Holzhütten, Gutscheine, Foodtrucks: So wollen Luzerner Gastrobetriebe den Winter überstehen Um den Betrieb über Wasser zu halten, müssen Restaurants und Gastro-Unternehmen über den Winter kreativ werden. Wir stellen drei Beispiele vor. Fabienne Mühlemann 21.11.2020, 05.00 Uhr

Restaurants und Gastrobetriebe stehen vor einer grossen Herausforderung. Der vom Bundesrat im Oktober angeordnete Slowdown führt zu einem Gästerückgang. Hinzu kommt, dass die Gäste wegen der kalten Jahreszeit nicht draussen sitzen, wo sie sich aufgrund der kleineren Ansteckungsgefahr wohler fühlen. Ein entsprechender Vorstoss von SVP-Kantonsrat Pius Müller (Schenkon), Heizpilze im Kanton Luzern temporär zu erlauben, wurde vom Kantonsrat abgelehnt.

Nun braucht es kreative Ideen, wie der Winter überstanden werden kann. So haben zum Beispiel die Betreiber des Gasthaus St. Wendelin in Wauwil, Christoph Aebersold und Agron Tunprenkaj, kurzerhand fünf Holzhäuschen im Baumarkt für mehrere tausend Franken gekauft. Diese haben sie auf ihrer Terrasse aufgestellt. «Gäste, welche wegen Corona unsicher sind und Bedenken haben, können hier ungestört und ohne Kontakt zu anderen Gästen zu viert oder mit der Familie Fondue essen», erklärt Aebersold. Dazu gibt es Vorspeisen und Desserts, serviert aus der Restaurantküche. Zudem soll weihnächtliche Beleuchtung für Stimmung sorgen. Die Häuschen sind seit Dienstag für Gäste mit Reservation verfügbar.

Die Fondue-Holzhütten im Garten des Gasthauses St. Wendlin in Wauwil – inklusive Weihnachtsbeleuchtung. Bild: Nadia Schärli (Wauwil, 17. November 2020)

Die beiden haben vor rund einem Jahr das «St. Wendelin» übernommen. «Es lief damals super. Doch dann kam der Lockdown. Wären wir nicht so gut gestartet, gäbe es uns heute vermutlich nicht mehr», sagt Aebersold. Nach einem durchzogenen Sommer ging es zu Beginn der Wildsaison wieder bergauf. Doch seit der Einführung der Maskenpflicht ist der Geschäftsgang wieder komplett eingebrochen. «Dagegen müssen wir etwas unternehmen, wir wollen nicht einfach den Kopf in den Sand stecken», so der Hergiswiler. Es soll auch ein Appell an die anderen Gastronomen sein. «Seid innovativ. Es kann nicht immer alles nur schlecht sein, man muss etwas dagegen unternehmen.»

Agron Tunprenkaj und Christoph Aebersold im Restaurant St. Wendelin.

Bild: Dominik Wunder (Wauwil, 24. Oktober 2019)

Natürlich haben nicht alle Restaurants genug Platz, um draussen Hütten aufzustellen. Doch es gibt auch andere Möglichkeiten. Diverse Gastgeber bieten für ausgefallene Weihnachtsessen den Unternehmen Gutscheine an, die dann an die Mitarbeiter verteilt werden können. So handhabt es auch das Restaurant Zum Roten Löwen in Hildisrieden. Die Gutscheine sollen die Leute dazu bringen, in Vierergruppen oder mit der Familie ins Restaurant zu kommen. «Nach einem grandiosen September kam die zweite Welle für uns wie ein Hammer», sagt Gastgeber Georg Wieser. So seien die Besucherzahlen drastisch zurückgegangen, es finden keine Weihnachtsessen statt. Und ob die vielen Silvesterbuchungen bestehen bleiben, da voraussichtlich nur bis 23 Uhr geöffnet sein darf, sei fraglich. «Wir rechnen mit Umsatzeinbussen von rund 50 Prozent. Denn die Wildzeit ist sonst unsere Hochsaison», so der 64-Jährige.

Doch das Gastgeberpaar Georg und Julia Wieser bleibt optimistisch. Viele gebuchte Anlässe wurden auf den Frühling verschoben und nicht abgesagt. «Und dank des grossen Beliebtheitsgrads und des Bedürfnis nach Austausch wird es nach der Coronapandemie wiederum lebhaft im ‹Roten Löwen›», sind sie sich gewiss. An warmen Tagen kämen ausserdem immer noch viele Leute vorbei, sobald sie draussen sitzen können. Und auch den Mittagen seien sie dank der Stammkundschaft gut ausgelastet.

Das Pächterpaar Julia und Georg Wieser vor dem grossen Saal im «Roten Löwen».

Bild: Nadia Schärli (Hildisrieden, 11. November 2020)

Ein Wermutstropfen bleibt. Denn die beiden treten im Frühjahr 2021 voraussichtlich ihre verdiente Pension an. Für die Eigentümer, die Familie Schiavone, eine Herausforderung. «Wegen der Unsicherheit, wie es mit der Coronapandemie weitergeht, ist die Suche erschwert», sagt Bruno Schiavone. Die Wiesers waren rund 20 Jahre das Gastgeberpaar des «Löwen», die Zusammenarbeit habe stets harmoniert. Schlavone hofft daher, einen Pächter zu finden, der das Traditionelle der Beiz aufrechterhält und Erfahrung in der Branche mitbringt.

Neue Wege geht auch Sinnvoll Gastro Luzern. Dem Unternehmen gehören Restaurants wie das Grottino 1313 in Luzern, das Drei Könige in Entlebuch oder das Ferus in Emmen. Daneben ist es im Catering tätig. «Die Gäste kommen trotz Schutzkonzept nicht ins Restaurant, und nun sind für uns wichtige Anlässe wie Weihnachten abgesagt», sagt CEO Philippe Giesser. «Wir wollen aber nicht jammern. Wenn die Leute nicht zu uns kommen, gehen wir halt zu ihnen. Dazu haben wir diverse Angebote erstellt.»

So kann man sich zum Beispiel am Sonntag einen Brunch nach Hause liefern lassen, welcher in einer Box gebracht wird. Eine Firma kann auch anstatt eines Weihnachtsessen eine Food-Box für die Mitarbeitenden bestellen, die ins Büro oder bei Homeoffice nach Hause geliefert wird. Oder sie kann auch gleich einen Foodtruck anfordern, welcher auf dem Firmengelände im Freien Essen anbietet. Es gibt den goldenen Foodtruck mit Pasta oder Salat, den «Röbeli» für Hotdogs und neu auch einen Rosswagen mit Pinsaofen. Pinsa ist die Urform der Pizza.

Der neue Foodtruck von Sinnvoll Gastro Luzern. Bild: PD

Diese Angebote bedeuten für die Sinnvoll Gastro einen Mehraufwand «und die ausfallenden Anlässe können damit nicht kompensiert werden, obwohl die Nachfrage da ist», sagt Giesser. Doch das spiele eine untergeordnete Rolle. Die Leute würden das Angebot schätzen. Natürlich sei es eine Variante, zu schliessen, aber das wäre nicht der sinnvollste Weg. Giesser: «Schlussendlich soll immer noch der Mensch im Zentrum stehen, und Weihnachten soll trotzdem gefeiert werden können.»

