Hochwasser Luzern: Schutzmassnahmen lassen auch sich warten

Hochwasserschutz Die Gefahren im Kanton Luzern sind bekannt, Geld vorhanden – doch Schutzmassnahmen lassen auf sich warten Pro Jahr stehen im Kanton Luzern für den Hochwasserschutz zwischen 40 und 50 Millionen Franken zur Verfügung. Doch das Geld kann nicht investiert werden, weil viele Projekte zu wenig weit fortgeschritten sind. Der Rückstand kann nur langsam aufgeholt werden. Christian Glaus 16.08.2021, 05.00 Uhr

Unter anderem im Raum Wolhusen führten die Unwetter im Juli zu Überschwemmungen. Bild: Patrick Hürlimann (25. Juli 2021)

Wasser kann zerstören. Das haben die bisherigen Ereignisse dieses Sommers im Kanton Luzern eindrücklich vor Augen geführt. Zwar sind die Hochwasserschäden deutlich geringer als jene, die der Hagel verursacht hat. Die Gebäudeversicherung Luzern rechnet in einer ersten Schätzung mit Hochwasserschäden von 10 Millionen Franken. 1600 Fälle seien gemeldet worden. Demgegenüber stehen Hagelschäden von 200 Millionen.

Nach den Hochwasserereignissen im Juli zog der Kanton Luzern eine positive Bilanz. Die Strategie habe sich bewährt, die umgesetzten Massnahmen zeigten ihre Wirkung. Seit der Schaffung der Abteilung Naturgefahren beim Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement 2009 wurden knapp 270 Millionen Franken in den Hochwasserschutz investiert. Die Gemeinden haben ihre Notfallplanungen ausgearbeitet und die Feuerwehren diese im Bedarfsfall angewendet. Unter anderem deshalb blieben die Schäden dieses Jahr deutlich geringer als beim Jahrhunderthochwasser 2005.

Eine weitere Erkenntnis nach den Überschwemmungen: Die neuralgischen Stellen sind bekannt, die Gefahrenkarten im Siedlungsgebiet sind ein wichtiges Hilfsmittel. Überraschungen habe er keine erlebt, sagt Urs Zehnder, Leiter der Abteilung Naturgefahren, gegenüber unserer Zeitung.

«Die Überschwemmungen sind eingetreten, wie sie in den technischen Berichten der Gefahrenkarten beschrieben sind.»

Als Beispiel nennt er Wolhusen, wo Ende Juli mehrere Bäche über die Ufer traten.

Der Bach im Badtobel verwandelte sich in einen reissenden Fluss und spülte gar Autos weg. In Ruswil trat der Tändlibach über die Ufer und wütete im Dorf. «Wir fühlen uns in der Gefahreneinschätzung bestätigt», sagt Zehnder.

Überschwemmung in Ruswil. Die Gefahren des Tändlibachs sind bekannt, doch ein Projekt liegt bis jetzt nicht vor. Leserbild

Tändlibach soll ab 2024 gezähmt werden

Die Gefahren sind erkannt. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte: Mit der Umsetzung von Schutzmassnahmen ist der Kanton in Verzug. Für den Tändlibach etwa ist ein Schutzprojekt in Planung. «Im besten Fall beginnt die Realisierung Anfang 2024, sofern keine Einsprachen erhoben werden.» Wie wichtig solche Projekte sind, zeigt das Beispiel von Dierikon. 2015 trat der Götzentalbach über die Ufer, die Überschwemmung forderte zwei Todesopfer. Der Kanton geriet in die Kritik, weil er 2013 das Schutzprojekt wegen Geldmangels sistiert hatte. Inzwischen wird dieses umgesetzt. Diesen Sommer richtete der Bach keine Schäden an.

Dass der Kanton beim Hochwasserschutz in Verzug ist, hat mehrere Gründe. Die finanziell schwierige Situation im letzten Jahrzehnt führte dazu, dass Gelder gekürzt wurden. Wegen des budgetlosen Zustands 2017 konnten keine neuen Vorhaben geplant oder realisiert werden. Auch die Totalrevision des Wasserbaugesetzes verlangsamte den Prozess. Als Folge dieser Überarbeitung ging 2020 die Zuständigkeit für den Hochwasserschutz grösstenteils von den Gemeinden an den Kanton über. Früher mussten die Gemeinden einen Beitrag an die Projekte leisten. Viele Kommunen warteten diese Aufgabenverschiebung ab und sistierten ihre finanzielle Beteiligung an Projekte, damit sie keinen Kostenbeitrag leisten müssen. Mit anderen Worten: Mindestens die letzten vier Jahre waren in Sachen Hochwasserschutz verlorene Jahre.

Fachleute fehlen überall

Nun sind die Kompetenzen geregelt, das Geld ist vorhanden. Doch das Hochfahren sistierter Projekte und das Erarbeiten neuer Massnahmen braucht Zeit. Beim Kanton und bei den Planungsbüros fehlen Fachleute. Zudem sind die Bauunternehmen stark ausgelastet.

Der Projektstau lässt sich beziffern und kommt nicht unerwartet. In seinem Massnahmenprogramm 2020 bis 2024 zum Schutz vor Naturgefahren listete der Regierungsrat im vergangenen Jahr die anstehenden Projekte auf und legte dar, wie diese finanziert werden können. Eingeplant sind für den Hochwasserschutz demnach zwischen 42,8 Millionen Franken im Jahr 2020 und 50 Millionen im Jahr 2023. Doch das Geld kann nicht ausgeschöpft werden, weil es viele Projekte in dieser Zeit kaum bis zur Realisierungsphase schaffen.

Selbst die konservative Rechnung war zu optimistisch

Schon im Massnahmenprogramm rechnete der Regierungsrat konservativ. Er ging davon aus, dass 2020 von den budgetierten 42,8 Millionen Franken nur 23,8 Millionen investiert werden können – eine Differenz von 19 Millionen. Diese Annahme war zu optimistisch, wie die Jahresrechnung 2020 zeigte: Es wurden sogar 23 Millionen Franken weniger investiert als möglich. Im laufenden Jahr sieht es laut Zehnder «zumindest bis jetzt weniger dramatisch aus». Doch der viele Regen erschwert den Baufortschritt.

Aufgeschreckt von diesen Minderausgaben, reichte SVP-Kantonsrat Armin Hartmann im Mai zwei Vorstösse ein. Die Anfrage wurde inzwischen beantwortet, der politische Prozess zum Postulat ist noch im Gang. «Die Regierung ist uns Antworten schuldig, wie sie den Fachkräftemangel beheben will», sagt Hartmann. Ähnlich äusserte sich kürzlich die Planungs- und Finanzkommission des Kantonsrats. Hartmann will den Druck auf die Exekutive aufrechterhalten. «Die Schutzdefizite sind zu beseitigen. Ich werde mich weiter dafür einsetzen, dass die Umsetzung beschleunigt wird.»

Allerdings ist der Rückstand nicht so schnell aufgeholt. Auch bis 2024 können die zur Verfügung stehenden Mittel nicht ausgeschöpft werden. Die Minderausgaben sollen sich bis 2023 aber auf 1,7 Millionen reduzieren. In drei bis vier Jahren sollte der Rückstand aufgeholt werden können, sagt der Leiter der Abteilung Naturgefahren.

«Es wird angenommen, wir könnten die Projekte einfach aus der Schublade ziehen. Doch so einfach ist das nicht.»

Werden von den Einspracheberechtigten keine Rechtsmittel ergriffen, dauere es eineinhalb bis zwei Jahre, bis Projekte bewilligt sind. Und Einsprachen nähmen in der Tendenz stark zu. Verlangsamt wird der Prozess zudem bei Kosten von mehr als 3 Millionen Franken, weil dann der Kantonsrat den Kredit bewilligen muss. Ab 25 Millionen ist eine Volksabstimmung nötig.

Kanton: Raumplanung wird zu wenig beachtet

In der Antwort auf den Vorstoss von Kantonsrat Hartmann nennt der Regierungsrat für die Investitionsplanung eine Frist von 15 Jahren. Viele der bestehenden Schutzdefizite könnten bis dahin behoben werden, steht für Urs Zehnder fest. Doch ist es nicht frustrierend, die Gefahren zu kennen und dennoch bei einem Unwetter zuschauen zu müssen, wie sich das Wasser seinen Weg durch Siedlungsgebiete bahnt? Zehnder verneint. Die Unwetter hätten einerseits gezeigt, wie wichtig Investitionen in den Hochwasserschutz seien. Sie hätten aber auch vor Augen geführt, «dass den baulichen Massnahmen Grenzen gesetzt sind». Erstes Ziel ist es, den Hochwasserschutz mit raumplanerischen Massnahmen zu erreichen, indem den Gewässern genügend Platz eingeräumt wird und Neubauten nicht in Gefahrengebieten erstellt werden (siehe Box). Bauliche Massnahmen sind erst als letztes Mittel vorgesehen. Zehnder sagt deshalb: «Eher frustrierend für uns ist die Tatsache, dass die Gefahrenprozesse und die gefährdeten Gebiete beschrieben sind, der Raumplanung und dem Gewässerunterhalt aber leider viel zu wenig Achtung geschenkt wird.»

Abstand zum Gewässer reduziert Beim Schutz vor Naturgefahren spielt die Raumplanung eine wichtige Rolle. Eine Gefahrenkarte zeigt für das Siedlungsgebiet, wo welcher Gefahrenprozess vorhanden ist und mit welcher Intensität er eintreffen kann. Mit raumplanerischen Massnahmen soll verhindert werden, dass an gefährdeten Stellen Bauten und Anlagen erstellt werden. Dazu gehören Gewässerräume, welche die Gemeinden festlegen müssen. Doch dies schreite nur langsam voran, sagt Urs Zehnder, Leiter der Abteilung Naturgefahren. «Leider werden immer wieder Ausnahmebewilligungen für Bauten und Anlagen erteilt, die sich zu nahe an einem Gewässer befinden.» Der Kantonsrat hat bei der Revision des Wasserbaugesetzes 2019 die Abstände von Bauten und Anlagen reduziert. Im alten Gesetz betrugen diese mindestens sechs Meter. Mit der Revision wurde der Mindestabstand auf drei Meter halbiert, sofern die Gemeinden keine Gewässerräume festgelegt haben. Bei kleineren Gewässern sind die Abstände auch mit Festlegung des Gewässerraums kleiner, als vom alten Gesetz vorgegeben. Man kann also noch näher am Gefahrenherd bauen. Zehnder sagt: «Das hat zur Folge, dass mehr und teurere Schutzbauten erstellt werden müssen, was wiederum den Steuerzahler stärker belastet.»

Bis die zahlreichen Hochwasserschutzmassnahmen im ganzen Kantonsgebiet umgesetzt sind, ist es noch ein weiter Weg. Mit den finanziellen Engpässen und der neuen Aufgabenteilung mit dem revidierten Wasserbaugesetz ist dieser sogar noch länger geworden. Kantonsrat und SVP-Fraktionschef Hartmann sagt, es habe die Reform gebraucht, auch wenn sie zu zusätzlichen Verzögerungen geführt habe. Während 20 bis 30 Jahren habe man das Problem um die Aufgabenteilung und Finanzierung nicht lösen können. «Heute zahlen wir den Preis dafür.»