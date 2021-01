Wenn Touristen ausbleiben, gibt es manchmal Luzerner, welche die Hotels beehren. So hatte das Hotel de la Paix kürzlich einige Gäste – just dann, als das traditionelle Bärteliessen anstand. Das Bärteliessen ist der grosse Anlass der Luzerner Safranzunft in der Vorfasnachtszeit. Normalerweise verzehren die rund 450 Zünftler ihre traditionelle Fritschipastete im KKL. Diesmal war coronabedingt alles anders. Die Zünftler holten sich ihre Pastete am Samstag, 16. Januar, in einem eigens dafür eingerichteten Drive-in im Würzenbach-Quartier und assen sie im individuellen Rahmen, viele von ihnen zu Hause mit ihren Familien.

Einige logierten wie erwähnt für eine Nacht im Hotel de la Paix und genossen ihre Pastete dort im hoteleigenen Restaurant Lapin. Dabei soll es fröhlich zu- und hergegangen sein, es sei auch laut gesungen worden, berichten Passanten. Sie zeigten sich besorgt über die Einhaltung der Coronavorschriften, vor allem da auch weitere Gäste im Restaurant weilten.

Hotelier beschwichtigt

«Alles lief korrekt ab», beschwichtigt «de la Paix»-Hotelier Ferdinand Zehnder. 35 Essen habe man an diesem Abend serviert, unter Einhaltung der geltenden Vorschriften: «Die Gäste hielten Abstand und waren durch Trennwände geschützt.» Zehnder, selber Safranzünftler, hatte das Restaurant mit gelb-roten Fahnen geschmückt, den Farben der Zunft.

Beim Essen im «Lapin» habe es sich nicht um einen Zunftanlass gehandelt, sagt Safranzunftmeister und Fritschivater Daniel Medici: «Es war eine private Zusammenkunft, jeder trägt dafür selber Verantwortung.» Das dezentrale Bärteliessen selber sei ein schöner Anlass gewesen: «Es kam in dieser Form bei den Zünftlern sehr gut an. Es zeigte unsere Verbundenheit in dieser schweren Zeit.»