Horw Dank Polizeihund Rusty: Männer nach versuchtem Trickdiebstahl festgenommen Am Donnerstagnachmittag haben vier Männer versucht, einen Mann an Krücken zu bestehlen. Die Täter flüchteten, zwei konnten mit Hilfe eines Polizeihundes festgenommen werden. Und auch die anderen zwei Männer konnte die Polizei stellen. 18.12.2020, 15.25 Uhr

Der Polizeihund Rusty half den Luzerner Polizisten, zwei Täter ausfindig zu machen. Bild: Luzerner Polizei

(zgc) Am Donnerstag kurz nach 14 Uhr haben zwei Männer einen Passanten beim Bahnhof Horw in ein Gespräch verwickelt. Wie die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung schreibt, kamen dabei zwei weitere Männer hinzu. Das Opfer bemerkte schliesslich, dass einer dieser Männer sich an seinem Rucksack zu schaffen machte und das Aussenfach bereits geöffnet war. Der Mann, der zur Zeit auf Krücken angewiesen ist, begab sich in einen nahe gelegenen Restaurationsbetrieb.