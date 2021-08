Hospitalisierungen Tiefe Impfquote im Heimatland oder zu lasche Kampagnen? Das sagen Luzerner Kosovaren zu den steigenden Fallzahlen Zahlreiche ungeimpfte Reiserückkehrer liegen mit Covid-19 in den Spitälern. Das kann verschiedene Gründe haben, sagen Migrationsexperte Hamit Zeqiri, Moderator Marash Pulaj und Politikerin Ylfete Fanaj. Alexander von Däniken und Reto Bieri 31.08.2021, 05.00 Uhr

Bund und Kanton haben bei manchen Bevölkerungsgruppen noch Aufholbedarf, was die Impfungen betrifft. Symbolbild: Alexandra Wey / Keystone (5. Mai 2021)

Wie im letzten Jahr steigen die Corona-Hospitalisationen nach den Sommerferien an. Und das, obwohl es mittlerweile die Möglichkeit gibt, sich impfen zu lassen – und damit das Risiko zu minimieren, nach einer Infektion im Spital zu landen. Mehrere Kantone und Spitalverantwortliche haben in den letzten Tagen gemeldet, dass es sich mehrheitlich um ungeimpfte Reiserückkehrer aus dem Balkan handelt. Betroffen sind vor allem Personen aus dem Kosovo und aus Nordmazedonien.

Das Luzerner Kantonsspital gibt laut Mediensprecher Markus von Rotz keine Informationen über die Nationalität der Patienten bekannt. «Auffallend ist aber, dass fast alle hospitalisierten Covid-19-Patientinnen und -Patienten nicht geimpft und viele von ihnen Ferienrückkehrer sind.»

Spezialisiertes Pflegepersonal schwierig zu finden Anders als andere Schweizer Spitäler stellt das Luzerner Kantonsspital «keine coronabedingt signifikant höhere Kündigungszahlen fest», wie Mediensprecher Markus von Rotz auf Anfrage sagt. Die offenen Stellen in der Pflege seien derzeit etwas schwieriger zu besetzen als auch schon. «Besonders aufwendig ist die Rekrutierung beim hochspezialisierten Pflegepersonal etwa für die Intensivstation oder den Notfall, weil dieser Markt schweizweit schon länger und nach wie vor ausgetrocknet ist.» Trotz der bis jetzt noch mehrheitlich ausbleibenden coronabedingten Abgänge ist die Situation für das Personal derzeit anspruchsvoll, sagt von Rotz weiter. «Uns liegt darum viel daran, dass sich möglichst viele Leute impfen lassen, damit schwere Verläufe verhindert und die Spitäler und ihre Mitarbeitenden nicht überlastet werden.» Das Spital unternehme dafür alles, damit das Personal Ferien beziehen und sich erholen könne. (avd)

Grosseltern als Bezugspersonen häufig nicht in der Schweiz

Hamit Zeqiri.

Warum gibt es offenbar so viele ungeimpfte Coronapatienten mit Hintergrund im Kosovo und Nordmazedonien? «Genaue Daten gibt es nicht, aber Vermutungen», sagt Hamit Zeqiri, Geschäftsführer von Fabia, dem Migrationskompetenzzentrum für die Region Luzern. In vielen Ländern des Balkans sei die Impfquote noch tief, weil die Impfstoffe lange nicht verfügbar waren. Weil sich auch hierzulande noch viele balkanstämmige Menschen mit ihrem Heimatland verbunden fühlen, könne sich das durchaus auf die hier lebenden Leute auswirken, sagt Zeqiri, der selbst Wurzeln im Kosovo hat. «Und während viele Schweizerinnen und Schweizer sich aus Solidarität zu betagten Eltern oder Grosseltern impfen liessen, fehlen den meisten hier lebenden Menschen aus dem Balkan diese Bezugspersonen.» Schliesslich kamen in den 1990er-Jahren überwiegend jüngere Leute in die Schweiz. Weiter könnten sozioökonomische Faktoren und die ausgeübten Berufe eine Rolle spielen.

«Leute aus dem Balkan arbeiten oft in Jobs, bei denen man sich nicht so einfach für zwei Stunden für eine Impfung abmelden kann.»

So vielfältig wie die möglichen Gründe fallen laut Zeqiri auch die Vorschläge aus, wie die Migrationsbevölkerung zu Impfungen bewegt werden kann. Ein Ansatz sei die Sensibilisierung über die Arbeitgeber. Diese sollten eine klare Pro-Impfungshaltung kommunizieren und auch die Zeit dafür zur Verfügung stellen. «Aber das sollte ohne Druck geschehen.» Auch die Schulen seien ein Ansatzpunkt. Hier könnten Lehrpersonen den Schülerinnen und Schülern Informationsmaterial für die Eltern mitgeben. Letztlich brauche es einen Mix an verschiedenen Massnahmen; von denen bereits einige ergriffen worden sind. «Und wer weiss, vielleicht sieht die Situation in drei Wochen schon anders aus.»

Rapper: Auch Gemeinden mit tiefem Ausländeranteil haben tiefe Impfquoten

Marash Pulaj.

Eine differenzierte Haltung vertritt auch Marash Pulaj. Der Luzerner Mundartrapper ist im Kosovo als Moderator bekannt und wirbt mit anderen Prominenten für die Impfung – aus eigenem Antrieb und unentgeltlich, wie er betont. Die Gründe für die tiefe Impfquote vieler seiner Landsleute in der Schweiz sollten in verschiedenen Bereichen gesucht werden, sagt Pulaj.

