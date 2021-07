Hochwasserschutz Dierikon: Bundesgericht setzt dem Rechtsstreit um den Götzentalbach ein Ende Ist die Hochwassergefahr im Dörfli Dierikon grösser als weiter oben am Hang? Ja, sagt das Bundesgericht – und gibt den bereits begonnenen Sanierungsarbeiten offiziell seinen Segen. Manuel Bühlmann 08.07.2021, 12.00 Uhr

Das Risiko hat sich ausbezahlt. Trotz eines hängigen Verfahrens vor Bundesgericht hat die Umsetzung des Hochwasserschutzprojekts am Götzentalbach längst begonnen. Wäre die juristische Gegenwehr eines Einwohners vor der obersten Instanz erfolgreich gewesen, hätten die im letzten November begonnenen Arbeiten unter Umständen wieder rückgängig gemacht werden müssen. Doch es bleibt beim Konjunktiv: Das Bundesgericht hat die Beschwerde abgewiesen. Damit endet ein jahrelanger Rechtsstreit.

Tragisches Ereignis im Sommer 2015

Der Götzentalbach ist in der Vergangenheit mehrmals über die Ufer getreten und hat für Leid und Zerstörung gesorgt. Bei einer Unwetterkatastrophe im Sommer 2015 kamen zwei Menschen ums Leben, weil der Götzentalbach die Keller überflutete. Auch an Strassen und Gebäuden im Dörfli Dierikon entstanden grosse Schäden.

Ein Bild der Zerstörung zeigte sich in Dierikon im Sommer 2015. Corinne Glanzmann

Rund eineinhalb Jahre später wurde ein Hochwasserschutzprojekt öffentlich aufgelegt. Insgesamt rund 4,6 Millionen Franken sollten die Schutzmassnahmen kosten. Gegen die Pläne gingen vier Einsprachen ein, darunter auch jene eines Eigentümers von mehreren Grundstücken in der Nähe des Götzentalbachs.

Nachdem der Anwohner das Projekt weder vor dem Luzerner Regierungsrat noch dem Kantonsgericht verhindern konnte, wandte er sich ans Bundesgericht. Dort stand die Frage im Zentrum, ob die Hochwasserschutzmassnahmen zu Recht in zwei zeitlich gestaffelte Teilprojekte unterteilt worden sind. In einem ersten Schritt sollte nämlich die Hochwassergefahr im Siedlungsgebiet Dörfli minimiert werden. Dazu beitragen sollte unter anderem ein Ablagerungsraum, der Geschiebe und Schwemmholz zurückhält. In einer zweiten Etappe sollte dann das Gebiet im oberen Abschnitt des Götzentalbachs an die Reihe kommen.

Bei Bedarf wird die Barriere hochgefahren: eine der Schutzmassnahmen, die im unteren Teil, im Dörfli, getätigt wurden. Pius Amrein

Mit diesem schrittweisen Vorgehen war der Beschwerdeführer – dessen Land oberhalb des Dörflis in der Vergangenheit auch schon überschwemmt worden war – nicht einverstanden. Es sei augenscheinlich, dass die Hochwassergefahr im unteren Teil eines Fliessgewässers mit Massnahmen im oberen Bereich reduziert werden könne. Durch den Verzicht auf ein gesamtheitliches Schutzprojekt sah er gesetzliche Vorgaben verletzt. Der Anwohner verweist vor Bundesgericht auf einen von ihm in Auftrag gegebenen Bericht, in dem der Bau eines Hochwasserrückhaltebeckens im Gebiet Götzental vorgeschlagen wird. Dadurch lasse sich auch das Risiko im unterhalb gelegenen Dörfli reduzieren.

Problem ist nicht das Wasser, sondern das Geschiebe

Dies stimme zwar, räumt das Bundesgericht ein, verweist aber sogleich auf den Schwachpunkt dieser Argumentation: Die Hauptursache für die wiederkehrenden Überschwemmungen im unteren Teil des Baches sei nicht die Menge des vom oberen Bereich abfliessenden Wassers, sondern das mitgerissene Geschiebe entlang einer steilen Passage weiter unten. Die drei Richter kommen zum Schluss: «Gemäss den überzeugenden Ausführungen der kantonalen Rechtsmittelinstanzen haben deshalb Schutzmassnahmen im oberen Bachlauf keinen entscheidenden Einfluss auf die Hochwassersituation im Siedlungsgebiet Dörfli, da damit die Geschiebeproblematik entlang der Tobelstrecke nicht behoben wird.» Die gewählte Variante sei ausserdem wesentlich günstiger und umweltschonender als die Alternative mit einem Rückhaltebecken.

Schadenpotenzial unten im Dörfli deutlich höher als im Götzental

Die Bundesrichter stützen auch das zeitlich gestaffelte Vorgehen. In den beiden Gebieten bestehe zwar gleichermassen eine mittlere Hochwassergefährdung; Siedlungsdichte und damit auch Schadenpotenzial seien aber im Bachabschnitt Dörfli deutlich höher als im oberhalb gelegenen Götzental. Die Priorisierung des ersten Teilprojekts hält daher der höchstinstanzlichen Prüfung stand. Für die Etappierung der Hochwasserschutzmassnahmen gebe es überzeugende sachliche Gründe, urteilt das Bundesgericht und weist die Beschwerde ab.

Bundesgerichtsurteil 1C_217/2020 vom 8. Juni 2021