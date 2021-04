Horw Hochwasserschutz für den Dorfbach ist bewilligt Um Überschwemmungen zu vermeiden, soll der Horwer Dorfbach mehr Platz erhalten. 12.04.2021, 16.21 Uhr

(bev) Der Luzerner Regierungsrat hat das Hochwasserschutzprojekt für den Horwer Dorfbach in der Höhe von 459'000 Franken bewilligt, wie er mitteilt. Der Dorfbach verursacht in Horw immer wieder Überschwemmungen. Das bewilligte Projekt sieht unter anderem eine verbesserte Einmündung des Kirchtobelbachs in den Dorfbach vor.