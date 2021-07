Horw Kleine Hufeisennase vor der Rückkehr in den Kanton Luzern: Wer diese gefährdete Fledermausart sieht, soll es melden Seit 1988 konnte von der Kleinen Hufeisennase keine Kolonie mehr nachgewiesen werden. Nach dem Fund eines Weibchens am Bireggwald läuft nun die Suche nach weiteren Exemplaren. Stefan Dähler 28.07.2021, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bis etwa 1950 war sie eine der am häufigsten vorkommenden Fledermausarten in der Schweiz. Doch danach ging der Bestand der Kleinen Hufeisennase (Rhinolophus hipposideros) drastisch zurück. Es verblieben einige isolierte Kolonien in den Berggebieten, im Kanton Luzern konnten seit 1988 keine Kolonien mehr nachgewiesen werden.

Die Kleine Hufeisennase. Bild: Keystone

Doch das könnte sich bald ändern. In der Nähe des Bireggwalds am Stutzrain auf Horwer Gemeindegebiet wurde im Mai 2020 ein weibliches Exemplar der Fledermausart, deren Name auf die spezielle Nasenform zurückgeht, gesichtet. «Ein Weibchen ist interessanter, weil es mit anderen Weibchen zusammen in einer sogenannten Wochenstube Junge aufzieht und nicht als Einzelgänger unterwegs ist», sagt der kantonale Fledermausschutz-Beauftragte Manuel Lingg. «Leider musste es aufgrund eines gebrochenen Flügels eingeschläfert werden.»

Suchaktion bisher ohne weitere Funde

In der Folge startete der Fledermausschutz eine Suchaktion und verteilte Flyer in Quartieren nahe dem Bireggwald. «Wir haben zwar einige Rückmeldungen erhalten, aber bisher keinen Hinweis oder Nachweis für eine Kleine Hufeisennase machen können», sagt Maja Haldemann, die an der Kanti Alpenquai Biologie unterrichtet und sich als ehrenamtliche Helferin für den Fledermausschutz engagiert.

Bis die Kleine Hufeisennase fix in den Kanton Luzern zurückkehrt, dürfte es aber nur noch eine Frage der Zeit sein. Der Bestand hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich erholt. Ein Grund dafür ist wohl das Verbot des Insektizids DDT in den 1970er-Jahren, denn die Kleine Hufeisennase ernährt sich wie alle einheimischen Fledermäuse von Insekten. Weiter sind alle Fledermausarten in der Schweiz seit 1991 geschützt.

Aus Obwalden eingewandert

Schätzungsweise etwas mehr als 5000 Kleine Hufeisennasen gibt es inzwischen landesweit, was immer noch sehr wenig ist, weswegen die Art nach wie vor als stark gefährdet gilt. Zum Vergleich: Von der Zwergfledermaus gebe es schätzungsweise mehrere hunderttausend Exemplare, so Lingg. Die Kleine Hufeisennase von Horw dürfte von Obwalden her eingewandert sein. Dort gebe es eine bedeutende Population, die sich gut entwickle. Lingg:

«Neben dem Gebiet in der Nähe des Loppers rechnen wir auch im Entlebuch damit, bald weitere Hinweise zu finden.»

2010 konnte im Entlebuch bereits der bioakustische Beweis erbracht werden, dass einzelne Kleine Hufeisennasen unterwegs sind.

Der drastische Rückzug der Kleinen Hufeisennase in den 1950er- und 60er-Jahren dürfte neben dem Einsatz von Pestiziden auch darauf zurückzuführen sein, dass Fledermäuse früher oft verjagt worden sind. «Sie hatten lange einen schlechten Ruf, galten als Krankheitsverbreiter oder wurden zu Unrecht verdächtigt, Gebäude zu beschädigen, was teils immer noch etwas nachhallt», sagt Haldemann. Weitere Erklärungen sind die intensivere Nutzung des Landes und die rege Bautätigkeit, wodurch die Lebensräume schrumpften.

Sie leben in der Nähe von Wäldern

Die Kleine Hufeisennase lebt in der Nähe von Wäldern. «Die trächtigen Weibchen brauchen für ihre Jungenaufzucht ruhige, nicht-isolierte, warme und zugluftfreie Dachstöcke oder nicht mehr genutzte Gebäude», sagt Haldemann. Neuere Bauten mit Flachdächern, bei denen jedes Geschoss bewohnt wird, sind also als Wochenstuben-Quartiere weniger geeignet. Weil die Kleine Hufeisennase nicht klettern kann, ist sie ausserdem auf grössere Öffnungen angewiesen, damit sie reinfliegen kann.

Kleine Hufeisennasen in einem Dachstock. Bild: René Güttinger/PD

Eine weitere Eigenheit ist, dass Kleine Hufeisennasen im Vergleich zu anderen Arten mittels ihrer Ortungsrufe nicht einfach aufzufinden sind. Ihre durch die hufeisenförmigen Hautbildungen im Bereich der Nase ausgestossenen Rufe seien zwar für Profis unverkennbar, aber viel leiser als jene anderer Arten. Man müsse also ziemlich nah sein, damit der «Batlogger», ein elektronisches Gerät zur Aufzeichnung von Fledermausrufen, die Ultraschalllaute hörbar macht.

Die Kleine Hufeisennase jagt zudem innerhalb eines vergleichsweise kleinen Flugradius von rund 2,5 Kilometern, wodurch sie auf Nahrungsquellen in der Nähe angewiesen ist. «Bei anderen Arten sind es bis zu 25 Kilometer», sagt Lingg. Sie fliegen in der Deckung von Bäumen und auf Flugrouten entlang von Hecken und anderen «Leitstrukturen» ins Jagdgebiet. Falls man auf eine Kolonie stösst, werde man daher versuchen, die Umgebung entsprechend zu optimieren, sagt Lingg.

Beobachtungen, die auf Wochenstuben von Kleinen Hufeisennasen deuten, können Sie bei Manuel Lingg (luzern@fledermaus.info) oder Maja Haldemann (maja.haldemann@sluz.ch) melden.