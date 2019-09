Horwer Einwohnerrat befürwortet getrenntes Sek-Modell Das Parlament begrüsst den Entscheid der Gemeinde Horw, weiterhin auf das getrennte Sekundarschule-Modell zu setzen. Aber einig war man sich auch: In zwei bis drei Jahren braucht es eine erneute Überprüfung. Roman Hodel

Das Schulhaus Zentrum – hier gehen die Sek-Schüler in den Unterricht. (Bild: hor)

Getrennt statt integriert: Die Gemeinde Horw hält am bisherigen Sek-Modell fest (wir berichteten). Der Einwohnerrat sieht das genauso und hat am Donnerstag den entsprechenden Planungsbericht mit 21 zu 7 Stimmen zur Kenntnis genommen. «Mit einem anderen Modell liessen sich wegen der knappen Klassengrössen zwar Kosten sparen, doch weil die Schülerzahlen steigen, verstehen wir das Festhalten am getrennten Sek-Modell», sagte Markus Bider (CVP).

Auch die SVP bevorzugt dieses Modell, wie Fabian Pabst sagte: «Die Wirtschaft fragt klar nach Sek-A- oder B-Schülern.» Jürg Biese (FDP) fand es «befremdlich», dass der Kanton die Gemeinde dazu aufgefordert hat, den Systemwechsel vorzubereiten, obschon man mit diesem Modell gute Erfahrungen mache.

Bemerkung zur Chancengerechtigkeit kam durch

Als einzige Partei lehnte die L20 den Bericht ab. «Ist es belegt, dass in anderen Gemeinden mit dem getrennten Modell die Schüler auch so gut sind wie in Horw?», fragte Noel Schemm. Kritische Voten gab es auch aus der CVP. Richard Kreienbühl (CVP) erinnerte daran, dass beim getrennten Modell tendenziell die guten Schüler besser und die schlechteren schlechter werden. Einer Bemerkung der CVP, wonach die Chancengerechtigkeit künftig stärker gewichtet werden muss, hat das Parlament zugestimmt. Bildungsvorsteher Ruedi Burkard (FDP) sagte: «Gerade beim aktuellen, getrennten Modell können wir gezielt mit einzelnen Schülern arbeiten.»

Einig war man sich, dass eine erneute Überprüfung der Modelle in zwei bis drei Jahren nötig sein wird.

Sechs Vereidigungen und zwei Verabschiedungen Das gibt’s selten: Gleich in jeder Fraktion wurde am Donnerstag ein neues Parlamentsmitglied vereidigt: Hans Stampfli (SVP) - er ersetzt Roland Bühlmann. Leo Camenzind (CVP) - er ersetzt Christoph Kalbermatten. Charlotte Schwegler (L20) - sie ersetzt Claudia Röösli, die in den Gemeinderat wechselt. Und schliesslich Francesca Schoch (FDP) - sie ersetzt Mario Schenkel. Schoch hatte im Juni für den Gemeinderat kandidiert - die Ersatzwahl gewonnen hatte schliesslich Jörg Stalder (L20). Er wurde am Donnerstag ebenfalls vereidigt, zusammen mit der neuen Gemeinderätin Claudia Röösli (L20). Die beiden nehmen ihre Arbeit im Oktober auf. Ihre Vorgänger - Oskar Mathis (L20) und Robert Odermatt (SVP) - wurden am Schluss der Sitzung aus dem Parlament verabschiedet. Sie bleiben aber noch bis Ende Monat im Amt. (hor)