stefan Kunz (Luzern, 15. Juli 2021) Leichte Entspannung am Donnerstagabend an der Hochwasserfront, hier auf dem Mühlenplatz. Bild: Leser Stefan Kunz (Luzern, 15. Juli 2021) Die Kehrseite des Schreckens: Canale - Carl - Spitteler in der Abenddämmerung Bild: Stefan Kunz (Luzern, 15. Juli 2021) Wo beginnt nun schon wieder der See? Bild: Sandra Waldispühl (Sempach, 15. Juli 2021) Die Schutzmassnahmen am Rathausquai auf Höhe Mr. Pickwick Pub. Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Juli 2021) Passanten queren die Hochwassersperren auf der Luzerner Bahnhofstrasse. Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Juli 2021) Die Regierungsräte Paul Winiker und Fabian Peter, zusammen mit Bundespräsident Guy Parmelin (von links) auf dem Weg über die Rathausbrücke. Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Juli 2021) Bundespräsident Guy Parmelin macht sich in Luzern ein Bild der Lage, hier im Gespräch mit Feuerwehrkommandant Theo Honermann. Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Juli 2021) Feuerwehrinspektor Vinzenz Graf (Mitte) erklärt Bundespräsident Guy Parmelin die Lage in Aesch. Bild: Salome Erni (15. Juli 2021) Beim Zöpfli muss Wasser abgepumpt werden. Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Juli 2021) Im Restaurant Bahnhöfli wird über eine Treppe serviert. Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Juli 2021) Am Rathausquai pumpt die Feuerwehr Wasser ab. Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Juli 2021) Am Rathaussteg ist die kritische Marke erreicht. Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Juli 2021) Der Vierwaldstättersee ist über die Ufer getreten, hier am Schweizerhofquai. Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Juli 2021) Abgesperrt: Rathausquai in Luzern. Bild: Urs Flüeler / Keystone (15. Juli 2021) Auch auf dem Jesuitenplatz sind die Hochwassersperren aufgebaut. Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Juli 2021) Die Feuerwehr Stadt Luzern pumpt bei der Kapellbrücke Wasser ab. Bild: Martin Messmer (Luzern, 15. Juli 2021) Der Rathausquai ist abgesperrt. Bild: Martin Messmer (Luzern, 15. Juli 2021) Noch ist das Wasser nicht über die Ufer getreten. Bild: Martin Messmer (Luzern, 15. Juli 2021) Die Gassen in der Luzerner Altstadt sind abgesperrt. Bild: Martin Messmer (Luzern, 15. Juli 2021) Der Sempachersee ist über die Ufer getreten. Leser: Daniel Meier (14. Juli 2021) Sie sind gerade ein sehr begehrtes Gut: Im Werkhof Horw füllt die Zivilschutzorganisation Pilatus täglich Hunderte davon ab. Bild: Nadia Schärli (14. Juli 2021) Die Haldenstrasse bleibt wegen Hochwasser gesperrt Bild: Nadia Schärli (Luzern, 14. Juli 2021) Barpersonal bringt Tische und Stühle in der Sunset-Bar in der Seeburg in Sicherheit. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 14. Juli 2021) Baldeggersee Bild: Leserin Claudia Felber Wasser bis zur Liegewiese in der Badi Meggen. Bild: Helena Jäggi (15. Juli 2021) Hochwasser beim Inseli. Bild: Leserreporter Hochwasser beim Inseli. Bild: Leserreporter Die Geschäfte in der Hertensteinstrasse machen sich bereit. Bild: Roman Hodel (Luzern, 14. Juli 2021) Der Rathausquai ist gesperrt. Bild: Roman Hodel (Luzern, 14. Juli 2021) Der Kiosk bei der Ufschötti. Bild: Stefan Dähler (Luzern, 14. Juli 2021) Der Quai in Luzern ist abgesperrt. Bild: Martin Messmer (Luzern, 14. Juli 2021) Erste Pfützen bei der Kapellbrücke Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 14. Juli 2021) Das Mr. Pickwick Pub schützt sich mit einer Hochwassersperre. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 14. Juli 2021) Die Reuss ist in Luzern über die Ufer getreten. Bild: Urs Flüeler / Keystone (14. Juli 2021) Der Vierwaldstättersee schwappt am Schwanenplatz über. Leser: Patrick Limacher Die Seeburg-Bar steht am Mittwochmorgen teils unter Wasser. Bild: Leser Roberto Scatigna Beim Luzerner Theater wurden am Dienstagabend Hochwassersperren aufgebaut. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 13. Juli 2021) Auch auf dem Jesuitenplatz beim Restaurant Opus stellt die Feuerwehr Schutzschläuche auf. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 13. Juli 2021) So ist die Münzgasse in der Stadt Luzern wegen des drohenden Hochwassers abgesperrt. (Blick in Richtung Zöpfli) Bild: Jérôme Martinu Die Haldenstrasse am Dienstagabend in der Stadt Luzern. Bild: Leser Hubert Wallimann Die Reuss in Luzern steht sehr hoch.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Bei der Sunset Bar tummeln sich derzeit Enten statt Badegäste.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Lars Güggi, Direktor der Seeburg, hat am Dienstagmorgen berichtet, dass noch 10 bis 20 Zentimeter fehlen, bis das Wasser übertritt

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Das Hotel Seeburg hat sich mit Sandsäcken ausgerüstet.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Bereits am Montag haben Feuerwehrleute Sandsäcke entlang des Flusses montiert.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Daniela Schärli, Inhaber des Coiffeursalons Unter der Egg Luzern, versucht ihren Salon mit dieser Konstruktion zu schützen.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Passanten beim Rathaussteg.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Nicht viele Menschen sind in der Luzerner Altstadt unterwegs.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Der Kanton ermahnt die Bevölkerung, sich von Gewässern fernzuhalten.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Erdrutsch zwischen Dagmersellen und Buchs. Bild: Luzerner Polizei (13. Juli 2021) Die Reuss bei Emmenbrücke. Leserreporter Der Veloweg zwischen Luzern und Emmenbrücke Bild: Leser Christian Wuillemin Eine Ente geniesst die erweiterte Reuss. Bild: Leser Christian Wuillemin Auch am Seebuchtplatz in Buochs ist zu erkennen, wie hoch der Pegel des Vierwaldstättersees ist. Bild: Martin Uebelhart (Buochs, 13. Juli 2021) Bild: Leser Christian Wuillemin Bild: Leser Christian Wuillemin Seetalplatz teils unter Wasser. Bild: Martin Messmer Die Polizei regelt den Verkehr. Bild: Martin Messmer Baden sollte man in diesen Tagen nicht. Bild: Martin Uebelhart (13. Juli 2021) Das Wasser der Engelbergeraa steht ebenfalls sehr hoch. Bild: Martin Uebelhart (13. Juli 2021) Beim Seetalplatz liegt viel Wasser auf der Strasse. Leserbild Noch immer füllt der Regen Flüsse, Bäche und Seen. Leserbild Die Uferpromenade in Alpnachstad. Bild: Urs Flüeler / Keystone (13. Juli 2021) In Grosswangen ist der Innerdorfbach über die Ufer getreten. Leserbild In Grosswangen stehen teilweise Gärten unter Wasser Leserbild Die Bahnhofstrasse ist abgesperrt und die Hochwasserbarrieren sind gefüllt. Bild: Jérôme Martinu

08:18 Uhr - Mehrere Einsätze für Feuerwehren im Kanton Schwyz

Am frühen Freitagmorgen sind bei der Kantonspolizei Schwyz mehrere Meldungen wegen Wassereinbrüchen in Gebäuden eingegangen, wie die Kantonspolizei Schwyz in einer Mitteilung schreibt. Die Feuerwehren seien in den Ortschaften Schübelbach, Siebnen, Lachen, Altendorf, Küssnacht und Brunnen zum Einsatz gekommen. Aufgrund der Richtung Süden gesperrten Autobahn A4 zwischen Goldau und Seewen sowie der Strasse zwischen Lauerz und Seewen besteht ein erhöhtes Verkehrsaufkommen auf der Strecke Goldau-Steinen-Schwyz. (pl)

Folgende Strassen im Kanton Schwyz sind wegen Hochwasser gesperrt:

Autobahn A4 zwischen Goldau und Seewen, Fahrtrichtung Süden, die Autobahnausfahrt in Seewen ist aus beiden Richtung gesperrt.

