Hochwasser Zittern um Zentimeter: Luzerner Innenstadt geht haarscharf an Überschwemmung vorbei Der Vierwaldstättersee überschreitet am Freitag die kritische Grenze von 434,9 Meter über Meer. In Luzern müssen zwar Brücken gesperrt werden, doch es hätte viel schlimmer kommen können.

Roman Hodel 16.07.2021, 21.54 Uhr

434,9 Meter über Meer. Wenn der Vierwaldstättersee diesen Pegel erreicht, wird es kritisch. Oft hat man diese Zahl in den vergangenen Tagen gehört. Am Freitag um 10.50 Uhr war es so weit. Dass es am Abend verhältnismässig glimpflich ausging, ist erneut ein bisschen Petrus zu verdanken, aber auch den guten Vorbereitungen der Einsatzkräfte.

Rückblende: Freitagmorgen um 6 Uhr erreicht der Pegel die Marke von 434,86 Meter über Meer. Um 7 Uhr entscheiden die Einsatzkräfte, dass die Kapell-, Reuss- und Spreuerbrücke sowie der Rathaussteg aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. «Vor allem die Kapellbrücke ist nicht sehr stabil, wenn dann noch Schwemmholz käme, würde es kritisch», sagt Urs Dossenbach von der Kommunikationsstelle der Stadt Luzern. Die Seebrücke bleibt offen.

Gesperrte Kapellbrücke. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 16. Juli 2021)

Autobahneinfahrt wird gesperrt

Eine halbe Stunde später wird die A2-Einfahrt Luzern-Zentrum wegen Wassers auf der Fahrbahn geschlossen:

Autobahneinfahrt Luzern-Zentrum. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 16. Juli 2021)

Zur selben Zeit an der Bahnhofstrasse: Vor der Jesuitenkirche ist die Reuss über die Ufermauer getreten, die Beaver-Wassersperren verhindern Schlimmeres. Auch am Mühlen- und Kapellplatz sowie am Rathausquai sammelt sich nun immer mehr Wasser.

Pfützengaudi für Kinder am Mühlenplatz. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 16. Juli 2021)

Die Kanalisation schwächelt

Nachdem der Seepegel die kritische Grenze überschreitet, muss ab Mittag mit Überschwemmungen am Schwanenplatz und Schweizerhofquai gerechnet werden. Doch es bleibt trocken. Und das, obwohl der Pegel auf 434,92 Zentimeter ansteigt. Erst am Nachmittag schwächelt dort die Kanalisation. Die Pfützen werden grösser.

Schwanenplatz nur noch halb-trocken. Bild: hor (16. Juli 2021)

Das Ein- und Aussteigen trockenen Fusses aus den VBL-Bussen gestaltet sich zunehmend schwierig. Immerhin: Es ist ein weiteres beliebtes Foto- und Videosujet. Denn am Nachmittag wimmelt es von Schaulustigen an See und Reuss. Fast niemand, der nicht seine (Handy-)Kamera zückt. «Krass, wie viel Wasser es hat», sagt etwa Yanick Häfliger aus Zug. Andere sind derweil froh, dass sich der See nicht in die Stadt ergiesst – etwa Henri Piccand, der am Schweizerhofquai einen Glace- und Getränkestand betreibt. Er sagt: «Wenn das Wasser noch mehr steigt, muss ich den Strom abstellen und alle Glaces ausräumen.» Soweit wird es nicht kommen.

Henri Piccand im Video-Interview. Video: hor (16. Juli 2021)

Am späteren Nachmittag fliesst immer mehr Wasser aus den Schläuchen auf manche Strassen und Plätze. Doch die Sperren aus orangen Schläuchen und Sandsäcken halten dicht. Apropos Sperren: In einer Live-Sondersendung von Tele 1 appelliert der Luzerner Feuerwehrinspektor Vinzenz Graf an die Bevölkerung:

«Bitte lassen Sie die Sandsäcke, wo sie sind, und unterlassen Sie es, über die orangen Beaver-Abschrankungen zu klettern oder gar ein Velo darüber zu schieben. Wir wollen schliesslich nicht, dass die Abschrankungen beschädigt werden.»

Fischen ist dank Hochwasser nun ein Kinderspiel

Dann der Abend. Noch ein Zentimeter mehr. Jetzt sind es 434,93 Meter über Meer. Aber der Verkehr rollt, wenn auch teils durch Pfützen. «Vielleicht geht der Pegel noch hoch auf 434,95. Doch wenn es in diesem Rahmen bleibt, muss die Seebrücke nicht gesperrt werden», sagt Dossenbach und fügt an: «Sollte das Wasser die Verkehrssicherheit irgendwann doch noch gefährden, wäre die Achse innert einer halben Stunde abgesperrt.»

Die Feuerwehr hat viel Arbeit, um den Rathausquai einigermassen zu schützen. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 16. Juli 2021)

Wurde die kritische Grenze zu tief eingeschätzt?

Obwohl der See die kritische Pegelgrenze um drei Zentimeter überschreitet, bleiben Schwanenplatz und Schweizerhofquai grösstenteils trocken. Wurde die kritische Grenze zu tief eingeschätzt? «Nein», sagt Dossenbach. «Es war einfach klar, dass ab 434,9 die Gefahr einer Überschwemmung gross ist.» Ohnehin sei es noch zu früh, um Bilanz zu ziehen, wonach Luzern mit einem blauen Auge davongekommen ist. Er sagt: «Das werden wir am Samstag wissen.»

Video: Tele 1

Klar sei aber, dass der Pegel des Hochwassers von 2005 bestimmt nicht erreicht werde. Dass Luzern das Hochwasser so gut meistert, liegt laut Dossenbach nicht zuletzt an der guten Vorbereitung:

«Die Einsatzkräfte errichteten die Wassersperren rechtzeitig, jede und jeder wusste, was zu tun ist und es gab nie das Gefühl von Hektik.»