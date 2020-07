Horw: Astrid David Müller übernimmt Immobilien- und Sicherheitsdepartement Nach der Wahl von Astrid David Müller (SVP) in den Horwer Gemeinderat hat die Exekutive die Zuteilung der Departemente beschlossen. 02.07.2020, 10.16 Uhr

Astrid David Müller. Bild: Jakob Ineichen (Horw, 12.Februar.2020)

(zim) Die vier wiedergewählten Mitglieder des Horwer Gemeinderats behalten in der kommenden Amtsperiode 2020 bis 2024 ab 1. September ihre Departemente. Das Immobilien- und Sicherheitsdepartement geht an die neu gewählte Astrid David Müller (SVP) über, heisst es in einer Medienmitteilung der Gemeinde Horw vom Donnerstag.

Damit setzt sich der Horwer Gemmeinderat wie folgt zusammen: