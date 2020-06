Horw kann intensive Deutsch-Förderung für 3- bis 6-Jährige definitiv einführen Der Horwer Einwohnerrat sagt einstimmig Ja zur Weiterführung der intensiven Deutsch-Förderung für fremdsprachige Kinder in Spielgruppen und Kindergärten. Der Pilotversuch war vor drei Jahren gestartet. Roman Hodel 25.06.2020, 18.48 Uhr

Fremdsprachige Kinder erhalten in der Spielgruppe spezielle Sprachförderung.

Symbolbild: Manuela Jans-Koch

Die Gemeinde Horw kann die 2017 als Pilotversuch eingeführte intensive Deutschförderung für fremdsprachige Kinder in Spielgruppen und Kindergärten auf das kommende Schuljahr definitiv einführen. Das hat der Einwohnerrat am Donnerstag einstimmig beschlossen und den entsprechenden Planungsbericht gutgeheissen. Weil die Sprachförderung künftig in sieben statt wie bisher vier Kindergärten stattfinden wird, steigen dort die totalen Kosten pro Schuljahr um 34'000 auf 80'000 Franken. Bei den Spielgruppen bleiben sie wie bisher bei 40'000 Franken.