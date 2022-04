Zehn neue Wohnhäuser – doch Siegerprojekt wird kritisiert

Horw-Kastanienbaum 45 Wohnungen für Privilegierte – und ein paar Zückerli für die ganze Bevölkerung Anstelle der Hotelfachschule IMI sollen zehn neue Wohnhäuser entstehen, dazwischen bliebe viel Platz für die Natur. Doch am Siegerprojekt gab’s an einem Infoanlass Kritik. Roman Hodel Jetzt kommentieren 10.04.2022, 22.50 Uhr

Oberhalb des Seehotels Kastanienbaum, an allerbester Wohnlage, thront die Hotelfachschule IMI. Noch. Denn die Arealbesitzerin AWS Chrischona AG – sie gehört zu 100 Prozent der Luzerner Arthur-Waser-Stiftung – will den mehrfach geknickten Gebäuderiegel aus den 1960er-Jahren durch Wohnhäuser ersetzen. Jetzt steht der Sieger des Studienauftrags für das Richtprojekt fest: Meletta Strebel Architekten AG aus Luzern sowie Lorenz Eugster Landschaftsarchitektur und Städtebau GmbH, Zürich, haben unter den fünf eingeladenen Teams laut Jury den besten Vorschlag eingereicht.

Links sind die künftigen Häuser an der Seestrasse zu sehen, rechts jene am Seeacherweg. Der Hang dazwischen bleibt frei. Visualisierung: Meletta Strebel Architekten AG

Das sind die wichtigsten Eckpunkte: Anstelle der Hotelfachschule sollen am Seeacherweg sechs zwei- respektive dreistöckige Mehrfamilienhäuser entstehen. Hinzu kommt ein weiteres Mehrfamilienhaus am nördlichen Siedlungseingang. In dessen Erdgeschoss ist ein Mehrzweckraum fürs Quartier geplant und davor ein Quartierplatz. Die Autos verschwinden in einer Tiefgarage.

sechs zwei- respektive dreistöckige Mehrfamilienhäuser entstehen. Hinzu kommt ein weiteres Mehrfamilienhaus am nördlichen Siedlungseingang. In dessen Erdgeschoss ist ein Mehrzweckraum fürs Quartier geplant und davor ein Quartierplatz. Die Autos verschwinden in einer Tiefgarage. Unten an der Seestrasse sind zwei vierstöckige Mehrfamilienhäuser und ein Doppelhaus vorgesehen. Ihnen weichen muss ein Chalet. Auch hier verschwinden die Autos in einer Tiefgarage.

sind zwei vierstöckige Mehrfamilienhäuser und ein Doppelhaus vorgesehen. Ihnen weichen muss ein Chalet. Auch hier verschwinden die Autos in einer Tiefgarage. Der Grossteil des 36’000 Quadratmeter grossen Grundstücks bleibt unbebaut, etwa die grosse Wiese am Hang zwischen den beiden Siedlungsteilen. Hier soll ein öffentlicher Wanderweg durchführen. Auch die Streuobstwiese westlich der Hotelfachschule bleibt erhalten.

grossen Grundstücks bleibt unbebaut, etwa die grosse Wiese am Hang zwischen den beiden Siedlungsteilen. Hier soll ein öffentlicher Wanderweg durchführen. Auch die Streuobstwiese westlich der Hotelfachschule bleibt erhalten. Am schönsten Aussichtspunkt des Seeacherwegs sehen die Architekten eine öffentliche Aussichtsplattform vor.

Blick auf einen Teil der heutigen Hotelfachschule. Bild: Pius Amrein (Horw, 21. November 2019)

An einem Infoanlass für die Bevölkerung sagte Architekt Felix Gut am Donnerstag:

«Im Gegensatz zum heute wuchtigen Riegel wollen wir einzelne, aber gruppierte Häuser und sie sind etwas vom Hang zurückversetzt – dadurch passen sie viel besser in die Umgebung».

Gegen 100 Interessierte füllten die Aula im Schulhaus Zentrum fast bis auf den letzten Platz, darunter amtierende Einwohnerräte, ehemalige Gemeinderätinnen, vor allem aber zahlreiche Anwohnende. Und die hatten – nebst ein paar lobenden Worten – allerlei Fragen und sparten nicht mit Kritik.

Verkehr gibt am meisten zu reden

So seien die Gebäudevolumen an der Seestrasse zu gross und die Visualisierungen verniedlichend, monierte ein Nachbar. Auch brauche es ein Fahrtenmodell für die Seestrasse. Überhaupt der Verkehr. Er gab am meisten zu reden. Etwa die Erschliessung der Tiefgaragen. Den einen ist die Einfahrt zu unübersichtlich, die anderen befürchten Konflikte mit spielenden Kindern. Dem benachbarten Landwirt wiederum steht das eine Haus zu nahe bei seinem Hof. Er sagte:

«Wir sind kein Streichelzoo, sondern ein Gewerbebetrieb mit entsprechenden Immissionen.»

Links sind die künftigen Häuser am Seeacherweg zu sehen. Der Ausblick auf See und Berge ist beneidenswert. Visualisierung: Meletta Strebel Architekten AG

Die Bauherrschaft nahm die Inputs auf und gelobte Verbesserungen. Der beauftragte Raumplaner Hansueli Remund sagt:

«Bei einem Richtprojekt geht es primär um die Gebäudevolumen und die Freiräume – gerade die ganzen Verkehrsfragen werden erst auf Stufe Bebauungsplan gelöst».

Der AWS Chrischona AG ist ein gutes Einvernehmen mit der Nachbarschaft wichtig, dies spürte man. Im Vorfeld hatten bereits Workshops stattgefunden, worauf erste Anpassungen folgten. Daran beteiligt waren auch die Schutzverbände – aus gutem Grund: Das Areal liegt im Perimeter des Bundesinventars der Landschaften und Naturdenkmäler. Ohne den Segen der Schutzverbände geht hier gar nichts.

Das ist die Bauherrschaft Hinter der AWS Chrischona AG steht die Arthur-Waser-Stiftung. Diese wurde vom Luzerner Arthur Waser im Jahr 2000 gegründet. Der 1930 geborene Stiftungsgründer war in Horw selber anwesend, hielt sich aber zurück. Waser hatte ab 1950 in der Mineralölbranche viel Geld gemacht. Ab den 1970er-Jahren investierte er in Immobilien, Wertschriften und Beteiligungen. Die Stiftung unterstützt heute Bildungsprojekte in Afrika sowie Sport- und Kulturprojekte in der Zentralschweiz. So hat Waser etwa den Architekturwettbewerb für ein neues Luzerner Theater mit einer Schenkung von einer Million Franken unterstützt. Die Hotelfachschule IMI hat aktuell noch einen Vertrag bis 2025. Die Gebäude wurden in den 1960er-Jahren vom evangelischen Diakonissen-Mutterhaus St.Chrischona aus Basel-Stadt als Kuranlage erstellt und betrieben. Seit 1997 ist die Hotelfachschule eingemietet. Von der ehemaligen Besitzerin hat das Areal den Namen geerbt.

Öffentliche Nutzungen entsprechen einer Forderung des Einwohnerrats

Für konkrete Aussagen zu den Preisen ist es zwar noch viel zu früh, doch aufgrund der privilegierten Lage werden die 30 Eigentums- und 15 Mietwohnungen kaum für ein schmales Budget gedacht sein. Das zeigen auch die Pläne, auf denen die Gebäude «Landhäuser» oder gar «Stadtvillen» heissen. Immerhin: Mit dem Wanderweg, dem Mehrzweckraum oder der Aussichtsplattform gibt’s ein paar Zückerli für die ganze Bevölkerung. Damit entspricht man einer Forderung des Einwohnerrats. Dieser hatte die nötige Teilumzonung des Chrischona-Grundstücks 2017 an die Bedingung geknüpft, «dass für die Öffentlichkeit ein dauerhafter signifikanter Mehrwert geschaffen wird».

Weiss eingezeichnet das 36’000 Quadratmeter grosse Chrischona-Grundstück. Quelle: AWS Chrischona AG

Häuser wären in frühestens fünf Jahren bezugsbereit

Als nächsten Schritt wird das Parlament an der Sitzung vom 19. Mai über den Planungsbericht befinden. Danach will der Gemeinderat den Bebauungsplan und die Teilzonenplanänderung aufgleisen – öffentliche Mitwirkung und Volksabstimmung inklusive. Im besten Fall könnte die AWS Chrischona AG in gut zwei Jahren die Baugesuche einreichen. Bis die Wohnungen bezugsbereit sind, dauerte es mindestens noch fünf Jahre.

