Experte warnt: Schweiz befindet sich in antisemitischen Welle

Holocaust Luzerner Judaistik-Dozent im Interview: «Derzeit stecken wir mittendrin in einer antisemitischen Welle» Mit dem Ende des Holocaust verschwand der Antisemitismus nicht – das Thema ist insbesondere während der Corona-Pandemie wieder aktuell. Solche antisemitischen Wellen gibt es laut einem Experte immer wieder.

Mit dem Ende des Holocaust verschwand der Antisemitismus nicht – das Thema ist noch immer aktuell. Gerade im Zusammenhang mit der Pandemie werden etwa antisemitische Verschwörungstheorien verbreitet, auf Demonstrationen tragen Corona-Rebellen teils «Judensterne» mit der Aufschrift «ungeimpft» oder «Maskenattest». Simon Erlanger, Judaistik-Dozent an der Universität Luzern, ordnet die Geschehnisse ein und erklärt, wie sich Antisemitismus hierzulande entwickelte.

Es gibt nur noch wenige Zeitzeuginnen und Zeitzeugen des Holocaust. Was bedeutet das für unsere Erinnerungen an dieses Kapitel der Geschichte, wenn sie keine überlebende Person mehr erzählen kann?

Simon Erlanger: Es verliert an Unmittelbarkeit und wird historisiert. Das ist leider ein natürlicher Vorgang. Ich bin mir aber sicher, dass der Holocaust in Erinnerung bleiben wird – auch wenn die Wissensvermittlung durch Zeitzeugen die eindrücklichste Form ist. Wichtig ist, dass das historische Bewusstsein in Schulen weiterhin gefördert wird.

Dann glauben Sie, das Risiko, dass sich so etwas wiederholt, steigt dadurch nicht?

Die Gefahr, dass so etwas wie der Holocaust wieder passiert, ist zwar klein, besteht aber. Mit der Erinnerung an das Geschehene kommt man dem leider kaum bei. So etwa gab es in der Schweiz und im gesamten Europa seit den 1970er-Jahren immer wieder antisemitische Wellen und auch derzeit stecken wir mittendrin in einer. Die Bedrohung ist existent, die Grundlage der Judenfeindlichkeit, die letztlich zum Holocaust führte, ist trotz aller Aufarbeitung gegeben und kommt immer wieder hervor. Dennoch: Ein Wiederholungsszenario halte ich für unwahrscheinlich.

Als Land an sich wurde die Schweiz vom Holocaust verschont. Wie stand der Bund zu Kriegszeiten zu den Jüdinnen und Juden?

Antisemitismus existierte auch hierzulande. Bund und Kantone verfolgten seit den 20er-Jahren eine antijüdische Einwanderungspolitik und in den 30er-Jahren dann eine antijüdische Flüchtlingspolitik. So hat die Schweiz rund 30000 Jüdinnen und Juden an der Grenze zurückgeschickt oder ausgeschafft, wie Historiker und das Bundesarchiv eruiert haben. Nach dem Krieg wurden im Übrigen die rund 22 000 jüdischen Menschen, welche die Schweiz aufgenommen hatte, zur Weiterreise angehalten. Bis auf 1200 von ihnen, die Dauerasyl erhielten, mussten sie das Land verlassen. Und nicht vergessen: Ab 1940 gab es in der Schweiz rund 106 Arbeitslager und sogenannte Heime, in denen hauptsächlich ausländische Jüdinnen und Juden interniert waren.

Wie ging es weiter?

In den 50er- bis 70er-Jahren ist der Antisemitismus in Westeuropa in den Untergrund gegangen. Heisst: Verschwunden ist er nicht, die Attitüde der Leuten war sicherlich noch vorhanden, man hat aber nicht mehr so viel davon gemerkt. Die nächste europaweite Welle kam in den 80er-Jahren. Als Auslöser wird oft der Nahostkonflikt angesehen. In Osteuropa verschwand der Antisemitismus nie. So erlebte etwa Polen 1946, 1956 und 1968 antisemitische Wellen, die dazu führten, dass der Grossteil der dort noch lebenden Juden das Land verliess.

Und nun haben während der Corona-Pandemie antisemitische Verschwörungstheorien wieder an Beachtung gewonnen.

Diese sind Teil der erneuten antisemitischen Welle. Verschwörungstheorien sind schon per se antisemitisch – ob unausgesprochen oder ausgesprochen. Schon im 14. Jahrhundert wurden Juden als Sündenböcke zu unrecht für die Pest verantwortlich gemacht. Dies führte zu Verfolgungen, denen 400 Gemeinden zum Opfer fielen. Auch die Juden von Luzern wurden damals verbrannt.

Wie äussert sich Antisemitismus heute im Alltag?

Ganz unterschiedlich. Viele merken gar nichts, andere werden immer wieder damit konfrontiert. Vom Anpöbeln auf der Strasse bis zu Problemen in der Schule oder bei der Arbeit gibt es alles.

Eine Studie der Zürcher Fachhochschule zeigt, dass vor allem in den Sozialen Medien antisemitische Beleidigungen und Drohungen zunehmen. Warum?

Einerseits verlieren viele Leute in den Sozialen Medien ihre Hemmungen – sie schreiben einfach das rein, was ihnen gerade durch den Kopf geht. Anders als in klassischen Medien gibt es auch niemanden, der das Ganze moderiert. Andererseits spielt der Zeitpunkt eine Rolle. Kurz nach dem Holocaust hat sich kaum jemand getraut, sich antisemitisch zu äussern. Je weiter der Holocaust zurückliegt, desto mehr getrauen sich dies Menschen wieder. Während man früher schneller gesagt hätte «So nicht», werden antisemitische Äusserungen offenbar wieder akzeptiert.

Hat Antisemitismus etwas mit Fremdenhass zu tun?

Nein, in der Schweiz sind Juden seit Jahrhunderten permanent wohnhaft. Alte jüdische Familien leben seit über 420 Jahren ununterbrochen im Land. Rund 80 Prozent der jüdischen Gemeinschaft – hierzulande umfasst sie rund 20 000 Menschen – sind Schweizer Bürger. Zum Vergleich: Von der allgemeinen Schweizer Bevölkerung hat nur etwa drei Viertel den roten Pass. Die Jüdinnen und Juden sind hier keine Fremden.

So wird der Hass bekämpft Das läuft auf politischer Ebene Im Juni hat der Bundesrat einen Postulatsbericht verabschiedet, der sich mit den möglichen Anwendungsbereichen der Arbeitsdefinition von Antisemitismus der Internationalen Allianz zum Holocaust-Gedenken befasst. Die Definition soll dabei helfen, antisemitische Vorfälle zu identifizieren. Zudem formuliert der Bericht des Bundesrats Empfehlungen, wie die Massnahmen gegen Antisemitismus in der Schweiz weiterentwickelt werden können.