Strasse zwischen Lauerz und Seewen in beiden Richtungen

Seewernstrasse zwischen Seewen und Brunnen in beiden Richtungen

Siebnen, Eisenburgstrasse (Erdrutsch)

07:34 Uhr - Schwanenplatz bald unter Wasser – Brücken werden gesperrt

Viele haben es befürchtet, jetzt trifft es ein: Der Schweizerhofquai und der Schwanenplatz werden überschwemmt. Die Behörden rechnen damit, dass der Vierwaldstättersee im Bereich Schwanenplatz um acht Uhr über die Ufer treten wird. Wie der Einsatzleiter bei der Feuerwehr Stadt Luzern, Sacha Müller, auf Anfrage von PilatusToday und Tele 1 sagte, werden ab acht Uhr die Fussgängerbrücken in der Stadt Luzern gesperrt. Der Verkehr über die Seebrücke wolle man so lange wie möglich laufen lassen, schreibt PilatusToday. Hier können Sie den Anstieg des Seepegels live mitverfolgen. (pl)

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

07:41 Uhr - Autobahneinfahrt Luzern Zentrum gesperrt

Jetzt ist auch die Autobahn A2 bei Luzern betroffen: Bei der Autobahnausfahrt Luzern Zentrum plätschert Wasser auf die Strasse, wie die Luzerner Polizei auf Anfrage von PilatusToday und Tele 1 bestätigt. Die Autobahneinfahrt Luzern-Zentrum in Richtung Norden ist deshalb ab sofort gesperrt, wie die Luzerner Polizei via Kurznachrichtendienst Twitter meldet. (pl)

07:24 Uhr - Hochwasser-Bildergalerie – die Impressionen aus Luzern

In unserer Bildergalerie finden Sie laufend die neusten Bilder zum Hochwasser in der Stadt Luzern:

Aufnahme vom Sonntagmorgen: Der Seeuferweg am Sempachersee steht unter Wasser. Leserbild: Urs Gutfleisch (Sempach, 18. Juli 2021) Auf dem Platz vor der Jesuitenkirche liegt viel Wasser. Leserbild: Marcel Bühler (Luzern, 18. Juli 2021) Die Absperrungen werden noch sicherlich bis Montag bleiben. Bild: Leserbild Hochwasser in Luzern beim Seebistro LUZ. Leserbild: Irene Blum (Luzern, 16. Juli 2021) Wo normalerweise Touristen flanieren: immerhin den Kleinen macht das Wasser Spass. Bild: Stefanie Geske (Luzern, 17. Juli 2021) Der Wasserpegel sank im Verlauf des Samstags, so blieb der Kapellplatz mehrheitlich trocken. Bild: Stefanie Geske (Luzern, 17. Juli 2021) Kreisel im Gebiet Würzenbach in Luzern: Auch am Samstag war hier noch Wasser. Bild: Nadja Schärli(Luzern, 17. Juli 2021) Die Haldenstrasse vor dem Verkehrshaus ist immer wieder von Hochwasser betroffen. Bild: Nadja Schärli

(Luzern, 17. Juli 2021) So sieht die Lage am Quai in Luzern am Samstag aus. Bild: Nadja Schärli

(Luzern, 17. Juli 2021) Normalerweise flanieren hier Passanten, nun schwimmt eine Ente über den Quai. Bild: Nadja Schärli

(Luzern, 17. Juli 2021) Teilweise sah man am Samstag Personen, die hier mit Gummistiefeln dennoch unterwegs waren. Bild: Nadja Schärli

(Luzern, 17. Juli 2021) Auch Teile des Schweizerhofquais stehen am Samstag noch unter Wasser. Doch der Pegel sinkt. Bild: Nadja Schärli

(Luzern, 17. Juli 2021) Der Rathaussteg ist für Passanten noch immer gesperrt. Bild: Martin Messmer (Luzern, 17. Juli 2021) Der Pegel des Vierwaldstättersees ist rückläufig. Bild: Martin Messmer (Luzern, 17. Juli 2021) Die Beaver werden durch Mitglieder der Zivilschutzorganisation Pilatus bewacht. Bild: Martin Messmer (Luzern, 17. Juli 2021) Ein gemütliches Verweilen auf den Stühlen beim Inseli ist nicht mehr möglich. Bild: Martin Messmer (Luzern, 17. Juli 2021) Aufgrund des Hochwassers sind Gehwege wie hier beim Inseli vielerorts abgesperrt. Bild: Martin Messmer (Luzern, 17. Juli 2021) Die Lido-Wiese vor dem Verkehrshaus steht unter Wasser. Bild: Roman Beer (Luzern, 16. Juli 2021) Das Strandbad Lido steht unter Wasser. Bild: Roman Beer (Luzern, 16. Juli 2021) Sie trotzen dem dramatischen Ereignis. Bild: Niklaus Dissler (Luzern, 16. Juli 2021) Fischen ist dank Hochwasser nun ein Kinderspiel

(Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 16. Juli 2021) Das Inseli unter Wasser (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 16. Juli 2021) Ist da Freude am Hochwasser zu sehen?

(Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 16. Juli 2021) Ob das nun eine Busse gibt ? (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 16. Juli 2021) Stühle am Inseli (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 16. Juli 2021) Der Pöstler kommt trotz Hochwasser.

(Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 16. Juli 2021) Ob er morgen auch wieder da sitzt? (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 16. Juli 2021) Ein Moment für die Ewigkeit

(Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 16. Juli 2021) Pfützen beim Kasernenplatz (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 16. Juli 2021) Rohr mit Überdruck (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 16. Juli 2021) Bäume stehen beim Carl-Spitteler-Quai im Wasser.

(Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 16. Juli 2021) Der Mühlenplatz ist teils unter Wasser, die Kinder freuts. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 16. Juli 2021) rund um den Schwanenplatz werden Keller ausgepumpt. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 16. Juli 2021) Am Schwanenplatz quillt Wasser aus der Kanalisation. Bild: Roman Hodel (Luzern, 16. Juli 2021) Auch in das See-Restaurant Wilhelm Tell geht es heute zusätzlich über einen Holzsteg. Bild: Roman Hodel (Luzern, 16. Juli 2021) Die Hochwassersperren erfüllen ihren Zweck, hier auf der Luzerner Bahnhofstrasse. Bild: René Meier (Luzern, 16. Juli 2021) Die Feuerwehr steht bei der Autobahneinfahrt Luzern Zentrum im Einsatz. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 16. Juli 2021) Beim Schwanenplatz ist das Wasser über die Ufer getreten. Bild: Roman Hodel (Luzern, 16. Juli 2021) Auch bei der Spreuerbrücke wurden Massnahmen getroffen. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 16. Juli 2021) Beim Schwanenplatz ist das Wasser über die Ufer getreten. Bild: René Meier (Luzern, 16. Juli 2021) Viel Wasser auch beim Kasernenplatz. Bild: Zéline Odermatt (16. Juli 2021) Die Situation am Schwanenplatz mit Blick Richtung Grendel: Das Wasser im Bild stammt aus den Wasserschächten – bald könnte es auch vom See kommen. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 16. Juli 2021) Beim Restaurant Schwanen am gleichnamigen Platz drückt das Wasser aus dem Schacht. Zivilschützer versuchen, den Abfluss des Wassers in die Gerbergasse Richtung Stiefelplatz zu verhindern. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 16. Juli 2021) Der Schweizerhofquai steht unter Wasser. Bild: Martin Messmer (Luzern, 16. Juli 2021) Die Kehrseite des Schreckens: Canale - Carl - Spitteler in Luzern in der Abenddämmerung Bild: Leser Stefan Kunz (15. Juli 2021) Die Kapellbrücke ist gesperrt. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 16. Juli 2021) Gesperrt: Die Ledergasse vom Schwanenplatz Richtung Stiefelplatz. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 16. Juli 2021) Viele Wolken und etwas Sonnenschein über der Kleinen Emme, welche immer noch sehr viel Wasser mit sich führt. Bild: Leser Urs Gutfleisch (Malters, 16. Jul 2021) Die Kapellbrücke ist für Fussgänger gesperrt. Bild: Roman Hodel (Luzern, 16. Juli 2021) Der Rathaussteg ist für Fussgänger gesperrt. Bild: Roman Hodel (Luzern, 16. Juli 2021) Beim Schwanenplatz ist man auf das allfällige Hochwasser vorbereitet. Bild: Martin Messmer (Luzern, 16. Juli 2021) Die Situation beim Schwanenplatz. Bild: Martin Messmer (Luzern, 16. Juli 2021) Die Einsatzkräfte haben alle Hände voll zu tun. Bild: Martin Messmer (Luzern, 16. Juli 2021) Die Situation beim Kapellplatz. Bild: Martin Messmer (Luzern, 16. Juli 2021) Die Einsatzkräfte haben alle Hände voll zu tun. Bild: Roman Hodel (Luzern, 16. Juli 2021) So sieht es am Freitagmorgen beim Kapellplatz aus. Bild: Roman Hodel (Luzern, 16. Juli 2021) Beim Schwanenplatz ist man auf das allfällige Hochwasser vorbereitet. Bild: Jérôme Martinu (Luzern, 16. Juli 2021) Hoher Wasserpegel beim Schwanenplatz. Bild: Jérôme Martinu (Luzern, 16. Juli 2021) Der See ist beim Schwanenplatz über Ufer getreten. Bild: Jérôme Martinu (Luzern, 16. Juli 2021) Hochwasser in Luzern. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 15. Juli 2021) Hochwasser in Luzern. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 15. Juli 2021) Hochwasser in Luzern. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 15. Juli 2021) Hochwasser in Luzern. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 15. Juli 2021) Hochwasser in Luzern. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 15. Juli 2021) Es scheint als ob der Raum zwischen Wolken und Wasser ständig kleiner wird: Bild: Leser Stefan Kunz (Luzern, 15. Juli 2021) Leichte Entspannung am Donnerstagabend an der Hochwasserfront, hier auf dem Mühlenplatz. Bild: Leser Stefan Kunz (Luzern, 15. Juli 2021) Die Kehrseite des Schreckens: Canale - Carl - Spitteler in der Abenddämmerung Bild: Stefan Kunz (Luzern, 15. Juli 2021) Wo beginnt nun schon wieder der See? Bild: Sandra Waldispühl (Sempach, 15. Juli 2021) Die Schutzmassnahmen am Rathausquai auf Höhe Mr. Pickwick Pub. Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Juli 2021) Passanten queren die Hochwassersperren auf der Luzerner Bahnhofstrasse. Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Juli 2021) Die Regierungsräte Paul Winiker und Fabian Peter, zusammen mit Bundespräsident Guy Parmelin (von links) auf dem Weg über die Rathausbrücke. Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Juli 2021) Bundespräsident Guy Parmelin macht sich in Luzern ein Bild der Lage, hier im Gespräch mit Feuerwehrkommandant Theo Honermann. Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Juli 2021) Feuerwehrinspektor Vinzenz Graf (Mitte) erklärt Bundespräsident Guy Parmelin die Lage in Aesch. Bild: Salome Erni (15. Juli 2021) Beim Zöpfli muss Wasser abgepumpt werden. Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Juli 2021) Im Restaurant Bahnhöfli wird über eine Treppe serviert. Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Juli 2021) Am Rathausquai pumpt die Feuerwehr Wasser ab. Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Juli 2021) Am Rathaussteg ist die kritische Marke erreicht. Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Juli 2021) Der Vierwaldstättersee ist über die Ufer getreten, hier am Schweizerhofquai. Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Juli 2021) Abgesperrt: Rathausquai in Luzern. Bild: Urs Flüeler / Keystone (15. Juli 2021) Auch auf dem Jesuitenplatz sind die Hochwassersperren aufgebaut. Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Juli 2021) Die Feuerwehr Stadt Luzern pumpt bei der Kapellbrücke Wasser ab. Bild: Martin Messmer (Luzern, 15. Juli 2021) Der Rathausquai ist abgesperrt. Bild: Martin Messmer (Luzern, 15. Juli 2021) Noch ist das Wasser nicht über die Ufer getreten. Bild: Martin Messmer (Luzern, 15. Juli 2021) Die Gassen in der Luzerner Altstadt sind abgesperrt. Bild: Martin Messmer (Luzern, 15. Juli 2021) Der Sempachersee ist über die Ufer getreten. Leser: Daniel Meier (14. Juli 2021) Sie sind gerade ein sehr begehrtes Gut: Im Werkhof Horw füllt die Zivilschutzorganisation Pilatus täglich Hunderte davon ab. Bild: Nadia Schärli (14. Juli 2021) Die Haldenstrasse bleibt wegen Hochwasser gesperrt Bild: Nadia Schärli (Luzern, 14. Juli 2021) Barpersonal bringt Tische und Stühle in der Sunset-Bar in der Seeburg in Sicherheit. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 14. Juli 2021) Baldeggersee Bild: Leserin Claudia Felber Wasser bis zur Liegewiese in der Badi Meggen. Bild: Helena Jäggi (15. Juli 2021) Hochwasser beim Inseli. Bild: Leserreporter Hochwasser beim Inseli. Bild: Leserreporter Die Geschäfte in der Hertensteinstrasse machen sich bereit. Bild: Roman Hodel (Luzern, 14. Juli 2021) Der Rathausquai ist gesperrt. Bild: Roman Hodel (Luzern, 14. Juli 2021) Der Kiosk bei der Ufschötti. Bild: Stefan Dähler (Luzern, 14. Juli 2021) Der Quai in Luzern ist abgesperrt. Bild: Martin Messmer (Luzern, 14. Juli 2021) Erste Pfützen bei der Kapellbrücke Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 14. Juli 2021) Das Mr. Pickwick Pub schützt sich mit einer Hochwassersperre. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 14. Juli 2021) Die Reuss ist in Luzern über die Ufer getreten. Bild: Urs Flüeler / Keystone (14. Juli 2021) Der Vierwaldstättersee schwappt am Schwanenplatz über. Leser: Patrick Limacher Die Seeburg-Bar steht am Mittwochmorgen teils unter Wasser. Bild: Leser Roberto Scatigna Beim Luzerner Theater wurden am Dienstagabend Hochwassersperren aufgebaut. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 13. Juli 2021) Auch auf dem Jesuitenplatz beim Restaurant Opus stellt die Feuerwehr Schutzschläuche auf. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 13. Juli 2021) So ist die Münzgasse in der Stadt Luzern wegen des drohenden Hochwassers abgesperrt. (Blick in Richtung Zöpfli) Bild: Jérôme Martinu Die Haldenstrasse am Dienstagabend in der Stadt Luzern. Bild: Leser Hubert Wallimann Die Reuss in Luzern steht sehr hoch.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Bei der Sunset Bar tummeln sich derzeit Enten statt Badegäste.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Lars Güggi, Direktor der Seeburg, hat am Dienstagmorgen berichtet, dass noch 10 bis 20 Zentimeter fehlen, bis das Wasser übertritt

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Das Hotel Seeburg hat sich mit Sandsäcken ausgerüstet.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Bereits am Montag haben Feuerwehrleute Sandsäcke entlang des Flusses montiert.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Daniela Schärli, Inhaber des Coiffeursalons Unter der Egg Luzern, versucht ihren Salon mit dieser Konstruktion zu schützen.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Passanten beim Rathaussteg.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Nicht viele Menschen sind in der Luzerner Altstadt unterwegs.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Der Kanton ermahnt die Bevölkerung, sich von Gewässern fernzuhalten.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Erdrutsch zwischen Dagmersellen und Buchs. Bild: Luzerner Polizei (13. Juli 2021) Die Reuss bei Emmenbrücke. Leserreporter Der Veloweg zwischen Luzern und Emmenbrücke Bild: Leser Christian Wuillemin Eine Ente geniesst die erweiterte Reuss. Bild: Leser Christian Wuillemin Auch am Seebuchtplatz in Buochs ist zu erkennen, wie hoch der Pegel des Vierwaldstättersees ist. Bild: Martin Uebelhart (Buochs, 13. Juli 2021) Bild: Leser Christian Wuillemin Bild: Leser Christian Wuillemin Seetalplatz teils unter Wasser. Bild: Martin Messmer Die Polizei regelt den Verkehr. Bild: Martin Messmer Baden sollte man in diesen Tagen nicht. Bild: Martin Uebelhart (13. Juli 2021) Das Wasser der Engelbergeraa steht ebenfalls sehr hoch. Bild: Martin Uebelhart (13. Juli 2021) Beim Seetalplatz liegt viel Wasser auf der Strasse. Leserbild Noch immer füllt der Regen Flüsse, Bäche und Seen. Leserbild Die Uferpromenade in Alpnachstad. Bild: Urs Flüeler / Keystone (13. Juli 2021) In Grosswangen ist der Innerdorfbach über die Ufer getreten. Leserbild In Grosswangen stehen teilweise Gärten unter Wasser Leserbild Die Bahnhofstrasse ist abgesperrt und die Hochwasserbarrieren sind gefüllt. Bild: Jérôme Martinu

06:41 Uhr - Einschränkungen im Morgenverkehr

Aufgrund der Hochwasser-Situation fallen zahlreiche Zug- und Busverbindungen aus. Diverse Strassen in der Zentralschweiz sind gesperrt. Eine Übersicht über die aktuelle Betriebslage gibt es hier: (dvm)

06:16 Uhr - So entwickeln sich die Wasserstände in den Seen der Region

Die Hochwassersituation in der Schweiz hat sich über Nacht weiter zugespitzt. Hier finden Sie die Wasserpegelstände der wichtigsten Seen in den Kantonen Luzern, Zug, Schwyz, Nidwalden, Obwalden und Uri:

06:10 Uhr - Wasser im Vierwaldstättersee steigt um sechs Zentimeter

Der Pegel des Vierwaldstättersees ist in der Nacht auf Freitag um weitere sechs Zentimeter gestiegen und hat um 6 Uhr die Marke von 434,86 Meter über Meer erreicht. Bei einem Stand von 434,90 Meter über Meer wird der Schwanenplatz überflutet, dazu fehlen zurzeit noch vier Zentimeter. (rem)

Nur noch wenige Zentimeter und das Wasser des Vierwaldstättersees schwappt über das Trottoir auf den Schwanenplatz. Bild: David von Moos (Luzern, 16. Juli 2021)

04:47 Uhr - Axenstrasse nach Steinschlag gesperrt

Die Axenstrasse ist nach einem Steinschlag-Alarm im Kanton Uri in der Nacht auf Freitag gesperrt worden. Die Überwachungsanlage im Bereich Gumpisch hatte gegen 1.40 Uhr Geländebewegungen festgestellt, wie der Kanton Uri mitteilte. Danach seien Steine in die Schutznetze oberhalb der Axenstrasse gedonnert. Personen wurden nicht verletzt. Strasse und Brücke wurden gemäss ersten Erkenntnissen ebenfalls nicht beschädigt. Spezialisten werden die Situation vor Ort beurteilen, sobald die Wetterlage es zulasse, hiess es weiter.

