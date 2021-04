Horw LKW prallt in Sattelschlepper: Unfall führte zu Rückstau im Morgenverkehr Auf der Autobahn A2 in Horw kam es zum Auffahrunfall. Beteiligt waren ein Lastwagen und ein Sattelschlepper. Der Unfall führte zu Rückstau im Morgenverkehr. 16.04.2021, 16.15 Uhr

Die Unfallstelle auf der Autobahn A2 am Freitagmorgen. Bild: Luzerner Polizei

(stg) Auffahrunfall auf der Autobahn A2: Am Freitagmorgen kurz vor 7.30 Uhr fuhr ein Sattelschlepper auf der Autobahn A2 in Horw in Fahrtrichtung Süden. Nach dem Tunnel Spier bremste er sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Wie die Luzerner Polizei berichtet, bemerkte dies der nachfolgende Lastwagenfahrer zu spät und fuhr gegen das Heck des Sattelanhängers.