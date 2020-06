Interview «Hööggli» erhält Pfadi-Award mit dem Prädikat «Herausragend» Walter Hofstetter (63) aus Luzern wurde von der Weltpfadfinderorganisation ausgezeichnet. Gute Taten leistet er auch im kleinen Rahmen. Welche, erzählt er uns im «Anderen Interview». Roger Rüegger 07.06.2020, 17.58 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Walter Hofstetter aus Luzern ist mit Leib und Seele Pfadfinder.

Bilder: Boris Bürgisser (Luzern, 5. Juni 2020)

Den Termin für unser Gespräch haben wir kurzfristig gefunden. Allzeit bereit?

Walter Hofstetter: Der Wahlspruch der Pfadis. Das heisst nicht, dass ich immer parat bin, wenn zufällig jemand zu Besuch kommt. Eigentlich wären ich und meine Frau in Kanada.

Auf Pfadfindermission?

Indirekt. Eine Gruppe aus ehemaligen auf Weltebene aktiven Pfadis trifft sich jedes Jahr in einem Land eines Angehörigen. Heuer war das kanadische Mitglied als Gastgeber an der Reihe.

Haben Sie heute schon eine gute Tat vollbracht?

Haha. Die Frage stellt sich, wo eine gute Tat beginnt. Heute habe ich für die Familie gekocht.

Je nach Kochkunst eine gute.

Ich koche oft und gerne. Ich tue das auch in unregelmässigen Abständen für ältere Leute im Quartier. Mittagstisch mit Walti.

Wie kam’s?

Als ich einst beim Mittagessen aus dem Fenster schaute, sah ich all die älteren Leute, die offenbar alleine sind. Als ich pensioniert wurde, sprach ich Leute an und lud sie zum Mittagessen ein. Wenn ich Lust habe, versende ich E-Mails mit der Einladung. Es kommen jeweils ein Dutzend Leute. Meistens hat einer vor- oder nachher Geburtstag und bringt einen Wein mit.

Pfadfindergeist. Sie waren von 1991 bis 1997 Präsident der Pfadibewegung Schweiz und 1999 bis 2005 im Weltkomitee. Was treibt Sie an?

Pfadi ist eine Bewegung, in der junge Leute lernen, dem Leben einen tieferen Sinn zu geben. Ich engagiere mich gerne für die Gesellschaft. Es muss nicht immer etwas Weltbewegendes sein.

Manchmal schon. Sie wurden vom «World Scout Committee» mit dem Bronze Wolf Award ausgezeichnet. Er würdigt den herausragenden Dienst für das «World Scout Movement». Wofür?

Ganz sicher bin ich nicht, aber vermutlich hat es mit der Wiedereinführung der World-Moot, des Weltlagers für 18 bis 25-jährige Pfadi, zu tun. Das habe ich in den 1980er-Jahren angestossen und 1992 ein solches in Kandersteg geleitet. Solche Lager gab es seit über 30 Jahren nicht mehr. Dann war ich von 1999 bis 2005 im Weltkomitee der Pfadibewegung und nachher in anderen internationalen Leitungsgremien. Ich betrachte den Bronze Wolf Award als Anerkennung für all meine Tätigkeiten.

Woher Ihr Name Hööggli?

Der Pfadiname bezieht sich oft auf eine Eigenschaft des Trägers. Als junger Bursche hatte ich einen Einwärtsgang, verhakte mich öfters beim Laufen. Schon war’s passiert.

Tragen Sie die Uniform oft?

Die wird generell nicht mehr so häufig getragen. Meistens nur noch die Krawatte. Aber wenn ich an nationale oder internationale Meetings gehe, dann selbstverständlich in Uniform.

Hat sich die Pfadi verändert?

Natürlich. Heute ist die Pfadi kreativer. Früher lernte man, im Wald Holzhütten zu bauen und Knoten zu machen. Sie galt vielleicht für viele als Vorbereitung für die Armee. Als ich 1966 den Wölfen in Kriens beitrat, war das so. Mit der 1968er-Bewegung hat sich aber einiges verändert. Heute werden kreative Spiele gemacht, Brot gebacken und andere Fähigkeiten fürs Leben gelernt. Geblieben ist, dass junge Leute lernen, wie man sich in einer Gruppe verhält und Führungsaufgaben zu übernehmen.

Das Waldgesetz hat den Pfadis das Leben wohl nicht nur erleichtert?

Der Regulierungsdrang in der Schweiz hat viele vor Probleme gestellt. Es kommt vor, dass kantonale Ämter das Gesetz streng auslegen und Pfadiaktivitäten im Wald Bewilligungen fordern. Das verunmöglicht den Pfadibetrieb. Da können wir Ehemaligen Unterstützung bieten.

Wie haben Sie interveniert?

Einmal rief ich einen ehemaligen Regierungsrat und ehemaligen Pfadileiter eines Kantons an, der bei den zuständigen Ämtern vorsprach und die Sachlage schilderte. In der Regel findet man eine praktikable Lösung.

Wie steht’s um den Nachwuchs?

Erfreulich gut. In den letzten Jahren haben wieder mehr Buben und Mädchen den Weg zur Pfadi gefunden. Das kann an der grünen Welle liegen, die durch unser Land rollt. Vielleicht ist es auch Ergebnis der guten Arbeit der Leiterinnen und Leiter.

Pfadis sind vorwiegend Schweizer Mädchen und Buben. Integration ist doch ein grosses Thema?

Die Pfadi bemüht sich um Integration. Aber ja, sie ist nicht die grösste Organisation in diesem Bereich. Es sind neben Schweizern viele Leute aus Mitteleuropa und Afrika dabei. Tatsächlich lassen sich jedoch sehr wenige aus dem ehemaligen Ostblock und dem Balkan dafür begeistern. Ich vermute, sie vergleichen die Pfadi mit der ehemaligen kommunistischen Jugend in ihrer ehemaligen Heimat.

Wann haben Sie zuletzt ein Zelt aufgebaut?

Vor zwei Jahren im Kantonallager im Entlebuch. Auch privat haben wir manchmal eines im Gepäck. So etwa als wir Ferien in Schottland machten. Leider hat es fast jeden Tag geregnet.

Pfadfinder sind wetterfest!

Pfadfinder schon, aber das Zelt war trotzdem immer nass, wenn wir es verstauten und danach wieder hervorholten. Es macht mir trotzdem Freude.

Was tun Sie heute?

Ich bin Vorsitzender des geschäftsführenden Ausschusses der Schweizerischen Pfadistiftung. Aktuell gilt es für das Bundeslager im nächsten Jahr etwa eine halbe Million Franken zu beschaffen. Zusätzlich bin ich Kassier in der Europäischen Pfadfinderstiftung. Mit dieser Stiftung fördern wir den Aufbau der Pfadi in den ehemaligen kommunistischen Ländern in Mittel- und Osteuropa.