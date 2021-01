Horw Zwei mutmassliche Diebe festgenommen Die Luzerner Polizei hat zwei Männer aus Algerien und Marokko festgenommen. Die beiden Männer suchten nach unverschlossenen Autos, um daraus Bargeld und Wertgegenstände zu entwenden. 25.01.2021, 14.34 Uhr

(pw) Ein Anwohner meldete am Samstagnachmittag der Luzerner Polizei, dass er im Bereich der St. Niklausenstrasse in Kastanienbaum zwei auffällige Männer beobachte. Wie die Staatsanwaltschaft Luzern am Montag in einer Medienmitteilung schreibt, versuchten diese, vor Ort parkierte Autos zu öffnen um daraus Bargeld und Wertgegenstände zu entwenden.

Die beiden Männer konnten dank guten Signalementsangaben kurz darauf festgenommen werden. Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass die Männer zuvor schon an der Winkelstrasse in Horw einen Einschleichdiebstahl in eine Werkstatt verübt hatten.

Die beiden Männer sind 26 und 28 Jahre alt und stammen aus Algerien und Marokko. Die Untersuchungen führt die Staatsanwaltschaft Emmen.