Holocaust-Gedenktag Erinnern statt vergessen – so gedenken Luzerner Schülerinnen und Schüler der Holocaust-Opfer Jeweils am 27. Januar findet der nationale Holocaust-Gedenktag statt. Auch im Kanton Luzern werden anlässlich dazu verschiedene Schulprojekte durchgeführt. Bei der Kantonsschule Reussbühl etwa ist der Erinnerungstag festes Programm. Livia Fischer 27.01.2021, 05.00 Uhr

Die Informationstafeln zum Holocaust im Gang der Kanti Reussbühl richten sich an alle Klassen.

Bild: Nadia Schärli (Luzern, 26. Januar 2021)

Acht Minuten lang ertönt die Stimme Heinrich Himmlers aus den Lautsprechern. Der frühere Reichsführer der Schutzstaffel hält eine Rede über die Ausrottung des jüdischen Volkes; bezeichnet sie dabei als Schweine und Bazillen, die Nazideutschland gemeinsam ausbrennen werde. Dann ergreift Urs Fischer das Wort. Er ist Geschichtslehrer an der Kantonsschule Reussbühl und bringt seinen Schülerinnen und Schülern anlässlich des nationalen Gedenktags die Geschichte des Holocausts näher – gestern schon zum 17. Mal. Den Anstoss dazu lieferte damals der Kanton Luzern.

Holocaust-Gedenktag im Kanton Luzern Die Schweizerische Konferenz für kantonale Bildungsdirektoren beschloss 2003, einen «nationalen Tag des Gedenkens an den Holocaust und der Verhütung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit» zu begehen. Zwei Jahre später wurde dies landesweit umgesetzt; auch das hiesige Bildungs- und Kulturdepartement entschied, den Gedenktag in den Luzerner Schulen erstmals durchzuführen und anschliessend regelmässig zu begehen. Dies wurde 2009 und 2015 dann auch erneut gemacht. Die lange Zeitspanne dazwischen begründet der Kanton damit, dass das Projekt zeit- und personalintensiv sei – die im Rahmen der Gedenktage entstandenen Unterlagen stünden den Schulen jedoch jederzeit zur Verfügung. Vereinzelte Schulen wie die Kanti Reussbühl führen den Gedenktag seit Beginn ohne Unterbruch, dafür meist nur mit ausgewählten Klassen und nicht stufenübergreifend, durch. Auch die Pädagogische Hochschule Luzern wirkt immer wieder am Erinnerungstag mit. Das jüngste Projekt entstand 2018 mit der Entwicklung der Lern-App «Fliehen vor dem Holocaust». Weitere Infos zum kantonalen Holocaust-Gedenktag gibt es hier.

Gleich zu Beginn erklärt Fischer seiner 15-köpfigen Klasse, warum der Gedenktag ausgerechnet an diesem Datum stattfindet. «Am 27. Januar 1945 wurde das Konzentrationslager in Auschwitz befreit. Darin wurden 1,1 Millionen Personen jüdischer Abstammung und knapp 200'000 Polen, Sinti und Roma ermordet», sagt er und ergänzt:

«Heute erinnern wir uns an diese Menschen. Wir wollen uns bewusst werden, dass hinter dieser monströsen Zahl Individuen standen.»

Damit das besser gelingt, erhalten die Lernenden ein Arbeitsblatt, auf dem jeweils ein Porträtbild und eine Kurzbiografie gedruckt sind. Auf jedem ist eine andere Person darauf zu sehen, was sie jedoch gemeinsam haben: Sie alle verloren beim Holocaust ihr Leben.

Luka Cvethovic, Alessia Figliuolo und Leonie Arnold (von links) stellen die ausgewählten Holocaust-Opfer auf den Bildern kurz vor.

Bild: Nadia Schärli (Luzern, 26. Januar 2021)

Beim Dokumentarfilm fliessen die Tränen

Die Aufgabe der Klasse ist es nun, zu notieren, welche Bedeutung der Holocaust für sie persönlich hat. Von: «Bisher hatte der Holocaust nie eine besondere Bedeutung für mich, da ich mich nie genauer darüber informiert habe und es auch in der Schule nie ausführlich Thema war», über: «Der Holocaust bedeutet für mich sehr viel. Er zeigt, wie schnell man getäuscht oder mitgerissen werden kann. Eigentlich sollten wir daraus lernen, jedoch gibt es immer noch Unzählige, welche ihn verleugnen oder nicht wahrnehmen. Dies führt dazu, dass es sich – vielleicht nicht direkt in diesem schrecklichen Ausmass – wiederholen kann», ist alles dabei.

Anschliessend zeigt Fischer weitere Bilder aus jener Zeit und liest einen Text aus einem Geschichtsbuch vor, der die Situation in einem polnischen Vernichtungslager beschreibt. Was folgt, ist ein Dokumentarfilm, in dem Überlebende des Holocausts zu Wort kommen. In der Klasse ist es mucksmäuschenstill, niemand traut sich zu tuscheln. «Das ist jedes Jahr so. Einerseits aus Respekt vor dem Thema, andererseits, weil viele auch emotional betroffen sind», so Fischer.

Diese Betroffenheit zeigt sich spätestens dann, als ein Mann im Film schildert, wann er seine Mutter und seine kleine Schwester das letzte Mal sah. Diese Erzählung bringt eine Schülerin zum Weinen, was sich durch ein leises Schniefen bemerkbar macht. «S hed mi chli möge», gibt sie am Ende des Films zu. Ein Blick in die Runde zeigt: Sie ist nicht die einzige, die mit geröteten Augen da sitzt. Fischer:

«Diese Reaktionen der Schülerinnen und Schüler zeigen uns jedes Jahr aufs Neue, wie wichtig es ist, über das Thema zu reden und Kenntnisse über das damalige Geschehen und Denken zu erarbeiten. Sie bestärken uns darin, diesen Gedenktag auch künftig durchzuführen.»