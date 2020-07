Interview Höchster Stadtluzerner Albert Schwarzenbach: «Ich bin optimistisch, dass mein Motto etwas ausgelöst hat» Mit seinem «Blick über den Tellerrand» hat Albert Schwarzenbach (CVP) den Austausch zwischen den Gemeindeparlamenten in der Region Luzern angestossen. Zeit für eine Bilanz. Roman Hodel 08.07.2020, 05.00 Uhr

Es war ein Novum: Erstmals überhaupt sprachen in den vergangenen Monaten der Präsident des Krienser Parlamentes und die Präsidentinnen der Parlamente von Emmen und Horw offiziell im Luzerner Grossen Stadtrat. Eingeladen wurden sie vom höchsten Stadtluzerner, Albert Schwarzenbach (CVP). Denn dieser stellte sein Präsidialjahr unter das Motto «Blick über den Tellerrand». Im Gegenzug konnte er an allen drei Orten ebenfalls eine Rede halten – zum Beispiel im Krienser Einwohnerrat im Pilatussaal:

Bild: Eveline Beerkircher (Kriens, 16 Januar 2020)

Im Interview zieht der CVP-Politiker nun Bilanz zum Austausch.

Nach Kriens und Horw haben Sie kürzlich nun noch im Emmer Einwohnerrat eine Rede gehalten – luden Sie die Emmer auch ins Luzerner Theater ein?

Albert Schwarzenbach: Selbstverständlich. Wir werden uns alle zusammen in der nächsten Spielzeit eine Vorstellung ansehen und danach hoffentlich in gemütlicher Runde über dieses und jenes diskutieren.

Ich nehme an, Sie haben das Luzerner Theater nicht zufällig gewählt und ein bisschen die Werbetrommel dafür gerührt.

Das war meine Idee. Bekanntlich steht das Luzerner Theater vor grossen Veränderungen, das heutige Haus genügt nicht mehr. Dabei wird die Stadt auch auf Unterstützung aus der Region angewiesen sein. Als ich dem Luzerner Theater ankündigte, dass ich darüber in den Parlamenten sprechen werde, kam sofort der Vorschlag mit der Einladung für die Einwohnerräte.

Sie wurden im Gegenzug auch eingeladen, etwa in die Horwer Zwischenbühne. Nur: Inwiefern fördert ein gemeinsamer Konzert- oder Theaterbesuch den regionalen Austausch wirklich nachhaltig?

Dadurch entstehen persönliche Beziehungen. Nehmen wir das Thema Carparkierung. Warum kam es zwischen den Städten Kriens und Luzern zu Unstimmigkeiten? Weil man zu wenig miteinander gesprochen hat. Dabei ist Kommunikation das A und O. Wer sich persönlich kennt, greift auch mal zum Telefon und bespricht ein Problem auf diese Weise.

Aber reicht das? Der höchste Krienser Roger Erni könnte sich vorstellen, dass sich die Parlamentspräsidenten künftig jedes Jahr gegenseitig besuchen und die höchste Horwerin Rita Wyss denkt an einen gemeinsamen Dialog. Nur, wer macht den ersten Schritt?

Ich finde es toll, dass die anderen Präsidentinnen und Präsidenten meinen Gedanken aufgenommen haben. Was den ersten Schritt betrifft, da bin ich gespannt auf die Antwort des Luzerner Stadtrats auf eine Motion von mir, die überwiesen wurde. Er wird darin skizzieren müssen, wie er sich eine «aktive Aussenpolitik» mit den Nachbargemeinden vorstellt. Aber ob es gleich eine neue Struktur braucht, ist für mich offen. Es gibt ja bereits den Gemeindeverband Luzern Plus und die K5-Sitzungen – nur werden diese Gremien nicht von den Stimmberechtigten bestimmt.

Deshalb würde ein institutionalisierter Austausch womöglich Sinn machen.

Das stimmt. Ich bin auch optimistisch, dass mein Präsidialjahr-Motto etwas ausgelöst hat, doch ich warne vor allzu hohen Erwartungen.

Sie haben ja jetzt den Vergleich – wer hat denn nun das beste Gemeindeparlament?

Das kann man nicht sagen. Als ich etwa in Kriens zu Gast war, spürte ich eine gewisse Unzufriedenheit mit der Stadtregierung im Parlament – das zeigte sich in insbesondere in der Fragestunde und ist nun auch in den Wahlresultaten ablesbar. In Horw waren die Auswirkungen der Coronazeit spürbar – wegen des Zwei-Meter-Abstands waren persönliche Gespräche schwierig. Letztlich hat jedes dieser Parlamente seinen eigenen Charakter.