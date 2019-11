Horror-Unfall in Galgenen: Identität des Autofahrers ist geklärt

Luftaufnahme vom Unfallort. (Bild: Schwyzer Polizei)

Horror-Unfall in Galgenen mit abgebranntem Haus: Gemeinde will nun für die Familie Spenden sammeln

Am Sonntag verursachte ein Autofahrer einen Unfall in Galgenen. Er fuhr mit hoher Geschwindigkeit in einen Kreis, hob ab und flog in ein Haus, welches in Brand geriet. Die dort wohnhafte Familie verlor alles, die Gemeinde Galgenen startet deswegen eine Spendenaktion. Beim Unfallauto handelt es sich um ein gestohlenes Fahrzeug.