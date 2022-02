Horw: Einwohnerrat Tamino Müller (L20) tritt zurück

Menschenhandel Schulden, Lügen, schwarze Magie: So locken Menschenhändler Frauen aus Afrika in die Prostitution in die Schweiz

Das Versprechen: ein besseres Leben. Die Realität: Prostitution in Lausanne. Gerichtsurteile zeigen, wie Menschenhändler vorgehen – und junge Frauen mit schwarzer Magie in ihre Abhängigkeit zwingen. Fachstellen betreuten in den letzten Jahren immer mehr Opfer von Menschenhandel. Und der Bund lanciert einen weiteren Aktionsplan.