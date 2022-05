Hofkirche Luzern: Bruder Klaus kniet auf dem falschen Sockel

Hofkirche Luzern Weshalb Bruder Klaus auf dem falschen Sockel kniet Im Stiftsschatz der Luzerner Hofkirche befindet sich eine Silberfigur des heiligen Bruders Klaus. Sie wurde vor rund 200 Jahren vor dem Schmelztiegel gerettet – in einer raffinierten Austauschaktion. Hugo Bischof Jetzt kommentieren 10.05.2022, 18.00 Uhr

Der Stiftschatz in der Luzerner Hofkirche ist voller wertvoller religiöser Gegenstände. Einer davon ist eine 103 Zentimeter hohe barocke silberne Statue des Niklaus von Flüe (Bruder Klaus), dessen Heiligsprechung sich am 15. Mai zum 75. Mal jährt. «Bei Führungen zieht diese Statue immer wieder staunende Blicke auf sich», sagt Urs-Beat Frei, Spezialist für christliche Sakralkunst und Konservator des Luzerner Stiftsschatzes. «Sie ist eine der schönsten und qualitätsvollsten Bruder-Klaus-Figuren überhaupt.»

Beat Frei, Konservator des Luzerner Stiftsschatzes, mit der silbernen Statue von Bruder Klaus. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 9. Mai 2022)

Auffällig ist an ihr aber noch etwas anderes: Sie passt nicht so recht auf ihren Sockel. Dieser ist zwar auch barock gestaltet, ist aber offensichtlich zu gross für die auf ihm kniende Figur.

Tausende Pilger strömten nach Sachseln

«Geschaffen wurde diese Figur 1772 für das Chorherrenstift Beromünster», erklärt Frei. Anlass dazu gab eine Schenkung von Reliquien aus dem Skelett von Bruder Klaus. Dieses war 1732 dem Sarg entnommen und auf dem Choraltar der Kirche von Sachseln in typisch barocker Manier inszeniert worden – ein Ereignis, das gut dokumentiert ist. «Tausende Pilger strömten damals ins Bruder-Klaus-Dorf, um die Gebeine des Verehrten zu sehen, der ihnen dort, obwohl noch nicht offiziell heiliggesprochen, wie ein Heiliger präsentiert wurde», so Frei.

Wie nun aber kam die silberne Figur von Bruder Klaus nach Luzern und warum kniet sie in der Schatzkammer der Hofkirche auf einem offensichtlich nicht zu ihr passenden Sockel? «Naheliegend ist, dass der Sockel einmal zu einer anderen Bruder-Klaus-Skulptur gehörte», sagt Frei. «Denn der Sockel hat ein mit farbigen Glassteinen reich verziertes Fenster, das den Blick auf eine Reliquie freigibt. Der goldenen Inschrift ist zu entnehmen, dass es sich dabei um ein Stück eines Rippenknochens von Bruder Klaus handelt.»

Die silberne Statue von Bruder Klaus in der Luzerner Hofkirche. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 9. Mai 2022)

Kriegsentschädigungszahlungen an Frankreich

Warum aber wurden die beiden Skulpturen vertauscht? Und wo befindet sich die vermutlich grössere Figur, die ursprünglich auf dem Sockel stand? Und wo der vermutlich zierlichere Sockel, auf dem die kleinere Figur einst kniete? «Der Schlüssel zur Antwort liegt in der Geschichte», erklärt Frei. Als 1798 unter dem Einfluss der Französischen Revolution die Helvetische Republik ausgerufen wurde, mussten die Eidgenossen enorme Kriegsentschädigungszahlungen an Frankreich leisten. Frei:

«Allein der Kanton Luzern musste zwei Millionen französische Livres beisteuern.»

Nach heutiger Rechnung dürften das gegen zehn Millionen Franken gewesen sein. Um dieses Geld zusammenzubringen, zwang die Kantonsregierung Kirchen und Klöster, sich von einem Grossteil ihrer Schatzobjekte zu trennen, damit diese eingeschmolzen und an Frankreich überwiesen werden konnten.

Aus dem Chorherrenstift Beromünster kamen daraufhin zehn Kisten mit silbernen Objekten in die Stadt Luzern. «Hier war es einigen aus dem Patriziat stammenden Geistlichen erlaubt, bessere Stücke gegen eigene, minderbewertete auszutauschen», erklärt Frei.

«Das war die Rettung für die Silberfigur von Bruder Klaus, ein Hauptwerk des Zuger Goldschmieds Fidel Brandenberg.»

Denn bei dieser Gelegenheit sei die meisterlich ausgeführte kniende Ganzfigur gegen jene Büste ausgetauscht worden, die ursprünglich auf dem noch erhaltenen Sockel stand.

Ein kleines Fenster im Sockel gibt den Blick frei auf eine Reliquie, ein Stück eines Rippenknochens des heiligen Bruder Klaus. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 9. Mai 2022)

«Dagegen», so Frei, «wanderte die grössere und darum auch schwerere sowie vom Materialwert her kostspieligere Bruder-Klaus-Büste, ein Werk des bekannten Augsburger Goldschmieds Franz Thaddäus Lang von 1736, in den Schmelztiegel; ebenso der kleinere Sockel, den Fidel Brandenberg geschaffen hatte.» Für die Luzerner Chorherren war der Austausch ein mehrfacher Gewinn. «Einerseits behielten sie die künstlerisch vermutlich bessere oder gewiss einmaligere Figur; man beachte nur die feinen Gesichtszüge oder die Adern auf den zierlichen Händen.» Andererseits blieb damit auch das religiös Wertvollste am ganzen Objekt, die Reliquie des Bruders Klaus, erhalten – in einem Sockel, der grösstenteils nicht aus Silber, sondern aus vergoldetem Kupfer besteht, «weshalb er sich zum Einschmelzen nicht eignete».

Viele andere Silberobjekte gingen damals verloren

Trotz einzelner erfolgreicher Rettungsaktionen wie im Fall der Bruder-Klaus-Figur seien die Verluste im Luzerner Stiftsschatz wegen der Forderungen Frankreichs gewaltig gewesen, sagt Frei: «Noch heute sind zwar die fünf barocken, fast lebensgrossen Silberbüsten, die er neben der Ganzfigur des Bruders Klaus beherbergt, ein Alleinstellungsmerkmal unter den Kirchenschätzen der Schweiz. Doch bis 1798 gab es noch drei weitere, wohl ähnlich bedeutende: eine Büste des heiligen Mauritius, eine des heiligen Beat sowie eine des heiligen Benedikt.» Sie alle sowie andere, kleinere Silberstatuen und weitere Kostbarkeiten seien damals verloren vergangen. Der Konservator bilanziert: «Nach 1633, als der Vorgängerbau der heutigen Hofkirche bis auf die Grundmauern niederbrannte, gilt 1798 als das schwärzeste Jahr für den Luzerner Stiftsschatz.»

Die nächste öffentliche Führung im Stiftsschatz in der Luzerner Hofkirche findet am Samstag, 14. Mai, um 10 Uhr statt. Siehe www.luzern-kirchenschatz.org.

