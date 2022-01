Kanton Luzern: Am 22.2.22 wollen viele Paare heiraten

Hochzeit Ausgebuchte Zivilstandsämter im Kanton Luzern an einem Dienstag: Der 22.2.22 macht's möglich Schnapszahlen sind immer etwas Besonderes – ob als Geburtstag oder Hochzeitstag. Entsprechend viele Paare wollen sich nun am 22. Februar das Ja-Wort geben. Livia Fischer Jetzt kommentieren 15.01.2022, 05.00 Uhr

In einem Wintermonat heiraten wollen vergleichsweise nur wenige Paare. Und erst recht nicht mitten unter der Woche. Trotzdem tun das heuer viele, im Kanton Luzern sind es an einem einzigen Tag mindestens 46 Pärchen. Und zwar am Dienstag, dem 22. Februar 2022 – einem Schnapszahl-Datum, das es in diesem Jahrhundert in dieser Art nicht mehr geben wird.

Am Dienstag, dem 22. Februar 2022 wollen im Kanton Luzern mindestens 46 Paare heiraten. Symbolbild: Renataaphotography / RooM RF

Warum solche Daten beliebt sind, liegt auf der Hand. Der Tag, an dem Paare standesamtlich zueinander Ja sagen, ist für die meisten von besonderem Charakter. Und zu einem speziellen Tag passt ein aussergewöhnliches Datum. Das ist schon seit Jahren so – beliebt waren etwa schon der 7. Juli 2007, der 8. August 2008 und so weiter. Und am letzten Schnapszahl-Datum, dem 11. November 2011, wurden die Zivilstandsämter schweizweit überrannt. Auch unsere Zeitung berichtete damals über ausgebuchte Zivilstandsämter. Dass der Ansturm damals noch grösser war als heuer, könnte einerseits an Corona liegen, andererseits war der 11. November damals an einem Freitag.

Ein weiterer Vorteil von einem einprägsamen Trauungsdatum: Vor dem Malheur des vergessenen Hochzeitstags dürften jene Paare eher verschont werden. Was bestenfalls wiederum dafür sorgt, dass der Haussegen nicht schief hängt – oder zumindest nicht noch schiefer.

Corona-Hochzeitstief dürfte sich erholen Von Mai bis September ist die Hauptsaison der Hochzeiten und eingetragenen Partnerschaften in der Schweiz. Die beliebtesten Wochentage sind die Samstagstermine sowie die Freitage. Landesweit geben sich jährlich um die 40'000 Pärchen das Ja-Wort. In Luzern sind es jeweils etwa 2000. 2020 wurden hier 1866 Trauungen durchgeführt – pandemiebedingt der tiefste Wert der vergangenen 15 Jahre. Die Zahlen nach Kantonen von 2021 hat das Bundesamts für Statistik noch nicht vollständig veröffentlicht. Bis Ende Oktober fanden in Luzern 1612 Trauungen statt, die Monate November und Dezember wurden noch nicht ausgewertet. Das Hochzeitstief dürfte sich aber wieder erholt haben. So sagt Sonja Wyss, Leiterin des Zivilstandsamts Kriens etwa: «Nachdem viele Paare zu Beginn der Pandemie ihre Trauung teils mehrmals verschieben mussten, haben sich im 2021 dann viele entschieden, trotz Einschränkungen zu heiraten.» So sei dann der Sommer 2021 fast wieder normal gewesen. Zudem gibt sie einen Ausblick auf die kommenden Monate: «Momentan habe ich für dieses Jahr recht viele Anmeldungen, da die Hoffnung besteht, dass Trauungen wieder ohne Einschränkungen stattfinden können.»

Schweizweit geben sich um die 40’000 Pärchen das Ja-Wort. Symbolbild: Daniel Vizentini

Nicht überrannt, aber mancherorts dennoch ausgebucht

Obwohl der 22. Februar angesichts des Monats und des Wochentags aussergewöhnlich viele Trauwillige anzieht: Überrannt wurden die hiesigen zehn Zivilstandsämter nicht. So mussten sie etwa keine Pärchen abweisen, weil der Terminkalender schon voll gewesen wäre. Und es stehen auch nirgends mehr Zivilstandsbeamte im Einsatz als üblich.

Das Extrembeispiel: Beim Regionalen Zivilstandsamt Wolhusen gibt es bis anhin überhaupt keine Anmeldungen. Auf die Frage, ob Sie das überrascht, sagt Leiterin Nadja Bühler, sie sei zwiegespalten. «Weil es sich um ein besonderes Datum handelt, haben wir sicherlich mit Anmeldungen gerechnet. Doch kann ich mir vorstellen, dass die Pandemiesituation für viele Paare nicht einfach ist und sie deshalb auf eine unbeschwertere Zeit warten.» Ausserdem fällt der 22. Februar in die Luzerner Fasnachtsferien, was möglicherweise ebenfalls eine Rolle spiele.

Das Sempacher Zivilstandsamt wiederum ist «schon seit mehreren Wochen» ausgebucht. Auch die Kapazitäten des Zivilstandsamts Hochdorf sind mit sechs Trauungen – drei am Vormittag, drei am Nachmittag jeweils zur vollen Stunde – ausgeschöpft. Ähnlich sieht's in Sursee aus: Von den sieben möglichen Trauungslots im Rathaus sind alle vergeben. In der Stadt Luzern ist die Maximalanzahl der Trauungen ebenfalls bald erreicht; zwölf Paare haben bereits einen Termin reserviert, nur noch einer wäre zu vergeben. Ein Dutzend Trauungen an einem Tag sind aussergewöhnlich viele. So finden während Spitzenzeiten normalerweise deren acht bis neun statt.

Im Rathaus in Sursee sind von den sieben möglichen Trauungslots am 22.2.22 alle vergeben. Bild: Pius Amrein (03. Dezember 2019)

2. Februar ist ebenfalls beliebtes Datum

Der 22. Februar ist nicht das einzig herausstechende Datum im kommenden Monat. Auch den 2. Februar wählen einige Verliebte als Hochzeitstag. In Ebikon finden derzeit an beiden Tagen je drei Trauungen statt. Das ist aber die Ausnahme, denn ganz so beliebt wie der 22. ist der 2. Februar nicht. So schliessen im Kanton Luzern dann insgesamt «nur» 23 Paare den Bund des Lebens. Trotzdem ist es ein relativ hoher Wert für einen Mittwoch. In der Stadt Luzern beispielsweise finden Stand jetzt acht Trauungen statt, an üblichen Mittwochs sind laut Madlen Brunner schon vier Stück eine grosse Anzahl.

