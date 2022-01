SVP will Ökihof in Horw verkleinern

Horw SVP will Ökihof verkleinern Der Ökihof Horw neben dem Pilatusmarkt leidet unter Platzproblemen. In einem Postulat fordert der Horwer Einwohnerrat Antonio Simoes (SVP) nun eine Verkleinerung des Angebots. 19.01.2022, 08.59 Uhr

Blick auf den Ökihof in Horw. Bild: Philipp Schmidli (18. Februar 2020)

Simoes schlägt vor, die Sammelstellen für Altglas, Metall, Elektrogeräte, Öl, Pneus und Sperrgut an einen anderen Standort auszulagern – beispielsweise ins Gebiet Ibach auf dem Sedel. Lediglich Papier, Karton, Kleider, Batterien und PET sollen weiterhin in Horw gesammelt werden. Damit könne die starke Nachfrage im Ökihof Horw entschärft werden – bekanntlich kommt es dort immer wieder zu Verkehrsproblemen. Simoes befürchtet, dass sich diese Problematik aufgrund des Bevölkerungswachstums in Zukunft noch weiter verschärfen wird.