Holzwirtschaft Die Holzsaison ist im Gange, die Lage für den Luzerner Wald bleibt aber angespannt Die Forstarbeiter sind derzeit in den Wäldern am Werk. Doch weil die Preise im Keller sind, bleibt in den Luzerner Wäldern viel Schadholz zurück. Susanne Balli 11.01.2021, 05.00 Uhr

Forstwart Oli Alessandri zersägt im Wald ob Entlebuch gefällte Fichten.



Bilder: Manuela Jans-Koch (Rengg, 08. Januar 2021)

Derzeit sind Forstarbeiter in den Luzerner Wäldern am Werk. Denn die Holzschlag-Saison findet während der kühlen Jahreszeit statt, so auch in der Rengg oberhalb von Entlebuch:

Forstwart Oli Alessandri fällt eine Buche.

Waldarbeiter Fabian Zemp entastet eine eben gefällte Buche.







Die gefällten Stämme werden gerückt.

Forstwart Oli Alessandri zersägt gefällte Fichten.











Allerdings wird aus den Wäldern, die keine Schutzwälder sind, nicht unbedingt Schadholz geholt. Dies, obwohl es noch immer sehr viel davon gibt. Aufgrund der extrem trockenen Sommermonate der letzten drei Jahre wurden besonders die Fichtenwälder stark geschwächt. Dies wiederum liess die Borkenkäferpopulationen – vor allem die Buchdrucker, die auf Fichten spezialisiert sind – explodieren.

Bruno Röösli, Abteilungsleiter Wald.

Bild: Nadia Schärli, 22. März 2019

Bruno Röösli, Abteilungsleiter Wald bei der kantonalen Dienststelle Landwirtschaft und Wald (Lawa), sagt: «Die Situation in den Luzerner Wäldern ist nach wie vor angespannt.» Denn:

«Seit 2018 haben lange Trockenheitsphasen, diverse Winterstürme und der Buchdrucker den Wäldern zugesetzt.»

Diese Bedingungen der letzten Jahre wirken laut Röösli immer noch nach.

Südlich exponierte Wälder besonders betroffen

Dazu kommt: Die Holzpreise sind weiterhin im Keller (siehe Kasten). Die tiefen Preise machen es den Waldbesitzern fast unmöglich, die nötigen Waldarbeiten und die Waldpflege über den Holzpreis zu finanzieren. Dies hat vor allem für die Wirtschaftswälder Folgen. Denn dort kommt im Gegensatz zum Schutzwald, der Siedlungen und öffentliche Infrastrukturen vor Naturgefahren schützt, nicht die öffentliche Hand dafür auf.

Zwei Drittel der Wald­flächen im Kanton Luzern sind Wirtschaftswald Im Kanton Luzern teilen sich über 11'000 Waldeigentümer 40'000 Hektaren Wald. Davon sind ungefähr 20 Prozent im Besitz von Korporationen. Ein Drittel der Waldfläche sind Schutzwald und Naturvorranggebiete, zwei Drittel sind Wirtschaftswald. Die Holzpreise bewegen sich im Durchschnitt beim Stammholz zwischen 60 und 80 Franken pro Kubikmeter. Damit kann man die aufwendigeren Holzschläge laut Ruedi Gerber, Präsident der Luzerner Waldeigentümer, nicht decken.



Weil Schadholz kaum Abnehmer findet, bleibt es vermehrt im Wald. Darunter leidet auch die Bekämpfung der Borkenkäfer. «Besonders betroffen sind Wirtschaftswälder in südlich exponierten Gebieten sowie mit flachgründigen Böden», erklärt Röösli. Im Schutzwald funktioniere die Eindämmung des Buchdruckers hingegen gut. Röösli ergänzt:

«Im Gegensatz zum Holz von minderer Qualität ist beim Frischholz eine gewisse Nachfrage da.»

