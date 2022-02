Horw: Einwohnerrat weist Landverkauf an Raiffeisen zurück

Horw Gemeinde will Areal an Bank verkaufen – doch Einwohnerrat weist Geschäft zurück Zu tiefer Verkaufspreis, fehlende Ideen und Visionen: Der Einwohnerrat schickt den geplanten Grundstücksverkauf zurück an den Absender – und dies erst noch per Stichentscheid. Roman Hodel 17.02.2022, 19.24 Uhr

Für 230'000 Franken will die Gemeinde Horw ein 463 Quadratmeter grosses Grundstück neben der Raiffeisenbank derselben verkaufen. Grund: Die Bank will ihr Gebäude durch einen Neubau ersetzen. Weil ihr Areal nur 706 Quadratmeter misst, kämen ihr die zusätzlichen 463 Quadratmeter gelegen. Zumal sie das Areal heute schon per Dienstbarkeit als Parkplatz nutzen kann. Doch die Raiffeisen muss sich gedulden: Der Einwohnerrat liess am Donnerstagabend kein gutes Haar am entsprechenden Bericht und Antrag und hat diesen auf Antrag der Geschäftsprüfungskommission zurückgewiesen – knapp, mit 14 zu 13 Stimmen. Den Ausschlag gab Einwohnerratspräsident Stefan Maissen (FDP) – die Nein-Stimmen kamen von seiner Partei (bei einer Enthaltung) und von der L20.