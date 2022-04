Hotellerie Vom Wallis zurück in die Innerschweiz: Der Obwaldner Thorsten Fink will den Luzerner Waldstätterhof aufmöbeln Nach knapp vier Jahren im Wallis freut sich der «Heimweh-Obwaldner», seinen Lebensmittelpunkt wieder in die Innerschweiz verlagern zu können. Simon Mathis Jetzt kommentieren 20.04.2022, 16.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Erst seit einigen Tagen ist er offiziell Direktor des Stadtluzerner Hotels Waldstätterhof. Schon jetzt fühlt er sich pudelwohl hier: Mit einem Lächeln begrüsst uns Thorsten Fink in der Lobby, posiert gut gelaunt und routiniert für Fotos. Der 48-Jährige tritt in die Fussstapfen des Direktionspaares Patric und Susanne Graber-Ulrich, das sich nach fast 20 Jahren neu orientiert.

Voll im Element: Der neue Waldstätterhof-Direktor Thorsten Fink an der Rezeption. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 19. April 2022)

Obwohl Fink in den vergangenen Jahren das Fünf-Sterne-Haus Walliserhof in Saas-Fee führte, ist er der Zentralschweiz stets eng verbunden geblieben und vor allem in Obwalden ein bekanntes Gesicht – sei es als Politiker, Hotelier oder Tourismusexperte.

Zur Person Der 48-jährige Thorsten Fink ist ein Hotelier durch und durch. Von 2014 bis 2018 war er Geschäftsleiter der Frutt Resort AG in Kerns, danach wurde er Direktor des Fünf-Sterne-Hauses Walliserhof Grand Hotel & Spa in Saas-Fee. Der Vizepräsident der FDP Kerns amtet zudem interimistisch als Verwaltungsratspräsident von Obwalden Tourismus. Fink ist verheiratet. Er lebt mit seiner Frau und zwei Kindern in Kerns.

Das Hotel Waldstätterhof blickt auf eine 125-jährige Geschichte zurück. Bild: Pius Amrein (Luzern, 20. Mai 2019)

Ein Heimweh-Obwaldner kehrt zurück

«Ich wusste schon immer, dass es mich als Heimweh-Obwaldner früher oder später wieder zurück in die Innerschweiz verschlagen wird», sagt Fink im Gespräch. Seine Familie ist stets in Kerns wohnhaft geblieben, er selbst war im Wallis Wochenaufenthalter. Am Waldstätterhof reize ihn das Projekt, etwas Neues anzupacken:

«Es ist mein Spezialgebiet, Hotels eine neue Identität zu geben.»

Thorsten Fink will den Waldstätterhof umfassend erneuern. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 19. April 2022)

Genau das ist auch das Ziel der Stiftung Waldstätterhof, der das Hotel gehört: Das Traditionshaus mit 96 Zimmern soll moderner werden, ohne seinen Charakter zu verlieren. «Wir sitzen hier in 125 Jahren Hotelgeschichte», sagt Fink. «Da kann und will ich nicht alles umkrempeln.»

Ziel ist eine sanfte Renovation, deren erste Etappe im Frühling 2023 abgeschlossen sein soll. Dass die Nasszellen ausgewechselt werden müssen, will Fink gleich für die Erneuerung der Zimmer nutzen: So sollen etwa die Möbel ausgewechselt werden. Fink hat im Sinn, das Haus zum besten Dreisternehotel der Zentralschweiz zu machen. «Verkaufen wollen wir uns aber nicht nur damit», betont er. «Unabhängig von den Sternen wollen wir uns zu einer bekannten Adresse machen, der Name ‹Waldstätterhof› soll in aller Munde sein.»

Digitalisierung soll vorangetrieben werden

Neben baulichen und architektonischen Erneuerungen will Fink auch den Web-Auftritt, die Digitalisierung und die Automatisierung vorantreiben. Fink schwebt zum Beispiel vor, dass das Einchecken nicht unbedingt an der Rezeption erfolgen muss und rein digital vonstattengeht: «Wir haben viele Geschäftsreisende als Kunden, die schätzen ein unkompliziertes Ankommen.» Allgemein soll das Hotel ein zeitgemässes Erscheinungsbild erhalten: Bisher habe man das vor allem punktuell angegangen, nun sei die perfekte Gelegenheit für eine Gesamtüberholung.

Das Restaurant Waldstätterhof mit Küchenchefin Eveline Halter wird wie gehabt weiter betrieben: «Es hat sich etabliert als Anlaufstelle für all jene, die sich beim Mittagessen noch etwas Zeit nehmen wollen.» Angedacht ist, das kulinarische Angebot mit einer Café-Bar für Gäste zu ergänzen.

Über die Stiftung Waldstätterhof Besitzerin des Hotels ist die Stiftung Waldstätterhof, die im Kriegsjahr 1918 aus dem Schweizerischen Gemeinnützigen Frauenverein, Sektion Stadt Luzern, hervorgegangen ist. Der Stiftung gehört auch das Hotel Krone, das vermietet ist. Der ursprüngliche Stiftungszweck war die «Förderung alkoholfreier Betriebe und Bekämpfung des Alkohols», die mittlerweile überholt ist. Fink sagt dazu mit einem Lächeln: «Mit diesem Zweck heutzutage ein Hotel zu betreiben, wäre wahnsinnig schwierig.» (sma)

In den beiden Pandemiejahren habe der Waldstätterhof so einiges durchmachen müssen, erläutert Fink.

«Jetzt geht es darum, aus der Coronaspirale herauszukommen und in die Zukunft zu blicken: Investieren und Umsatz machen statt sparen.»

Das bedeute auch Risiko und Improvisation, was ihm aber kein Kopfzerbrechen bereite. Der Schaffensdrang ist Thorsten Fink anzusehen:

«Ich bin froh und glücklich, wo ich jetzt bin.»

Thorsten Fink im Treppenhaus des Waldstätterhofs. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 19. April 2022)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen