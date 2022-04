Hotellerie Die Pension Villa Maria in Luzern wird wieder eröffnet Das kleine Hotel an der Haldenstrasse wird von denselben Gastgebern geführt wie das «Beau Séjour». Stefan Dähler 01.04.2022, 05.00 Uhr

Die Pension Villa Maria an der Luzerner Haldenstrasse öffnet wieder. Das kleine Hotel, das seit Juli 2020 geschlossen ist und neue Besitzer hat, wird von Manuel Berger und Walter «Willy» Willimann übernommen. Die Beiden betreiben bereits das Hotel Beau Séjour in unmittelbarer Nähe. Kürzlich ist der Vertrag mit den Besitzern Ioannis Koutsas und Despina Apostolakou unterzeichnet worden, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Eröffnung ist im Juni geplant.