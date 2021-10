Luzia Stocker ist neue Gemeinderätin von Hohenrain

Hohenrain Die Mitte kann ihren Sitz im Gemeinderat verteidigen Luzia Stocker ist in stiller Wahl als neue Gemeinderätin gewählt worden. Die 40-Jährige folgt auf ihren Parteikollegen Stephan Egli. 11.10.2021, 13.40 Uhr

Ist neue Gemeinderätin von Hohenrain: Luzia Stocker. Bild: PD

Weil keine anderen Kandidatinnen und Kandidaten für den frei gewordenen Sitz im Gemeinderat nominiert worden sind, ist am Montagmittag Luzia Stocker-Inderwildli (Die Mitte) aus Kleinwangen in stiller Wahl zum neuen Mitglied der Hohenrainer Exekutive gewählt worden. Die 40-Jährige ist seit 2020 in der Bildungskommission und führt einen Hundesalon. Zudem engagiert sie sich als Leiterin der Jugendriege Kleinwangen. Stocker ist verheiratet und hat zwei Töchter.