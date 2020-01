Horw: Vermisste Frau im See tot aufgefunden Eine 22-jährige Frau wurde seit dem 6. Dezember vermisst. Nun wurde sie tot aufgefunden. Aktualisiert 30.01.2020, 10.51 Uhr

(fmü) Die seit Freitag, 6. Dezember 2019, vermisste Frau konnte am Dienstag, 28. Januar 2020, tot aus dem Vierwaldstättersee in Horw geborgen werden. Zurzeit liegen keine Hinweise vor, die auf eine Dritteinwirkung schliessen lassen, schreibt die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung.