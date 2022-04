Horw Die letzte Wanderdisco der Zentralschweiz erlebt eine Renaissance und feiert Geburtstag Ein Bubentraum wird 40. Sieben junge Männer haben 1982 mehrere kleine Discos zu einer grossen zusammengeschlossen. Am 30. April geht in der Zwischenbühne die Rock'n'Birthday-Show der «Rockcity Dicothek» ab. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 27.04.2022, 13.30 Uhr

Das Schild über dem Eingang des Konzertsaals gibt das Wesentliche zum kommenden Anlass preis: «Laute Musik» steht darauf in Grossbuchstaben geschrieben. Die Party mit dem klingenden Titel «40 Years – The Rock’n’Birthday-Show» dürfte dieser Ansage gerecht werden. «Wir geben zwar schon Vollgas, aber die Lautstärke wird nicht mehr ohrenbetäubend sein, denn unsere Gäste wollen sich an der Bar auch unterhalten», winkt Tino ab und fügt hinzu:

«Wir und auch das Publikum sind ja keine Teenager mehr.»

Nein, das nicht, aber im Geiste fahren Sigi Hordos (61), Tino von Flüe (58), Heinz «Guddy» Sigrist (57), André «Jackson» Wiltschek (58), Renato Pieper (58), Markus «Moogy» Ochsner (59) und Pit Lustenberger (59) immer noch dieselbe Schiene wie früher, als sie Lehrlinge waren und in irgend einer Form bei einer Wanderdiscothek beteiligt waren.

40 Jahre Wanderdiscothek «Rockcity»: Sigi, Tino, Renato, Moogy, Guddy, Jackson (von links). Bild: Patrick Hürlimann (Horw, 9. April 2022)

Bei dem Septett handelt es sich nahezu um die komplette Gründungscrew der Wanderdiscothek Rockcity, die am 30. April 2022 das 40-Jahr-Jubiläum feiert.

Rockparty gab es nur mit Wanderdiscos

«Wir teilten damals wie heute die Liebe zur Rockmusik und wir erfüllten uns einen Traum. Aus den beiden Discos Rose Tattoo und Silver Sky entstand die Rockcity Discothek, mit der wir am 1. Mai 1982 den ersten Auftritt in der Turnhalle Hofmatt in Horw hatten», blickt Sigi zurück. Allein mit Wanderdiscos habe man den jungen Leuten damals Partys mit Rockmusik bieten können.

In der Zentralschweiz waren diverse solcher Discos mit Namen wie Bullfrog, Silver Sky, Rose Tattoo, Rainbow, Black Light oder Crossfire unterwegs. Die Lokalitäten oder Hotspots waren Kirchgemeindesäle, Turnhallen, das Hotel Anker in Luzern, Restaurantsäle, der Jugendtreff im Tribschen, die Pferdekoppel in Oberrüti und natürlich das Hofmatt in Horw, der Gemeinde, in der die sieben Männer zu Hause waren.

Interessanterweise gab es damals praktisch keine Überschneidungen von Veranstaltungen, da die kleineren Discos nicht jedes Wochenende eine Veranstaltung hatten. Dazu Tino lachend:

«Ein Konkurrenzdenken war unter uns fremd. Wir haben höchstens Plakate von anderen Discos mit unseren überklebt.»

Die jungen Leute fuhren mit Töfflis an die verschiedenen Veranstaltungen. Es galt dabei auch auszukundschaften, was die anderen Discos im Bereich Ton- und Lichttechnik zu bieten hatten. In dieser Hinsicht war die Rockcity-Crew bestens aufgestellt. Die geschickten Handwerker bauten zum Beispiel ihre Lichtkästen und die Steueranlagen selber. Wenn sie ihre Ausrüstung inklusive Soundanlage jeweils aufbauten, benötigten sie Power. Dafür war Pit zuständig. Er installierte jeweils ein Baustellen-Provisorium, damit die Anlage genug Saft hatte.

Gigantische Duelle am Discothekenfestival

«Am Discothekenfestival auf der Allmend haben wir bündelweise Kabel verlegt und dabei Stecker verwendet, dass dem zuständigen Stromer fast die Luft weg blieb», erinnert sich Jackson, der für die Technik zuständig ist. An diesem speziellen Wettbewerb in der Festhalle lieferten sich die verschiedenen Discos mit ihren eigenen Anlagen jeweils gigantische Duelle im Kampf um den Festivalsieg. Sigi betont stolz: «Wir hatten uns für diese grossen Events mit der Disco Black Light verbündet. So konnten wir die wahrscheinlich grösste mobile Anlage der Schweiz präsentieren, die ging wortwörtlich bis unter die Decke.» Augenzwinkernd fügt Guddy an:

«Ein Riesenaufwand, aber: Wir haben das Festival mehrmals gewonnen.»

Das ist aber fast alles Schnee von gestern. Zumindest was die Technik anbelangt. Die Vinylplatten lassen die DJs Tino, Sigi und Pit heute in den Hüllen. Denn auch die alten Burschen legen ihren Sound inzwischen elektronisch auf. Und die aufwendige Beleuchtung ist modernen LED-Lampen gewichen. «Wir haben uns einst geschworen, nie mehr aus Spanplatten Kisten für unsere Lichtanlage zu zimmern», sagt Moogy, während er mit den Fingern auf einer ziemlich neuen Holzbox trommelt. Diesen Vorsatz legten sie beiseite, denn die Lichtshow ist im wahrsten Sinn des Wortes ein Highlight der Rockcity Discothek. So wurden wieder wie früher Bretter zu Lichtboxen zusammengeschraubt. Die elf Nostalgieboxen werden noch mit vielen Stativen und Traversen ergänzt.

Zeitlich ein Wahnsinn

Der Aufwand, den die sieben Männer betreiben, ist gewaltig. Zeitlich sei es eigentlich ein Wahnsinn, aber die Freude steige, bemerkt Tino. «Und damit auch die Nervosität. Ich denke, wir werden ein volles Haus haben.» Die letzte Rockcity-Party feierten sie im Oktober 2021 ebenfalls in Horw. Diesmal wird es der letzte Auftritt in der Zwischenbühne sein. Ab 1. Mai übernimmt die Gemeinde Horw die Federführung der Location, die dann Kulturmühle Horw heissen wird.

Aus dem Bubentraum ist inzwischen eine Familienangelegenheit geworden. Während für die Musik und die Beleuchtung die schweren Jungs zuständig sind, unterstützen mittlerweile deren Söhne und Töchter mit Freunden das «Elternprojekt 80er-Disco» tatkräftig. Zur Hauptsache betrifft dies den hauseigenen Barbetrieb. Dazu Renato: «Die jugendliche Power ist erfrischend. Unsere Herzenssache soll nicht nur ein Klassentreffen der damaligen Jugend sein, sondern ist für alle, die den Sound und das Feeling der schönen alten Zeit lieben. Mit unseren Kindern und deren Freunden können sich auch jüngere Generationen ein Bild der Legende Wanderdisco machen.» Und Sigi hebt hervor: «Wir sind keine Coverversion, wir sind das Original.» Wer weiss, vielleicht erlebt diese Form von Unterhaltung ja eine Renaissance.

