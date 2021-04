Horw Kündigungswelle erfasst das Jugend-Therapieheim Sonnenblick Kastanienbaum Zwischen der Trägerschaft und dem Team kam es zu Meinungsverschiedenheiten. Laut einer anonymen Quelle ist nun die problemlose Weiterführung des Betriebs nicht gewährleistet. Die Trägerschaft sieht das anders. Sandro Renggli 20.04.2021, 05.00 Uhr

Im Therapieheim Sonnenblick herrscht dicke Luft. Im sozialpädagogischen Team des Heims, das im Horwer Ortsteil Kastanienbaum liegt, ist es zu einer Kündigungswelle gekommen. Von 16 Teammitgliedern haben in den vergangenen Wochen gleich acht gekündigt, wie eine Quelle, die anonym bleiben will, bestätigt. Im Sonnenblick werden zehn jugendliche Mädchen mit starkem therapeutischem Bedarf betreut, Trägerschaft ist der Verein Sozialpädagogische Wohnheime Luzern (SPWL). Für eine Institution, welche mit hochsensiblen Personen arbeitet, ist die Kündigungswelle eine prekäre Situation.

Das Jugend-Therapieheim Sonnenblick in Kastanienbaum. Dominik Wunderli (Horw, 18. April 2021)

Wie kam es dazu? Ende Februar ist das sozialpädagogische Team darüber informiert worden, dass ihr langjähriger Teamleiter per Ende März freigestellt werde. Dies löste gemäss einer Quelle im eingespielten Team grosse Unruhen aus und es stellte sich die Frage, warum die Trägerschaft dieses Risiko überhaupt eingegangen sei.

Freistellung des Teamleiters konnte nicht begründet werden

«Spannungen im Bereichsleiterteam», welchem der Teamleiter angehört hatte; so lautete die Begründung seitens Trägerschaft. Doch sowohl die Bereichsleitung als auch die Trägerschaft konnten offenbar nur unzureichend begründen, wie es dazu kam. Die unklare Art der Kommunikation bestätigen mehrere Quellen gegenüber unserer Zeitung.

Es sei klar gewesen, dass das sozialpädagogische Team «intensive Unterstützung» benötigte. Fehlendes Vertrauen und Transparenz hätten wohl schlussendlich die Kündigungswelle ausgelöst, nicht die eigentliche Freistellung des Teamleiters.

Ebenfalls zu Bedenken habe die scheinbar fehlende Reaktion in Sachen Stellenbesetzung geführt. Stand jetzt sind auf der Homepage des Heims lediglich zwei vakante Stellen ausgeschrieben – eine davon ist die des ehemaligen Teamleiters. Zudem werden die Mitglieder des sozialpädagogischen Teams anscheinend nicht in die Vorstellungsgespräche einbezogen. Neuanstellungen würden nicht zeitnah an jetzige Mitarbeiter kommuniziert, es findet laut einer Quelle «keine Übergabe statt».

Trägerschaft sieht Betrieb nicht gefährdet

Auf Anfrage verweist die Heimleitung auf die Trägerschaft SPWL. Diese bestätigt: «Im Therapieheim Sonnenblick befinden wir uns aktuell in einer Reorganisation und arbeiten seit Anfang Jahr mit einem neuen Leitungsmodell», so SPWL-Präsidentin Sandra Fasola. Mangelhafte Kommunikation habe es nicht gegeben. «Bei diesem Transformationsprozess haben die Trägerschaft und das Leitungsteam die Mitarbeitenden mittels mündlicher und schriftlicher Kommunikation transparent miteinbezogen sowie mit einer externen Fachperson den Prozess eng begleitet», erklärt Sandra Fasola.

Solche Veränderungen würden aber die Bereitschaft der Beteiligten erfordern, sich darauf einzulassen. «Manche Führungsentscheide konnten zu unserem Bedauern nicht von allen mitgetragen werden, weshalb es zu Kündigungen seitens Mitarbeitenden gekommen ist.»

Die vakanten Stellen seien ausgeschrieben und die Selektionsverfahren angelaufen, sodass die Stellen zeitnah neu besetzt und ein guter Übergang gestaltet werden könne. «Oberste Priorität hat für uns das Wohl der Jugendlichen, deren Betreuung wir trotz Veränderungen im Team weiterhin gewährleisten können», so Fasola.

Anstehende Veränderungen könnten gerade für Jugendliche schwierig sein

Teamintern wird das angezweifelt. Das sozialpädagogische Team sei besonders durch die Kündigungswelle stark betroffen. Zudem sei das Team besorgt, welche Auswirkungen es auf die Jugendlichen hat, wenn man quasi sofort rund die Hälfte des Teams auswechselt. Die therapeutische Arbeit hänge extrem davon ab, dass man eine Vertrauensbasis zu den Jugendlichen aufbauen kann. Ihnen auf einen Schlag so viele Vertrauenspersonen zu entziehen, könne sich verheerend auswirken.

Eine Quelle empfindet für die Jugendlichen mit: «Für sie tut es mir wahnsinnig leid.» Der Zustand der Jugendlichen könne sich aufgrund der Situation verschlechtern. «Ob der Betrieb des Therapieheims weiterhin funktioniert, kann man momentan nicht sagen. Es wäre aber für alle wünschenswert.»