Aufgrund der aktuellen Wetterlage könnten weitere Steinschläge oder Murgänge nicht ausgeschlossen werden. Die Axenstrasse ist für den Verkehr zwischen dem Kreisel Flüelen und der Abzweigung Wolfsprung gesperrt. Die Zufahrten aus Süden bis zur Tellsplatte und aus Norden nach Sisikon und Riemenstalden sind möglich. Die Urner Behörden empfehlen, die gesperrte Axenstrasse grossräumig via Seelisbergtunnel und Luzern zu umfahren. Das Gumpischtal ist für Steinschläge berüchtigt. Erst vergangene Woche hatten Steinschläge Reissleinen des Alarmsystems beschädigt. (rem)

04:32 Uhr - Schwyz: Starke Niederschläge führen zu Strassensperrungen

Aufgrund der starken Regenfälle und dem Hochwasser gingen bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Schwyz am Donnerstagabend rund 20 Notrufe wegen überfluteten Strassen oder Wassereinbrüchen in Gebäude ein. Meldungen über verletzte Personen liegen nicht vor. Im Einsatz stehen die Feuerwehren von Ingenbohl, Lauerz, Sattel, Schübelbach und die Feuerwehr Stützpunkt Schwyz, wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilt. Wegen Hochwassers gesperrt sind die Autobahn A4 zwischen Goldau und Seewen (Fahrtrichtung Süden), die Hauptstrasse zwischen Lauerz und Seewen, sowie die Seewernstrasse zwischen Seewen und Brunnen. (rem)

Die Gersaustrasse in Brunnen am Donnerstagabend Bild: Geri Holdener

23:12 Uhr - Die erwarteten Regenmengen bis Freitagabend

Ab Freitag ist vermehrt auch mit längeren trockenen Phasen zu rechnen. Trotzdem bleibt die Lage mindestens bis am Wochenende kritisch. Nächste Woche sollte sich die Hochwasserlage entspannen. (jb)

22:34 Uhr - Wasserkraftwerk profitiert von Hochwasser

Für die meisten hat das anhaltende Hochwasser negative Auswirkungen. Die Wasserkraftwerke merken aber, dass sie dank der grossen Wassermengen mehr Strom produzieren können. Wegen des schlechten Wetters ist auch die Nachfrage nach Wasserkraft grösser sonst. (jb)

Das Wasserkraftwerk Schächen profitiert vom aktuellen Hochwasser. Video: Tele 1

21:44 Uhr - Verkehrsbehinderungen am Donnerstagabend

Aufgrund der Hochwasser-Situation fallen zahlreiche Zug- und Busverbindungen aus. Diverse Strassen in der Zentralschweiz sind gesperrt. Eine Übersicht über die aktuelle Betriebslage gibt es hier: (dvm)

Leichte Entspannung am Donnerstagabend an der Hochwasserfront, hier auf dem Mühlenplatz in der Stadt Luzern Bild: Leser Stefan Kunz (15. Juli 2021)

20:50 Uhr - Ersatzbus fährt zum Bürgenstock

Die Standseilbahn zwischen Kehrsiten-Bürgenstock und Bürgenstock Resort fährt wegen des Hochwassers nicht. Stattdessen verkehren Ersatzbusse ab Bahnhof Luzern. Dies ist der Bahnverkehrsinformation der SBB zu entnehmen. Wie lange die Bahn ausfällt, ist unklar. (jb)

20:21 Uhr - Guy Parmelin hat auch Hünenberg besucht

Am Donnerstag hat der Bundespräsident Guy Parmelin Zentralschweizer Regionen besucht, welche vom Hochwasser betroffen sind. Dabei machte er auch Halt in Hünenberg. Das geht aus einer Mitteilung des Kantonalen Führungsstabs Zug hervor. Dabei wurde er begleitet von Landammann Martin Pfister, Sicherheitsdirektor Beat Villiger, Hünenberger Gemeindepräsidentin Renate Huwyler, Hünenberger Gemeinderat Hubert Schuler sowie von Mitgliedern des gemeindlichen und des kantonalen Führungsstabs. Der Bundespräsident hat sich bei der Besichtigung des Reussdamms beeindruckt über die geleisteten Arbeiten gezeigt und dankte allen involvierten Personen. (jb)

Bundespräsident Guy Parmelin besuchte den verstärkten Reussdamm bei Hünenberg Bild: PD

20:09 Uhr - Fischerstiefel oder Stand-Up-Paddle sind zwingend

Im Ried in Sachseln steht das Wasser schon bis zur Hüft. Die Situation ist für die Bewohner des Quartiers nicht ganz so aussergewöhnlich, wie für Luzerner «Städtlerinnen». Trotzdem ist das Ereignis einschneidend. (jb)

Die Situation in Ried ist wohl die Schlimmste der Zentralschweiz. Video: Tele 1 (Ried, 15. Juli 2021)

19:48 Uhr - Vinzenz Graf: «Wir hatten bis jetzt keinen einzigen Unfall»

Im Interview nimmt der Feuerwehrinspektor Vinzenz Graf zum bisherigen Einsatz Stellung und ist voller Lob für die Feuerwehrleute. Grundsätzlich hätten die Erfahrungen des Jahrs 2005 beim aktuellen Einsatz sehr geholfen. Trotzdem müssen auch aus dieser Krise Lehren gezogen werden. (jb)

Interview mit dem Feuerwehrinspektor Vinzenz Graf. Video: Salome Erni (Luzern, 15. Juli 2021)

18:44 Uhr - See-Pegel steigt weiterhin langsam

Seit Donnerstagmittag ist der Pegel des Vierwaldstättersees innert knapp sieben Stunden um zwei Zentimeter gestiegen. Zurzeit liegt der Seepegel bei 434,80 Meter über Meer. Bei einem Stand von 434,90 Meter über Meer würde der Schwanenplatz überflutet, dazu fehlen zurzeit noch 10 Zentimeter. Der Abfluss der Reuss in Luzern bleibt gleich bei rund 450 Kubikmeter pro Sekunde. (jb)

17:54 Uhr - Lage an der Reuss bei Hünenberg bleibt kritisch

Eine undichte Stelle im Reussdamm konnte zwar stabilisiert werden, der kantonale Führungsstab rechnet jedoch mit einem erneut steigenden Pegel der Reuss. (zg)

17:53 Uhr - Buvette wurde aus dem Wasser gefischt

Die Sommerbar Buvette auf dem Inseli in Luzern ist auch vom aktuellen Hochwasser betroffen. Nun wurde die Bar aber aus dem Wasser gefischt, wie die Verantwortlichen via Facebook mitteilen. Ziel sei es, die Bar nächste Woche wieder öffnen zu können. (jb)

17:11 Uhr - Lido-Chef: «Erst Ende August wieder Normalbetrieb»

Die Luzerner See-Bäder stehen unter Wasser, von Badestimmung keine Spur. Das dies eine Katastrophe für das Geschäft ist, sollte allen klar sein. Im Luzerner Strandbad Lido rechnet man wegen des Hochwassers erst Ende August darauf, den normalen Betrieb wieder aufzunehmen. Dies sagte der Lido-Chef Marcel Wiesler gegenüber «Zentralplus». Immer wieder war das Lido von Unwettern geplagt, meistens kamen dabei die Wassermassen aus dem überschwemmten Würzenbach-Quartier. Für Wiesler, der das Strandbad 2006 übernommen hat, ist es das erste Hochwasser mit Ursache Vierwaldstättersee. (jb)

16:36 Uhr - Im Kanton Nidwalden drohen Stromabschaltungen

Der Pegel des Vierwaldstättersees ist in den letzten Stunden nicht mehr stark gestiegen – die Gefahr ist aber nicht gebannt. Dies schreibt der Kanton Nidwalden in einer aktuellen Mitteilung. Aufgrund von Überflutungen in Uferbereichen insbesondere in Stansstad und des höheren Grundwasserspiegels seien punktuelle Stromabschaltungen eine Option. «Mehrere Gemeinden haben heute nicht ausgeschlossen, dass aus Sicherheitsgründen punktuelle Stromabschaltungen notwendig sind», schreibt der Kanton. Dies könne auch Liegenschaften ausserhalb des Uferbereichs betreffen, weil der Grundwasserspiegel ebenfalls steige und Garagen und Keller überflutet werden könnten. Der Bevölkerung wird empfohlen, wichtige Gegenstände vorsorglich höher zu deponieren. (pl)

