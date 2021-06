Hohenrain: Jörg Muggli tritt aus dem Gemeinderat zurück

Hohenrain Weiterer Wechsel: Auch Jörg Muggli tritt aus dem Gemeinderat zurück Nach Finanzvorsteher Fredy Winiger hat nun auch Bauvorsteher Jörg Muggli seine Demission bekanntgegeben. Somit kommt es am 26. September zu einer doppelten Ersatzwahl. Reto Bieri 29.06.2021, 00.01 Uhr

Im Hohenrainer Gemeinderat kommt es innert Kürze zu einem weiteren Rücktritt. Jörg Muggli (FDP), der dem Ressort Infrastruktur vorsteht, tritt per Ende Juli von seinem Amt zurück. Muggli will sich beruflich in seinem angestammten Berufsfeld Strassenbau, Verkehrstechnik und -sicherheit sowie Baupolizei neu ausrichten, heisst es in einer Mitteilung der Gemeinde. Muggli war neun Jahre im Gemeinderat.