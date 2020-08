Rückblick Grand Hotel und populärer Ausgeh-Ort: Das Hotel Schweizerhof in Luzern wird 175-jährig Auf das Jubiläumsfest muss der «Schweizerhof» coronabedingt verzichten. Dafür sind das ganze Jahr über Aktionen und Events geplant. Am Freitag gab's Geschenke und eine Tombola für Besucher und Passanten. Hugo Bischof 21.08.2020, 18.05 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Hotel Schweizerhof in Luzern macht einen Spagat, der nicht vielen gelingt. Es ist 5-Stern-Grand-Hotel und populärer Ausgehort zugleich. In den Suiten oben geniesst man Ruhe und einen exklusiven Ausblick auf See, KKL und Berge. Die Bar unten ist Treffpunkt für die ganze Bevölkerung. Und in den Sälen ist meist viel los. Zum 125 Geburtstag gab's Geschenke für die Passanten:

Cendrine Arnlod und Julius Bächler verteilen Hotdogs und Sonnenblumen an die Passanten vor dem Schweizerhof.

Bild: Boris Bürgisser (21. August 2020)

Die heutige Generation der Besitzerfamilie Hauser hat den ehrwürdigen Zeugheer-Saal in eine coole Event-Lokalität verwandelt, ohne ihr historisches Ambiente zu verstecken. Rock-Konzerte finden hier statt, sogar die Fasnacht ist zu Besuch. Ganz schön laut ist's hier zuweilen. Zu viel Rambazamba, sagen Puristen. Eine perfekte Mischung, betonen andere. Fakt ist: Das Ganze funktioniert. Natürlich dieses Jahr mit den unumgänglichen coronabedingten Abstrichen.

Eröffnung am 21. August 1845

Vor 175 Jahren, am 21. August 1845, wurde das Hotel Schweizerhof am kurz zuvor aufgeschütteten Schweizerhofquai eröffnet, als erstes Grand Hotel der Stadt.

Schweizerhofquai um 1857. Erst das Hauptgebäude des Hotels Schweizerhof steht, der Ost- und der Westflügel kommen 1861 dazu Alle historischen Bilder, Fotos, Postkarten: Staatsarchiv Luzern / Archiv Hotel Schweizerhof

Zum Jubiläum überraschte der «Schweizerhof» am Freitag Besucher und Passanten mit Gratis-Cafés und 175 Geschenken. Um 16 Uhr gab es, begleitet von Fanfarenklängen, eine Tombola mit 175 Preisen. Aufs grosse Jubiläumsfest muss heuer verzichtet werden, dafür gibt es das ganze Jahr über Aktionen und Events.

Handkolorierte Foto vom Schweizerhofquai mit dem Hotel Schweizerhof (links) wohl um 1910.

Bilder, Fotos und Postkarten von früher

Auf einer 6 Meter breiten «Wall of History» zwischen Restaurant und Toiletten kann man im «Schweizerhof» derzeit Highlights aus der Geschichte des Hotels in Texten und Bildern bestaunen. Historische Fotos und Postkarten zeigen verschiedene Ansichten des Hotels in unterschiedlichen Epochen:

Hotel Schweizerhof um 1850. Der Schweizerhofquai ist noch nicht fertig aufgeschüttet», vor der Hofkirche steht noch ein letzter Rest der kurz darauf vollständig abgerissenen Hofbrücke.

Das Gemälde oben entstand um 1850, also kurz nach dem Bau des Hotels Schweizerhof. Dieses bestand damals nur aus dem Hauptgebäude – der Ost- und der Westflügel kamen erst 1861 dazu. Rechts, halb verdeckt durch ein Segelboot, ist noch der letzte Teil der alten Hofbrücke zu sehen. Diese wurde zum Bau des Schweizerhofs abgerissen (der letzte Teil 1854).

Schwelgen Sie in weiteren Erinnerungen:

Schweizerhofquai nach 1870. Der Schweizerhofquai um 1901. Überschwemmter Schweizerhofquai 1929. Hotel Schweizerhof wohl in den 1950er-Jahren. «Schweizerhof»-Brigade 1954. Konzert der Internationalen Musikfestwochen (IMF) im Hotel Schweizerhof. 2014 gewann das Hotel Schweizerhof Luzern den «Milestone Award», den obersten Schweizer Tourismuspreis, als Lohn für die umgesetzte Idee «Wo Luzern Geschichte(n) schreibt». Jedes der 101 Zimmer wurde von Grund auf renoviert und erzählt nun eine eigene Geschichte, meist zurückgehend auf einen der früheren berühmten Gäste (Wagner, Churchill, Tolstoi usw.).

Das ganze Jubiläumsprogramm und viele historische Fotos auf: www.schweizerhof-luzern.ch.