Rund ums Seefeld Sarnen sind Gebiete gesperrt. Bild: Florian Arnold (Sarnen, 18. Juli 2021) In Stansstad bleiben einige Strassen gesperrt, so auch der Dorfplatz. Bild: Florian Arnold (Stansstad, 18. Juli 2021) Die Hauptstrasse durch Stansstad ist seit Sonntag wieder befahrbar Bild: Florian Arnold (Stansstad, 18. Juli 2021) Die Bewohner des Gebiets Ried brauchen nach wie vor Boote, um zu ihren Häusern zu gelangen. Bild: Florian Arnold (Giswil, 18. Juli 2021) Der Bahnhof Alpnachstad ist noch immer gesperrt. Bild: Florian Arnold (Alpnachstad, 18. Juli 2021) Thomas Portmann fährt mit dem Kanu in Sachseln. Bild: Anian Heierli (16. Juli 2021) Heiko Röttger transportiert in Sachseln Lebensmittel. Bild: Anian Heierli (16. Juli 2021) Regierungsrätin Karin Kayser und der Stansstader Gemeindepräsident Beat Plüss auf dem Dorfplatz. Bild: Anian Heierli (16. Juli 2021) Sie helfen sich gegenseitig. Bild: Anian Heierli (16. Juli 2021) Sandsäcke sind in Nid- und Obwalden ein heisses Gut. Bild: Anian Heierli (16. Juli 2021) In Sachseln wird abgepumpt. Bild: Anian Heierli (16. Juli 2021) Urs Infanger in Stansstad Bild: Anian Heierli (16. Juli 2021) Hansjörg Fischer in Stansstad. Bild: Anian Heierli (16. Juli 2021) Wasser im Wasser. Bild: Anian Heierli (16. Juli 2021) Die Seestrasse in Ennetbürgen ist unter Wasser. Bild: Leserreporter (16. Juli 2021) Aus dem Rathaus in Sarnen wird Wasser gepumpt. Bild: Hubert Wallimann ( 16. Juli 2021) Die Badi in Hergiswil. Leserbild (16./17. Juli 2021) Der See beim Lopper in Hergiswil. Leserbild (16./17. Juli 2021) Stühle stehen im Sarnersee Bild: Hubert Wallimann ( 16. Juli 2021) Der Dorfplatz in Stansstad, mitten in der Nacht. Bild: Leser Bruno Bircher (16. Juli 2021) Der Dorfplatz in Stansstad, mitten in der Nacht. Bild: Leser Bruno Bircher (16. Juli 2021) Der Seepegel in Alpnachstad ist hoch. Bild: Hubert Wallimann (Alpnachstad, 16. Juli 2021) Die Feuerwehr steht in Alpnachstad im Einsatz. Bild: Hubert Wallimann (Alpnachstad, 16. Juli 2021) Die Feuerwehr errichtet in Alpnachstad eine Hochwasser-Sperre. Bild: Hubert Wallimann (Alpnachstad, 16. Juli 2021) Die Engelberger Aa bei Wolfenschiessen führt viel Wasser. Bild: Leserin Caroline Pirskanen (16. Juli 2021) Das Quartier Ried steht im Wasser. Bild: Manuela Jans-Koch (Sachseln, 15. Juli 2021) Garagen im Quartier Ried sind geflutet. Bild: Manuela Jans-Koch (Sachseln, 15. Juli 2021) Ein Schwan dringt ins Quartier vor. Bild: Manuela Jans-Koch (Sachseln, 15. Juli 2021) Bild: Manuela Jans-Koch (Sachseln, 15. Juli 2021) Diese Anwohner des Quartiers Ried wissen, was sie anziehen müssen. Bild: Florian Pfister (Sachseln, 15. Juli 2021) Der Garten ist ebenfalls überflutet. Bild: Florian Pfister (Sachseln, 15. Juli 2021) Das Quartier Ried steht im Wasser. Bild: Florian Pfister (Sachselns, 15. Juli 2021) Überschwemmung am Sarnersee. Bild: Manuela Jans-Koch (Sachseln, 14. Juli 2021) Auch das Trampolin steht bereits unter Wasser.

Bild: Manuela Jans-Koch (Sachseln, 14. Juli 2021) Überschwemmung am Sarnersee. Bild: Manuela Jans-Koch (Sachseln, 14. Juli 2021) Sarnersee Bild: Leser Hubert Wallimann (15. Juli 2021) Sarnersee beim Ruderzentrum Bild: Leser Hubert Wallimann (15. Juli 2021) Beachvolleyballfelder in Sarnen unter Wasser Bild: Leserreporterin Dorfplatz Stansstad: Erste Brücken werden aufgebaut... Bild: Florian Pfister (Stansstad, 14. Juli 2021) ... damit die Fussgänger trocken laufen können. Bild: Florian Pfister (Stansstad, 14. Juli 2021) Der Dorfplatz ist voll Wasser Bild: Florian Pfister (Stansstad, 14. Juli 2021) Schiffländi Stansstad - viel fehlt nicht mehr. Bild: Florian Pfister (Stansstad, 14. Juli 2021) Der Dorfplatz von Stansstad ist unter Wasser Bild: Urs Flüeler / Keystone Stansstad Bild: Urs Flüeler / Keystone Die Engelbergeraa auf Höhe Bürenstrasse bei Büren ist bräunlich gefärbt. Matthias Piazza (Büren, 13. Juli 2021) Blick von der Mündung des Lielibach in Richtung Berg. Bild: Martin Uebelhart (Beckenried, 13. Juli 2021) Am Seebuchtplatz in Buochs wird ein Container mit Schwemmholz abtransportiert. Bild: Martin Uebelhart (Buochs, 13. Juli 2021) Das Schwemmholz am Seebuchtplatz in Buochs. Bild: Martin Uebelhart (Buochs, 13. Juli 2021) Auf dem Dorfplatz in Stansstad ist eine grosse Pfütze, noch handelt es sich dabei aber nicht um eine Überschwemmung vom See. Florian Pfister (Stansstad, 13. Juli 2021) Zwei Schwäne haben es sich in Alpnachstad gemütlich gemacht. Bild: Florian Pfister (Alpnachstad, 13. Juli 2021) Der Steg und der Weg sind bereits seit mehreren Tagen unter Wasser. Bild: Florian Pfister (Alpnachstad, 13. Juli 2021) Auch die Sarneraa ist braun vom angespülten Dreck. Bild: Florian Pfister (Alpnach, 13. Juli 2021) In Kägiswil hat sich ein See gebildet. Bild: Florian Pfister (Kägiswil, 13. Juli 2021) Der Sarnersee ist bereits an manchen Stellen über die Ufer getreten. Bild: Florian Pfister (Sarnen, 13. Juli 2021) So auch hier in Sachseln. Bild: Florian Pfister (Sachseln, 13. Juli 2021)

15:34 Uhr - Hochwassersituation in Obwalden bleibt angespannt

Der Niederschlag in der Nacht auf Donnerstag fiel geringer aus als prognostiziert. Trotzdem sind die Pegel der Obwaldner Seen nach wie vor hoch. Der Höchststand des Pegels im Sarnersee wird morgen Freitag erwartet, wie der Kanton Obwalden in einer Mitteilung am Donnerstagnachmittag schreibt. Hoch sei auch der Wasserstand des Lungerersees. Dessen Rückhaltevolumen werde bis zum Maximum ausgereizt, sei aber begrenzt. Der Höchststand des Vierwaldstättersees dürfte am Samstag erreicht werden, schreibt der Kanton.

Beim Abfluss der Sarner Aa aus dem Sarnersee wurde eine Schwemmholzsperre errichtet – sie verhindert, dass Schwemmholz aus dem See in die Sarner Aa gelangt. (pl)

Beim Abfluss der Sarner Aa aus dem Sarnersee wurde eine Schwemmholzsperre errichtet. Billd: Kantonspolizei Obwalden

14:55 Uhr - Bundespräsident Guy Parmelin zu Besuch in Luzern

Bundespräsident Guy Parmelin macht sich in Luzern vor Ort ein Bild des Hochwassers. Gemeinsam mit Stadtpräsident Beat Züsli, Regierungsrat Paul Winiker, Regierungsrat Fabian Peter und Feuerwehrinspektor (GVL) sowie Stabschef kantonaler Führungsstab Vinzenz Graf begibt er sich auf einen Rundgang entlang der Reuss und durch die Altstadt. «Das Wichtigste ist die Sicherheit von Mensch und Tier», betont der Bundespräsident. Parmelin hebt besonders die Arbeit der Einsatzkräfte hervor. Er stattet der Schweiz in Sachen Hochwasserbekämpfung ein gutes Zeugnis aus: «Wir machen alles, was möglich ist und haben uns gegenüber den Unwettern im Jahr 2005 verbessert.». (sae)

Der Bundespraesident Guy Parmelin ist zu Besuch in Luzern. Bild: Urs Flueler / Keystone (Luzern, 15. Juli 2021)

Im Video von PilatusToday sehen Sie Impressionen des Besuchs von Bundespräsident Guy Parmelin:

Der Bundespräsident macht sich ein Bild der Lage vor Ort. Beitrag: PilatusToday

Weitere Bilder des Besuchs von Parmelin finden Sie in der Bildergalerie:

