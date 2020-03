Linksrutsch im Horwer Einwohnerrat: L20 ist nun grösste Fraktion und GLP zieht neu ein Die Horwer L20 stellt im Horwer Parlament neu 10 Sitze, die GLP zieht mit gleich zwei Einwohnerräten erstmals ein. Derweil verlieren alle anderen Parteien Sitze. Roman Hodel 29.03.2020, 16.00 Uhr

Im 30-köpfigen Horwer Einwohnerrat verschieben sich die Verhältnisse nach links: Die L20 ist mit zehn Sitzen (plus zwei) künftig die grösste Fraktion. Neu in den Einwohnerrat zieht zudem die GLP mit zwei Sitzen ein. Federn lassen müssen dafür die Mitte und die bürgerlichen Parteien: Die CVP hat neu sieben Sitze (minus 2), die FDP 6 (minus 1) und die SVP deren 5 (minus 1). Dies teilte die Gemeinde Horw am Sonntag mit.