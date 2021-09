Tschümperlin-Areal: Horw will mit Planungszone Häuser verhindern.

Horw Gemeinde Horw will eine Wohnsiedlung in Seenähe verhindern Auf dem Tschümperlin-Areal sollen Wohnungen entstehen. Doch die Gemeinde plant, das Land für die ambitionierten Seefeld-Pläne zu sichern – auch auf Druck aus dem Parlament. Roman Hodel Jetzt kommentieren 18.09.2021, 05.00 Uhr

Von Pflastersteinen über Betonplatten bis zu Sichtschutzmauern – seit 62 Jahren verkauft die Familie Tschümperlin an der Kantonsstrasse 131 in Horw Baustoffe. 2011 teilte die Gemeinde das Grundstück, das direkt an die Sportanlage Seefeld angrenzt, von der Gewerbe- in die Wohnzone um. Was nicht überrascht: Die Lage ist begehrt, nur 250 Meter sind es bis zum See.

Nun gibt es ein konkretes Projekt für das Areal. Die Eigentümerin Atinova AG – eine Schwestergesellschaft der Tschümperlin AG – plant vier Mehrfamilienhäuser mit prägnanten Klinkerfassaden. Darin sind rund 30 Wohnungen vorgesehen, hauptsächlich zur Miete. Der Ausbaustandard soll der Lage entsprechend hoch sein. Am 11. August reichte die Atinova das Baugesuch ein und stellte die Bauprofile auf.

So soll die geplante Überbauung aussehen. Visualisierung: PD/Atinova

Einen Tag nach Einreichung des Gesuchs intervenierte die Gemeinde

Aber nur einen Tag später, am 12. August, erliess der Horwer Gemeinderat eine kommunale Planungszone über das Grundstück. Diese trat gemäss kantonalem Planungs- und Baugesetz mit dem Start der öffentlichen Auflage, die noch läuft, in Kraft. Mit einer Planungszone kann der Gemeinderat die Bebauung vorerst verhindern, selbst wenn diese zonenkonform ist.

Doch warum will er die Wohnnutzung überhaupt verhindern? Der Grund ist das Seefeld-Areal nebenan. Die Sportanlagen sollen ausgebaut und teils umplatziert werden. Hinzu kommen ein vergrössertes Strandbad, ein renaturierter Bach und wegen des benachbarten Rieds zusätzliche Naturräume. Um all diese Bedürfnisse unter einen Hut zu bringen, ist der Platz aber zu knapp. Letzten Herbst hagelte es deshalb Kritik von allen Seiten.

So stellen sich die Sieger des letztjährigen Studienauftrags das künftige Strandbad vor. Visualisierung: PD

Die neue Seeufergestaltung braucht mehr Platz

Um den Perimeter zu erweitern, hat der Einwohnerrat den Gemeinderat aufgefordert, zwei angrenzende Areale bei der kommenden Teilrevision der Ortsplanung in die Zone für öffentliche Zwecke auszuscheiden. Beim Areal der Sand und Kies AG geschah dies im letzten November per Postulat, bei jenem von Tschümperlin Anfang Februar per Antrag im Rahmen der Beratung des Räumlichen Entwicklungskonzepts. Treiber war in beiden Fällen die Mitte/GLP-Fraktion.

Über diesen Antrag informierte Horws Bauvorsteher Thomas Zemp (Mitte) alsbald Carla Tschümperlin, Verwaltungsratspräsidentin der Atinova. Als Letztere in diesem Sommer bei der Gemeinde erste Abklärungen bezüglich des Baugesuchs vornahm, leitete Zemp die Planungszone in die Wege. Er sagt:

«Ich verstehe, dass die Familie Tschümperlin eine Wohnsiedlung realisieren möchte, zumal es zonenkonform ist – doch das Vorhaben steht im Widerspruch zur geplanten Zonierung.»

Blick auf das dreieckige Tschümperlin-Grundstück, wo aktuell Baustoffe verkauft werden. Bild: Dominik Wunderli (Horw, 15. September 2021)

Man habe bereits für die Seefeld-Testplanung bei Tschümperlin angeklopft und dabei auch über einen Landabtausch gesprochen, sich aber lediglich auf einen Beobachtungsperimeter einigen können. Würden beide erwähnten Areale der öffentlichen Zone zugeschlagen, ergäbe dies mehr Spielraum für die Seefeld-Planung. Theoretisch. Denn ob die Eigentümer bereit sind, ihr Land abzutreten und zu welchem Preis, ist völlig offen. «Fakt ist – wir haben den klaren Auftrag des Parlaments, die Areale zu sichern», sagt Zemp und betont, dass der Austausch mit Carla Tschümperlin sachlich und konstruktiv sei.

Atinova kündigt Einsprache an

Entgegenkommend äussert sich auch Carla Tschümperlin: «Die Beweggründe der Gemeinde sind legitim, dennoch haben wir andere Pläne, die für Horw ebenfalls Sinn machen würden.» Deshalb werde die Atinova AG Einsprache erheben gegen die Planungszone. Man spiele schon länger mit dem Gedanken, mittelfristig eine Wohnsiedlung zu realisieren. Vor einem Jahr hätten sich die Pläne konkretisiert. «Der Antrag im Einwohnerrat hat uns auf dem falschen Fuss erwischt», sagt sie. Zuerst würde die Tschümperlin AG ohnehin einen Ersatzstandort für ihr Geschäft benötigen. Mehrere Möglichkeiten seien in der engeren Auswahl. «Wir bieten Hand für Lösungen, die für alle stimmen», sagt Tschümperlin und fügt an:

«Am Ende wird die Horwer Bevölkerung darüber entscheiden.»