Aufnahme vom Sonntagmorgen: Der Seeuferweg am Sempachersee steht unter Wasser. Leserbild: Urs Gutfleisch (Sempach, 18. Juli 2021) Auf dem Platz vor der Jesuitenkirche liegt viel Wasser. Leserbild: Marcel Bühler (Luzern, 18. Juli 2021) Die Absperrungen werden noch sicherlich bis Montag bleiben. Bild: Leserbild Hochwasser in Luzern beim Seebistro LUZ. Leserbild: Irene Blum (Luzern, 16. Juli 2021) Wo normalerweise Touristen flanieren: immerhin den Kleinen macht das Wasser Spass. Bild: Stefanie Geske (Luzern, 17. Juli 2021) Der Wasserpegel sank im Verlauf des Samstags, so blieb der Kapellplatz mehrheitlich trocken. Bild: Stefanie Geske (Luzern, 17. Juli 2021) Kreisel im Gebiet Würzenbach in Luzern: Auch am Samstag war hier noch Wasser. Bild: Nadja Schärli(Luzern, 17. Juli 2021) Die Haldenstrasse vor dem Verkehrshaus ist immer wieder von Hochwasser betroffen. Bild: Nadja Schärli

(Luzern, 17. Juli 2021) So sieht die Lage am Quai in Luzern am Samstag aus. Bild: Nadja Schärli

(Luzern, 17. Juli 2021) Normalerweise flanieren hier Passanten, nun schwimmt eine Ente über den Quai. Bild: Nadja Schärli

(Luzern, 17. Juli 2021) Teilweise sah man am Samstag Personen, die hier mit Gummistiefeln dennoch unterwegs waren. Bild: Nadja Schärli

(Luzern, 17. Juli 2021) Auch Teile des Schweizerhofquais stehen am Samstag noch unter Wasser. Doch der Pegel sinkt. Bild: Nadja Schärli

(Luzern, 17. Juli 2021) Der Rathaussteg ist für Passanten noch immer gesperrt. Bild: Martin Messmer (Luzern, 17. Juli 2021) Der Pegel des Vierwaldstättersees ist rückläufig. Bild: Martin Messmer (Luzern, 17. Juli 2021) Die Beaver werden durch Mitglieder der Zivilschutzorganisation Pilatus bewacht. Bild: Martin Messmer (Luzern, 17. Juli 2021) Ein gemütliches Verweilen auf den Stühlen beim Inseli ist nicht mehr möglich. Bild: Martin Messmer (Luzern, 17. Juli 2021) Aufgrund des Hochwassers sind Gehwege wie hier beim Inseli vielerorts abgesperrt. Bild: Martin Messmer (Luzern, 17. Juli 2021) Die Lido-Wiese vor dem Verkehrshaus steht unter Wasser. Bild: Roman Beer (Luzern, 16. Juli 2021) Das Strandbad Lido steht unter Wasser. Bild: Roman Beer (Luzern, 16. Juli 2021) Sie trotzen dem dramatischen Ereignis. Bild: Niklaus Dissler (Luzern, 16. Juli 2021) Fischen ist dank Hochwasser nun ein Kinderspiel

(Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 16. Juli 2021) Das Inseli unter Wasser (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 16. Juli 2021) Ist da Freude am Hochwasser zu sehen?

(Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 16. Juli 2021) Ob das nun eine Busse gibt ? (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 16. Juli 2021) Stühle am Inseli (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 16. Juli 2021) Der Pöstler kommt trotz Hochwasser.

(Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 16. Juli 2021) Ob er morgen auch wieder da sitzt? (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 16. Juli 2021) Ein Moment für die Ewigkeit

(Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 16. Juli 2021) Pfützen beim Kasernenplatz (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 16. Juli 2021) Rohr mit Überdruck (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 16. Juli 2021) Bäume stehen beim Carl-Spitteler-Quai im Wasser.

(Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 16. Juli 2021) Der Mühlenplatz ist teils unter Wasser, die Kinder freuts. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 16. Juli 2021) rund um den Schwanenplatz werden Keller ausgepumpt. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 16. Juli 2021) Am Schwanenplatz quillt Wasser aus der Kanalisation. Bild: Roman Hodel (Luzern, 16. Juli 2021) Auch in das See-Restaurant Wilhelm Tell geht es heute zusätzlich über einen Holzsteg. Bild: Roman Hodel (Luzern, 16. Juli 2021) Die Hochwassersperren erfüllen ihren Zweck, hier auf der Luzerner Bahnhofstrasse. Bild: René Meier (Luzern, 16. Juli 2021) Die Feuerwehr steht bei der Autobahneinfahrt Luzern Zentrum im Einsatz. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 16. Juli 2021) Beim Schwanenplatz ist das Wasser über die Ufer getreten. Bild: Roman Hodel (Luzern, 16. Juli 2021) Auch bei der Spreuerbrücke wurden Massnahmen getroffen. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 16. Juli 2021) Beim Schwanenplatz ist das Wasser über die Ufer getreten. Bild: René Meier (Luzern, 16. Juli 2021) Viel Wasser auch beim Kasernenplatz. Bild: Zéline Odermatt (16. Juli 2021) Die Situation am Schwanenplatz mit Blick Richtung Grendel: Das Wasser im Bild stammt aus den Wasserschächten – bald könnte es auch vom See kommen. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 16. Juli 2021) Beim Restaurant Schwanen am gleichnamigen Platz drückt das Wasser aus dem Schacht. Zivilschützer versuchen, den Abfluss des Wassers in die Gerbergasse Richtung Stiefelplatz zu verhindern. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 16. Juli 2021) Der Schweizerhofquai steht unter Wasser. Bild: Martin Messmer (Luzern, 16. Juli 2021) Die Kehrseite des Schreckens: Canale - Carl - Spitteler in Luzern in der Abenddämmerung Bild: Leser Stefan Kunz (15. Juli 2021) Die Kapellbrücke ist gesperrt. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 16. Juli 2021) Gesperrt: Die Ledergasse vom Schwanenplatz Richtung Stiefelplatz. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 16. Juli 2021) Viele Wolken und etwas Sonnenschein über der Kleinen Emme, welche immer noch sehr viel Wasser mit sich führt. Bild: Leser Urs Gutfleisch (Malters, 16. Jul 2021) Die Kapellbrücke ist für Fussgänger gesperrt. Bild: Roman Hodel (Luzern, 16. Juli 2021) Der Rathaussteg ist für Fussgänger gesperrt. Bild: Roman Hodel (Luzern, 16. Juli 2021) Beim Schwanenplatz ist man auf das allfällige Hochwasser vorbereitet. Bild: Martin Messmer (Luzern, 16. Juli 2021) Die Situation beim Schwanenplatz. Bild: Martin Messmer (Luzern, 16. Juli 2021) Die Einsatzkräfte haben alle Hände voll zu tun. Bild: Martin Messmer (Luzern, 16. Juli 2021) Die Situation beim Kapellplatz. Bild: Martin Messmer (Luzern, 16. Juli 2021) Die Einsatzkräfte haben alle Hände voll zu tun. Bild: Roman Hodel (Luzern, 16. Juli 2021) So sieht es am Freitagmorgen beim Kapellplatz aus. Bild: Roman Hodel (Luzern, 16. Juli 2021) Beim Schwanenplatz ist man auf das allfällige Hochwasser vorbereitet. Bild: Jérôme Martinu (Luzern, 16. Juli 2021) Hoher Wasserpegel beim Schwanenplatz. Bild: Jérôme Martinu (Luzern, 16. Juli 2021) Der See ist beim Schwanenplatz über Ufer getreten. Bild: Jérôme Martinu (Luzern, 16. Juli 2021) Hochwasser in Luzern. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 15. Juli 2021) Hochwasser in Luzern. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 15. Juli 2021) Hochwasser in Luzern. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 15. Juli 2021) Hochwasser in Luzern. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 15. Juli 2021) Hochwasser in Luzern. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 15. Juli 2021) Es scheint als ob der Raum zwischen Wolken und Wasser ständig kleiner wird: Bild: Leser Stefan Kunz (Luzern, 15. Juli 2021) Leichte Entspannung am Donnerstagabend an der Hochwasserfront, hier auf dem Mühlenplatz. Bild: Leser Stefan Kunz (Luzern, 15. Juli 2021) Die Kehrseite des Schreckens: Canale - Carl - Spitteler in der Abenddämmerung Bild: Stefan Kunz (Luzern, 15. Juli 2021) Wo beginnt nun schon wieder der See? Bild: Sandra Waldispühl (Sempach, 15. Juli 2021) Die Schutzmassnahmen am Rathausquai auf Höhe Mr. Pickwick Pub. Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Juli 2021) Passanten queren die Hochwassersperren auf der Luzerner Bahnhofstrasse. Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Juli 2021) Die Regierungsräte Paul Winiker und Fabian Peter, zusammen mit Bundespräsident Guy Parmelin (von links) auf dem Weg über die Rathausbrücke. Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Juli 2021) Bundespräsident Guy Parmelin macht sich in Luzern ein Bild der Lage, hier im Gespräch mit Feuerwehrkommandant Theo Honermann. Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Juli 2021) Feuerwehrinspektor Vinzenz Graf (Mitte) erklärt Bundespräsident Guy Parmelin die Lage in Aesch. Bild: Salome Erni (15. Juli 2021) Beim Zöpfli muss Wasser abgepumpt werden. Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Juli 2021) Im Restaurant Bahnhöfli wird über eine Treppe serviert. Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Juli 2021) Am Rathausquai pumpt die Feuerwehr Wasser ab. Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Juli 2021) Am Rathaussteg ist die kritische Marke erreicht. Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Juli 2021) Der Vierwaldstättersee ist über die Ufer getreten, hier am Schweizerhofquai. Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Juli 2021) Abgesperrt: Rathausquai in Luzern. Bild: Urs Flüeler / Keystone (15. Juli 2021) Auch auf dem Jesuitenplatz sind die Hochwassersperren aufgebaut. Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Juli 2021) Die Feuerwehr Stadt Luzern pumpt bei der Kapellbrücke Wasser ab. Bild: Martin Messmer (Luzern, 15. Juli 2021) Der Rathausquai ist abgesperrt. Bild: Martin Messmer (Luzern, 15. Juli 2021) Noch ist das Wasser nicht über die Ufer getreten. Bild: Martin Messmer (Luzern, 15. Juli 2021) Die Gassen in der Luzerner Altstadt sind abgesperrt. Bild: Martin Messmer (Luzern, 15. Juli 2021) Der Sempachersee ist über die Ufer getreten. Leser: Daniel Meier (14. Juli 2021) Sie sind gerade ein sehr begehrtes Gut: Im Werkhof Horw füllt die Zivilschutzorganisation Pilatus täglich Hunderte davon ab. Bild: Nadia Schärli (14. Juli 2021) Die Haldenstrasse bleibt wegen Hochwasser gesperrt Bild: Nadia Schärli (Luzern, 14. Juli 2021) Barpersonal bringt Tische und Stühle in der Sunset-Bar in der Seeburg in Sicherheit. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 14. Juli 2021) Baldeggersee Bild: Leserin Claudia Felber Wasser bis zur Liegewiese in der Badi Meggen. Bild: Helena Jäggi (15. Juli 2021) Hochwasser beim Inseli. Bild: Leserreporter Hochwasser beim Inseli. Bild: Leserreporter Die Geschäfte in der Hertensteinstrasse machen sich bereit. Bild: Roman Hodel (Luzern, 14. Juli 2021) Der Rathausquai ist gesperrt. Bild: Roman Hodel (Luzern, 14. Juli 2021) Der Kiosk bei der Ufschötti. Bild: Stefan Dähler (Luzern, 14. Juli 2021) Der Quai in Luzern ist abgesperrt. Bild: Martin Messmer (Luzern, 14. Juli 2021) Erste Pfützen bei der Kapellbrücke Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 14. Juli 2021) Das Mr. Pickwick Pub schützt sich mit einer Hochwassersperre. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 14. Juli 2021) Die Reuss ist in Luzern über die Ufer getreten. Bild: Urs Flüeler / Keystone (14. Juli 2021) Der Vierwaldstättersee schwappt am Schwanenplatz über. Leser: Patrick Limacher Die Seeburg-Bar steht am Mittwochmorgen teils unter Wasser. Bild: Leser Roberto Scatigna Beim Luzerner Theater wurden am Dienstagabend Hochwassersperren aufgebaut. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 13. Juli 2021) Auch auf dem Jesuitenplatz beim Restaurant Opus stellt die Feuerwehr Schutzschläuche auf. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 13. Juli 2021) So ist die Münzgasse in der Stadt Luzern wegen des drohenden Hochwassers abgesperrt. (Blick in Richtung Zöpfli) Bild: Jérôme Martinu Die Haldenstrasse am Dienstagabend in der Stadt Luzern. Bild: Leser Hubert Wallimann Die Reuss in Luzern steht sehr hoch.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Bei der Sunset Bar tummeln sich derzeit Enten statt Badegäste.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Lars Güggi, Direktor der Seeburg, hat am Dienstagmorgen berichtet, dass noch 10 bis 20 Zentimeter fehlen, bis das Wasser übertritt

