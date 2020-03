Holländer wird nach Angriff mit Brotmesser zu 2 Jahren und 6 Monaten verurteilt Ein 46-jähriger Mann hat eine Gruppe von vier Personen mit einem Messer angegriffen. Nach dem Verbüssen seiner Haftstrafe wird er für 10 Jahre des Landes verwiesen. Roger Rüegger 24.03.2020

Ein 46-jähriger Holländer hat am 13. April 2018 in Luzern eine Gruppe von vier Leuten mit einem Brotmesser angegriffen. Dabei verletzte der in Afghanistan geborene Mann eine der Personen am Hals.