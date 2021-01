Horwer Kantonsstrasse 10'000 Fahrzeuge pro Tag – Überqueren für Kindergärtler «nicht zumutbar» Die Kantonsstrasse in Horw ist für Fussgänger auch 15 Jahre nach der Umgestaltung immer noch ein heikles Pflaster, vor allem für die Jüngsten. Das sieht selbst das kantonale Bildungsdepartement so.

Roman Hodel 18.01.2021, 05.00 Uhr

Sie gilt bis heute für manche als Vorzeigeobjekt: Die Kantonsstrasse im Zentrum von Horw. Tempo 30, genügend Parkplätze, viele Bäume, besondere Beleuchtung. «So etwas wollen wir auch», hört man in anderen Agglo-Gemeinden auch 15 Jahre nach der Umsetzung. Dabei sind in Horw selber viele nach wie vor nicht glücklich mit dem Ist-Zustand. Denn eines der Hauptziele von damals hat man klar verfehlt: Die Halbierung der Anzahl Fahrzeuge von 12'000 auf 6000. Noch immer sind rund 10'000 im Schnitt pro Tag hier unterwegs - darunter nicht wenige Pendler aus den südlichen Nachbarkantonen, welchen das Navi diese Strecke empfiehlt.

Hinzu kommt: Gerade für Fussgänger weist die Strasse Schwachstellen und Sicherheitslücken auf. Dies zeigt ein externer Fachbericht zum Richtplan «Fuss- und Veloverkehr», der im vergangenen Sommer öffentlich auflag.

Bild: Manuela Jans-Koch (Horw, 15. Januar 2021)

«Das Problem ist, dass Tempo 30 und fehlende Fussgängerstreifen eine Begegnungszone vorgaukeln, obwohl die Fussgänger keinen Vortritt haben», sagt L20-Einwohnerrat Philipp Peter und fügt an:

«Im Gegenteil, ich sehe täglich vor allem Kinder und ältere Leute, die vergeblich warten, bis ein Auto anhält.»

Besonders heikel ist die Situation für Kindergärtler und Primarschüler. Diese überqueren die Kantonsstrasse häufiger, seit die Gemeinde 2019 deren Zuteilung auf Schulhäuser und Kindergärten variabler gestaltet, also weniger abhängig vom Wohnort. Zwar existiert mittlerweile ein von der Gemeinde organisierter Lotsendienst. Dies aber erst, seit das kantonale Bildungs- und Kulturdepartement 2019 eine Verwaltungsbeschwerde von Horwer Eltern gutgeheissen hat. Diese hatten sich wegen des «unzumutbaren Schulwegs» für ihre Tochter, die damals in den Kindergarten ging, gewehrt – und Recht bekommen.

Der Kanton schreibt in seinem Entscheid, von dem Auszüge unserer Zeitung vorliegen: «Zumindest Kindergartenkindern ist die Überquerung der Kantonsstrasse trotz grüner Flächen nicht selbstständig zumutbar.» Er stützt sich dabei auf einen Amtsbericht der Luzerner Polizei. Dieser hält fest, dass auf Strassen von Ortszentren ohne Fussgängerstreifen wie in Horw bereits ab 2000 Fahrzeugen pro Tag Massnahmen für Kindergärtler erforderlich seien. In Horw sind es über fünf Mal mehr.

Für Philipp Peter hat die Gemeinde die Kantonsstrasse «lang genug schöngeredet» - er sagt: «Nach 15 Jahren gibt es genügend Erfahrungswerte, die zeigen, dass das Konzept dringend Anpassungen braucht.» Zumal ein Lotsendienst keine dauerhafte Lösung sein könne, auch weil das Überqueren ausserhalb der Unterrichtszeiten gefährlich bleibe. Deshalb hat er ein Postulat eingereicht. Es fordert vom Gemeinderat unter anderem die Prüfung von verkehrsreduzierenden Massnahmen zur Erhöhung der Sicherheit für den Langsamverkehr und alle Bevölkerungsgruppen. Ausserdem schwebt ihm eine Aufwertung mit mehr Platz etwa für die Gastronomie und das Gewerbe vor. Peter:

«Heute fährt der Verkehr quasi durch die Gartenbeizen.»

Eine klare Forderung etwa nach einer Begegnungszone mit Tempo 20, auf welcher Fussgänger Vortritt haben, formuliert er bewusst nicht: «Ich möchte ausloten, welche Möglichkeiten es überhaupt gibt.» Das könne Tempo 20 sein, denkbar sei für ihn aber sogar ein Einbahnsystem.

Bild: Manuela Jans-Koch (Horw, 15. Januar 2021)

Immer wieder politische Vorstösse zum Dauerthema Kantonsstrasse

Neu sind die Forderungen nach Anpassungen nicht. Bereits 2009 hatte eine Auswertung der Hochschule Luzern ergeben, dass der Verkehr nicht halbiert werden konnte und sich zwei Drittel der Fussgänger unsicher fühlen. Es hat Vorstösse und eine Gemeindeinitiative gegeben, die jedoch aus formalen Gründen gescheitert ist (wir berichteten). Erst im vergangenen Juni behandelte der Einwohnerrat überdies einen Vorstoss der SVP, der das Aufmalen von Fussgängerstreifen forderte. Vergeblich, denn in Tempo-30-Zonen sind solche nicht vorgesehen und würden vom zuständigen Kanton nicht bewilligt, wie Bauvorsteher Thomas Zemp (CVP) damals sagte.

Nun muss der Gemeinderat zunächst entscheiden, ob er das Postulat von Peter entgegennehmen will oder dem Einwohnerrat die Ablehnung beantragt. Zemp sagt:

«So wie ich persönlich den Vorstoss lese, zielt er klar in die Richtung Begegnungszone Tempo 20.»

Das würde laut Zemp betreffend Gestaltung und Vortrittsregelung zu anderen Rahmenbedingungen führen. «Damit verbunden stellen sich Fragen, ob Tempo 20 technisch und finanziell umsetzbar ist und ob es politisch mehrheitsfähig ist», sagt er und erinnert daran, dass es bei der damaligen Umgestaltung «viel parteiübergreifendes Engagement brauchte, um die Volksabstimmung für die Neugestaltung mit Tempo 30 zu gewinnen».