Leserbrief Horw: Tatsachen verdreht Zum Leserbrief "Sie kann eigene Akzente setzen", Ausgabe vom 25. März 25.03.2020, 18.11 Uhr

Es erstaunt wohl niemanden, dass sich Baulobbiyst und CVP-Rechtsaussen Bernhard Stadelmann für die SVP-Kandidatin stark macht. Er bestätigt damit, dass sich die Horwer CVP längst aus der Mitte verabschiedet hat. In seinen Ausführungen verdreht er die Tatsachen in bekannt sophistischer Manier. Die L20 hat sich seinerzeit – vor 30 Jahren und vereint mit anderen weitsichtigen Partnern – erfolgreich gegen das ursprüngliche Autobahnprojekt gewehrt. Erst in der Überarbeitung wurde die Autobahn tiefer gelegt, dank des Spiertunnels überdacht und das Rainli und der Bifang total vom Lärm befreit. Nur dank dieses Widerstandes wurde die Verkehrsberuhigung der Kantonsstrasse, wie sie die L20 gefordert hatte, Teil des Autobahnprojekts und schliesslich – zwar mit Tempo 30 anstatt wie geplant mit Tempo 20 – realisiert.