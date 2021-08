Hohenrain 23-Jähriger will Gemeinderat werden In Hohenrain stehen Gemeinderatsersatzwahlen an, denn derzeit sind zwei Sitze vakant. Um einen davon bewirbt sich Politeinsteiger Jonas Roth (FDP). Susanne Balli 05.08.2021, 05.00 Uhr

Derzeit ist der Gemeinderat von Hohenrain mit Alfons Knüsel (Gemeindepräsident), Stephan Egli (Bildung und Sicherheit) und Marion Schilt (Gesundheit und Soziales) in der Hand der CVP. Denn der FDP-Gemeinderat Jörg Muggli sowie der SVP-Gemeinderat Fredy Winiger haben nach längeren Amtszeiten ihre Mandate aus beruflichen Gründen abgegeben (wir berichteten). Damit sind das Ressort Infrastruktur sowie das Ressort Finanzen/Natur/Umwelt/Wirtschaft derzeit vakant. Die Ersatzwahlen sind für den 26. September vorgesehen, wenn es nicht zuvor zu stillen Wahlen kommt. Die Eingabefrist für mögliche Kandidaturen endet am Montag, 9. August, um 12 Uhr.

Jonas Roth. Bild: PD

Der Kandidat der FDP steht bereits fest. Die Liberalen steigen mit dem 23-jährigen Jonas Roth ins Rennen um einen der beiden vakanten Sitze. Nach der Matura an der Kantonsschule Seetal hat Roth an der Universität Zürich Wirtschaft und Informatik studiert und mit dem Bachelor abgeschlossen. Derzeit arbeitet er als Prozessmanager beim VZ Vermögenszentrum in Zug und macht nebenbei sein Masterstudium in Statistik an der ETH Zürich, welches er im kommenden Frühling abschliessen wird.

Jüngere Generation ansprechen

«Mein Interesse an der Politik ist schon länger vorhanden», sagt Jonas Roth, der erst seit kurzem Mitglied der FDP Hohenrain ist. Ihn interessieren insbesondere die Abläufe im Hintergrund der Gemeinde und was alles möglich sei. «Wenn das Grundgerüst einer Gemeinde stabil ist, sind auch Innovationen möglich», sagt er. Roth, der im Militär als Kommunikationstrainer im Fachstab für Management-, Informations- und Kommunikationsausbildung tätig ist, möchte mit seiner Kandidatur frischen Wind in den Gemeinderat Hohenrain bringen. So möchte er beispielsweise das Angebot für jüngere Leute attraktiver machen sowie dazu beitragen, dass Hohenrain über starke Finanzen verfügt. «Eine Gemeinde kann nur langfristig wachsen und stark sein, wenn sich auch die jüngere Generation aktiv einbringen kann», sagt er.

Ihm persönlich gefalle Hohenrain mit der schönen Natur, den grossen Wäldern und der Johanniterkommende. Jonas Roth ist in der Seetaler Gemeinde geboren und hier aufgewachsen. Seine Eltern führen einen Rebbaubetrieb im Oberebersol, wo Roth sie während der Weinlese jeweils unterstützt.

Parteilose Kandidatur?

Ob es zu einer stillen Wahl oder zu einer Kampfwahl kommt, ist noch offen bis am 9. August, wenn die Eingabefrist endet. Denn offenbar steht noch eine parteilose Kandidatur im Raum. Die Person ist aber weder Jonas Roth noch dem FDP-Präsidenten von Hohenrain, Franz Bucher-Kilchmann, bekannt. «Es wäre schön, wenn er gleich am Montag in den Gemeinderat gewählt würde, denn dann könnte er gleich voll einsteigen in sein neues Amt», sagt Franz Bucher. Roth sei der geeignete Kandidat für den Gemeinderat, da jung, selbstbewusst und gut ausgebildet. «Er hat ein breites Wissen und steht mit beiden Beinen auf dem Boden. Er ist für sein Alter extrem weit.»

SVP nominiert am Freitag

Die CVP von Hohenrain, die drei Sitze im Gemeinderat hat, unterstützt die Kandidatur des jungen Politnewcomers. Für den zweiten vakanten Gemeinderatssitz will auch die SVP Hohenrain kandidieren. Wie Thomas Bieri, Präsident der SVP Hohenrain, auf Anfrage sagt, findet die Nominationsveranstaltung am Freitag statt. Daher nennt die Partei noch keinen Namen.