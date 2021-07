Stadt Luzern: Zivilschutz muss Beaver vor Vandalen bewachen

Hochwasser Zivilschutz muss Beaver vor Vandalen bewachen Mit Beavern wird in der Stadt Luzern das Wasser erfolgreich zurückgehalten. Gefahr droht jedoch von anderer Seite: nämlich die unabsichtliche oder auch absichtliche Zerstörung dieser riesigen Wasserschläuche. Martin Messmer 17.07.2021, 11.58 Uhr

Die Beaver werden durch Mitglieder der Zivilschutzorganisation Pilatus bewacht. Bild: Martin Messmer (Luzern, 17. Juli 2021)

Entlang der Reuss und des Vierwaldstättersees in der Stadt Luzern haben Einsatzkräfte in der vergangenen Woche etliche dutzend Meter der sogenannten Beaver installiert, die das Hochwasser abhalten sollen. Wiederholt hat Feuerwehrinspektor Graf am Freitag hingewiesen, dass Passanten nicht über diese Beaver steigen sollen und schon gar keine Velos darüber heben sollen, weil Metallteile die empfindliche Haut der Beaver verletzen könnten.