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Das Hotel Seeburg hat sich mit Sandsäcken ausgerüstet.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Bereits am Montag haben Feuerwehrleute Sandsäcke entlang des Flusses montiert.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Daniela Schärli, Inhaber des Coiffeursalons Unter der Egg Luzern, versucht ihren Salon mit dieser Konstruktion zu schützen.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Passanten beim Rathaussteg.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Nicht viele Menschen sind in der Luzerner Altstadt unterwegs.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Der Kanton ermahnt die Bevölkerung, sich von Gewässern fernzuhalten.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Erdrutsch zwischen Dagmersellen und Buchs. Bild: Luzerner Polizei (13. Juli 2021) Die Reuss bei Emmenbrücke. Leserreporter Der Veloweg zwischen Luzern und Emmenbrücke Bild: Leser Christian Wuillemin Eine Ente geniesst die erweiterte Reuss. Bild: Leser Christian Wuillemin Auch am Seebuchtplatz in Buochs ist zu erkennen, wie hoch der Pegel des Vierwaldstättersees ist. Bild: Martin Uebelhart (Buochs, 13. Juli 2021) Bild: Leser Christian Wuillemin Bild: Leser Christian Wuillemin Seetalplatz teils unter Wasser. Bild: Martin Messmer Die Polizei regelt den Verkehr. Bild: Martin Messmer Baden sollte man in diesen Tagen nicht. Bild: Martin Uebelhart (13. Juli 2021) Das Wasser der Engelbergeraa steht ebenfalls sehr hoch. Bild: Martin Uebelhart (13. Juli 2021) Beim Seetalplatz liegt viel Wasser auf der Strasse. Leserbild Noch immer füllt der Regen Flüsse, Bäche und Seen. Leserbild Die Uferpromenade in Alpnachstad. Bild: Urs Flüeler / Keystone (13. Juli 2021) In Grosswangen ist der Innerdorfbach über die Ufer getreten. Leserbild In Grosswangen stehen teilweise Gärten unter Wasser Leserbild Die Bahnhofstrasse ist abgesperrt und die Hochwasserbarrieren sind gefüllt. Bild: Jérôme Martinu

14:35 Uhr - So entwickeln sich die Wasserstände in den Seen der Region

Hier finden Sie die Wasserpegelstände der wichtigsten Seen in den Kantonen Luzern, Zug, Schwyz, Nidwalden, Obwalden und Uri:

14:22 Uhr - Erschwerte Bedingungen im Luzerner Restaurant Bahnhöfli

Das Restaurant Bahnhöfli in der Stadt Luzern hat Vorkehrungen wegen des drohenden Hochwassers getroffen. Geöffnet bleibt das Restaurant so lange wie möglich. Die Kellnerinnen und Kellner servieren nun über eine Treppe. (pl)

Besondere Bedingungen im Restaurant Bahnhöfli. Beitrag: Roman Hodel und Sandra Peter (Luzern, 15. Juli 2021)

14:15 Uhr - So sieht es in Sachseln und Stansstad aus

Die aktuelle Lage in Stansstad...

Situation in Stansstad. Video: Urs Flüeler/Keystone Keystone-SDA

...sowie in Sachseln

Situation in Sachseln. Video: Urs Flüeler/Keystone Keystone-SDA

13:55 Uhr

Der Pegel des Vierwaldstättersees steigt zurzeit weniger stark an, als angenommen. Trotzdem ist die Hochwasserlage in der Stadt Luzern nach wie vor angespannt, wie die Stadt Luzern in einer Mitteilung schreibt. Da nicht auszuschliessen sei, dass der Pegelstand des Vierwaldstättersees über die Marke von 434,90 Metern über Meer steige, habe der Gemeindeführungsstab weitere Massnahmen vorbereitet. Die Wetterprognosen liessen zwar vermuten, dass der Pegelstand von 434,90 Metern über Meer nicht überschritten werde, dennoch habe man sich vorbereitet.

Denn beim Pegelstand von 434,90 Metern über Meer würde unter anderem der Schwanenplatz überschwemmt, wie es in der Mitteilung heisst. Er müsste deshalb für den Verkehr gesperrt werden. Aufgrund des Wasserdruckes müssten auch die Kapellbrücke, der Rathaussteg, die Reuss- und die Spreuerbrücke gesperrt werden, schreibt die Stadt Luzern. Die Einsatzkräfte seien so vorbereitet, dass sie die Sperrungen umgehend realisieren können. (pl)

Die Einsatzkräfte sind bereit, um weitere Sperrungen schnell umzusetzen. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 15. Juli 2021)

13:34 Uhr - See-Pegel steigt langsam

Die angekündigten, starken Regenfälle rund um Luzern sind am Donnerstagmorgen bisher ausgeblieben. Das zeigt sich auch am Pegelstand des Vierwaldstättersees: Dieser stieg innert drei Stunden um einen, weiteren Zentimeter an (siehe Grafik). Der Schwanenplatz ist ab einem Pegelstand von 434,90 Meter über Meer überflutet, dazu fehlen noch 12 Zentimeter. Der Abfluss der Reuss in Luzern ist gar leicht rückläufig: von 453 Kubikmeter pro Sekunden morgens um 6 Uhr auf 450 Kubikmeter pro Sekunde am Mittag. (rem)

12:55 Uhr - Reussdamm in Hünenberg wird stabilisiert

In der Gemeinde Hünenberg wurden am Donnerstagvormittag Massnahmen zur Stabilisierung des Reussdamms eingeleitet, wie der kantonale Führungsstab am Donnerstagmittag mitteilte.