Auch die derzeit kühle Witterung wirke entlastend. Dank diverser Wärmeverbünde und Holzfeuerungen sei die Nachfrage nach Energieholz zurzeit ebenfalls gegeben.

Laut Röösli hat der Lockdown im Frühjahr für den Schweizer Wald einen zusätzlichen Rückschlag bedeutet. «Da die vielen Betriebe in Grenzgebieten und im Ausland zu waren, konnten die Sägereien ihre Produkte weniger gut absetzen als zuvor.» Ab dem Sommer habe sich diese Situation wieder etwas gebessert.

Es darf nicht zu viel schlechtes Holz geschlagen werden

Ruedi Gerber, Präsident der Luzerner Waldeigentümer, bestätigt auf Anfrage, dass derzeit nur Holzschläge getätigt werden, die kostendeckend sind. Aufwendige Pflege von Wäldern, die nicht Schutzwälder seien, könne bei so tiefen Rundholzpreisen nicht gemacht werden. Und immerhin sind zwei Drittel der Waldflächen im Kanton Luzern Wirtschaftswälder. «Dort liegt leider noch zu viel schlechtes Holz.»

Ruedi Gerber, Präsident der Luzerner Waldeigentümer. Bild: PD

Bei den neuen Holzschlägen müsse deshalb darauf geachtet werden, dass nicht noch zusätzlich viel schlechtes Holz geschlagen werde. Ruedi Gerber sagt:

«Es ist derzeit für die Betriebsförster sehr schwierig, das Richtige zu tun.»

Eine grosse Herausforderung sieht Gerber auch in der Aufforstung von Jungwald. «Es gilt herauszufinden, welche Bäume sich am besten bewähren gegen Trockenheit und Hitze. Dabei muss man eine möglichst breite Auswahl an Baumarten treffen und viel ausprobieren. Denn welche Bäume sich schliesslich an welchem Standort bewähren, sieht man erst in einigen Jahrzehnten.» Es gebe aber auch Standorte, wo die auf Trockenheit anfälligen Fichten weiterhin geeignet seien. Dort wolle man in Zukunft an der Fichte festhalten, da deren Holz bei den Sägereien gefragt sei.

Neue Hoffnung für den Luzerner Wald hat Gerber, sobald der Holzpreis wieder steigt. Es komme nun schweizweit darauf an, was die Verarbeiter verlangen. Zwar sei im Hochbau die Verwendung von Schweizer Holz wieder gefragt. «Leider hat die Holzindustrie hier noch Aufholbedarf», so Gerber. Denn gefragt sei vor allem verleimtes Holz. Derzeit bestehe in der Industrie aber noch zu wenig Kapazität, dieses zu produzieren, um die Nachfrage zu decken. Und dann müsse es importiert werden.

Vorstösse für die Förderung des Luzerner Waldes überwiesen

Als positives Zeichen für den Luzerner Wald wertet Gerber, dass der Kantonsrat in jüngster Zeit mehrere Vorstösse überwiesen hat, die den Luzerner Wald fördern wollen. Ein Vorstoss verlangt für die Jungwaldpflege zusätzliche Massnahmen.

Bruno Röösli sagt dazu: «Es handelt sich dabei um eine Programmvereinbarung mit dem Bund. Eine Anpassung müssen wir also mit dem Bund abklären. Dies ist in Gang, wird aber frühestens im Frühjahr 2022 spruchreif.»

Ein weiterer Vorstoss zielt darauf ab, die Luzerner Holzkette zu stärken. Röösli: «Dafür erstellen wir mit den Branchenvertretern im Verlauf dieses Jahres einen Massnahmenplan.» Es gehe darum, trotz schwieriger wirtschaftlicher Lage die regionale Wertschöpfung zu stärken. «Und es geht auch darum, das Potenzial des Luzerner Waldes im nachhaltigen Sinne auszuschöpfen.»

Hinweis: Weitere Infos unter www.waldluzern.ch