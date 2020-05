Horwer Parlament: 2,95 Millionen Franken für Tennisanlage – und ein Redner mit blauem Auge

Der Präsident des Luzerner Grossen Stadtrats, Albert Schwarzenbach (CVP), tourt in seinem Präsidialjahr bekanntlich durch die Gemeindeparlamente in der Agglomeration Luzern – am Donnerstag war Horw an der Reihe. Der 66-Jährige sprach an der Sitzung des Einwohnerrats zu Beginn etwas Unübersehbares an, sein blaues linkes Auge: «Ich bin nicht in eine Schlägerei geraten, sondern es ist das Überbleibsel eines Joggingunfalls.» Einige Lacher waren ihm sicher. Dann aber folgte seine Rede. Er habe eigentlich über den Verband Luzerner Gemeinden sprechen wollen oder über die K5-Gemeinden. Doch dann sei Corona gekommen. Schwarzenbach sagte, Corona sei ein Lehrstück, «das Verbindende und nicht das Trennende» zu betonen. «Die Solidarität ist beeindruckend.» Als Beispiel nannte er sein Wohnhaus, wo man einander die Einkäufe besorgt hat. Von wegen verbindend: Dazu zählt vielleicht dereinst auch der erste Chief Digital Officer der Stadt Luzern, der seine Arbeit aufgenommen hat. «Warum soll jede Gemeinde alles selber machen in Zeiten von knappen Kassen?», fragte Schwarzenbach und fügte an: «Ich stelle ihnen gerne den Kontakt zu ihm her.» (hor)