Neu abgedichtet: Der undichte Reussdamm bei Hünenberg. Bild: Matthias Jurt (Hünenberg, 15. Juli 2021)

Um einen Dammbruch verhindern zu können, wurde der Damm mittels Baumaterial und Schüttungen verstärkt.

Der Reussdamm bei Hünenberg ist stark gesättigt und wies in einem Bereich eine Schadstelle auf. (pl)

An dieser Stelle leckte der Reussdamm bei Hünenberg vor der Reparatur.

Bild: Matthias Jurt (Hünenberg, 15. Juli 2021)

12:19 Uhr - Die Kanäle bei Giswil

Am Donnerstag scheint das Quartier Ried in Sachseln an der Grenze zu Giswil und nahe des Campingplatzes beinahe wie ausgestorben. Die meisten Autos sind in vorläufiger Sicherheit hinter den Wassermassen parkiert. Einzelne Boote sind dort befestigt, wo das Wasser auf der Strasse langsam steigt. Sie dienen als Transportmittel durch die Strassenkanäle. Vereinzelt wagen sich Anwohner zu Fuss hindurch. «Wir sind noch verschont geblieben», sagt ein Anwohner, der im Quartier Ried West wohnt. Dieses sei höher gebaut als jenes der Nachbarn. Noch sei bei ihm zu Hause alles unter Kontrolle. (fpf)

Das Quartier Ried steht im Wasser. Bild: Florian Pfister (Sachseln, 15. Juli 2021)

Weitere Bilder von Ob- und Nidwalden finden Sie in unserer Bildergalerie.

Rund ums Seefeld Sarnen sind Gebiete gesperrt. Bild: Florian Arnold (Sarnen, 18. Juli 2021) In Stansstad bleiben einige Strassen gesperrt, so auch der Dorfplatz. Bild: Florian Arnold (Stansstad, 18. Juli 2021) Die Hauptstrasse durch Stansstad ist seit Sonntag wieder befahrbar Bild: Florian Arnold (Stansstad, 18. Juli 2021) Die Bewohner des Gebiets Ried brauchen nach wie vor Boote, um zu ihren Häusern zu gelangen. Bild: Florian Arnold (Giswil, 18. Juli 2021) Der Bahnhof Alpnachstad ist noch immer gesperrt. Bild: Florian Arnold (Alpnachstad, 18. Juli 2021) Thomas Portmann fährt mit dem Kanu in Sachseln. Bild: Anian Heierli (16. Juli 2021) Heiko Röttger transportiert in Sachseln Lebensmittel. Bild: Anian Heierli (16. Juli 2021) Regierungsrätin Karin Kayser und der Stansstader Gemeindepräsident Beat Plüss auf dem Dorfplatz. Bild: Anian Heierli (16. Juli 2021) Sie helfen sich gegenseitig. Bild: Anian Heierli (16. Juli 2021) Sandsäcke sind in Nid- und Obwalden ein heisses Gut. Bild: Anian Heierli (16. Juli 2021) In Sachseln wird abgepumpt. Bild: Anian Heierli (16. Juli 2021) Urs Infanger in Stansstad Bild: Anian Heierli (16. Juli 2021) Hansjörg Fischer in Stansstad. Bild: Anian Heierli (16. Juli 2021) Wasser im Wasser. Bild: Anian Heierli (16. Juli 2021) Die Seestrasse in Ennetbürgen ist unter Wasser. Bild: Leserreporter (16. Juli 2021) Aus dem Rathaus in Sarnen wird Wasser gepumpt. Bild: Hubert Wallimann ( 16. Juli 2021) Die Badi in Hergiswil. Leserbild (16./17. Juli 2021) Der See beim Lopper in Hergiswil. Leserbild (16./17. Juli 2021) Stühle stehen im Sarnersee Bild: Hubert Wallimann ( 16. Juli 2021) Der Dorfplatz in Stansstad, mitten in der Nacht. Bild: Leser Bruno Bircher (16. Juli 2021) Der Dorfplatz in Stansstad, mitten in der Nacht. Bild: Leser Bruno Bircher (16. Juli 2021) Der Seepegel in Alpnachstad ist hoch. Bild: Hubert Wallimann (Alpnachstad, 16. Juli 2021) Die Feuerwehr steht in Alpnachstad im Einsatz. Bild: Hubert Wallimann (Alpnachstad, 16. Juli 2021) Die Feuerwehr errichtet in Alpnachstad eine Hochwasser-Sperre. Bild: Hubert Wallimann (Alpnachstad, 16. Juli 2021) Die Engelberger Aa bei Wolfenschiessen führt viel Wasser. Bild: Leserin Caroline Pirskanen (16. Juli 2021) Das Quartier Ried steht im Wasser. Bild: Manuela Jans-Koch (Sachseln, 15. Juli 2021) Garagen im Quartier Ried sind geflutet. Bild: Manuela Jans-Koch (Sachseln, 15. Juli 2021) Ein Schwan dringt ins Quartier vor. Bild: Manuela Jans-Koch (Sachseln, 15. Juli 2021) Bild: Manuela Jans-Koch (Sachseln, 15. Juli 2021) Diese Anwohner des Quartiers Ried wissen, was sie anziehen müssen. Bild: Florian Pfister (Sachseln, 15. Juli 2021) Der Garten ist ebenfalls überflutet. Bild: Florian Pfister (Sachseln, 15. Juli 2021) Das Quartier Ried steht im Wasser. Bild: Florian Pfister (Sachselns, 15. Juli 2021) Überschwemmung am Sarnersee. Bild: Manuela Jans-Koch (Sachseln, 14. Juli 2021) Auch das Trampolin steht bereits unter Wasser.

Bild: Manuela Jans-Koch (Sachseln, 14. Juli 2021) Überschwemmung am Sarnersee. Bild: Manuela Jans-Koch (Sachseln, 14. Juli 2021) Sarnersee Bild: Leser Hubert Wallimann (15. Juli 2021) Sarnersee beim Ruderzentrum Bild: Leser Hubert Wallimann (15. Juli 2021) Beachvolleyballfelder in Sarnen unter Wasser Bild: Leserreporterin Dorfplatz Stansstad: Erste Brücken werden aufgebaut... Bild: Florian Pfister (Stansstad, 14. Juli 2021) ... damit die Fussgänger trocken laufen können. Bild: Florian Pfister (Stansstad, 14. Juli 2021) Der Dorfplatz ist voll Wasser Bild: Florian Pfister (Stansstad, 14. Juli 2021) Schiffländi Stansstad - viel fehlt nicht mehr. Bild: Florian Pfister (Stansstad, 14. Juli 2021) Der Dorfplatz von Stansstad ist unter Wasser Bild: Urs Flüeler / Keystone Stansstad Bild: Urs Flüeler / Keystone Die Engelbergeraa auf Höhe Bürenstrasse bei Büren ist bräunlich gefärbt. Matthias Piazza (Büren, 13. Juli 2021) Blick von der Mündung des Lielibach in Richtung Berg. Bild: Martin Uebelhart (Beckenried, 13. Juli 2021) Am Seebuchtplatz in Buochs wird ein Container mit Schwemmholz abtransportiert. Bild: Martin Uebelhart (Buochs, 13. Juli 2021) Das Schwemmholz am Seebuchtplatz in Buochs. Bild: Martin Uebelhart (Buochs, 13. Juli 2021) Auf dem Dorfplatz in Stansstad ist eine grosse Pfütze, noch handelt es sich dabei aber nicht um eine Überschwemmung vom See. Florian Pfister (Stansstad, 13. Juli 2021) Zwei Schwäne haben es sich in Alpnachstad gemütlich gemacht. Bild: Florian Pfister (Alpnachstad, 13. Juli 2021) Der Steg und der Weg sind bereits seit mehreren Tagen unter Wasser. Bild: Florian Pfister (Alpnachstad, 13. Juli 2021) Auch die Sarneraa ist braun vom angespülten Dreck. Bild: Florian Pfister (Alpnach, 13. Juli 2021) In Kägiswil hat sich ein See gebildet. Bild: Florian Pfister (Kägiswil, 13. Juli 2021) Der Sarnersee ist bereits an manchen Stellen über die Ufer getreten. Bild: Florian Pfister (Sarnen, 13. Juli 2021) So auch hier in Sachseln. Bild: Florian Pfister (Sachseln, 13. Juli 2021)

11:59 Uhr Absperrungen am Schwanenplatz errichtet

Video: Detlev Munz / Keystone

Bild: Roman Hodel

In der Stadt Luzern sind mittlerweile die orangen Beaver-Absperrungen auch am Schwanenplatz entlang aufgestellt. Fussgänger können den Schwanenplatz aber nach wie vor passieren und auch der Verkehr fliesst noch.

Am Schwanenplatz wurden Absperrungen Bild: Roman Hodel

Weitere Bilder: