Seltene Genmutation: Valeria aus Horw wurde nur 3,5 Jahre alt

Horw/Boston Sie wurde nur 3,5 Jahre alt – die schwer kranke Valeria ist jetzt im Himmel Ein eigens entwickeltes Medikament sollte dem an einer seltenen Genmutation leidenden Mädchen helfen. Eltern, Freunde, Ärzte – alle hofften. Doch dann verschlechterte sich ihr Zustand rapide. Roman Hodel 09.10.2021, 05.00 Uhr

Dreieinhalb Jahre kämpften Alexandra und Mario Schenkel aus Horw um das Leben ihrer Tochter Valeria. Die Kleine kam 2018 mit einer sehr seltenen Mutation auf dem KCNT1-Gen auf die Welt. Laufen, sprechen, Emotionen zeigen – das alles werde sie wohl nie können. So lautete die niederschmetternde Prognose nach ihrer Geburt. Zudem dürfte sie nur wenige Jahre alt werden. Letzteres wurde nun im September traurige Gewissheit. «Wir haben es noch gar nicht realisiert», sagt Alexandra Schenkel per Skype aus Boston und ringt um Fassung.

Valeria daheim - das Foto wurde uns von ihren Eltern zur Verfügung gestellt. Bild: PD

Dabei gab es in den letzten zwei Jahren so viele hoffnungsvolle Momente. Hauptgrund war ein von Neurogenetikern in den USA eigens für Valeria entwickeltes Medikament. Es sollte den Fehler auf ihrem KCNT1-Gen überdecken und dafür sorgen, dass ihre Nervenzellen richtig miteinander kommunizieren. Hierfür spannten Teams der Yale University und des Boston Children’s Hospital zusammen. Im September 2019 zog die Familie an die US-Ostküste. Zwei Monate später sagte Mario Schenkel zu unserer Zeitung, dass die Teams vielversprechende, sogenannte Oligos gefunden hätten und die Behandlung bald starten könne.

Sie warteten ein Jahr auf den Start der Oligo-Therapie

Bis dieses Oligo verabreicht werden konnte, verstrich jedoch fast ein weiteres Jahr. Zum einen waren Sicherheits- und Sterilitätstests notwendig, zum anderen gab es Verzögerungen, etwa bei der Produktion. Für die Eltern bedeutete dies eine lange Zeit des Wartens, gleichzeitig mussten sie den Alltag meistern – mit ihrer schwer kranken Valeria, die rund um die Uhr Pflege brauchte. Alexandra Schenkel sagt:

«Wir mussten die Ärzte immer wieder pushen – für sie war es irgendeine Studie, für uns aber ging es um das Leben unserer Tochter.»

Der ersehnte Moment folgte im September 2020: Valeria erhielt zum ersten Mal das Oligo mit dem Namen Valeriasen. Bald zeigte es Wirkung: Die Krampfanfälle wurden weniger und schwächer. «Sie reagierte neu auf Geräusche wie das Klicken der Kaffeemaschine und begann, ihre Spielsachen und uns mit den Augen zu fokussieren», sagt Mario Schenkel. «Wir waren sehr optimistisch.» In die Freude mischten sich aber auch Bedenken. Wie lange wirkt es? Nebenwirkungen? Das Valeriasen wird ihr alle zwei Monate ins Rückenmark verabreicht, Anästhesie inklusive.

Valeria im Spital - das Foto wurde uns von ihren Eltern zur Verfügung gestellt. Bild: PD

Bald tauchten erste Probleme auf: Valeria litt plötzlich unter schweren Bewegungsstörungen, konnte kaum noch Nahrung zu sich nehmen. Der Betreuungsaufwand wurde noch grösser. Alexandra Schenkel sagt:

«Immer wieder fragten wir uns, ob wir das Richtige tun.»

Valeria schien es immer ein bisschen schlechter zu gehen. Lag es am Valeriasen? Oder wäre ohne dieses Medikament alles noch viel schlimmer? Für die Eltern war dies schwierig zu beurteilen, sie mussten den Medizinern vertrauen.

Momente des Glücks bei Ausflug ans Meer

So herausfordernd und beschwerlich der Alltag für die junge Familie war, es gab sie auch, die «Momente des Glücks», wie Alexandra Schenkel sagt: Wenn es Valeria etwas besser ging und zum Beispiel ein Ausflug ans Meer möglich war. Doch Mitte August verschlechterte sich ihr Zustand rapide.

Untersuchungen ergaben, dass sich über Monate ein enormer Druck auf das Hirn der Kleinen entwickelt hatte, mit irreparablen Schäden. «Die Ärzte meinten, dass sie nichts mehr tun können», sagt Alexandra Schenkel und wischt sich Tränen aus den Augen. Sie hätten ihre Tochter nach Hause genommen. Dort hat am 5. September ihr Herz aufgehört zu schlagen.

Kampf um Therapien für seltene Erkrankungen geht weiter

Hätte ein frühzeitiges MRI das Schlimmste verhindern können? Vorwürfe wollen die Eltern keine erheben – und doch bleibe ein ungutes Gefühl. Selbst wenn sie «unglaublich dankbar» seien für die Möglichkeit mit der Oligo-Therapie. Für diese war 2019 bei einer Spendenaktion in der Schweiz über eine Million Franken zusammengekommen. Ihr Kampf um Therapien und Medikamente für seltene und bislang nicht therapierbare Erkrankungen geht ohnehin weiter, über die Valeria-Stiftung.

Es würden bereits andere Kinder mit Valeriasen behandelt. «Richtig dosiert und mit den richtigen Vorsichtsmassnahmen sowie regelmässiger Überwachung funktioniert Valeriasen», ist Mario Schenkel überzeugt. Der Zugang zu neuartigen Behandlungsmethoden für Kinder mit ganz seltenen Krankheiten müsse sich verändern.

Valerias Brüderchen Thierry kam am 6. Juli zur Welt

Es gibt aber noch etwas anderes, was Alexandra und Mario Schenkel Mut macht: Jemand, der sie gerade dringend braucht. Es ist der kleine Thierry, das Brüderchen von Valeria, am vergangenen 6. Juli zur Welt gekommen. «Thierry fängt zwar einiges von der Trauer über Valeria auf – doch es gibt viele schwierige Momente», sagt Alexandra Schenkel. Anders als sein Schwesterchen ist Thierry gesund – Valerias Gendefekt ist nicht vererbbar. Noch dieses Jahr will die Familie zurück nach Horw kommen. Auch wenn ihnen der Abschied von Boston, von den Nachbarn und Freunden dort, schwerfallen wird. «Alle haben uns enorm unterstützt, sich mit uns gefreut, mit uns getrauert», sagen die beiden und fügen an:

«Valeria hatte Zugang zu den Herzen und es immer wieder geschafft, Menschen tief zu berühren.»