Hohenrain Genossenschaft «im Chrüz» sucht Geschäftsleitung – und will mehr Einheimische einbinden Im ehemaligen Restaurant Kreuz sollen ab Sommer 2022 Menschen mit Beeinträchtigung in einem Bistro und Laden arbeiten. Nun steht eine entscheidende Projektphase an. Niels Jost Jetzt kommentieren 20.10.2021, 17.13 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Noch braucht es etwas Fantasie, um sich in der Baustelle beim ehemaligen Restaurant Kreuz in Hohenrain vorstellen zu können, was hier einmal sein wird. Das als erhaltenswert eingestufte Gebäude ist in den Rohbau zurückversetzt worden. Böden, Wände, Träger, alles präsentiert sich rau und rudimentär. In nicht einmal einem Jahr werden hier bis zu 45 Gäste in einem Bistro bedient. Hinzu kommt eine Terrasse mit etwa 40 Plätzen. Auch im Anbau nebenan ist noch nicht viel mehr zu sehen als Beton. An dieser Stelle ist ein Dorfladen geplant.