«Die Herkunft als Hauptfaktor zu verwenden, ist meiner Meinung nach zu einfach und produziert ein problematisches Narrativ.»

Es gebe in der Schweiz Gemeinden mit tiefem Ausländeranteil und dennoch tiefer Impfquote. «Vielleicht spielen sozioökonomische Faktoren wie Bildung oder Wohnort eine tragende Rolle. Vielleicht hat man bei den Informationskampagnen auf die falschen Kanäle gesetzt. So genau können es zurzeit vermutlich nicht einmal die Experten sagen.» Wichtig sei zurzeit vor allem, dass man dieses Problem zu lösen versuche und die Menschen vor diesem Virus schütze.

Marash Pulaj stellt fest, dass bei vielen noch offene Fragen da seien. Vielleicht müsste man herausfinden, welche Menschen zurzeit noch zögern und diese dann gezielt über verschiedene Medien und durch persönlichen Kontakt ansprechen. «Ich bin davon überzeugt, dass sich dadurch viele überzeugen liessen. Wir werden unseren Teil sicher dazu beitragen und die Impfungen in der ‹Fol Shqip Show› thematisieren.» Auf sein Mitmachen bei der Impfkampagne des Bundes hat Pulaj durchwegs positive oder neutrale Rückmeldungen erhalten. «Ich finde jedenfalls, öffentliche Personen in der Schweiz sollten in dieser Hinsicht ruhig mutiger sein.»

Impfkampagne spricht Menschen mit Migrationshintergrund zu wenig an

Ylfete Fanaj.

Auch die Stadtluzerner SP-Kantonsrätin Ylfete Fanaj will die Herkunft nicht ins Zentrum stellen. Impfskeptiker gebe es im Kosovo wie in der Schweiz, deren Argumente tönten ähnlich. Fanaj führt die tiefe Impfrate bei den Kosovarinnen und Kosovaren in der Schweiz auf diverse Faktoren zurück. Es herrsche eine gewisse Nachlässigkeit.

«Ich kenne Personen, die sich zu spät um einen Impftermin gekümmert haben und die zweite Impfung dann in die Sommerferien gefallen wäre.»

Fanaj weist darauf hin, dass im Kosovo lange keine Impfstoffe verfügbar waren. «Die gefährdeten Gruppen wurden erst ab Ende Mai geimpft.» Hinzu komme, dass die Regierung zum Start der Sommerferien die Coronamassnahmen aufgehoben hat. «In diesem Sommer haben mehr Ferienheimkehrer den Kosovo besucht als in der Zeit vor Corona, mindestens eine halbe Million Menschen», sagt Fanaj.

Sie bemängelt, der Bund habe mit seiner Impfkampagne zu wenig die Personen mit Migrationshintergrund angesprochen. Die mobile Impfkampagne des Kantons Luzern begrüsst die letztjährige Kantonsratspräsidentin. Allerdings gebe es viel zu wenige Termine. «Die erste Impfung muss möglichst rasch erfolgen, damit man die zweite noch vor den Herbstferien erhält. Die Behörden müssen jede Möglichkeit nutzen, die Leute persönlich anzusprechen.»

Kanton hat Telefonhotline für Fremdsprachige eingerichtet

Was unternimmt der Kanton Luzern konkret, um die Bevölkerung mit Migrationshintergrund für das Impfen zu erreichen und davon zu überzeugen? David Dürr, Leiter der Dienststelle Gesundheit und Sport: «Personen mit Migrationshintergrund, die sich mit einem Anliegen bei der speziell für Fremdsprachen eingerichteten kantonalen Telefonhotline gemeldet haben, werden zum Beispiel auf Wunsch zurückgerufen. Im Rahmen dieses Telefonats erhalten Sie Informationen, um anschliessend ihren individuellen Impfentscheid treffen zu können.» Eine allfällige sprachliche Barriere soll so überwunden werden. Diese Personen werden laut Dürr in ihrer jeweiligen Muttersprache informiert, allenfalls auch unter Zuhilfenahme von Dolmetscherdiensten.

Im Bedarfsfall übernimmt die Dienststelle laut Dürr auch den administrativen Teil der Impfanmeldung.

«Wir tun unser Möglichstes, um im Kanton Luzern allen Personen eine Impfung zu ermöglichen.»

Weiter gebe es die Website www.gruezi.lu.ch, wo die Migrationsbevölkerung wichtige Fakten zu allen Lebensbereichen findet. Dort präsentiere der Kanton Luzern mehrsprachige Informationen zum Impfen und Testen. Der Kanton habe auch den Glaubensgemeinschaften Informationen über die Impfung wie auch über alle Impfangebote im Kanton Luzern zukommen lassen – mit der Bitte, diese unter ihren Mitgliedern zu verbreiten – im Sinne von Information und Sensibilisierung.

Zudem soll das betriebliche Impfen ausgeweitet werden, da hier potenziell eine Vielzahl von Personen – so unter anderem auch Migrantinnen und Migranten – erreicht werden könne. Im Weiteren gibt es im Kanton Luzern seit dem 20. August ein dezentrales Impfangebot. Dürr: «Mit dem dezentralen Impfen an neun Standorten im ganzen Kanton erreichen wir alle Bevölkerungsgruppen – und somit auch Personen mit Migrationshintergrund – gleichermassen, weil wir mit diesem Impfangebot dort sind, wo sich die Menschen aufhalten.» Der Kanton nehme laufend Verbesserungen vor und weite die Impfkampagne aus. Derzeit seien zwei neue Projekte und eine neue Kampagne geplant. Darüber werde zu einem späteren Zeitpunkt informiert.